Развязка мегапротивостояния в полуфинале Лиги чемпионов! Рубятся «Бавария» и «ПСЖ». LIVE

Всем привет! В Лиге чемпионов наступило самое интересное время. Вчера по итогам противостояния «Арсенала» и «Атлетико» мы узнали первого финалиста. Сегодня очередь «Баварии» и «ПСЖ».

Первый матч — огонь. «ПСЖ» и «Бавария» выдали шоу с девятью голами, лёгкое преимущество оказалось на стороне парижан. Интрига осталась максимальная: «Баварии» достаточно выиграть в один мяч, чтобы перевести разборки в дополнительное время. Пара кажется абсолютно равной, поэтому никто бы не удивился, если бы команды решили судьбу второй путёвки в финал даже в серии пенальти. А мы только за!

Ждём на поле большие персональные противостояния: Кейн, Олисе и Диас будут кошмарить Сафонова, Дембеле и Хвича в ответ снова потревожат Нойера, а в центре поля в управлении игрой посоревнуются Киммих и португальская связка Витинья — Невеш. Кто кого? Узнаем совсем скоро, а вы присоединяйтесь к нашему онлайну!