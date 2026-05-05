Арсенал — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
22:00 Мск
Расписание спортивных матчей 6 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события среды: «Спартак» — ЦСКА, «Бавария» — «ПСЖ», Кубок Стэнли, бокс и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 мая 2026 года
Лучший спорт 6 мая: горячий дебют Игдисамова, «Колорадо» — «Миннесота», «Оклахома» — «Лейкерс» и бой Цзю — Диас. Следите вместе с нами!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 мая в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

06 мая 2026, среда. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Не начался
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто лучше готов ко второму раунду после семи встреч?

Что «Детройт», что «Кливленд» в первом раунде провели по семь тяжелейших матчей, в итоге выйдя в следующую стадию. Более того, «Пистонс» отыгрались со счёта 1-3. Кто физически и психологически лучше готов к новому противостоянию?

В серии «Детройт» — «Кливленд» исход определят тонкости. Какие именно?
🏒 3:00: «Колорадо Эвеланш» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

06 мая 2026, среда. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Миннесота» сравняет счёт в серии?

В первом матче «Колорадо» и «Миннесота» показали, что такое праздник хоккея. Команды на двоих забросили 15 шайб, а победу одержали «лавины». «Дикари» смогли отыграться с 0:3, а Владимир Тарасенко забросил красивейшую шайбу в стиле Петера Форсберга. У россиянина уже две игры подряд с голами, сможет ли 91-й номер продлить серию?

Сумасшедший матч с 15 голами в плей-офф НХЛ! Шедевр Тарасенко не помог «Миннесоте»
Видео
🏀 3:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, первый матч

06 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн продолжит удивлять?

«Лейкерс» во главе с Леброном Джеймсом в отсутствие Луки Дончича вывели клуб во второй раунд, когда никто этого не ждал. Причём можно сказать, что «озёрники» не почувствовали «Хьюстон». Но то были цветочки по сравнению с предстоящим соперником — грозной «Оклахомой». Получится ли у гостей с ходу удивить чемпиона?

«Орландо» уволил тренера Джамала Мозли. После прогресса в клубе ждут бóльшего
🥊 15:00: Никита Цзю — Оскар Диас, рейтинговый бой

Интрига: Никита Цзю рванёт выше в рейтингах?

Младший сын Кости Цзю остаётся единственным непобеждённым боксёром в спортивной семье. На этот раз Никите предстоит бой с Оскаром Диасом — непобеждённым испанским боксёром с солидным рекордом 16-0. В отличие от Цзю, Диас не является брутальным нокаутёром, зато у него полный порядок с боксёрским IQ и выносливостью. Если Никита пройдёт оппонента, то не только получит бесценный опыт, но и серьёзно поднимется в рейтингах. А там не за горами и титульные поединки.

Хитрый австралиец сбежал от Мясника! Бой Никиты Цзю оставили без решения
🏒 19:30: «Локомотив» — «Авангард», плей-офф КХЛ, 1/2 финала, седьмой матч

06 мая 2026, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Омск отошёл от потрясения, произошедшего в шестой встрече?

В шестом матче «Авангард» уже в первом периоде повёл в счёте, в заключительном отрезке удвоил преимущество, а потом ничего не давал сделать сопернику. Но в конце неожиданно дрогнул и предоставил «Локомотиву» возможность оформить великий камбэк. За 33 секунды до конца связка Шалунова и Радулова организовала две шайбы, а в овертайме победу ярославцам принёс Рафиков. За кем останется решающий матч серии?

«Если бы не Радулов, мы бы уже были в отпуске». Хартли — о подвиге «Локомотива»
⚽️ 20:00: «Спартак» — ЦСКА, Кубок России, финал (Путь регионов)

06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ключевой матч сезона для принципиальных соперников

«Спартак» и ЦСКА не борются за золото в РПЛ. Максимально команды могут взять бронзу, но и там они не фавориты. А вот до победы в Кубке осталось всего две встречи! И теперь клубы зарубятся в дерби за право выйти в Суперфинал. Определяющий матч сезона как для «Спартака», так и для ЦСКА. Есть шанс достать до трофея, параллельно огорчив давнего врага.

ЦСКА правильно уволил Челестини. Но главная проблема — не в нём
⚽️ 22:00: «Бавария» — «ПСЖ», Лига чемпионов, 1/2 финала, ответный матч

06 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет в финал ЛЧ?

«ПСЖ» находится в шаге от второго подряд финала Лиги чемпионов. В первом полуфинале парижане одолели дома «Баварию» со счётом 5:4. Получилась один из лучших встреч в истории турнира! Теперь мюнхенцы постараются совершить камбэк дома. В серии всё ещё возможно, а мы ждём новый великий матч.

Сафонов пустил от «Баварии» 4 — по делу ли критика? Разбор его игры в 1/2 финала ЛЧ. Видео
