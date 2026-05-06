Кто круче — «ПСЖ» или «Бавария»? Сравнили составы: от Сафонова и Нойера до Дембеле и Кейна

«ПСЖ» и «Бавария» – две сильнейшие команды мира прямо сейчас. И первый полуфинал Лиги чемпионов только подтвердил это. Парижане и мюнхенцы выдали один из самых эпичных матчей в истории турнира – 5:4! Ох, что же нас ждёт в ответной игре.

Без футболистов топ-уровня подобные серии вряд ли возможны. Оба клуба просто напичканы классными игроками. Мы же сравнили стартовые составы «ПСЖ» и «Баварии» по позициям и выбрали лучшего на каждой. Отметим, что оценка касается актуальной формы футболистов, а не всей карьеры.

Вратари: Матвей Сафонов («ПСЖ») vs Мануэль Нойер («Бавария»)

Наша оценка: 1:1

Матвей Сафонов Мануэль Нойер

Да, Сафонов = Нойер! По ходу нынешнего сезона Матвей стал основным вратарём «ПСЖ». Нойер же всегда играет, если не травмирован. Однако возраст берёт своё: 40-летний немец уже не так монструозен, как в лучшие годы. Например, в Лиге чемпионов Ману провёл два «сухих» матча, но по статистике xGOT пропустил на 0,55 гола больше ожидаемого.

У Сафонова же показатель чуть лучше. Россиянин пропустил за «ПСЖ» на 0,45 гола меньше, чем ожидалось. Да, звучит не так внушающе, но в Лиге чемпионов и не так много встреч, как в национальных чемпионатах. Также Матвей провёл в ЛЧ четыре матча «на ноль». Хотя по количеству сейвов он уступил Нойеру – 27:31. Но немец провёл на игру больше. В чемпионатах же статистика, наоборот, в пользу Ману: по xGOT у него +0,26, у Сафонова же -0,04. Оба вратаря пропускают в среднем по 0,9 мяча за игру, но Нойер провёл 21 встречу, Матвей – всего 13.

Также в первом полуфинале оба вратаря выдали не лучший перформанс. Нойер вообще не совершил сейвов, у Сафонова – всего два. В общем, на данную секунду у голкиперов приблизительно одинаковая форма. Только вот Мануэль идёт на спад, а российский вратарь «ПСЖ» набирает уверенность и входит в прайм-форму. Так что в ближайший год Сафонов может стать даже круче возрастного Нойера.

Правые защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ») vs Йосип Станишич («Бавария»)

Наша оценка: 1:0

Ашраф Хакими Йосип Станишич

Один из самых лёгких выборов. Разве есть иные мнения? Хакими точно входит в топ-3 лучших правых защитников мира (если не лучший). Марокканец стабильно держит высочайший уровень: он полезен в обороне, ещё и чрезвычайно опасен в атаке. В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Ашраф забил один мяч и оформил сразу шесть ассистов. У Станишича всё скромнее: всего 1+1 по системе «гол+пас».

Хорват в последнее время появляется в основе чаще Конрада Лаймера. Но этому есть объяснение – в состав «Баварии» вернулся Альфонсо Дэвис. Венсан Компани сохраняет баланс: Станишич играет с акцентом на оборону, позволяя канадцу чаще подключаться вперёд. Да, в плане защиты Йосип увереннее Хакими. Однако атакующие скиллы марокканца в системе Луиса Энрике раскрываются гораздо ярче.

Хакими – проверенное годами элитное качество. Вместе с ним «ПСЖ» брал Лигу чемпионов и несколько трофеев Лиги 1. Станишич же проводит лишь первый в сезон в статусе игрока основы «Баварии». До этого он был опцией в случае кадровых проблем. Поэтому даже без углубления в статистику очевидно, что Ашраф на пару уровней круче Йосипа.

