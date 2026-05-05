Типичный гол РПЛ. Арне Слота такой привёл бы в бешенство

В начале этого года мы выпустили серию текстов, о том, каким будет футбол в 2026-м. Одним из текстов был разбор нового типа навесов, который становится всё более популярным. Речь о приходящих подачах с углов штрафной, которые летят прямо в створ и могут не коснуться никого из партнёров и соперников, залетая в ворота. Такие подачи в топовом европейском футболе постепенно приходят на смену катбекам – передачам по диагонали назад, которые делаются из полуфлангов в центр штрафной.

Через секунду Бернарду Силва отдаст классический катбек на Родриго в финале Лиги чемпионов-2023

Однако в чемпионате России катбеки всё ещё максимально популярны и эффективны. Дополнительный фактор для популярности – персональные ориентировки, которые любят наши команды. Для начала надо вытянуть одного центрального защитника из своей позиции, что образует дыру в центре обороны. А дальше работает принцип домино: все начинают терять контакт с соперниками, и крайний нападающий, если выбирается из игры один в один против крайнего защитника, может выкатывать под удар.

Подобные ситуации просто ненавидит Арне Слот. В «Фейеноорде» он часами на тренировочном поле заставлял защитников оставаться в позиции против нападающих, отваливающихся в недодачу, что позволяет возникнуть ситуации один в один на фланге. Рефлексия Слота относительно катбеков – пожалуй, одна из самых известных его установок. Главный тренер «Ливерпуля» очень хочет, чтобы его атакующие игроки делали больше таких передач, и ненавидит, если его защитники допускают подобные удары, не контролируя нападающих в створе. «В таких ситуациях мяч разыгрывается ближе к воротам, и у соперника меньше времени на реакцию. Но, что ещё важнее, передача по диагонали назад даёт гораздо больше шансов забить, чем удар после традиционного навеса . Игрок, добегая к отскочившему мячу, может использовать скорость паса для собственного удара», – анализировал Слот.

Московское «Динамо» на выходных пропустило от «Локомотива» мяч, который привёл бы в бешенство главного тренера «Ливерпуля». Давайте разберём его с позиции того, что случилось, и с позиции того, какой бы видел оборону в этом эпизоде Арне Слот.

Итак, атака «Локомотива» начинается с того, что Максим Осипенко выдвигается на подвисающего между линий игрока «железнодорожников», который моментально отыгрывает во фланг.

Здесь важно сказать об одной вещи. По ходу первого тайма «Динамо» регулярно использовало Артура Гомеса в качестве пятого защитника: номинальный вингер подсаживался пятым в линию обороны, чтобы «Локомотив» не имел численного перевеса в атаке. Когда такое происходит, действие Осипенко имеет больше смысла: при пятёрке защитников один из тройки центральных может и должен играть впереди себя по своему коридору. Вот ситуация из первого тайма: Артур сел пятым защитником, левый центральный защитник выдвинулся по своему коридору за игроком «Локомотива», но после игры один в один на фланге у «Динамо» будет ещё три защитника в створе.

В этом и проблема частичного, ситуативного использования пятёрки защитников вместо постоянной пятёрки или постоянной четвёрки. Принципы доигровки будут разными для пятёрки и для четвёрки защитников.

Возвращаемся к ситуации с голом: возникает ситуация один в один, дальше – дыра за левым центральным защитником «Динамо», и в створе уже лишь два защитника, а не три. Механизм катастрофы запускается. Арне Слот прокомментировал бы так: «Играешь в четыре защитника – не открывай глубину за центральным защитником, чтобы ситуация один в один на фланге не становилась критичной».

Ситуация один в один на фланге оформилась. В створе пока всего один нападающий «Локомотива», но он находится ровно между правым и правым центральным защитниками «Динамо». Осипенко стремится в собственную штрафную, но на страховку на фланг при обыгрыше один в один он уже не успеет.

И, наконец, мы добрались до самого важного. Фланговый нападающий «Локомотива» уходит в лицевую. Что делать в такой ситуации? «Динамо» просто играет по створу, и первым комментарием Слота (а затем и всех тренеров «Фейеноорда» всех возрастов, потому что это стало частью методологии и на юношеском уровне) был бы такой: «зоны не забивают, забивают конкретные игроки, поэтому нет смысла просто держать позицию в створе».

Центральный защитник Маричаль и правый защитник Касерес обязаны установить физический контакт с игроками «Локо», которые будут готовы замкнуть передачу, и не выпускать их перед собой. Плюс важной зоной становится отмеченная за Осипенко: как раз её, с точки зрения Слота, должен контролировать ближний центральный защитник.

Осипенко же эту передачу по диагонали назад не контролирует. Важное уточнение от Слота: перекрывать прострел для Осипенко нет смысла, потому что крайний защитник «Динамо» выдавил флангового нападающего соперника до вратарской, и прострелы через вратарскую может играть вратарь. «Уважайте работу вратаря», – ещё один тезис Слота, который ориентирует ближнего центрального защитника на то, чтобы тот перекрывал передачу во второй темп. Нападающего так же не контролирует (а просто смотрит футбол) Маричаль, на дальней штанге Касерес тоже без контакта с прямым соперником.

Помимо уважения к работе вратаря, есть ещё и сухая статистика. Передача по диагонали назад, которая пройдёт сейчас у «Локомотива», пройдёт, согласно отчёту УЕФА по прошлой Лиге чемпионов, с большей вероятностью, чем прострел вдоль ворот. В 38% случаев катбек приводит к удару, тогда как прострел вдоль ворот — всего в 26% случаев. Учитывая, что удар с катбека, как говорит Слот, будет нанесён в темп по катющемуся мячу, очевидно, какую линию нужно перекрыть первой. «Динамо» этого не делает и бросается спасать ситуацию всем миром – количеством, а не договорённостями. На дальней штанге возникает жуткий пожар.

Развязка логична: Артём Карпукас забивает лёгкий мяч. Подобных мячей в чемпионате России множество:

кажется, что они рождаются из суматохи, и легко искать персональную ответственность, но на деле тремя главными симптомами являются следующие: