Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Шотландии по футболу в сезоне-2025/2026, кто претендует на титул, расписание, расклады, Хартс, Селтик, Рейнджерс

Самая безумная чемпионская гонка в Европе
Кирилл Закатченко
«Хартс» и «Селтик»
«Рейнджерс» отвалился несколько часов назад, но «Хартс» и «Селтик» ещё рубятся за титул. И клуб из Глазго не фаворит.

В этом сезоне топ-лиги Европы не порадовали чемпионской интригой. Исключение составила только Англия, хотя и там всё идёт к итоговой победе «Арсенала» (спасибо «Эвертону»). А вот в шотландской лиге, пусть она и не входит в топ-5 чемпионатов Европы, интрига сумасшедшая. Пару туров назад на трофей претендовали сразу три клуба.

Теперь главных кандидатов на титул двое. И они сыграют друг с другом в заключительном туре, который пройдёт через пару недель. Не исключено, что придётся считать разницу мячей. А главное, что чемпионом может стать клуб, который не был им больше шести десятков лет. Вау!

А что там в Англии?
Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!
Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!

Какие клубы приходят вам в голову при упоминании чемпионата Шотландии? Скорее всего, «Селтик» и «Рейнджерс». Нет, в Шотландии есть и другие команды, но в последние годы титул чемпиона страны достаётся только большим клубам из Глазго. В последние годы — это ещё мягко сказано. Шотландия не видела другого чемпиона с лохматого сезона-1984/1985. Тогда лучшим клубом страны стал «Абердин», который тренировал Алекс Фергюсон.

ФК Селтик Подробнее
Рейнджерс Подробнее

«Селтик» и «Рейнджерс» завоевали трофей шотландского чемпионата по 55 раз. Кто идёт следом? «Хартс», «Абердин» и «Хайберниан» были чемпионами по четыре раза. Почувствуйте разницу. Повторим: «Селтик» и «Рейнджерс» никому не отдают титул в течение 41 года. Вдумайтесь только в эти цифры. Но в нынешнем сезоне появился клуб, который готов прервать длительную серию.

Хартс Подробнее

«Хартс» не был чемпионом с сезона-1959/1960. Более полувека фанаты этого клуба наблюдают за успехами других шотландских команд. Правда, с того момента «Хартс» пять раз занимал второе место в лиге и трижды побеждал в Кубке Шотландии (последний трофей был завоёван в 2012 году). А теперь от чемпионства команду из Эдинбурга отделяет всего три тура. В это до сих пор тяжело поверить!

«Хартс» долгое время возглавлял таблицу. Казалось, что это несерьёзно. Ну какой «Хартс» при живых «Селтике» с «Рейнджерс»? Но время шло, а клуб из Эдинбурга сохранял лидерство в чемпионате Шотландии. Год назад команду возглавил Дерек Макиннс. В своё время он делал «Абердин» победителем Кубка лиги и доводил до финала Кубка Шотландии. Сам «Хартс» завершил прошлый сезон на седьмом месте в таблице с отставанием от чемпиона в 40 (!) очков.

Дерек Макиннс тащит «Хартс» к долгожданному чемпионству

Дерек Макиннс тащит «Хартс» к долгожданному чемпионству

Фото: WM Sport Media/Getty Images

Мог ли кто-то подумать, что через год команда максимально приблизится к титулу? В это вряд ли верили даже фанаты «Хартс». Но команда прекрасно начала новый сезон — серия из 12 встреч без поражений. Макиннса в итоге признали лучшим тренером чемпионата по итогам августа, сентября и октября. Отличная находка для руководства «Хартс»! За 35 матчей команда проиграла всего пять раз. А в домашних встречах вообще всё замечательно — ни одного поражения.

Клаудио Брага и Лоуренс Шанклэнд забили по 14 мячей — два футболиста делят третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Голкипер Александер Шволов (пришёл в команду как свободный агент) оформил 14 «сухарей» — второй результат в лиге. Успехи игроков команды привели к тому, что за три тура до финиша она опережает «Селтик» на три очка, а «Рейнджерс» — на семь.

А что же топ-клубы Шотландии? «Рейнджерс» вошёл в сезон с новым тренером — Расселла Мартина назначили летом 2025 года. Но он задержался в клубе из Глазго всего на 17 матчей во всех турнирах. Пять побед, шесть ничьих, шесть поражений — «Рейнджерс» конкретно штормило на старте сезона. В октябре Мартина сменил немец Дэнни Рёль. Он превзошёл британца и по общему количеству игр (37 против 17), и по среднему количеству очков за игру (1,89 против 1,24).

