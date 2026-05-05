Самоустранение из чемпионской гонки и внезапная отставка. Главное за тур Первой лиги

А «Факел» и «Родина» уже одной ногой в РПЛ.

До 32-го тура на победу в Лиге Pari претендовали сразу три команды. «Факел» весной растерял почти весь запас очков – к Воронежу приблизились «Родина» и «Урал». При этом у команды Олега Василенко ещё остался небольшой багаж, на котором можно доехать до золотых медалей. Первый шаг уже сделан – эмоциональная битва с «Енисеем» осталась за лидером. А вот «Урал» выпал из гонки. Об этом и не только – в свежем обзоре тура.

«КАМАЗ» обогнал «Спартак» — Таранухин уволен

На днях костромичи официально объявили, что не пойдут в Мир РПЛ по итогам этого сезона. У команды ещё оставались математические шансы на стыки, но в итоге клуб избавил болельщиков от лишних иллюзий. «Мы испытали некоторые сложности в процессе строительства стадиона, – рассказал президент «Спартака» Юрий Филаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата». – Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там».

Тем удивительнее выглядит внезапный ход от руководства – по информации журналиста Сергея Ильёва, после поражения от «КАМАЗа» (0:2) владелец «Спартака» Дмитрий Хотимский прямо в самолёте объявил игрокам об отставке Евгения Таранухина. 40-летний специалист был де-факто главным тренером – формально эту должность в сезоне-2025/2026 занимали обладатели нужных лицензий (Сергей Бондарь и Андрей Ашихмин).

В матче с «КАМАЗом» костромичи всего лишь один раз пробили в створ. Хозяева забили быстрый гол – Давид Караев снова настроил прицел и оформил свой 13-й мяч в сезоне. Во втором тайме отличился вышедший на замену Мухаммад Султонов – ударил издали и поймал Даниэля Саппу, который снова провёл неудачную игру (аргентинец в прошлом туре заменил травмированного Михаила Гайдаша и вернулся в старт).

На 71-й минуте Амур Калмыков вывел Дениса Жилмостных на ударную позицию, но мяч от бедра защитника улетел за лицевую. Это был самый опасный момент «Спартака». Третья победа «КАМАЗа» подряд! Команда вернулась в топ-5. А костромичи, очевидно, будут готовиться к новой жизни – в понедельник утром «Спартак» официально заявил об уходе Таранухина, с которым команда прошла весь путь от «Серебра» Leon-Второй лиги до Первой лиги.

«Челябинск» наконец-то победил

Кошмарная серия осталась позади – команда Романа Пилипчука не побеждала девять туров подряд. В роли благотворителя на этот раз оказался «Нефтехимик». Будущее клуба выглядит максимально туманным. Есть информация о потенциальном объединении с «Рубином» + Кирилл Новиков официально заявил о своём уходе после завершения сезона. «Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2», – рассказал тренер в интервью «Спорт-экспрессу». – У меня другие амбиции. Работу во второй команде я прошел семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперёд, получить новый вызов».

«Челябинск» вышел вперёд уже на седьмой минуте – Тимофей Комиссаров замкнул прострел Баба Н'Диайе. До перерыва хозяева упустили несколько моментов – к голу были близки Левин (попал в штангу) и Н'Диайе (не переиграл Андрея Голубева). У «Нефтехимика» тоже были интересные подходы, но без явной опасности. Обмен атаками после перерыва закончился спорным пенальти в ворота гостей – его реализовал Рамазан Гаджимурадов.

Могло дойти и до разгрома, но в очередной раз в рамке «Нефтехимика» здорово смотрелся Голубев + Н'Диайе на 68-й минуте не попал по пустым воротам. В целом получился бодрый матч – 25 ударов на двоих, игра в своё удовольствие. Будем вспоминать «Нефтехимик» только добрыми словами.

«Родина» развалила «Черноморец»

Команда Хуана Диаса находится на эмоциональном подъёме после драматичной домашней победы над «Уфой» (1:0). В этом туре москвичи даже на сутки возглавили турнирную таблицу, однако «Факел» быстро вернулся на вершину.

