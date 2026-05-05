Рубилово за финал Лиги чемпионов! «Арсенал» и «Атлетико» играют в Лондоне. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 5 мая, состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов. «Арсенал» в Лондоне примет мадридский «Атлетико».

В столице Испании команды не порадовали голевой феерией и отличились лишь с пенальти (1:1). Так что вся острота, очевидно, ожидается в Лондоне. «Арсенал» пока вообще ни разу не уступил в нынешнем розыгрыше ЛЧ – и остался единственной такой командой. Поэтому есть шанс без поражений пройти весь турнир. «Атлетико» же подобное достижение не светит, но разве это важно на столь высокой стадии? Пока всё складывается для команды Диего Симеоне хорошо: в год, когда она проходит «Барселону» в ЛЧ, обязательно добирается до финала.

Если называть фаворита встречи, то им с небольшим перевесом будут хозяева. У них и Букайо Сака вернулся, и Риккардо Калафьори. Это всерьёз оживило атакующий потенциал, о чём можно было судить после крупной победы над «Фулхэмом» (3:0). «Атлетико» же на выходных дежурно взял три очка с «Валенсией» (2:0).

Интересно, что в 2018-м «Атлетико» не пустил «Арсенал» в финал Лиги Европы. А сейчас может не пустить в финал еврокубка посолиднее.