Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна

«ПСЖ» и «Бавария» – две сильнейшие команды мира прямо сейчас. И первый полуфинал Лиги чемпионов только подтвердил это. Парижане и мюнхенцы выдали один из самых эпичных матчей в истории турнира – 5:4! Ох, что же нас ждёт в ответной игре.
Без футболистов топ-уровня подобные серии вряд ли возможны. Оба клуба просто напичканы классными игроками. Мы же сравнили стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» по позициям и выбрали лучшего на каждой. Отметим, что оценка касается актуальной формы футболистов, а не всей карьеры.
Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ») vs Мануэль Нойер («Бавария»)
Наша оценка: 1:1
Да, Сафонов = Нойер! По ходу нынешнего сезона Матвей стал основным вратарём «ПСЖ». Нойер же всегда играет, если не травмирован. Однако возраст берёт своё: 40-летний немец уже не так монструозен, как в лучшие годы. Например, в Лиге чемпионов Ману провёл два «сухих» матча, но по статистике xGOT пропустил на 0,55 гола больше ожидаемого.
У Сафонова же показатель чуть лучше. Россиянин пропустил за «ПСЖ» на 0,45 гола меньше, чем ожидалось. Да, звучит не так внушающе, но в Лиге чемпионов и не так много встреч, как в национальных чемпионатах. Также Матвей провёл в ЛЧ четыре матча «на ноль». Хотя по количеству сейвов он уступил Нойеру – 27:31. Но немец провёл на игру больше. В чемпионатах же статистика, наоборот, в пользу Ману: по xGOT у него +0,26, у Сафонова же -0,04. Оба вратаря пропускают в среднем по 0,9 мяча за игру, но Нойер провёл 21 встречу, Матвей – всего 13.
Также в первом полуфинале оба вратаря выдали не лучший перформанс. Нойер вообще не совершил сейвов, у Сафонова – всего два. В общем, на данную секунду у голкиперов приблизительно одинаковая форма. Только вот Мануэль идёт на спад, а российский вратарь «ПСЖ» набирает уверенность и входит в прайм-форму. Так что в ближайший год Сафонов может стать даже круче возрастного Нойера.
Правые защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ») vs Йосип Станишич («Бавария»)
Наша оценка: 1:0
Один из самых лёгких выборов. Разве есть иные мнения? Хакими точно входит в топ-3 лучших правых защитников мира (если не лучший). Марокканец стабильно держит высочайший уровень: он полезен в обороне, ещё и чрезвычайно опасен в атаке. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Ашраф забил один мяч и оформил сразу шесть ассистов. У Станишича всё скромнее: всего 1+1 по системе «гол+пас».
Хорват в последнее время появляется в основе чаще Конрада Лаймера. Но этому есть объяснение – в состав «Баварии» вернулся Альфонсо Дэвис. Венсан Компани сохраняет баланс: Станишич играет с акцентом на оборону, позволяя канадцу чаще подключаться вперёд. Да, в плане защиты Йосип увереннее Хакими. Однако атакующие скиллы марокканца в системе Луиса Энрике раскрываются гораздо ярче.
Хакими – проверенное годами элитное качество. Вместе с ним «ПСЖ» брал Лигу чемпионов и несколько трофеев Лиги 1. Станишич же проводит лишь первый в сезон в статусе игрока основы «Баварии». До этого он был опцией в случае кадровых проблем. Поэтому даже без углубления в статистику очевидно, что Ашраф на пару уровней круче Йосипа.
Центральные защитники: Вильям Пачо («ПСЖ») vs Жонатан Та («Бавария»)
Наша оценка: 1:1
Два монструозных центральных защитника, от одного вида которых нападающие пугаются. Среди них трудно выделить более крутого. Например, в Лиге чемпионов у них примерно равная защитная статистика: в среднем 0,9 против 0,6 по перехватам, 1,7 против 1,2 по отборам и 4,3 против 3,4 по выносам в пользу Пачо. Зато у Та нет приведших к удару ошибок (у Вильяма таких три), а также эквадорец намного чаще теряет мяч (5,4 против 2,5).
