ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём

Андрей Панков — с выводами о происходящем в клубе и о его будущем.

ЦСКА уволил Фабио Челестини. Абсолютно верное, пусть и запоздавшее решение. Отставка произошла за два дня до решающего матча сезона ― финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком».

Месяц назад мы уже рассказывали, что пошло не так у ЦСКА и Челестини после волшебной осени…

Если тезисно, то главные причины следующие:

проваленная зимняя подготовка. Упор на атаку и стандарты в укор защите и физике;

уход Алексея Березуцкого;

всё это вылилось в конфликт с лидером Мойзесом.

За месяц ситуация не улучшилась. Челестини так и не смог достучаться до игроков, а с Мойзесом помирился только формально. Не помогло даже приглашение в штаб тренера молодёжки Дмитрия Игдисамова. И именно Игдисамову теперь руководить командой.

Чему учит произошедшее с Челестини?

Первое: в России не работает история, когда клуб быстро влюбляется в тренера. А если этот тренер приехал из чемпионата Швейцарии – всё точно закончится плохо. От этого сравнения очень хотелось уйти, но Челестини действительно прошёл в России ускоренный путь Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

Сначала все (по делу) были очарованы игрой ЦСКА летом и ранней осенью. А потом Фабио «поплыл» от похвалы со всех сторон. Подпитывало это и руководство клуба – все желания тренера зимой там выполнили. И за это боссов ЦСКА винить было бы странно : из-за отсутствия полной поддержки от руководства и разных взглядов на трансферную политику клуб потерял прошлым летом Марко Николича, с которым планировал работать много лет.

Боязнь упустить Челестини, у которого всё так хорошо получалось на старте, привело к решению удовлетворить все его желания. А это уже – к тому, что и без того упрямый и уверенный в своих идеях Челестини полностью пересобрал тренерский штаб (в том числе позвав свою жену, что ему потом припомнили). Что случилось дальше? Зимнюю подготовку Челестини с новым штабом провалил. Потом провалил старт второй части сезона. Исправить всё так и не смог.

Мог ли Челестини что-то изменить, если бы ему дали второй сезон? Нет. Команда настолько перестала верить в его идеи, а внутри оказалась разрозненной, что починить это ещё одной чисткой состава и предсезонкой было нереально.

Про хорошее от Челестини забывать тоже нельзя. При Фабио по-настоящему раскрылся Кирилл Глебов, Кисляк стал настоящим лидером, а Круговому тренер нашёл позицию справа в атаке, где Даня никогда не играл. Данил сегодня – один из лидеров команды. Новое имя в ЦСКА – Кирилл Данилов, его мы тоже узнали благодаря Фабио.

Ну и главное – в эту команду Фабио, в её возможность бороться за золото и играть на равных с лидерами чемпионата наконец поверили и болельщики, и руководство.

Второе: в управлении ЦСКА есть серьёзные дыры. И это гораздо важнее, чем все причины, по которым конкретно у Челестини не получилось зимой и осенью

Нынешнее руководство ЦСКА – это, скорее, коллективное руководство, в котором сильно размыта ответственность. Сейчас в клубе сразу несколько человек влияют на принятие решений. И не всегда понятно, в какой момент и кто именно отвечает, куда будет двигаться клуб. Судите сами:

есть Максим Орешкин ― патрон ЦСКА, который принимает непосредственное участие в руководстве клубом. И сыграл важную роль в трансфере Дмитрия Баринова, например;

есть гендиректор Роман Бабаев. Именно он разговаривал с Челестини после матча с «Зенитом», именно он комментировал сегодняшние перестановки в клубе;

есть замгендиректора по спортивным вопросам (а проще ― спортивный директор) Евгений Шевелев. У которого отсутствовал хороший контакт с Челестини, что само по себе нонсенс;

есть Евгений Гинер – президент клуба. Пусть он и отошёл от прямого руководства, но его мнение по вопросам жизнедеятельности и развития клуба всё ещё многое весит;

а ещё есть Алексей Репик ― владелец «Еаптеки», болельщик ЦСКА и инвестор. Именно Репик выделяет средства на многие трансферы. И высказывает своё мнение по разным вопросам.

Сейчас нет ответа на вопрос, за кем в ЦСКА последнее решение. И кто будет тем, кто выберет нового главного тренера. Евгений Шевелев, который последние недели находится в рабочих поездках и ведёт консультации с иностранными кандидатами? Или это будет Алексей Репик, у которого хорошие отношения с Павлом Андреевым, что может повлечь за собой приглашение Галактионова? Или Максим Орешкин проснётся одним прекрасным днём и скажет, что хочет назначить Талалаева?

Со стороны кажется, что в ЦСКА сейчас нет долгосрочного планирования, а все решения принимаются только тогда, когда их нельзя не принять. Как получилось и в ситуации с Челестини. Хочется пожелать клубу избегать постоянных метаний и в вопросе трансферов, и в вопросе выбора главного тренера, и в вопросе подхода к управлению клубом в целом. Иначе выбраться из непростой ситуации будет очень сложно.