Центральные защитники: Вильям Пачо («ПСЖ») vs Жонатан Та («Бавария»)

Наша оценка: 1:1

Вильям Пачо Жонатан Та

Два монструозных центральных защитника, от одного вида которых нападающие пугаются. Среди них трудно выделить более крутого. Например, в Лиге чемпионов у них примерно равная защитная статистика: в среднем 0,9 против 0,6 по перехватам, 1,7 против 1,2 по отборам и 4,3 против 3,4 по выносам в пользу Пачо. Зато у Та нет приведших к удару ошибок (у Вильяма таких три), а также эквадорец намного чаще теряет мяч (5,4 против 2,5).

Можно интерпретировать данные в сторону обоих защитников. Однако это только подтверждает, что они примерно одинакового элитного класса. Именно после прихода Пачо «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, а после трансфера Та «Бавария» Компани стала надёжнее в защите: Жонатан выиграл конкуренцию у Кима Мин Джэ.

Центральные защитники: Маркиньос («ПСЖ») vs Деотшанкюль Юпамекано («Бавария»)

Наша оценка: 0:1

Маркиньос Юпамекано

Неожиданный результат для болельщиков, не сильно погружённых в контекст Бундеслиги и конкретно «Баварии». Однако сейчас Юпамекано, вероятно, один из лучших центральных защитников в мире. Да, «ПСЖ» забил мюнхенцам пять мячей в первой встрече в Париже. Но даже тут по статистике Дайо превзошёл Маркиньоса. Он совершил больше отборов (3-1), перехватов (3-1) и выиграл больше позиционных единоборств (3-1). А также показал аналогичные цифры по возвратам мяча (5). Бонус – забитый мяч Юпамекано.

Однако вряд ли один матч показателен. Нужна дистанция. И тут у француза тоже нет проблем. Взглянем на статистику в Лиге чемпионов: Юпамекано круче Маркиньоса по перехватам (1,7 против 0,6), отборам (2,2 против 1,1) и возвратам (4,5 против 3,5). Неоднозначная репутация у Дайо сложилась из-за ошибок. Но тут виноват стиль: француз действует агрессивно, смело, поэтому его косяки часто попросту ярче подсвечены. Хотя этот же стиль идеально подходит высокой линии обороны у Компани. В Лиге чемпионов Дайо совершает в среднем 10 спринтов за матч (у Маркиньоса – 6,9), а его самая высокая скорость – 32,8 км/ч (у Маркиньоса – 31,8 км/ч).

Юпамекано невероятно резок, быстр, силён на мяче и важен для прессинга «Баварии». Конечно, Маркиньос также всё ещё элитный защитник и точно входит в топ лучших футболистов на позиции. Но прямо сейчас Дайо намного важнее для своей команды, чем бразилец – для «ПСЖ». Также хочется слегка спровоцировать вас посильнее изучить игру Юпамекано. Нет сомнений, что и на предстоящем ЧМ-2026 защитник будет крут в составе сборной Франции.

Левые защитники: Нуну Мендеш («ПСЖ») vs Альфонсо Дэвис («Бавария»)

Наша оценка: 1:0

Нуну Мендеш Альфонсо Дэвис

Похожие по стилю футболисты. Но у Мендеша есть два огромных преимущества: он надёжнее в обороне и менее травматичен. У Дэвиса толстая медицинская карта: были проблемы с сердцем (в 2022-м), мышцами, связками, а в январе 2025-го он порвал «кресты». Мендеш также пропустил огромный отрезок с мая 2023 года по февраль 2024-го из-за травмы подколенного сухожилия. Но больше серьёзных повреждений не было.

Нуну и Альфонсо – невероятно быстрые защитники, обожающие идти вперёд. Дэвис вовсе начинал карьеру как вингер, но в «Баварии» его переучили в игрока обороны. Однако в защите Мендеш на порядок сильнее оппонента. В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов он «съел» на своём фланге Мохамеда Салаха, Дензела Думфриса, Букайо Саку и Моргана Роджерса. А затем приправил всё это Ламином Ямалем и Флорианом Вирцем в матчах за сборную Португалии в Лиге наций.

