«Трудно это принять». «Атлетико» и Симеоне испортили Венгеру последний сезон в «Арсенале»

Совсем скоро мы узнаем первого финалиста Лиги чемпионов. Через несколько часов «Арсенал» и «Атлетико» зарубятся в ответном матче. Первая игра в Мадриде завершилась со счётом 1:1, а победитель второй встречи через несколько недель полетит в Будапешт (именно там состоится финал). Несколько лет назад «Атлетико» не пустил «Арсенал» в финал международного турнира. Правда, тогда команды играли в Лиге Европы.

«Арсенал» завершил сезон-2016/2017 на пятом месте в таблице АПЛ. «Ливерпуль» опередил команду Арсена Венгера на одно очко и оставил соперника без Лиги чемпионов. Да, лондонский клуб выиграл Кубок Англии, но это никак не влияло на возможное попадание в главный турнир Европы. «Црвена Звезда», «Кёльн», БАТЭ — соперники «Арсенала» на групповом этапе ЛЕ. Английский клуб выглядел фаворитом и в итоге финишировал на первом месте.

Четыре победы в шести матчах, 13 очков из 18 возможных — показатели команды Венгера в группе. «Арсенал» стартовал с трёх побед подряд, после чего немного расслабился. Сгоняли по нулям с «Црвеной Звездой» в Лондоне, а затем уступили в Германии «Кёльну» (0:1). В заключительном туре «Арсенал» не оставил никаких шансов БАТЭ (6:0) и обеспечил себе первое место.

В 1/16 финала команде Венгера достался скромный «Эстерсунд» из Швеции. «Арсенал», казалось, решил всё ещё в первом матче — 3:0. Правда, в Лондоне пропустил два мяча в середине первого тайма. Сеад Колашинац отличился сразу после перерыва и успокоил болельщиков английского клуба. «Арсенал» уступил (1:2), однако прошёл дальше. В 1/8 финала «Арсенал» легко разобрался с «Миланом». Топовая вывеска не оправдала ожиданий — итальянская команда проиграла 1:5 по сумме двух встреч.

ЦСКА — следующий соперник «Арсенала». Когда лондонский клуб разгромил соперника в Англии (4:1), многие похоронили красно-синих. А те «покусали» топ-соперника в ответной встрече. ЦСКА вёл 2:0 до 75-й минуты, но в концовке дважды пропустил. Тогда правило гостевого гола ещё не отменили, поэтому счёт 3:0 вывел бы российский клуб в полуфинал. Жаль, что «Арсенал» был против.

«Арсенал» остановил ЦСКА в Лиге Европы Фото: Oleg Nikishin/Getty Images

«Атлетико» начал сезон-2017/2018 в Лиге чемпионов, однако там не преуспел. Команда Диего Симеоне одержала всего одну победу в шести матчах группового этапа и заняла только третье место. Она пропустила вперёд «Рому» и «Челси», а опередила лишь «Карабах». Любопытно, что «Атлетико» ни разу не обыграл азербайджанский клуб (0:0, 1:1), а единственная победа была зафиксирована в домашней встрече с соперником из Рима (2:0).

Любопытную фразу произнёс капитан «Атлетико» Габи после 4-го тура группового этапа. Тогда перспектива пролететь мимо плей-офф ЛЧ вырисовывалась всё отчётливее. «Играть в Лиге Европы — дерьмово. Если мы попадём туда, то будем бороться за победу», — заявил футболист испанского клуба.

В начале 2018 года «Атлетико» пришлось играть во втором по значимости турнире Европы. Но Габи не соврал — команда сделал всё, чтобы взять Лигу Европы. Для начала «Атлетико» не заметил «Копенгаген» — 5:1 по сумме двух встреч. Далее пострадал «Локомотив». «Атлетико» не пощадил российскую команду, наколотив в общей сложности восемь голов (3:0 и 5:1). В ответном матче можно было так не лютовать.

Четвертьфинал с лиссабонским «Спортингом» превратился в настоящее испытание. «Атлетико» забил два мяча к 40-й минуте первого матча, после чего полетел в Португалию с неплохим преимуществом. Банде Симеоне достаточно было забить один мяч, чтобы серьёзно осложнить задачу сопернику. Вместо этого она пропустила ещё в первом тайме, и остаток встречи получился достаточно нервным. Впрочем, «Атлетико» выстоял и оказался в полуфинале, где его ждал «Арсенал».

Первый матч состоялся в Лондоне и стартовал для испанской команды далеко не лучшим образом. Кстати, в стартовом составе вышли сразу пять французов на две команды. Лукас Эрнандес, Антуан Гризманн и Кевин Гамейро бегали за «Атлетико», а Лоран Косельни и Александр Ляказетт — за «Арсенал». Плюс не забываем, что английскую команду тогда тренировал Арсен Венгер. На встречу назначили судейскую бригаду Клемана Тюрпена. Это, как вы понимаете, ещё один француз.

