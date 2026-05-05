Роналду с «Аль-Насром» сольют исторический титул?! Хотя их и так обвиняют в админресурсе!

После поражения от «Аль-Кадисии» всё будет решаться в матче с командой Малкома и Бензема. Но в Саудовской Аравии полыхает не из-за этого.

Криштиану Роналду снова останется без трофея? В 31-м туре чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» уступил в гостях «Аль-Кадисии» (1:3). И теперь команда Жорже Жезуша всего на два очка (по потерянным) опережает главного конкурента – «Аль-Хиляль». И тут сюжет закручивается ещё сильнее: 12 мая, в предпоследний игровой день чемпионата клубам предстоит очная встреча! И если «Аль-Наср» уступит, то с вероятностью в 90% останется без золота. А пока впереди встреча с «Аль-Шабабом» – и в ней бы не потерять очки.

Роналду оказался в Саудовской Аравии в конце 2022 года. За это время «Аль-Наср» выиграл только арабскую Лигу чемпионов – 2023 – не самый престижный турнир Ближнего Востока и Азии в целом. В чемпионате «Аль-Наср» дважды финишировал на втором месте, а сезон-2024/2025 завершил третьим. Также команда из Эр-Рияда не взяла ни одного национального Кубка, ни азиатскую Лигу чемпионов.

Хотя сейчас «Аль-Наср» близок сразу к двум крупным трофеям. Во-первых, чемпионат страны: после 31 тура у команды 79 очков, у идущего следом «Аль-Хиляля» – 74. Но у конкурента есть игра в запасе + шанс победить в очной встрече. С момента, как Роналду переехал в Саудовскую Аравию, клубы провели уже девять встреч во всех турнирах. «Аль-Наср» одержал всего две победы, «Аль-Хиляль» – пять. Неутешительная статистика перед, видимо, чемпионской игрой.

Роналду же делает всё, чтобы наконец-то добраться до золота. В нынешнем сезоне 41-летний португалец забил 25 мячей в 27 встречах. В гонке бомбардиров Криштиану идёт третьим, уступая только Хулиану Киньонесу («Аль-Кадисия», 29 голов) и Айвану Тони («Аль-Ахли», 27).

Однако многие наверняка помнят сюжет из января-февраля. Изначально появилась информация, что главный тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш намерен предоставить Роналду отдых. 2 февраля команду ждала встреча чемпионата Саудовской Аравии с «Эр-Риядом». Но затем появился громкий инсайд: по информации CBS Sports, 41-летний форвард был возмущён решением Суверенного фонда Саудовской Аравии (PIF) перевести нападающего Карима Бензема из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» в то время, как состав «Аль-Насра» не был усилен. Португалец чувствовал себя «преданным» и был готов завершить своё трёхлетнее пребывание в стране.

Напомним: главными саудовскими клубами управляет государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии. Криштиану был недоволен, как распределяются средства между ними. Он жаловался на недостаток инвестиций в «Аль-Наср». В зимнее трансферное окно состав команды пополнил только 21-летний полузащитник из Ирака Хайдер Абдулкарим. «Аль-Хиляль» же потратил на новичков почти € 44 млн.

Бойкот Роналду стал не первым эпизодом недовольства в «Аль-Насре». В середине января тренер Жезуш заявил, что его нынешний клуб «не обладает такой политической властью, как «Аль-Хиляль». Который, кстати, раньше тренировал как раз Жорже. Португальское издание A Bola также сообщило любопытную информацию: Роналду был недоволен присутствующими в клубе задержками по зарплате (речь шла о сотрудниках) и не намерен играть за команду до разрешения сложившейся ситуации.

Роналду в итоге бойкотировал матчи. А саудовская лига выкатила заявление о ситуации: «Саудовская профессиональная лига построена на простом принципе: каждый клуб действует независимо по одним и тем же правилам. У клубов есть свои советы директоров, свои руководители и своё футбольное руководство. Решения о наборе игроков, расходах и стратегии принимаются этими клубами в рамках финансовой структуры, призванной обеспечить устойчивость и конкурентный баланс. Эта структура в равной степени применяется ко всей лиге.

Криштиану полностью вовлечён в жизнь «Аль-Насра» с момента своего приезда и сыграл важную роль в развитии и амбициях клуба. Как и любой высококлассный спортсмен, он хочет побеждать. Но ни один человек — каким бы значимым он ни был — не принимает решений за пределами своего клуба. Последняя трансферная активность наглядно демонстрирует эту независимость. Один клуб укрепил свои позиции определённым образом. Другой выбрал иной подход. Это были решения клубов, принятые в рамках утверждённых финансовых параметров.

Конкуренция в лиге говорит сама за себя. Разница в очках между четырьмя лидерами не очень велика, поэтому борьба за титул по-прежнему крайне активна. Такой баланс отражает работу системы, которая функционирует так, как и задумано. Основное внимание по-прежнему уделяется футболу — на поле, где ему и место, — и поддержанию достойного, конкурентоспособного соревнования для игроков и болельщиков».

Главный мировой инсайдер Фабрицио Романо также опубликовал свою версию происходящего.