Можно интерпретировать данные в сторону обоих защитников. Однако это только подтверждает, что они примерно одинакового элитного класса. Именно после прихода Пачо «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, а после трансфера Та «Бавария» Компани стала надёжнее в защите: Жонатан выиграл конкуренцию у Кима Мин Джэ.
Центральные защитники: Маркиньос («ПСЖ») vs Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»)
Наша оценка: 0:1
Неожиданный результат для болельщиков, не сильно погружённых в контекст Бундеслиги и конкретно «Баварии». Однако сейчас Юпамекано, вероятно, один из лучших центральных защитников в мире. Да, «ПСЖ» забил мюнхенцам пять мячей в первой встрече в Париже. Но даже тут по статистике Дайо превзошёл Маркиньоса. Он совершил больше отборов (3-1), перехватов (3-1) и выиграл больше позиционных единоборств (3-1). А также показал аналогичные цифры по возвратам мяча (5). Бонус – забитый мяч Юпамекано.
Однако вряд ли один матч показателен. Нужна дистанция. И тут у француза тоже нет проблем. Взглянем на статистику в Лиге чемпионов: Юпамекано круче Маркиньоса по перехватам (1,7 против 0,6), отборам (2,2 против 1,1) и возвратам (4,5 против 3,5). Неоднозначная репутация у Дайо сложилась из-за ошибок. Но тут виноват стиль: француз действует агрессивно, смело, поэтому его косяки часто попросту ярче подсвечены. Хотя этот же стиль идеально подходит высокой линии обороны у Компани. В Лиге чемпионов Дайо совершает в среднем 10 спринтов за матч (у Маркиньоса – 6,9), а его самая высокая скорость – 32,8 км/ч (у Маркиньоса – 31,8 км/ч).
Юпамекано невероятно резок, быстр, силён на мяче и важен для прессинга «Баварии». Конечно, Маркиньос также всё ещё элитный защитник и точно входит в топ лучших футболистов на позиции. Но прямо сейчас Дайо намного важнее для своей команды, чем бразилец – для «ПСЖ». Также хочется слегка спровоцировать вас посильнее изучить игру Юпамекано. Нет сомнений, что и на предстоящем ЧМ-2026 защитник будет крут в составе сборной Франции.
Левые защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ») vs Альфонсо Дэвис («Бавария»)
Наша оценка: 1:0
Похожие по стилю футболисты. Но у Мендеша есть два огромных преимущества: он надёжнее в обороне и менее травматичен. У Дэвиса толстая медицинская карта: были проблемы с сердцем (в 2022-м), мышцами, связками, а в январе 2025-го он порвал «кресты». Мендеш также пропустил огромный отрезок с мая 2023 года по февраль 2024-го из-за травмы подколенного сухожилия. Но больше серьёзных повреждений не было.
Нуну и Альфонсо – невероятно быстрые защитники, обожающие идти вперёд. Дэвис вовсе начинал карьеру как вингер, но в «Баварии» его переучили в игрока обороны. Однако в защите Мендеш на порядок сильнее оппонента. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он «съел» на своём фланге Мохамеда Салаха, Дензела Думфриса, Букайо Саку и Моргана Роджерса. А затем приправил всё это Ламином Ямалем и Флорианом Вирцем в матчах за сборную Португалии в Лиге наций.
Возможно, если Дэвис избежит травм на длительной дистанции, то подберётся к уровню Мендеша. Но прямо сейчас португалец безальтернативно круче. К примеру, в нынешнем сезоне Лиги 1 у Нуну в среднем 1,3 отбора за матч, а также 0,7 перехвата, 4,1 возврата мяча и 56% выигранных единоборств. У канадца статистика в Бундеслиге скромнее: 0,7 отбора, 0,2 перехвата, 3,9 возврата и 51% выигранных дуэлей.