Возможно, если Дэвис избежит травм на длительной дистанции, то подберётся к уровню Мендеша. Но прямо сейчас португалец безальтернативно круче. К примеру, в нынешнем сезоне Лиги 1 у Нуну в среднем 1,3 отбора за матч, а также 0,7 перехвата, 4,1 возврата мяча и 56% выигранных единоборств. У канадца статистика в Бундеслиге скромнее: 0,7 отбора, 0,2 перехвата, 3,9 возврата и 51% выигранных дуэлей.

Центральные полузащитники: Витинья («ПСЖ») vs Йозуа Киммих («Бавария»)

Наша оценка: 1:0

Витинья Йозуа Киммих

Два гения, два мозговых центра своих команд. Комплиментов заслуживают оба. Но если смотреть на нынешнюю форму, то Витинья чуточку круче. Всё же португалец помог «ПСЖ» взять шесть трофеев в 2025 году. И без него парижане вряд ли добились бы такого успеха. Витинья ведёт игру «ПСЖ», руководит темпом атак и прессинга, раздаёт передачи и часто забивает сам. Например, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов полузащитник отличился уже шесть раз (у Киммиха – 0 голов).

Также впечатляет вклад Витиньи в оборонительные действия. Взглянем на статистику португальца и немца в ЛЧ. Игрок «ПСЖ» совершает в среднем один перехват за игру, 1,6 отбора, 5,8 возврата мяча, 1,1 выноса. У Киммиха же всё скромнее: 0,6 перехвата, 1,3 отбора, 4,5 возврата мяча и 0,7 выноса. При этом Витинья немного чаще идёт в дриблинг (0,4 обводки за матч против 0,2) и активнее бьёт по воротам (2,5 удара против 0,9). А ещё португалец совершает больше спринтов за матч (8,3 против 7,5).

Киммих всё ещё гениален в статусе глубинного плеймейкера и организатора высокого прессинга. Но Витинья – более тотальный футболист. В «ПСЖ» он берёт на себя больше функций. Без него Луису Энрике пришлось бы намного тяжелее. Поэтому прямо здесь и сейчас отдаём балл португальскому волшебнику.

Центральные полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ») vs Александар Павлович («Бавария»)

Наша оценка: 1:0

Жоау Невеш Александар Павлович

Павлович – один из немногих воспитанников «Баварии» в последнее 10-летие, пробившийся в основной состав. Немец даёт крутой объём работы, помогая на обеих половинах поля. Если взглянуть на тепловую карту Александара, она будет красной от своей до чужой штрафной. Конечно, в футболе Венсана Компани цена такого футболиста возрастает вдвойне.

Однако Жоау Невеш – один из лучших полузащитников в мире. И он также даёт огромный объём, но при этом круче Павловича во многих компонентах. Удивительно, как при своих габаритах (174 см) Невеш умеет выжигать в обороне и навязывать борьбу. А как он выиграл пространство у рослых соперников в первом полуфинале и забил головой после углового? По своём типажу Невеш чем-то напоминает Н’Голо Канте: только португалец не так монструозен в разрушении, но зато чаще помогает в атаке.

Хотя если взглянуть на статистику Жоау в Лиге чемпионов, то так и не скажешь. Он совершает 2,2 отбора за матч, 1,3 перехвата и 4,5 возврата мяча. А ещё на его счету четыре созданных голевых момента, 0,5 обводки в среднем, два гола, три ассиста и 1,3 удара. Также 21-летний полузащитник выиграл 56% единоборств, что для игрока с его комплекцией – топ. Для сравнения, у 186-сантиметрового Павловича этот показатель составляет 45%. Также немец чуть скромнее в обороне (0,6 перехвата, 1,5 отбора) и атаке (один гол, один ассист, 0,9 удара в среднем).

Центральные полузащитники: Фабиан Руис («ПСЖ») vs Джамал Мусиала («Бавария»)

Наша оценка: 0:1

Фабиан Руис Джамал Мусиала

Здесь сразу дисклеймер: наш выбор – вкусовщина, статистики не будет. Руис и Мусиала – абсолютно разноплановые футболисты и в своих командах исполняют разные функции. Испанец действует в сбалансированном треугольнике, а немец – ярко выраженная «десятка» с упором на атаку.