«Рейнджерс» прибавил после смены тренера, но всё испортил двумя предыдущим матчами

«Рейнджерс» прибавил после смены тренера, но всё испортил двумя предыдущим матчами

Фото: Zak Mauger/Getty Images

После первой части сезона «Рейнджерс» занимал второе место с отставанием от «Хартс» в одно очко. Тут можно было всерьёз думать о чемпионстве, но команда из Глазго проиграла два раза подряд, и теперь её шансы на титул выглядят очень низкими. В высшем дивизионе шотландского футбола играют 12 клубов. Для начала они рубятся в три круга, то есть каждый клуб проводит по 33 встречи. После этого команды разбивают на две половины в зависимости от набранных очков. Соперники из каждой шестёрки проводят друг с другом ещё по одной встрече.

А что «Селтик»? Там в какой-то степени пошли по пути «Рейнджерс». Загибаем пальцы. Начали сезон с Бренданом Роджерсом, который ушёл в октябре 2025 года. Мартин О’Нил исполнял обязанности главного тренера до декабря — при нём команда провела восемь матчей. Далее пришёл Уилфрид Нэнси — его хватило на восемь встреч. После этого снова вернули О’Нила. Не запутались? Кстати, Мартина признали лучшим тренером чемпионата по итогам апреля.

«Селтик» одержал четыре победы подряд и стал главным и, по сути, единственным конкурентом «Хартс». Если клуб из Глазго завершит сезон на первом месте, то оформит пятое чемпионство подряд. «Хартс» сделал важный шаг на пути к титулу в матче с «Рейнджерс», который прошёл 4 мая. Перед игрой команды разделяли четыре очка. В случае победы «Рейнджерс» интрига закрутилась бы до предела.

«Хартс» или «Селтик» — кто же станет чемпионом?

«Хартс» или «Селтик» — кто же станет чемпионом?

Фото: Zak Mauger/Getty Images

Клуб из Глазго открыл счёт в первом тайме. Аут завершился неудачным выносом защитника «Хартс», а Стерлинг (не Рахим, а Дуджон) пробил очень коварно — мяч рикошетом от газона влетел под перекладину. Команда из Эдинбурга нанесла до перерыва всего один удар по воротам гостей и наиграла на 0,02 ожидаемого гола. Ребята, а вы точно хотите стать чемпионом?

Но на второй тайм «Хартс» вышел с другим настроем и всё перевернул. Хозяева отыгралась в начале второй половины. Александрос Кизиридис зарядил в штангу, однако мяч очень удобно отскочил на Стивена Кингсли. Тому оставалось не промахнуться по пустому углу. На трибунах сразу стало веселее. На 71-й минуте зарешал Шанклэнд — попал в касание в ближний угол. «Рейнджерс» был близок к тому, чтобы сделать 2:2, но Тело Осгор головой направил мяч в перекладину.

Последние минуты фанаты «Хартса» встречали с безумным волнением. Молодые ребята на трибуне грызли ногти и закрывали лица руками. На финальный свисток отреагировали и с радостью, и с облегчением. Гуляй, Эдинбург! Наверняка после игры все пабы города были заполнены до отказа.

Футболисты «Хартса» празднуют гол в матче с «Рейнджерс»

Футболисты «Хартса» празднуют гол в матче с «Рейнджерс»

Фото: Zak Mauger/Getty Images

Подведём итог. «Хартс» возглавляет таблицу за три тура до финиша. «Селтик» отстаёт на три очка, «Рейнджерс» — на семь. Очевидно, что третья команда уже вряд ли станет чемпионом. В ближайших двух турах «Хартс» сыграет с «Мазервеллом» (четвёртое место) и «Фалкирком» (шестое). У «Селтика» календарь сложнее — он зарубится в «дерби старой фирмы» с «Рейнджерс», а потом — с «Мазервеллом».

16 мая — дата, которую нужно обвести в кружок. Почему? Именно в этот день «Селтик» примет «Хартс» в заключительном туре. А что будет, если команды придут к финишу в одинаковым количеством очков? Тогда нужно считать разницу мячей. И здесь преимущество на стороне лидера. По крайней мере, пока. +32 против +27. То есть в теории «Хартс» может стать чемпионом даже в случае поражения в заключительном туре.

Расписание матчей чемпионата Шотландии
Выиграй титул со своим клубом
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android