Центральные полузащитники: Витинья («ПСЖ») vs Йозуа Киммих («Бавария»)
Наша оценка: 1:0
Два гения, два мозговых центра своих команд. Комплиментов заслуживают оба. Но если смотреть на нынешнюю форму, то Витинья чуточку круче. Всё же португалец помог «ПСЖ» взять шесть трофеев в 2025 году. И без него парижане вряд ли добились бы такого успеха. Витинья ведёт игру «ПСЖ», руководит темпом атак и прессинга, раздаёт передачи и часто забивает сам. Например, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов полузащитник отличился уже шесть раз (у Киммиха – 0 голов).
Также впечатляет вклад Витиньи в оборонительные действия. Взглянем на статистику португальца и немца в ЛЧ. Игрок «ПСЖ» совершает в среднем один перехват за игру, 1,6 отбора, 5,8 возврата мяча, 1,1 выноса. У Киммиха же всё скромнее: 0,6 перехвата, 1,3 отбора, 4,5 возврата мяча и 0,7 выноса. При этом Витинья немного чаще идёт в дриблинг (0,4 обводки за матч против 0,2) и активнее бьёт по воротам (2,5 удара против 0,9). А ещё португалец совершает больше спринтов за матч (8,3 против 7,5).
Киммих всё ещё гениален в статусе глубинного плеймейкера и организатора высокого прессинга. Но Витинья – более тотальный футболист. В «ПСЖ» он берёт на себя больше функций. Без него Луису Энрике пришлось бы намного тяжелее. Поэтому прямо здесь и сейчас отдаём балл португальскому волшебнику.
Центральные полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ») vs Александар Павлович («Бавария»)
Наша оценка: 1:0
Павлович – один из немногих воспитанников «Баварии» в последнее 10-летие, пробившийся в основной состав. Немец даёт крутой объём работы, помогая на обеих половинах поля. Если взглянуть на тепловую карту Александара, она будет красной от своей до чужой штрафной. Конечно, в футболе Венсана Компани цена такого футболиста возрастает вдвойне.
Однако Жоау Невеш – один из лучших полузащитников в мире. И он также даёт огромный объём, но при этом круче Павловича во многих компонентах. Удивительно, как при своих габаритах (174 см) Невеш умеет выжигать в обороне и навязывать борьбу. А как он выиграл пространство у рослых соперников в первом полуфинале и забил головой после углового? По своём типажу Невеш чем-то напоминает Н’Голо Канте: только португалец не так монструозен в разрушении, но зато чаще помогает в атаке.
Хотя если взглянуть на статистику Жоау в Лиге чемпионов, то так и не скажешь. Он совершает 2,2 отбора за матч, 1,3 перехвата и 4,5 возврата мяча. А ещё на его счету четыре созданных голевых момента, 0,5 обводки в среднем, два гола, три ассиста и 1,3 удара. Также 21-летний полузащитник выиграл 56% единоборств, что для игрока с его комплекцией – топ. Для сравнения, у 186-сантиметрового Павловича этот показатель составляет 45%. Также немец чуть скромнее в обороне (0,6 перехвата, 1,5 отбора) и атаке (один гол, один ассист, 0,9 удара в среднем).
Центральные полузащитники: Фабиан Руис («ПСЖ») vs Джамал Мусиала («Бавария»)
Наша оценка: 0:1
Здесь сразу дисклеймер: наш выбор – вкусовщина, статистики не будет. Руис и Мусиала – абсолютно разноплановые футболисты и в своих командах исполняют разные функции. Испанец действует в сбалансированном треугольнике, а немец – ярко выраженная «десятка» с упором на атаку.
