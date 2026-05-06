Последнее дерби «Спартака» и ЦСКА в Кубке — историческое. Это был ещё ТОТ футбол

«Спартак» и ЦСКА сыграют в финале Пути регионов Фонбет Кубка России. Предстоящий матч – ключевой в сезоне для обоих клубов. Есть возможность не только выйти в Суперфинал, но и конкретно испортить настроение принципиальному сопернику. Вдвойне сильнее игра ожидается из-за важной истории: до решающей встречи Кубка на нём не действует Fan ID. А это значит, что нас ждёт первое за более чем шесть лет полноценное дерби с фанатами! Последняя же битва «Спартака» и ЦСКА без паспорта болельщика получилась легендарной.

Вспоминаем тот матч.

Кубок России – 2019/2020 ещё проводился по старой системе с единой сеткой и одним матчем на выбывание. «Спартак» и ЦСКА встретились на стадии 1/4 финала. Команда Доменико Тедеско до этого прошла «КАМАЗ» (2:1) и «Ростов» (2:1). ЦСКА же оказался сильнее «Алании» (3:1) и «Уфы» (1:0). По результатам жеребьёвки московское дерби состоялось на домашнем стадионе «Спартака».

К началу марта 2020 года в мире уже начал бушевать COVID-19. Однако в России на тот момент он ещё не распространился так массово, как ближе к апрелю-маю. Поэтому встреча «Спартака» и ЦСКА прошла при полных трибунах и без ограничений. На стадионе собрались 39 578 зрителей. И всё это – задолго до введения Fan ID (закон вступил в силу через 2,5 года, с 1 июня 2022-го).

Это означало, что болеть за команды пришли активные фанаты. Красочные перформансы, громкие заряды и дополнительный антураж – всё было на месте. Болельщики «Спартака» подготовили баннер с отсылкой на фильм «Крёстный отец». Параллельно на трибунах зажглась пиротехника: красиво, хотя клубу за это прилетел штраф. На гостевой трибуне появился перформанс с надписью «А над нами армейский флаг, мы всех сильнее…»

У «Спартака» в стартовом составе вышли голкипер Александр Максименко, защитники Георгий Джикия, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Николай Рассказов и Айртон, полузащитники Алекс Крал, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, а в нападении появились Александр Соболев и Эсекьель Понсе.

Виктор Гончаренко же выпустил следующих 11 футболистов: вратаря Игоря Акинфеева, защитника Игоря Дивеева, Вадима Карпова, Виктора Васина, Кирилла Набабкина и Марио Фернандеса, полузащитника Ильзата Ахметова, Кристияна Бистровича, Константина Кучаева и Николу Влашича, а также форварда Фёдора Чалова.

Перформанс фанатов «Спартака» Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Старт встречи остался полностью за «Спартаком». Уже на четвёртой минуте хозяева открыли счёт: Бакаев подхватил мяч, совершил проход к штрафной ЦСКА и зарядил в правый нижний угол ворот Акинфеева. А чуть позже преимущество удвоил Эсекьель Понсе. Аргентинец получил пас от Соболева, выиграл борьбу у защитников ЦСКА, проскочил мимо них и с ходу нанёс точный удар. 2:0 к 14-й минуте!

Однако ЦСКА почти сразу вернул интригу. Защитники «Спартака» прозевали подключение Игоря Дивеева в свою штрафную, а тот принял заброс от Константина Кучаева и с близкого расстояния расстрелял ворота Максименко. Игра продолжила держать в напряжении. Обе команды старались действовать на высоких скоростях. Правда, после забитого мяча ЦСКА будто испугался: у гостей ничего не получалось, а «Спартак» обрушил на оппонента шквал моментов.

Игроки «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Команда Гончаренко всё же выстояла, после чего уже сама стала действовать инициативнее. Но сравнять счёт никак не удавалось. К счастью для ЦСКА, на 45+1-й минуте им помог защитник «Спартака» Самуэль Жиго. Француз после заброса в свою штрафную неудачно вынес мяч головой прямо на набежавшего Ильзата Ахметова. Полузащитник недолго думал и сразу же мощно пробил низом – 2:2.

Сразу же после свистка Сергея Иванова об окончании первого тайма на поле случилась потасовка. В эпицентре конфликта оказался защитник ЦСКА Вадим Карпов. Когда футболисты обеих команд шли с поля, к нему подошёл защитник «Спартака» Андрей Ещенко (он был в запасе на эту игру) и начал что-то высказывать 17-летнему сопернику. Чтобы Карпов не отвечал, его подальше от Ещенко оттолкнул партнёр Марио Фернандес.

Та самая потасовка Фото: Кадр из трансляции

Когда же Карпов приблизился к подтрибунному помещению, в дело включился запасной вратарь «Спартака» Артём Ребров. Он сначала что-то высказал Карпову, а затем толкнул защитника ЦСКА в затылок. Поступок не остался без внимания Фернандеса, который и до этого пытался утихомирить футболистов. Бразилец вступился за Карпова, толкнув Реброва в ответ. Следом в эпизод подключился нападающий «Спартака» Соболев, набросившийся уже на Фернандеса. Бразилец решил ответить и ему.

Уже после этого другие футболисты стали разнимать самых активных участников эпизода. В частности, между Собелевым и Фернандесом встал капитан «Спартака» Георгий Джикия. Есть две версии случившегося. Первая – «Спартак» взъелся на Карпова из-за травмы, которую он нанёс Зелимхану Бакаеву (тот уже не вышел на второй тайм). Вторая – что поводом якобы послужил плевок Карпова в одного из соперников.

