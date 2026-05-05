Самая безумная чемпионская гонка в Европе

«Рейнджерс» отвалился несколько часов назад, но «Хартс» и «Селтик» ещё рубятся за титул. И клуб из Глазго не фаворит.

В этом сезоне топ-лиги Европы не порадовали чемпионской интригой. Исключение составила только Англия, хотя и там всё идёт к итоговой победе «Арсенала» (спасибо «Эвертону»). А вот в шотландской лиге, пусть она и не входит в топ-5 чемпионатов Европы, интрига сумасшедшая. Пару туров назад на трофей претендовали сразу три клуба.

Теперь главных кандидатов на титул двое. И они сыграют друг с другом в заключительном туре, который пройдёт через пару недель. Не исключено, что придётся считать разницу мячей. А главное, что чемпионом может стать клуб, который не был им больше шести десятков лет. Вау!

Какие клубы приходят вам в голову при упоминании чемпионата Шотландии? Скорее всего, «Селтик» и «Рейнджерс». Нет, в Шотландии есть и другие команды, но в последние годы титул чемпиона страны достаётся только большим клубам из Глазго. В последние годы — это ещё мягко сказано. Шотландия не видела другого чемпиона с лохматого сезона-1984/1985. Тогда лучшим клубом страны стал «Абердин», который тренировал Алекс Фергюсон.

«Селтик» и «Рейнджерс» завоевали трофей шотландского чемпионата по 55 раз. Кто идёт следом? «Хартс», «Абердин» и «Хайберниан» были чемпионами по четыре раза. Почувствуйте разницу. Повторим: «Селтик» и «Рейнджерс» никому не отдают титул в течение 41 года. Вдумайтесь только в эти цифры. Но в нынешнем сезоне появился клуб, который готов прервать длительную серию.

«Хартс» не был чемпионом с сезона-1959/1960. Более полувека фанаты этого клуба наблюдают за успехами других шотландских команд. Правда, с того момента «Хартс» пять раз занимал второе место в лиге и трижды побеждал в Кубке Шотландии (последний трофей был завоёван в 2012 году). А теперь от чемпионства команду из Эдинбурга отделяет всего три тура. В это до сих пор тяжело поверить!

«Хартс» долгое время возглавлял таблицу. Казалось, что это несерьёзно. Ну какой «Хартс» при живых «Селтике» с «Рейнджерс»? Но время шло, а клуб из Эдинбурга сохранял лидерство в чемпионате Шотландии. Год назад команду возглавил Дерек Макиннс. В своё время он делал «Абердин» победителем Кубка лиги и доводил до финала Кубка Шотландии. Сам «Хартс» завершил прошлый сезон на седьмом месте в таблице с отставанием от чемпиона в 40 (!) очков.

Дерек Макиннс тащит «Хартс» к долгожданному чемпионству Фото: WM Sport Media/Getty Images

Мог ли кто-то подумать, что через год команда максимально приблизится к титулу? В это вряд ли верили даже фанаты «Хартс». Но команда прекрасно начала новый сезон — серия из 12 встреч без поражений. Макиннса в итоге признали лучшим тренером чемпионата по итогам августа, сентября и октября. Отличная находка для руководства «Хартс»! За 35 матчей команда проиграла всего пять раз. А в домашних встречах вообще всё замечательно — ни одного поражения.

Клаудио Брага и Лоуренс Шанклэнд забили по 14 мячей — два футболиста делят третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Голкипер Александер Шволов (пришёл в команду как свободный агент) оформил 14 «сухарей» — второй результат в лиге. Успехи игроков команды привели к тому, что за три тура до финиша она опережает «Селтик» на три очка, а «Рейнджерс» — на семь.

А что же топ-клубы Шотландии? «Рейнджерс» вошёл в сезон с новым тренером — Расселла Мартина назначили летом 2025 года. Но он задержался в клубе из Глазго всего на 17 матчей во всех турнирах. Пять побед, шесть ничьих, шесть поражений — «Рейнджерс» конкретно штормило на старте сезона. В октябре Мартина сменил немец Дэнни Рёль. Он превзошёл британца и по общему количеству игр (37 против 17), и по среднему количеству очков за игру (1,89 против 1,24).

«Рейнджерс» прибавил после смены тренера, но всё испортил двумя предыдущим матчами Фото: Zak Mauger/Getty Images

После первой части сезона «Рейнджерс» занимал второе место с отставанием от «Хартс» в одно очко. Тут можно было всерьёз думать о чемпионстве, но команда из Глазго проиграла два раза подряд, и теперь её шансы на титул выглядят очень низкими. В высшем дивизионе шотландского футбола играют 12 клубов. Для начала они рубятся в три круга, то есть каждый клуб проводит по 33 встречи. После этого команды разбивают на две половины в зависимости от набранных очков. Соперники из каждой шестёрки проводят друг с другом ещё по одной встрече.

А что «Селтик»? Там в какой-то степени пошли по пути «Рейнджерс». Загибаем пальцы. Начали сезон с Бренданом Роджерсом, который ушёл в октябре 2025 года. Мартин О’Нил исполнял обязанности главного тренера до декабря — при нём команда провела восемь матчей. Далее пришёл Уилфрид Нэнси — его хватило на восемь встреч. После этого снова вернули О’Нила. Не запутались? Кстати, Мартина признали лучшим тренером чемпионата по итогам апреля.

«Селтик» одержал четыре победы подряд и стал главным и, по сути, единственным конкурентом «Хартс». Если клуб из Глазго завершит сезон на первом месте, то оформит пятое чемпионство подряд. «Хартс» сделал важный шаг на пути к титулу в матче с «Рейнджерс», который прошёл 4 мая. Перед игрой команды разделяли четыре очка. В случае победы «Рейнджерс» интрига закрутилась бы до предела.

«Хартс» или «Селтик» — кто же станет чемпионом? Фото: Zak Mauger/Getty Images

Клуб из Глазго открыл счёт в первом тайме. Аут завершился неудачным выносом защитника «Хартс», а Стерлинг (не Рахим, а Дуджон) пробил очень коварно — мяч рикошетом от газона влетел под перекладину. Команда из Эдинбурга нанесла до перерыва всего один удар по воротам гостей и наиграла на 0,02 ожидаемого гола. Ребята, а вы точно хотите стать чемпионом?

Но на второй тайм «Хартс» вышел с другим настроем и всё перевернул. Хозяева отыгралась в начале второй половины. Александрос Кизиридис зарядил в штангу, однако мяч очень удобно отскочил на Стивена Кингсли. Тому оставалось не промахнуться по пустому углу. На трибунах сразу стало веселее. На 71-й минуте зарешал Шанклэнд — попал в касание в ближний угол. «Рейнджерс» был близок к тому, чтобы сделать 2:2, но Тело Осгор головой направил мяч в перекладину.

Последние минуты фанаты «Хартса» встречали с безумным волнением. Молодые ребята на трибуне грызли ногти и закрывали лица руками. На финальный свисток отреагировали и с радостью, и с облегчением. Гуляй, Эдинбург! Наверняка после игры все пабы города были заполнены до отказа.

Футболисты «Хартса» празднуют гол в матче с «Рейнджерс» Фото: Zak Mauger/Getty Images

Подведём итог. «Хартс» возглавляет таблицу за три тура до финиша. «Селтик» отстаёт на три очка, «Рейнджерс» — на семь. Очевидно, что третья команда уже вряд ли станет чемпионом. В ближайших двух турах «Хартс» сыграет с «Мазервеллом» (четвёртое место) и «Фалкирком» (шестое). У «Селтика» календарь сложнее — он зарубится в «дерби старой фирмы» с «Рейнджерс», а потом — с «Мазервеллом».

16 мая — дата, которую нужно обвести в кружок. Почему? Именно в этот день «Селтик» примет «Хартс» в заключительном туре. А что будет, если команды придут к финишу в одинаковым количеством очков? Тогда нужно считать разницу мячей. И здесь преимущество на стороне лидера. По крайней мере, пока. +32 против +27. То есть в теории «Хартс» может стать чемпионом даже в случае поражения в заключительном туре.