75 секунд — столько прошло со стартового свистка, когда защитник «Атлетико» Шиме Врсалько схватил жёлтую карточку. Самое быстрое предупреждение в том розыгрыше Лиги Европы. На 10-й минуте хорват заработал вторую жёлтую карточку — самое быстрое удаление в той ЛЕ. Вот это комбо! Диего Симеоне был в бешенстве от решения Тюрпена. Аргентинец метался по технической зоне, а футболисты «Атлетико» чуть ли не всем составом набросились на арбитра.

Клеман Тюрпен удаляет Шиме Врсалько Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Тюрпен оставил первоначальное решение в силе. На 13-й минуте «Атлетико» оказался без Симеоне — судья выгнал тренера за оскорбления. Фанаты «Арсенала» издевательски махали Диего вслед, когда тот уходил с кромки поля. Хозяева предполагаемо прижали соперника к воротам, однако Ян Облак не пропустил до перерыва. «Атлетико» отбился, а потом выбегал в контратаки.

«Арсенал» всё-таки забил на 61-й минуте — Александр Ляказетт перевисел Эрнандеса. Но «Атлетико» спасся в концовке. Забил другой француз — Гризманн сначала попал в штангу, а потом оказался первым на добивании. Нападающий «Атлетико» ударил мимо Шкодрана Мустафи, у которого в самый неподходящий момент поехала нога. Испанская команда избежала поражения вдесятером в матче, где её могли разгромить. «Арсенал» владел мячом 76% времени и нанёс 28 ударов (соперник — шесть). Однако доминирование не принесло победы.

«Счёт 1:1 — худший результат для нас, — утверждал Венгер после первой встречи. — «Арсенал» должен приложить все усилия, чтобы пройти дальше. Мы сделали достаточно, чтобы выиграть с крупным счётом, однако не реализовали множество моментов. Команда контролировала игру, но пропустила глупый гол. «Атлетико» знает, как защищаться, и умеет наказывать за ошибки».

Диего Симеоне был очень недоволен Клеманом Тюрпеном Фото: Mike Hewitt/Getty Images

«Не чувствую себя хорошо из-за удаления, — отметил Симеоне. — Знаю, как улучшить себя в этом аспекте. Больше не могу ничего сказать, у меня нет оправданий. Когда тебя выгоняют с поля, нечего сказать. Здесь не может быть никаких оправданий».

Сюжет схож с нынешним полуфиналом Лиги чемпионов. Те же 1:1 в первой встрече, то же недовольство Симеоне работой арбитра. По мнению Диего, судья ошибочно назначил пенальти, который реализовал Виктор Дьёкереш. Правда, есть два отличия. Симеоне на этот раз никто не удалял, плюс матч прошёл в Мадриде, а не в Лондоне.

Но вернёмся к событиям 2018 года. В ответной встрече «Арсенал» долго владел мячом, а моменты возникали у ворот лондонской команды. Коке и Гризманн не реализовали свои шансы, однако француз нашёл передачей Диего Косту, а тот переиграл Давида Оспину в добавленное к первому тайму время. Для Венгера матч стал 250-м в еврокубках, но он сложился для «Арсенала» неудачно.

«Атлетико» сохранил необходимый результат во второй половине. «Арсенал» немного поджал хозяев, однако испанская команда надёжно действовала в обороне. Хозяева были ближе ко второму голу, нежели соперник — к первому. Для Арсена Венгера матч стал последним в еврокубках в статусе тренера «Арсенала». А Симеоне наблюдал за игрой с трибуны — его забанили на четыре встречи после удаления в первом матче.

Арсен Венгер во время матча с «Атлетико» в Мадриде Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Игра получилась интенсивной, «Арсенал» отдал все силы. Поздравления «Атлетико». Думаю, он выиграет этот турнир. «Арсеналу» сегодня чего-то не хватило в заключительной трети встречи. «Атлетико» играл боязливо до забитого мяча, но после этого ситуация изменилась. Я очень расстроен и разочарован. Трудно это принять. Футбол бывает жесток», — так Венгер подвёл итоги второй встречи.

Восемь лет назад «Атлетико» сделал так, что матч в Мадриде стал для Венгера последним в еврокубках. Теперь «Арсенал» может превратить игру в Лондоне в заключительную для Гризманна в форме «Атлетико» на международном уровне. Кстати, Антуан сделал дубль в финале Лиги Европы — тогда испанский клуб разгромил «Марсель» (3:0). А потом Гризманн ещё и удачно съездил в Россию, где помог Франции стать лучшей сборной мира. Повторится ли история с победой в еврокубке в год ЧМ-2026? Или дальше пройдёт «Арсенал»?