Марио Фернандес экс-защитник ЦСКА «Что произошло в перерыве? Ребров и Ещенко начали притеснять Карпова, хотели надавить на него. Мы вмешались, чтобы не позволить запугать молодого товарища. Я не позволил оказать давление. Вратарь его оттолкнул, а я оттолкнул его. Это недопустимо, нельзя так себя вести независимо от возраста игрока. Надо уважать соперника и вести себя достойно».

Сумасшедший первый тайм было трудно перебить. И после перерыва «Спартак» и ЦСКА уже не выдали аналогичных эмоций. Нет, это не значит, что игра шла без моментов. Но забить ни одной из команд не удалось. Хотя на 90+3-й минуте судья Иванов принял спорное решение. Мяч попал в руку защитника ЦСКА Игоря Дивеева в собственной штрафной. Но арбитр не усмотрел в этом повода назначить пенальти (как и VAR). В трансляции же выхватили негодующего Доменико Тедеско – частая история для немца во время работы в «Спартаке».

В дополнительное время футбола на поле было уже не так много. Зато зашкаливали эмоции и количество споров с арбитром. А главными героями стали судья Иванов, защитник ЦСКА Карпов и форвард «Спартака» Понсе. Сначала 17-летний игрок гостей ударил локтем в лицо аргентинца. «Спартак» требовал красную для Вадима, но арбитр показал лишь жёлтую карточку. Зато позже Иванов удалил уже самого Понсе.

Если в эпизоде с пенальти ещё возможны разные мнения и можно допустить, что судейское решение верное, то красная карточка игроку «Спартака» – грубая ошибка. Иванов удалил Понсе за удар рукой по лицу Карпова. Однако на повторе чётко видно, что Эсекьель толком и не задел соперника и уж тем более – не ударил локтем. Судья же показал вторую жёлтую карточку, но максимальное наказание за подобное – штрафной. Тем более эпизод случился в центре поля. VAR же не вмешался, потому что речь шла о второй жёлтой, а не о прямой красной карточке. Получилось, что Карпов в итоге перехитрил систему и судей.

Иванов удалил Понсе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако численное преимущество не помогло ЦСКА. Наоборот, команда Виктора Гончаренко пропустила решающий мяч на 107-й минуте. Вышедший в середине второго тайма форвард Джордан Ларссон открылся под заброс от Александра Максименко, опередил Дивеева и вышел один на один с Акинфеевым. Швед нанёс точный удар низом в дальний угол и привёл стадион в экстаз.

В концовке ЦСКА мог отыграться, но на 117-й минуте форвард Илья Шкурин из убойной позиции пробил прямо в защитника соперника. Уже в добавленное время хавбек «Спартака» Гус Тиль также упустил мегамомент: оказался один перед Акинфеевым, однако вратарь потащил удар нидерландца.

Тедеско прыгнул на Гончаренко Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Безумнейший матч! «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России. Но даже после финального свистка страсти не утихли. Тедеско вприпрыжку прибежал к Гончаренко для рукопожатия, однако тренер ЦСКА отказал коллеге. «Ну… Давайте так: что было на тренерской скамейке, там и останется. Эмоции есть эмоции. У нас и так пытаются сделать всё, чтобы тренеры не находились на бровке, а сидели на трибуне. Штрафуют за каждое слово или действие. Футбол – эмоциональный вид спорта, в том числе для тренеров», – сказал Гончаренко после встречи.

Также тренер поделился мнением, почему ЦСКА не воспользовался преимуществом в одного игрока: «Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если Понсе остался бы на поле, может, матч сложился бы по-другому. Пропало пространство между линиями, «Спартак» стал обороняться глубже».

Доменико Тедеско экс-тренер «Спартака» «Мы счастливы, что прошли в полуфинал. Это была очень тяжёлая игра с сильным соперником, вместившая в себя всё, что только можно. Думаю, болельщики обеих команд получили громадное удовольствие. Фантастика! Мы могли забить больше, создали множество возможностей, при 2:0 у нас были моменты для третьего гола. А потом сделали несколько подарков сопернику, на ровном месте пропустили второй гол… Выбили мяч в центр вместо того, чтобы выбить на фланг. Соперник оказался первым в подборе и сравнял счёт».

Также после встречи тренер «Спартака» прокомментировал ситуацию с Гончаренко и эпизоды с неназначенным пенальти и удалением Понсе: «Никаких проблем. Я понимаю его [Гончаренко] эмоции после такого матча. Всё случается. Отношение к решениям арбитра? Не могу сказать точно, что произошло в эпизоде с рукой. Единственное, что я сделал – попросил арбитров посмотреть эпизод. Они сказали мне, что посмотрели, пенальти не было. Оставалось лишь принять это. Что касается Понсе – тяжело терять такого игрока при таком ходе матча. Более того, мы уже готовили его замену, должен был выйти Мирзов. Возможно, там и была жёлтая, не знаю. Но для нас это было очень тяжело».

Полуфинала с «Зенитом» москвичам пришлось ждать 4,5 месяца. Из-за пандемии коронавируса сезон был приостановлен, поэтому сыграть клубам удалось лишь в середине июля. «Спартак» уступил сопернику в Санкт-Петербурге со счётом 1:2. Но дерби с ЦСКА стало украшением и главным матчем того турнира. А также последней битвой принципиальных соперников до различных ограничений.