В этой битве отдаём Мусиале балл авансом. Почему? Оба футболиста пропустили большой отрезок сезона. У Руиса с января по середину апреля было травмировано колено, а Джамал ещё в июле 2025-го сломал голеностоп на клубном чемпионате мира. Но немец с конца января уже вернулся на поле. Да, пока что Мусиала не на 100% обрёл прежний уровень. Однако всё равно выдаёт качественные перформансы, даже если выходит со скамейки.

Руис – недооценённый футболист. Один из тех, кто не популярен в соцсетях, из-за чего его статус находится под вопросом. Но если смотреть не не количество подписчиков, а на поле, то Фабиан – безусловный топ. Испанец – классический плеймейкер, умеющий подключиться при атаках вторым темпом. Тем не менее в «ПСЖ» и сборной его ценят именно за интеллект и шикарный пас.

Мусиала действует выше, а его главные навыки – техника, дриблинг и скорость. 22-летний немец – один из главных талантов своего поколения. И после травмы пока что нет оснований принижать его статус и значимость для «Баварии». Да, Руис также важен для парижан. Но если сравнивать футболистов напрямую (неважно, здесь и сейчас или в общем), то Мусиала выигрывает в очном батле.

Правые вингеры: Дезире Дуэ («ПСЖ») vs Майкл Олисе («Бавария»)

Наша оценка: 0:1

Дезире Дуэ Майкл Олисе

Дуэ не повезло с оппонентом. 20-летний игрок круто ворвался в состав «ПСЖ», в прошлом сезоне выиграл конкуренцию у Брэдли Баркола, оформил дубль в финале Лиги чемпионов и стал суперзвездой. Но Майкл Олисе – галактический уровень. Вингер «Баварии» прямо сейчас – один из трёх лучших футболистов в мире и сильнейший игрок на своей позиции (пожалуй, даже круче Ламина Ямаля).

Олисе уничтожает всех соперников на своём фланге, в первом полуфинале с «ПСЖ» досталось даже монстру Нуну Мендешу. Скорость, дриблинг, удар, техника, физическая мощь, пас – кажется, у Олисе нет слабых мест. Есть ли смысл сравнивать футболистов? Просто включите любой матч с участием Майкла – и всё поймёте сами. Да и по статистике вингер «Баварии» крут: 14 голов и 19 ассистов в 30 встречах Бундеслиги, а также 5+6 в 12 матчах Лиги чемпионов. Хотя цифры не передают полное впечатление от его игры.

Дуэ – также основной игрок топ-клуба и сборной Франции. Но выдаёт менее выразительный (хоть и хороший) в сравнении с Олисе сезон. В Лиге 1 всего шесть голов и три ассиста в 21 туре, а в Лиге чемпионов – 5+4 в 11 играх. Также Дезире уступает оппоненту по вовлечённости в игру (55,7 касания в среднем за матч в ЛЧ, у Олисе – 72,3) и их важнейшему навыку – дриблингу (3,5 обводки в среднем при 64% успешности у Майкла, 1,9 и 46% – у игрока «ПСЖ»).

Левые вингеры: Хвича Кварацхелия («ПСЖ») vs Луис Диас («Бавария»)

Наша оценка: 1:1

Хвича Кварацхелия Луис Диас

В начале 2010-х в соцсетях были популярны посты со сравнением фирм-конкурентов. А пользователям предлагали выбрать любимый вариант среди спортивных, автомобильных, технологических брендов. Так вот, Хвичу Кварацхелию и Луиса Диаса можно отправить в тот же ряд. Два гениальных футболиста, выбор среди которых – чистая вкусовщина.

Если вам больше нравятся игроки, которые тащат мяч на дриблинге и много бьют по воротам, то вы наверняка цените Хвичу. Диас – чуть более разноплановый и «тонкий» игрок. Круто, что именно в своём стиле оба отличились в первом полуфинале. Кварацхелия в первом тайме прошёлся по флангу, сместился и мощно пальнул в дальний угол. А Диас на 69-й минуте невероятно красиво принял заброс от Кейна, раскачал Маркиньоса и уложил мяч в ворота Сафонова.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов Диас забил меньше Хвичи (семь голов против 10) и оформил меньше ассистов (три против пяти). Однако по продвинутой статистике колумбиец местами круче: 4,71 xG (3,81 – у Кварацхелии), восемь созданных голевых моментов (у Хвичи – один), два ключевых паса в среднем (у Хвичи – один), 61% успешных обводок (против 51%) и голевая конверсия в 23% (как и у грузина).

