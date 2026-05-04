Топ-матчи вторника: «Арсенал» — «Атлетико» в Лиге чемпионов, плей-офф НБА и Кубок Стэнли

За чем следить 5 мая: Симеоне против Артеты, «Шанхай» Слуцкого в Суперлиге, «Каролина» — «Филадельфия» и «Сан-Антонио» — «Миннесота»!

🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: смогут ли «Флайерз» зацепить гостевую встречу?

В первой встрече серии «Каролина» не оставила своим соперникам ни единого шанса, забросив три безответные шайбы. Да и моментов до третьего периода у «лётчиков» практически не было – реальной угрозы воротам Фредерика Андерсена они так и не создали. Уехать в Филадельфию при счёте 0-2 для подопечных Рика Токкета будет подобно смерти – получится ли у них нанести «Харрикейнз» первое поражение в этом плей-офф?

🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто лучше начнёт второй раунд?

Если от «Нью-Йорка» ждали выход во второй раунд, то «Филадельфия» совершила сенсацию, пройдя «Бостон» в семи матчах. Эмбиид вдохнул в свою команду жизнь своим возвращением после травмы. Остался ли запал у «Сиксерс» или же все силы истрачены в прошлой серии?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: продолжит ли «Анахайм» удивлять?

Довольно неожиданно «утки» в первом раунде смогли выбить финалистов двух последних розыгрышей Кубка Стэнли из «Эдмонтона». При этом подопечные Джоэля Кенневилля смогли сделать это за шесть матчей – столько же потребовалось «Вегасу», чтобы сломить сопротивление дебютантов плей-офф НХЛ из «Юты». Получится ли у «Дакс» начать путь к ещё одной сенсации или же более опытные «рыцари» поведут в серии?

🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

Интрига: скажется ли отсутствие лидеров?

Вылет Эдвардса и Дивинченцо не сумел остановить «Миннесоту», которая закрыла серию с «Денвером» в свою пользу (4-2). Правда, «Сан-Антонио» находится на другом уровне по сравнению с «Наггетс». Скажутся ли проблемы с составом или же «волки» и в этом противостоянии продолжат удивлять?

⚽️ 14:35: «Шаньдун Тайшань» — «Шанхай Шэньхуа», Китай — Суперлига, 10-й тур

Интрига: команда Слуцкого исправится за поражение?

«Шанхай Шэньхуа» стартовал в чемпионате Китая с отрицательным показателем очков и продолжает нагонять лидеров. Но в прошлом туре у команды Леонида Слуцкого случилась осечка: она уступила дома лидеру — «Чэнду Жунчэн» (2:3). Отставание от лидера у «Шэньхуа» составляет уже 15 очков. Поэтому в предстоящем туре необходимо побеждать «Шаньдун Тайшань».

⚽️ 22:00: «Арсенал» — «Атлетико» Мадрид, Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: кто станет первым финалистом ЛЧ?

«Атлетико» и «Арсенал» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ в Мадриде — 1:1. Теперь команды проведут ответный матч в Лондоне. На «Эмирейтс» решится судьба первого финалиста турнира. «Арсенал» не играл в решающей встрече ЛЧ с 2006 года, «Атлетико» — с 2016-го. Чья серия прервётся?