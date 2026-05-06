«Арсенал» безжалостно выжал выход в финал ЛЧ. Спустя 20 лет! Видео

Перед началом сезона мало кто ждал «Арсенал» или «Атлетико» в финале Лиги чемпионов. Однако так сложилось, что эти команды встретились в полуфинале и одна из них должна была пройти дальше. После ничьей в Мадриде фаворитом считался «Арсенал», который лидирует в АПЛ. Он и прошёл дальше, пускай и не без проблем.

Обычно отчёт о матче строится вокруг опасных моментов. Однако тут в первом тайме их было мало. Игра во многом свелась к тому, как команды начинали от ворот низом, а соперник пытался сразу же запрессинговать. Из-за дождя мяч ходил быстро и накрывать особо не получалось. При этом вратарь «Арсенала» Давид Райя действовал рискованно, делая тонкие передачи в узкие коридоры.

Что касается опасных моментов, то они были, скорее, у «Арсенала». То Майлз Льюис-Скелли простреливал вдоль ворот низом, то Букайо Сака. Он же оказался в какой-то момент абсолютно один на дальней штанге после углового, но англичанин поторопился с ударом и ударил не лучшим образом. Когда казалось, что первый тайм обойдётся без голов, счёт открыл всё тот же Сака.

Затяжное давление «Арсенала» привело к тому, что Леандро Троссард на 45-й минуте бил со средней дистанции. Облак отразил удар перед собой, а Сака раньше всех начал набегать, поэтому первым успел добить мяч в ворота. Неплохая неделя выдалась для вингера, который только недавно восстановился от травмы.

«Атлетико» включился сразу после перерыва. В какой-то момент Вильям Салиба грубо ошибся со скидкой мяча назад, и Джулиано Симеоне получил шикарную возможность сравнять счёт, однако не смог нормально пробить. А затем просил пенальти, но, судя по повторам, Габриэл не фолил. На 57-й минуте у гостей последовала тройная замена, на что хозяева ответили спустя минуту своей тройной заменой. Микель Артета убрал с поля, пожалуй, трёх наиболее творческих футболистов – Риккардо Калафьори, Эберечи Эзе и Саку. Однако шансы у «Арсенала» всё равно возникали. Виктор Дьёкереш упустил убойный момент, ударив выше ворот примерно с точки пенальти.

«Атлетико» во втором тайме действовал активнее: больше владел мячом и больше бил по воротам. В том числе появились и удары в створ, но хозяева держались и местами весьма удачно отодвигали игру от своих ворот. Ближе к концу встречи Александр Сёрлот в штрафной запутался в своих ногах и не смог нормально пробить. По сути, это был последний момент в матче. «Арсенал» в компенсированное время играл навынос и мешал сопернику вбрасывать аут, но своего добился.

Спустя 20 лет «Арсенал» – в финале ЛЧ. Правда, там придётся встретиться с «Баварией» или «ПСЖ», которые явно окажут большее сопротивление.