Определяющая неделя для Гусева в «Динамо». Но на самом деле не только для него

Ролан Гусев возглавил «Динамо» (с приставкой «и. о.»), когда команда шла на 10-м месте в Мир РПЛ с 17 очками. Считалось, что тренер на посту главного временно – доработает до зимы, а за это время руководство найдёт постоянного человека с перспективой на будущее. Формально штаб Гусева даже не выполнил задачу, поставленную членом совета директоров Сергеем Степашиным.

Функционер заявил, что Ролан Александрович точно останется на постоянной основе в случае побед во всех четырёх матчах до конца года. Динамовцы выиграли только раз (у махачкалинских тёзок – 3:0), но прошли дальше в Фонбет Кубке России. Однако в декабре мы узнали: Гусев подписал контракт до конца сезона. А позже и привлёк в свой штаб новых специалистов – Романа Шаронова и Юрия Жиркова.

Что мы видим к началу мая:

«Динамо» чуть улучшило положение в таблице, поднявшись на восьмое место;

математически есть даже шансы на топ-6, но в реальности это маловероятно;

ниже девятой строчки команда точно не опустится;

есть успехи в Кубке – в финале Пути РПЛ провели первую встречу с «Краснодаром» (0:0), а впереди – ответная игра.

Говорить о визуальном впечатлении от игры динамовцев будут эксперты и болельщики. Но общий нарратив такой: получались и классные встречи, как в начале весенней части, так и неудачные, как, например, с «Рубином» (0:1), «Зенитом» (1:3) или «Пари НН» (1:1). То есть в медиасреде не сформировалась чёткая позиция, на которую в теории могло бы опереться руководство в вопросе, нужно ли продлевать контракт с Гусевым или нет.

И поэтому она, похоже, формируется внутри высоких кабинетов самостоятельно. После встречи с «Локомотивом» (1:1) инсайдер Иван Карпов сообщил, что соглашение с Гусевым планируют продлить. В принципе, это входит в парадигму последних решений, ведь недавно обновили договор со спортивным директором Желько Бувачем. А он якобы выступает за сохранение россиянина. Но от планов до итогового решения путь не всегда близкий. Не исключено, что финально клуб определится с будущим Гусева по итогам нынешней недели. И не факт, что именно Кубок России станет определяющим фактором.

Ролан Гусев в «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Давайте честно: «Динамо» в последние годы тяжело в Краснодаре. И два последних чемпионских матча это показали. Сначала москвичи уступили (0:1) в сезоне-2023/2024, когда сами были близки к титулу. А потом рассыпались (0:3) в сезоне-2024/2025 на фоне слов того же Гусева, что во встречах с бело-голубыми никто не должен завоёвывать трофеи. Последняя победа на поле «Краснодара» у динамовцев случилась аж в апреле 2022-го (1:0), в тот самый период, когда клуб Сергея Галицкого страдал из-за отъезда легионеров и выпускал в основном россиян. После этого у москвичей были только поражения, в том числе пару раз в Кубке в серии пенальти. Понятно, что любая серия сначала нарабатывается, а потом заканчивается. Так что просто констатируем, как было раньше.

Ну и разберём несколько потенциальных сюжетов

«Динамо» героически сражается в Кубке, однако всё же уступает «Краснодару». После, например, спорных судейских решений, которых в этом сезоне достаточно. Ну или в серии пенальти. А затем Ролан Гусев находит необходимые слова перед матчем чемпионата, и его команда выходит супермотивированной и мстит за все последние обиды, отбирая очки и, возможно, лишая «Краснодар» чемпионства. Будет ли это достаточным для продления контракта? Теоретически – да. Фактически – непонятно.

«Динамо» героически сражается в Кубке и всё же дожимает «Краснодар». Радость, эйфория, восторг. Потом москвичи выходят без особой мотивации на матч чемпионата и отдают три очка. С одной стороны, мало кто осудит, ведь впереди Суперфинал. И если и там будет победа, то вопрос с новым контрактом для тренера автоматически закрывается. А если она не случится? В соперниках ведь не середняк, а «Спартак».

«Динамо» проигрывает «Краснодару» и в Кубке, и в РПЛ. Самый грустный для Гусева исход. Особенно если это будет в формате полного доминирования южан. Ну а дальше возможно всё, что связано с непродлением контракта: эмоциональное и в чём-то демонстративное расставание за неделю до концовки сезона или же логичное прощание сразу после 30-го тура.

Всё это и даже больше Гусев и его тренерский штаб понимают лучше остальных. Сейчас специалист, похоже, собрал вокруг себя единомышленников. Так что за возможность остаться ему просто необходимо цепляться. Как, кстати, и действующему менеджменту, который тоже ответственен за результат по сезону в целом: с Карпиным ведь не угадали совсем, а Гусев может этот негативный опыт перекрыть – особенно если выиграет Кубок России. Определяющий момент это и для некоторых футболистов – в том числе для легионеров, чья ценность однозначно будет пересмотрена в межсезонье из-за ужесточения лимита.

Ролан Гусев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Выходит, в том, чтобы продлить своё пребывание в «Динамо», заинтересован не только тренер.