В этой битве отдаём Мусиале балл авансом. Почему? Оба футболиста пропустили большой отрезок сезона. У Руиса с января по середину апреля было травмировано колено, а Джамал ещё в июле 2025-го сломал голеностоп на клубном чемпионате мира. Но немец с конца января уже вернулся на поле. Да, пока что Мусиала не на 100% обрёл прежний уровень. Однако всё равно выдаёт качественные перформансы, даже если выходит со скамейки.
Руис – недооценённый футболист. Один из тех, кто не популярен в соцсетях, из-за чего его статус находится под вопросом. Но если смотреть не не количество подписчиков, а на поле, то Фабиан – безусловный топ. Испанец – классический плеймейкер, умеющий подключиться при атаках вторым темпом. Тем не менее в «ПСЖ» и сборной его ценят именно за интеллект и шикарный пас.
Мусиала действует выше, а его главные навыки – техника, дриблинг и скорость. 22-летний немец – один из главных талантов своего поколения. И после травмы пока что нет оснований принижать его статус и значимость для «Баварии». Да, Руис также важен для парижан. Но если сравнивать футболистов напрямую (неважно, здесь и сейчас или в общем), то Мусиала выигрывает в очном батле.
Правые вингеры: Дезире Дуэ («ПСЖ») vs Майкл Олисе («Бавария»)
Наша оценка: 0:1
Дуэ не повезло с оппонентом. 20-летний игрок круто ворвался в состав «ПСЖ», в прошлом сезоне выиграл конкуренцию у Брэдли Баркола, оформил дубль в финале Лиги чемпионов и стал суперзвездой. Но Майкл Олисе – галактический уровень. Вингер «Баварии» прямо сейчас – один из трёх лучших футболистов в мире и сильнейший игрок на своей позиции (пожалуй, даже круче Ламина Ямаля).
Олисе уничтожает всех соперников на своём фланге, в первом полуфинале с «ПСЖ» досталось даже монстру Нуну Мендешу. Скорость, дриблинг, удар, техника, физическая мощь, пас – кажется, у Олисе нет слабых мест. Есть ли смысл сравнивать футболистов? Просто включите любой матч с участием Майкла – и всё поймёте сами. Да и по статистике вингер «Баварии» крут: 14 голов и 19 ассистов в 30 встречах Бундеслиги, а также 5+6 в 12 матчах Лиги чемпионов. Хотя цифры не передают полное впечатление от его игры.
Дуэ – также основной игрок топ-клуба и сборной Франции. Но выдаёт менее выразительный (хоть и хороший) в сравнении с Олисе сезон. В Лиге 1 всего шесть голов и три ассиста в 21 туре, а в Лиге чемпионов – 5+4 в 11 играх. Также Дезире уступает оппоненту по вовлечённости в игру (55,7 касания в среднем за матч в ЛЧ, у Олисе – 72,3) и их важнейшему навыку – дриблингу (3,5 обводки в среднем при 64% успешности у Майкла, 1,9 и 46% – у игрока «ПСЖ»).
Левые вингеры: Хвича Кварацхелия («ПСЖ») vs Луис Диас («Бавария»)
Наша оценка: 1:1
В начале 2010-х в соцсетях были популярны посты со сравнением фирм-конкурентов. А пользователям предлагали выбрать любимый вариант среди спортивных, автомобильных, технологических брендов. Так вот, Хвичу Кварацхелию и Луиса Диаса можно отправить в тот же ряд. Два гениальных футболиста, выбор среди которых – чистая вкусовщина.
Если вам больше нравятся игроки, которые тащат мяч на дриблинге и много бьют по воротам, то вы наверняка цените Хвичу. Диас – чуть более разноплановый и «тонкий» игрок. Круто, что именно в своём стиле оба отличились в первом полуфинале. Кварацхелия в первом тайме прошёлся по флангу, сместился и мощно пальнул в дальний угол. А Диас на 69-й минуте невероятно красиво принял заброс от Кейна, раскачал Маркиньоса и уложил мяч в ворота Сафонова.
