Исторический прецедент в нашем футболе. Клубу дали «технарь» за неявку на матч из-за БПЛА

«Уфа» предупредила «СКА-Хабаровск» и Первую лигу о форс-мажоре, но его на КДК даже не рассматривали. Теперь команда ещё ближе к вылету.

В минувшие выходные прошёл 32-й тур Лиги Pari – но один матч всё-таки не сыграли. «Уфа» не явилась в Хабаровск на встречу с местным СКА, который должен был состояться 3 мая. Причина – команда не вылетела из Башкортостана по причине закрытия воздушного пространства в регионе из-за атак БПЛА.

Что случилось?

2 мая «Уфа» не смогла вылететь в Хабаровск с пересадкой в Новосибирске, потому что в Башкортостане было закрыто воздушное пространство из-за атак беспилотников. По информации Сергея Ильёва, рейс у уфимцев был запланирован на 15 часов по местному времени (13 – по московскому), а на Дальнем Востоке в это время было восемь вечера. Матч со «СКА-Хабаровск» на следующий день в итоге не состоялся, но «Уфа» заранее предупредила соперника и лигу о своей ситуации.

Важно отметить, что раньше в регламенте ФНЛ содержался пункт, по которому команды на выезд должны прибывать накануне встречи. Затем пункт убрали. Но даже так «Уфа» действовала как бы по старым правилам и планировала прибыть на игру заранее.

Как сообщает Ильёв, сегодня по итогам заседания, которое длилось больше двух часов, КДК РФС после общения с клубами отключил их от видеоконцеренцсвязи, обсудил вердикт между собой и вынес его – «Уфе» присуждено техническое поражение. Это в каком-то смысле исторический прецедент. Команду наградили «технарём» из-за невылета не по погодным условиям, не по финансовым причинам, а по не зависящим от неё обстоятельствам.

Уже высказался главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе. Он поделился своими мыслями о произошедшем с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Омари Тетрадзе главный тренер «Уфы» «Если честно, мне непонятно решение КДК присудить нам техническое поражение. Я считаю, оно несправедливое. Я с первых секунд слушал, как проходило заседание, там даже не рассматривался вопрос форс-мажора. Это не наша вина, что мы не смогли вылететь из Уфы. Такое может произойти со всеми, ситуация такая, рейсы откладываются. В этот день небо было закрыто, ни один самолёт не улетал. Мы сразу рассматривали и другие варианты, как добраться до Хабаровска, но, к сожалению, не было билетов, поэтому не смогли улететь».

«Мы как клуб не понимаем и не принимаем решение об присуждении технического поражения в матче со «СКА-Хабаровск». Будем ждать мотивационную часть от КДК. После чего будем принимать решение об апелляции. Это серьёзный прецедент», — также высказался спортивный директор клуба Анзор Саная в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Как звучит вердикт КДК?

Орган присудил техническое поражение уфимцам, аргументируя это статьями дисциплинарного регламента РФС. Приготовьтесь: слишком много канцелярита.

В соответствии со статьей 22, частью 1 статьи 86 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 9.8. регламента Первой лиги сезона 2025-2026 годов за неявку команды на матч – присудить поражение ФК «Уфа» г. Уфа в матче Первой лиги между ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск – ФК «Уфа» г. Уфа, который должен был состояться 3 мая 2026 года со счетом 0:3, присудить победу ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче со счетом 3:0.

В соответствии с частью 5 статьи 17 дисциплинарного регламента РФС реализация дисквалификаций у футболистов ФК «Уфа» г. Уфа в указанном матче не осуществляется, а дисквалификации у футболистов ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск в указанном матче считать реализованными в связи с решением КДК о техническом поражении другой команды (ФК «СКА-Хабаровск» г. Хабаровск не несет ответственности за факты, которые привели к вынесению указанного решения).

Можно ли было перенести матч на другую дату?

По информации того же Ильёва, сделать это было можно – и перенести игру на 10 дней от первоначальной даты, то есть на 13 мая. Да, у «Уфы» в таком случае график был бы сумасшедший – через два дня на третий: после встречи 10 мая с «Ротором» уфимцев ждал бы перелёт в Хабаровск, а 16 мая они должны были сыграть, скорее всего, в Химках с костромским «Спартаком». Жёстко, но не нереально.

«СКА-Хабаровск» в ситуацию особо не включался и просто ждал решения КДК РФС. Команде нужны очки, ведь математически у армейцев до «технаря» «Уфе» даже были шансы на вылет из Первой лиги – располагались на 14-м месте с 35 очками, тогда как у идущего 16-м «Черноморца» – 29 очков. Теперь, правда, у хабаровчан их 38 – а это значит, что вылет им не грозит.

Был ли у «Уфы» вариант избежать санкций?

Как посмотреть. Пункта об обязательном прибытии на встречу накануне уже нет, а знать заранее о невозможности вылета команда не могла. Тут резонно подумать: а почему не летели на матч через Москву? Или почему не вылетели в Хабаровск ещё на сутки раньше? Ответ прост – деньги. Географически из Уфы лететь на Запад в Москву, чтобы оттуда направляться снова на Восток, но уже в Хабаровск, – это и нелогично и просто-напросто дороже. Находиться лишний день на выезде – это дополнительные расходы на проживание.

БПЛА не в первый раз мешают матчам ФНЛ. Что делали раньше?

Если говорить про инциденты в нынешнем сезоне, то несколько дней назад встречу Leon-Второй лиги в Курске между местным «Авангардом» и липецким «Металлургом» перенесли на неопределённый срок из-за атак БПЛА. Гости даже предложили провести матч у себя в городе, но о дате и месте проведения игры будет известно позднее. Для «Авангарда» переносы матчей, кстати, давно вошли в норму.

Ещё один пример: встречу «Черноморца» с «Торпедо» в 22-м туре Первой лиги перенесли из-за угроз беспилотников – сначала на 30 минут, а затем – на два часа. Дело было 1 марта.

Что дальше?

«Уфа» будет подавать апелляцию, а затем пойдёт в CAS. Ситуация и правда острая, ведь клуб на грани вылета из Первой лиги. И по итогам сезона именно потеря очков в несыгранном матче со СКА может оказаться фатальной. Сейчас команда занимает 15-е место в таблице и 31 очком.