Фабрицио Романо инсайдер «Проблема не между Роналду и «Аль-Насром». У Криштиану отличные отношения с тренером, с партнёрами по команде, с болельщиками, с руководством. Но есть PIF — фонд, который контролирует несколько клубов саудовской Про-Лиги, принимает решения по инвестициям, бюджетам и всему остальному. Вот этим игрок недоволен — тем, как они управляют ситуацией с несколькими клубами и общей стратегией на высшем уровне. Так что нельзя сказать, что Криштиану разрывает отношения с «Аль-Насром» — вовсе нет. Просто он недоволен тем, как на самом высоком уровне управляют клубами саудовской Про-Лиги, именно некоторыми из них, и людьми, которые этим занимаются».



В итоге «Аль-Наср» сам пошёл на уступки ради Роналду. Arriyadiyah сообщила, что Криштиану получил заверения от руководства: те погасят задолженности перед сотрудниками и проведут изменения в административной структуре, включая вероятную отставку председателя совета директоров клуба Абдуллы Аль-Маджеда. «Аль-Наср» также вернул полномочия директорам Жозе Семеду (друг Роналду) и Симау Коутинью, которых они были лишены в декабре 2025-го. В общем, к капризной звезде нашли подход.

После камбэка Роналду в матче 22-го тура с «Аль-Фатехом» (2:0) его команда одержала 10 побед подряд и поднялась на первое место в чемпионате Саудовской Аравии. Совпадение или «помощь» от руководства лиги? За второй вариант – конкуренты «Аль-Насра».

«Аль-Ахли» выступил с публичным заявлением, в котором отметил, что судьи помогают «Аль-Насру» в борьбе за золото. Клуб осудил работу арбитров во встрече 29-го тура Про-Лиги с «Аль-Фейхой» (1:1). По ходу встречи судья не назначил три пенальти в пользу «Аль-Ахли»: «Мы выражаем глубокое недовольство судейскими ошибками, которые повлияли на матч с «Аль-Фейхой» в 29-м туре Про-Лиги. Решения арбитра оказали существенное влияние на ход матча и результат, который, в свою очередь, повлиял на позицию команды в борьбе за титул.

Такие ошибки вызывают законные опасения относительно процесса отбора судей и применяемых критериев, особенно если учитывать их высокий технический уровень. Несправедливые судейские решения – неприемлемая ситуация, которая не способствует развитию соревнований и не поддерживает принцип честности соревнования, который должен быть в основе любого успешного турнира.

«Аль-Ахли» требует предоставить доступ к записям общения между судьями и видеоассистентами, а также к взаимодействиям арбитров с игроками команды во время матча. Клуб также требует чётких объяснений по всем инцидентам с судейством, в которых решения были приняты неверно. В заключении «Аль-Ахли» выражает свою уверенность в честности соответствующих компетентных органов по обеспечению конкуренции и принятии необходимых мер для отражения статуса Про-Лиги».

Ещё жёстче высказался форвард команды Айван Тони.

Айван Тони нападающий «Аль-Ахли» «Просто невероятно, как можно упустить из виду такие вещи в решающие моменты или закрыть на них глаза. Понятно, что есть какое-то влияние. Это вообще за гранью понимания, когда арбитр говорит нам сосредоточиться на другом турнире в момент просмотра VAR. Вероятно, меня считают плохим парнем за то, что я говорю правду и указываю на сомнительные решения или отстойное судейство. В следующий раз, если понадобится, я могу пригласить кого-нибудь из своего района, кто понятия не имеет о футболе, и он справится с работой гораздо лучше, чем некоторые из этих клоунов».



Федерация футбола Саудовской Аравии официально изучила жалобу «Аль-Ахли» на качество судейства, а также комментарии, сделанные клубом и несколькими игроками. «Саудовская федерация футбола подчёркивает свою приверженность сохранению честности соревнований и защите репутации саудовского футбола», – сказано в заявлении.

Пик ситуации наступил 30 апреля. «Аль-Наср» в матче 30-го тура принял «Аль-Ахли». Хозяева одержали победу со счётом 2:0 и де-факто выкинули соперника из чемпионской гонки. Однако после встречи фанаты «Аль-Ахли» провоцировали Роналду: команда недавно во второй раз подряд выиграла азиатскую Лигу чемпионов. Фабрицио Романо сообщил, что после финального свистка болельщики выкрикивали что‑то с трибун в тот момент, когда Криштиану давал интервью. «У меня пять трофеев Лиги чемпионов», — иронично ответил им Роналду, показав характерный жест.

Защитник «Аль-Ахли» Мерих Демирал, естественно, был недоволен судейством. В добавленное ко второму тайму время форвард «Аль-Насра» Кингсли Коман нанёс удар по ноге турка, за что получил жёлтую карточку. «Судейство сумасшедшее, клянусь богом. Посмотрите на мою ногу! Решения всегда в пользу «Аль-Насра». Каждый сезон их подталкивают к титулам. Это невероятно, честно», — сказал Демирал.

Однако и Роналду не стал молчать. Даже после победы он сказал, что у него много претензий. Но португалец решил сохранить интригу до финиша чемпионата.

Криштиану Роналду нападающий «Аль-Насра» «Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не всё дозволено. Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект. Думаю, это неправильно и не соответствует целям. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ней за звание одной из лучших лиг мира. Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол».



Победная серия «Аль-Насра» прервалась в следующем матче после битвы с «Аль-Ахли». Борющаяся за бронзу «Аль-Кадисия» уверенно разобралась с лидером – 3:1. «Одна миссия. Продолжаем работать. Вместе», – написал Роналду в соцсетях после встречи. Пока что ситуация под контролем команды португальца. Но ещё одна осечка – и даже обсуждаемый админресурс может не вытащить золото для «Аль-Насра».