Тот случай, когда цифры не сильно помогают. Тут вопрос в ваших предпочтениях. Кварацхелия и Диас – крутейшие футболисты топ-уровня.

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ») vs Гарри Кейн («Бавария»)

Наша оценка: 0:1

Усман Дембеле Гарри Кейн

Ох, что за имена! Дембеле – действующий обладатель «Золотого мяча», лидер «ПСЖ», победитель Лиги чемпионов и чемпион мира со сборной Франции. Кейн же за свою карьеру выиграл только Бундеслигу (дважды) и Суперкубок Германии. Однако прямо сейчас именно Гарри считается главным претендентом на «Золотой мяч» – 2026. Да и его игра оставляет магическое впечатление. Кейн ломает все представления о роли нападающего: он не только стабильно много (о-о-о-очень много) забивает, но и показывает, что форвард может быть плеймейкером и даже опорным полузащитником.

Дембеле под руководством Луиса Энрике также прошёл трансформацию. Из дриблёра и бегунка он превратился в «ложную девятку», заодно раскрыв талант ассистента. Усмана всё так же тянет на правый фланг, но он устраивает хаотичное умное движение с партнёрами. Очевидной привязки к позиции нет. И в этом они с Кейном похожи. Хотя всё же сильнейшие качества у них разные: Гарри – идеальный завершитель с убийственным ударом, невероятным интеллектом и физической мощью. Дембеле – худощавый дриблёр, уносящийся на скорости и выдающий хайлайты.

И всё же нужно сравнить игроков. Что главное для форвардов? Верно, голы. И тут за Кейном явное преимущество: он забил 33 мяча в Бундеслиге (при 25,3 xG) и 13 – в Лиге чемпионов (9,11 xG). У Дембеле всё скромнее: всего 10 голов (6,40 xG) в Лиге 1 и шесть – в ЛЧ (5,31 xG). В пользу Усмана даже не привести аргумент о полезности вне голевого контекста. Потому что и тут Кейн превосходит француза: он частенько опускается ниже, разгоняет атаки и помогает при обороне.

В итоге в этой битве победу одерживает не действующий обладатель «Золотого мяча», а главный претендент на награду в 2026 году.

Итог: 7:7

Ничья. Очень неожиданно (нет). Но мы же здесь собрались для выявления победителя. Поэтому условный решающий балл определим с помощью скамеек запасных. У какого из грандов она сильнее и эффективнее? Тяжело выделить явного фаворита, но всё же резерв «ПСЖ» немного круче.

Луис Энрике обладает шикарной вариативностью: атаку могут усилить Гонсалу Рамуш, Брэдли Баркола и Ибрагим Мбайе, в полузащите на подмогу способны прийти Ли Кан Ин, Уоррен Заир-Эмери, Сенни Маюлу и пришедший из «Барселоны» Дро Фернандес, в защите есть опции в виде Лукаса Эрнандеса, Лукаса Бералдо и Ильи Забарного.

У «Баварии» также неплохой резерв. Есть воспитанник-вундеркинд Ленарт Карл, Серж Гнабри (стал основным после травмы Мусиалы), форвард-мем Николас Джексон, опытный Леон Горецка, перспективный Том Бишоф, универсальные Рафаэл Геррейру и Конрад Лаймер (периодически становится основным), а также Ким Мин Джэ. Однако обойма у Венсана Компани чуть уже. Поэтому в битве скамеек победу отдаём «ПСЖ». Впрочем, это только добавляет ценности работе бельгийского тренера.

Наша оценка с учётом запасных игроков: 8:7 в пользу «ПСЖ»

*в тексте использованы статистические данные с сайтов FbRef, Opta, SofaScore и Understat.