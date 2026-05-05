Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!

Команда Гвардиолы просто выключилась на несколько минут — вот это «привозы» защитников! «Эвертону» до победы не хватило минуты.

«Сити» выходил на матч 35-го тура АПЛ с «Эвертоном», занимая второе место в таблице. До «Арсенала» было шесть очков при двух встречах в запасе. Игра получилась эпичной.

Первый тайм в Ливерпуле сложился для гостей непросто. Да, «Сити» гораздо чаще владел мячом (временами перевес был почти четырёхкратным), но моментов оказалось немного. Примерно к 40-й минуте команда Хосепа Гвардиолы нанесла 10 ударов, но попала в створ всего один раз. У Джанлуиджи Доннаруммы работы было совсем мало. Итальянский вратарь отлично показал себя во время перспективной контратаки — прервал длиннющей рукой прострел на Бету.

А ещё запомнилась стычка Джеймса Тарковски и Абдукодира Хусанова. Защитник «Эвертона» чуть не порвал футболку сопернику, а тот ответил тычком в грудь. Потолкались, поговорили, Тарковски ответил ироничной улыбкой. Арбитр Майкл Оливер быстро всех успокоил — не пришлось даже доставать карточки. А Хусанов не тушуется на фоне гораздо более опытных соперников.

«Сити» всё-таки добился своего в концовке первой половины. Атака команды Хосепа Гвардиолы была настолько затяжной, будто гости пытались владеть мячом до свистка на перерыв. Она завершилась тем, что Райан Шерки покатил на Жереми Доку, а тот идеально попал в дальний угол. Красивая траектория полёта мяча! Всего лишь третий гол бельгийца в нынешнем сезоне АПЛ.

Жереми Доку празднует первый гол в матче Фото: Stu Forster/Getty Images

Майкла Кина так впечатлил гол Жереми, что защитник «Эвертона» через пару минут откровенно срубил соперника. Оливер показал жёлтую карточку, а бельгиец не сразу пришёл в себя. Повезло, что обошлось без травмы. Хозяева заметно прибавили после перерыва. Илиман Ндиайе проверил Доннарумму с дальней дистанции — итальянец справился.

Спустя несколько минут оборона «Сити» провалилась и позволила Ндиайе выйти один на один с вратарём. Но Доннарумма снова оставил соперника без гола — на этот раз остановил мяч в районе собственных ребёр. Давление «Эвертона» возрастало, а у игроков «Сити» как будто закончились силы. Возможно, Гвардиоле следовало бы провести замены, но кто мы такие, чтобы давать советы столь опытному тренеру.

На 68-й минуте Доннарумму подставил свой же защитник. Купленный зимой Марк Гехи очень слабо покатил назад на вратаря, чем и воспользовался Тьерно Барри. Изначально футболист «Эвертона» находился в офсайде, но мяч пришёл к нему от соперника. Что нашло на Гехи? Просто подарил гол «Эвертону».

«Эвертон» празднует гол после ошибки Марка Гехи Фото: PA Images via Getty Images

Через пять минут «Сити» устроился на 1:2. Угловой, навес Джеймса Гарнера, результативный удар Джейка О’Брайена. Доннарумма чуть ли не на колени упал перед судьёй, пытаясь доказать, что где-то там был фол. Однако Оливер указал на центр поля, а Гвардиола схватился за лицо. «Эвертон» играл после перерыва гораздо лучше соперника. Можно сказать, что даже откровенно «возил» гостей.

А дальше вышедший на замену Барри сделал дубль — попал в пустые ворота, избежав офсайда. Фанаты «Сити» сразу отправились со стадиона — оператор выхватил их после третьего пропущенного гола. Правда, через пару минут пришлось возвращаться. Гол Эрлинга Холанда они пропустили — норвежец технично перекинул вратаря. К слову, «Сити» совершил всего несколько касаний после того, как развёл мяч с центра поля, а дальше всё сделал нападающий.

Вот с таким лицом Хосеп Гвардиола досматривал матч Фото: скриншот из трансляции

Оливер добавил шесть минут, и «Сити» не отыгрался на восьмой. Доку роскошно уложил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной площади. Как он это делает? Ещё один идеальный удар. Гвардиола сдержанно сжал руку в кулак. Да, его команда отыгралась с 1:3, но пока этого мало. Теперь всё в руках «Арсенала». «Вест Хэм», «Бёрнли», «Кристал Пэлас» — соперники команды Артеты на финише сезона. Чемпионская гонка в АПЛ завершена?