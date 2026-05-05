ЦСКА + Галактионов — это реально? Плюсы и минусы возможного назначения

Причины сменить «Локомотив» на другой московский клуб у тренера имеются. Но всё не так просто.

Кандидатов на смену Фабио Челестини в ЦСКА стали обсуждать ещё до официального увольнения швейцарца. Появлялись самые разные фамилии, вплоть до Станимира Стойлова – видимо, ориентировались на подходящую фамилию. Но одну из них обозначил и Андрей Панков. По информации «Чемпионата», Галактионов в варианте работы в ЦСКА заинтересован. У него есть собственное видение развития команды, а определённая подготовительная работа по его назначению уже идёт.

Естественно, не остался в стороне и сам тренер «Локомотива». Он дважды прокомментировал подобный сюжет. Сначала заявил, что никак не реагирует на эти новости. А потом попросил представителей СМИ перепроверять информацию и не публиковать недостоверную. Казалось бы, обычная реакция на подобную информацию, особенно когда контракт с клубом-конкурентом рассчитан до 2028 года. Сохранить имеющееся зачастую важнее, чем получить сверхприбыль. Базовый закон бизнеса, который часто распространяется и на футбольную работу.

Однако важно: опровержений этим данным так и не поступило. А сегодня один из блогеров (Нежурналист Иванов – прим. «Чемпионата») и вовсе заявил, что главный тренер «Локо» уже презентовал представителям ЦСКА свою концепцию развития команды.

И здесь стоит обратить внимание на другую, куда более ироничную цитату Галактионова после матча с «Динамо», которая лучше отражает его нынешний настрой.

Михаил Галактионов главный тренер «Локомотива» «Очень жаль, что в этом году мы не выиграли «золотой» требл. Мы всё для этого сделали с точки зрения комплектования и других различных нюансов. Но мы бьёмся до конца. Да, «золотой» требл упущен, но закономерность мы будем искать в другом».



Не нужно быть специалистом по считыванию намёков, чтобы разобраться, кому это адресовано. Галактионов явно недоволен комплектованием команды, а само заявление сделано на фоне информации о сложности переговоров по новым контрактам с лидерами – Артёмом Карпукасом и Дмитрием Воробьёвым.

То есть тренер, по сути, говорит: спортивную задачу как минимум в МИР РПЛ я выполняю. Цель была попасть в тройку. Но конкретной помощи от руководства специалист, по его завуалированному высказыванию, должен получать больше. Здесь не будем вставать на чью-либо сторону. Каждый клуб работает в меру собственных возможностей. И вряд ли у Галактионова в «Локо» есть персональные враги.

Так или иначе, видимых причин у «Локомотива» для расставания с тренером не просматривается. По спортивным результатам всё стабильно: традиционно хорошая осень и неудачная весна. Но с нынешними возможностями клуб едва ли может бороться за места выше третьего. Разве что в Фонбет Кубке России реально дойти как минимум до финала одного из Путей. Однако едва ли заранее с лёгкостью можно говорить о победе в каком-то из турниров. Другой момент, что сам Галактионов, работающий в клубе с 2022 года, может захотеть перемен. Да и назвать Галактионова «человеком Бориса Ротенберга» – сложно. И нынешний ЦСКА, у которого иные финансовые возможности, возможно, готов дать Михаилу Михайловичу больше – для собственного и командного прогресса.

Другой момент – нужно ли всё это ЦСКА. Евгений Шевелев, отвечающий за спортивный блок, ориентирован в первую очередь на иностранных специалистов. И ведёт консультации в Европе. Здесь можно найти плюсы как за Галактионова, так и против него. В пользу россиянина говорит опыт работы с молодыми российскими игроками в «Локо» – а в ЦСКА их сейчас тоже хватает. Также за тренера – системность и понятная идея: работать четыре года в одном месте – серьёзный срок для нашей лиги. Очевидное понимание процессов внутри РПЛ и, конечно, амбиции. С составом ЦСКА замахнуться на тот самый требл наверняка проще, чем с «Локомотивом».

Мизаил Галактионов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Есть и минусы. Главный из них – отсутствие трофеев. Мы знаем, что команда Галактионова обычно находится в первой пятёрке. Но как тренер будет чувствовать себя при необходимости дать результат покруче – непонятно. Весеннее скатывание его команды по таблице – хоть и прогнозируемый, но всё же тревожный сигнал. Могут ли Галактионов и его тренерский штаб давать результат стабильно вне зависимости от времени года и круга в РПЛ – тоже неясно. Плюс не стоит заблуждаться: тренеру не будут покупать любого игрока, которого он захочет. Всё-таки подобные дары в нашей лиге преподносят в основном иностранным тренерам. Кого-то может напрячь и мнительность тренера. Которая выливалась в конфликты с экс-лидерами команды – Дзюбой и Тикнизяном. Сработается ли главный тренер «Локо» с лидерами ЦСКА – тоже вопрос.

Возможно, многое по тренеру ЦСКА решится по ходу двух последних туров чемпионата России. Если «Локо» не удержит бронзу, а ЦСКА не найдёт очевидный вариант за рубежом, союз Галактионова с армейцами станет чуточку реальнее, чем на момент выхода этого текста.