«Черноморец» продолжает сражаться за выживание, но пока получается так себе. «Родина» в классическом стиле раздавила соперника на стартовом отрезке – в первые 15 минут забили Артём Максименко и Иван Тимошенко (у этой парочки уже 24 гола на двоих за сезон). В моменте со вторым пропущенным мячом ошибся Михаил Штепа – вратарь «Черноморца», который на прошлой неделе советовал отдельным фанатам «закусывать». Впрочем, 23-летний голкипер в конце тайма исправился и вытащил несколько опасных ударов.

После перерыва «Черноморец» пошёл в атаку – хорошие моменты были у Александра Хубулова. Однако «Родина» сразу же поймала хозяев на агрессии – на 62-й минуте Йорди Рейна оформил разгромную разницу. «Черноморец» потом всё-таки отыграл один мяч – Хубулов реализовал пенальти. Ультрауверенная победа «Родины». «Черноморец» на краю пропасти – Вторая лига всё ближе.

«Уфа» не прилетела в Хабаровск

Реалии 2026 года. «Уфа» застряла в аэропорту по причине введения режима «Ковёр» и закрытия воздушного пространства на территории Башкортостана из-за угрозы атаки беспилотников. У команды должна была быть пересадка в Новосибирске. Из-за задержки рейса билеты были аннулированы.

В соответствии с регламентом лиги рассмотрение обстоятельств инцидента и решение о матче будет принимать Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС. О решении КДК будет сообщено дополнительно. Существуют варианты переноса встречи на 13 мая, но тогда «Уфа» окажется в сложной ситуации – придётся играть ещё один «тройник» с выездом в Хабаровск.

Технического поражения, скорее всего, не будет – всё-таки команда Омари Тетрадзе столкнулась с форс-мажорными обстоятельствами. Однако даже перенос может сильно повлиять на турнирные расклады – «Уфа» бьётся за выживание.

Вторая победа «Сокола» подряд!

Саратовские чудеса продолжаются. Евгений Харлачёв после разгрома от «Енисея» (0:4) заявил о своём уходе из клуба. Но потом остался после разговора с руководством. С тех пор «Сокол» идёт без поражений и без пропущенных голов. Правда, проснулись слишком поздно – команда уже официально вылетела во Вторую лигу.

Причём «Волге» откровенно не повезло – перебили соперника по ударам (13:4 и 4:2 – в створ), однако так и не затолкали мяч в ворота. Подвела реализация. Также отметим уверенную игру вратаря «Сокола» Тимура Крайкова. Развязка наступила на 63-й минуте – Дмитрий Сасин заработал пенальти. К «точке» подошёл Амир Кахриманович (который по каким-то причинам не играл целый месяц), перехитривший Егора Бабурина.

«Волга» попробовала устроить навал, но футболисты «Сокола» вспомнили конспекты Младена Кашчелана и засушили 1:0. Саратовцы догнали «Чайку» в турнирной таблице. Ульяновскому клубу ничего не угрожает – у «Волги» отрыв семь очков от «Черноморца». Крутая работа Михаила Белова – удержал команду в Первой лиге и показал при этом яркий футбол.

Важнейшая победа «Факела»

Сергей Ташуев повержен. А ведь именно на «Енисей», скорее всего, рассчитывали конкуренты «Факела». Весной команда из Красноярска набрала сумасшедший ход. Олег Василенко максимально запутал своего соперника – оставил в запасе лучшего бомбардира Белайди Пуси и выкатил причудливую схему с базой 3-5-2 и гибридом в 4-4-2.

В первом тайме шла напряжённая борьба, но опаснее у чужих ворот всё-таки был «Факел» – Максим Турищев упустил несколько моментов. После перерыва «Енисею» стало совсем трудно. Егор Иванов (главный созидатель) получил травму – вместо него вышел Александр Канаплин. Затем «Енисей» потерял Артёма Погосова, ещё одного распасовщика.

На 59-й минуте Кирилл Симонов едва не пробил Егора Шамова, который исполнил одно из лучших спасений месяца. В итоге «Факел» додавил гостей. На 74-й минуте Дарко Тодорович ворвался в чужую штрафную под передачу Николая Гиоргобиани и пробил в дальний угол. На этом неприятности «Енисея» не закончились – травмы получили Амир Батырев и Эммерсон.

В конце матча «Факел» остался вдесятером – Гиоргобиани схватил вторую жёлтую. Казалось, что «Енисей» устроит финальный штурм, однако получилось наоборот – в компенсированное время Пуси снял все вопросы по победителю. «Факел» прервал неудачную серию. Теперь воронежцам достаточно набрать всего одно очко в двух турах, чтобы выйти в РПЛ напрямую. Но разве никто не мечтает о чемпионстве?

Нервная победа «Торпедо»

«Чайка», как и «Сокол», уже готовится ко Второй лиге. Или нет? Вокруг будущего клуба много слухов. По информации «Чемпионата», агент Павел Андреев планирует забрать своих футболистов. Куда именно – неизвестно.

«Торпедо» же продолжает обкатывать состав перед следующим сезоном. Одна из задач – решить проблему с «лимитчиками». Из-за ограниченного выбора и травмы Садыга Багиева сейчас в старте играет вратарь Никита Корец – Ростислав Солдатенко присел на скамейку. Также Олег Кононов ищет идеальное сочетание впереди. Например, один из лучших бомбардиров команды Александр Юшин весь матч с «Чайкой» просидел в запасе.

В первом тайме «Торпедо» давило через стандарты и забросы на Алексея Каштанова. На 23-й минуте розыгрыш углового закончился голом Руслана Апекова, которого футболисты «Чайки» потеряли в штрафной. Бывший вингер «КАМАЗа» красиво пробил в касание после навеса Константина Савичева с фланга. После перерыва «Чайка» вернулась в игру – отличные моменты были у Егора Гуляева (сначала попал в перекладину, потом «Торпедо» спас Корец).

Отметим также интересное тактическое мышление Дмитрия Комбарова – бывший защитник «Спартака» Павел Маслов играл опорника (один раз даже пробил со штрафного). В общем, «Чайка» не реализовала свои шансы, а Кононов, освеживший игру заменами, забрал себе три очка. В добавленное время Даниил Уткин поставил точку, забив свой третий мяч за «Торпедо».

«Урал» готовится к стыкам?

Команда Василия Березуцкого в последних турах набрала неплохой ход, но «Уралу» всё равно далеко до терминаторов из Ярославля. «Шинник» не проигрывает уже 10 туров подряд. На этом отрезке команда Артёма Булойчика выдала семь «сухарей».

«Шинник» сделал упор на стандарты и фланговые атаки. Одна из них на 24-й минуте закончилась подачей Артура Галояна на Артёма Голубева, который пробил Ивана Кузнецова. «Урал» тоже отвечал стандартами и забросами, однако «Шинник» в фирменном стиле закрыл подступы к своим воротам. За весь матч хозяева пробили в створ всего четыре раза. Не помог даже вышедший в старте Никита Морозов (всё потому, что его надо выпускать на замену). Также отметим возвращение Лео Кордейро, который выбежал на поле во втором тайме.

За два тура до конца «Урал» отстаёт от «Родины» на четыре очка. От «Факела» – на шесть. Кажется, битва за прямой выход в РПЛ для команды Березуцкого закончена. «Шинник» укрепляет позиции в топ-8.

Перестрелка «Арсенала» и «Ротора»

15 ничьих – «Арсенал» замахнулся на повторение рекорда по ничьим в турнире: в прошлом году те же туляки оформили 17 ничьих. А ещё они спасли тур – до игры с упомянутым выше «Ротором» (какая-то магия) все матчи в Первой лиге на майских заканчивались победой одной из команд.

«Ротор» уже точно в стыках – документы на РФС-1 поданы, до топ-2 никак не добраться, поэтому можно спокойно готовиться к потенциальным соперникам из РПЛ. «Арсенал» ярко начал – Алан Цараев едва не пробил Никиту Чагрова. На 31-й минуте «Ротор» соорудил ответ: Александр Трошечкин забил бывшему клубу. Перед перерывом Игорь Горбунов сравнял счёт.

Во втором тайме обмен моментами продолжился. На 67-й минуте Цараев вывел «Арсенал» вперёд – получил передачу от Максима Максимова и убежал к чужим воротам. Впрочем, «Ротор» быстро отыгрался – забил Саид Алиев, вышедший на замену вместо травмированного Давида Давидяна. Весёлая рубка – 23 удара на двоих, интрига до последних секунд.