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Диас забил меньше Хвичи (семь голов против 10) и оформил меньше ассистов (три против пяти). Однако по продвинутой статистике колумбиец местами круче: 4,71 xG (3,81 – у Кварацхелии), восемь созданных голевых моментов (у Хвичи – один), два ключевых паса в среднем (у Хвичи – один), 61% успешных обводок (против 51%) и голевая конверсия в 23% (как и у грузина).
Тот случай, когда цифры не сильно помогают. Тут вопрос в ваших предпочтениях. Кварацхелия и Диас – крутейшие футболисты топ-уровня.
Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ») vs Гарри Кейн («Бавария»)
Наша оценка: 0:1
Ох, что за имена! Дембеле – действующий обладатель «Золотого мяча», лидер «ПСЖ», победитель Лиги чемпионов и чемпион мира со сборной Франции. Кейн же за свою карьеру выиграл только Бундеслигу (дважды) и Суперкубок Германии. Однако прямо сейчас именно Гарри считается главным претендентом на «Золотой мяч» – 2026. Да и его игра оставляет магическое впечатление. Кейн ломает все представления о роли нападающего: он не только стабильно много (о-о-о-очень много) забивает, но и показывает, что форвард может быть плеймейкером и даже опорным полузащитником.
Дембеле под руководством Луиса Энрике также прошёл трансформацию. Из дриблёра и бегунка он превратился в «ложную девятку», заодно раскрыв талант ассистента. Усмана всё так же тянет на правый фланг, но он устраивает хаотичное умное движение с партнёрами. Очевидной привязки к позиции нет. И в этом они с Кейном похожи. Хотя всё же сильнейшие качества у них разные: Гарри – идеальный завершитель с убийственным ударом, невероятным интеллектом и физической мощью. Дембеле – худощавый дриблёр, уносящийся на скорости и выдающий хайлайты.
И всё же нужно сравнить игроков. Что главное для форвардов? Верно, голы. И тут за Кейном явное преимущество: он забил 33 мяча в Бундеслиге (при 25,3 xG) и 13 – в Лиге чемпионов (9,11 xG). У Дембеле всё скромнее: всего 10 голов (6,40 xG) в Лиге 1 и шесть – в ЛЧ (5,31 xG). В пользу Усмана даже не привести аргумент о полезности вне голевого контекста. Потому что и тут Кейн превосходит француза: он частенько опускается ниже, разгоняет атаки и помогает при обороне.
В итоге в этой битве победу одерживает не действующий обладатель «Золотого мяча», а главный претендент на награду в 2026 году.
Итог: 7:7
Ничья. Очень неожиданно (нет). Но мы же здесь собрались для выявления победителя. Поэтому условный решающий балл определим с помощью скамеек запасных. У какого из грандов она сильнее и эффективнее? Тяжело выделить явного фаворита, но всё же резерв «ПСЖ» немного круче.
Луис Энрике обладает шикарной вариативностью: атаку могут усилить Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола и Ибрагим Мбайе, в полузащите на подмогу способны прийти Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Маюлу и пришедший из «Барселоны» Дро Фернандес, в защите есть опции в виде Лукаса Эрнандеса, Лукаса Бералдо и Ильи Забарного.
У «Баварии» также неплохой резерв. Есть воспитанник-вундеркинд Ленарт Карл, Серж Гнабри (стал основным после травмы Мусиалы), форвард-мем Николас Джексон, опытный Леон Горецка, перспективный Том Бишоф, универсальные Рафаэл Геррейру и Конрад Лаймер (периодически становится основным), а также Ким Мин Джэ. Однако обойма у Венсана Компани чуть уже. Поэтому в битве скамеек победу отдаём «ПСЖ». Впрочем, это только добавляет ценности работе бельгийского тренера.
Наша оценка с учётом запасных игроков: 8:7 в пользу «ПСЖ»
Согласны с результатом? И какие оценки кажутся вам спорными? Голосуйте!
*в тексте использованы статистические данные с сайтов FbRef, Opta, SofaScore и Understat.