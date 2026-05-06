Для «Атлетико», Чоло – святой. Но, может быть, пора забыть о святости и решиться на перемены?

Симеоне не жалко за вылет в полуфинале ЛЧ от «Арсенала». Он сам всё сломал

«Атлетико» был очень нужен трофей. Команда на голодном пайке с 2021 года – с тех пор, как последний раз выиграла Ла Лигу. Шансы на победу в чемпионате в этом сезоне испарились быстро. Более того, сейчас невелики шансы даже на третье место, «Вильярреал» убежал вперёд на целых пять очков.

Впрочем, на чемпионат Диего Симеоне давно забил. Во-первых, сильно оторвались лидеры. Во-вторых, «Атлетико» было за что бороться в других турнирах. Проиграли в полуфинале Суперкубка Испании «Реалу» – ладно, не страшно, бывает. Тем более перед этим грохнули Мадрид в Ла Лиге – 5:2. Проигрыш в Суперкубке можно простить.

Остались Кубок Короля и Лига чемпионов. «Атлетико» как раз любит кубковые турниры. Банде Симеоне сложно держать стабильность на гладкой дистанции лиги – но в кубках, где дистанция разбита на короткие отрезки, «Атлетико» всегда было что предъявить.

В нужный день эта команда способна задрать любого. После этого, правда, и проиграть тоже могут любому. Но это уже другой вопрос. Главное: «Атлетико» – говоря боксёрским языком, элитный панчер. Может пропускать удары, пыхтеть в обороне, терпеть. Но затем в ответ пропишет так, что оппонент уже не поднимется.

Так, например, «Атлетико» прошёл «Барселону» в Лиге чемпионов. Да, на тоненького. Да, мог не пройти. Уж как минимум матч мог свернуть в дополнительное время. Но в любом случае «Атлетико» классно сыграл на своих сильных сторонах. Грамотно, по-партизански – добыли победу на «Камп Ноу», а в ответном матче, несмотря на обескураживающее начало, быстро пришли в себя, забили гол и удержали счёт, который позволил пройти дальше.

В первом полуфинале с «Арсеналом» «Атлетико» тоже классно играл на своих сильных сторонах. Почти весь второй тайм – блеск! Отлично работал прессинг, «Арсенал» был вдавлен в свою штрафную. Да, в концовке был спорный момент между Эберечи Эзе и Давидом Ганцко. Но в целом «Атлетико» играл лучше и мог рассчитывать на победу.

Ответный матч – и 66 минут «Атлетико» играл хорошо. Да, пропустили. Но ведь и забить могли. Причём не только после пропущенного гола, но и при счёте 0:0. Первые в матче острые атаки провёл именно «Атлетико». Одна завершилась неточным ударом Хулиана Альвареса, другая – попыткой пробить с близкого расстояния Джулиано Симеоне, которую заблокировал Деклан Райс.

«Арсенал» владел инициативой, но «Атлетико» не возражал. Им не нужна была инициатива, чтобы пройти дальше. Команда Симеоне грамотно играла вторым номером. Ни в коем случае не путать с «автобусом»! «Атлетико» меньше владел мячом, много времени проводил на своей половине. Но команда понимала, для чего она это делает. И в целом это работало. До гола Букайо Сака у «Арсенала» не было ни одного голевого момента.

Начался второй тайм – и «Атлетико» мог сравнять. Супермомент был у младшего Симеоне, плюс опасно бил Антуан Гризманн – потащил Давид Райя. А дальше наступила фатальная 66-я минута. В этот момент матч закончился, и «Арсенал» де-факто вышел в финал. Диего Симеоне снял с игры Гризманна и Альвареса.

После матча Marca написала, что Альварес вышел играть с травмой. Рубился сколько мог, но в какой-то момент всё же попросил замену. Хорошо, допустим. Но если о травме было известно ещё до матча, может быть, Хулиана имело смысл придержать на второй тайм? Есть подозрение, что Альварес, даже если он не в оптимальной форме, усилил бы игру гораздо больше, чем Алекс Баэна или Тьяго Альмада.

Что же касается Гризманна, о его проблемах со здоровьем не сообщалось. И, когда их с Хулианом показали на скамейке после замены, вокруг них не крутились врачи. Так что, вероятно, как минимум француза заменили не из-за травмы. Тогда почему его убрали с поля, да ещё и так рано? Знает только Чоло…

После ухода Альвареса и Гризманна футбола в исполнении «Атлетико» не было. Симеоне смутил свою команду. Игроки «Атлетико» вообще не понимали, через кого теперь выходить в атаку, кто должен креативить, кто должен отдавать предпоследний и последний пас. Вероятно, по задумке Симеоне, это должны были делать Баэна и Альмада. Но эта задумка не сработала совсем.

Хороши ли были Гризманн и Альварес, пока находились на поле? Хулиан играл не слишком ярко, но был полезен. Цеплялся за мячи, активно участвовал в розыгрыше, по необходимости уходил в глубину поля или на фланги. А Антуан был просто везде. Его работа в обороне в первом тайме – полный восторг!

Да, разок дал Райсу себя обыграть – когда слишком резко пошёл в подкат. Но тут важно, что Гризманн, игрок атаки, через полполя прибежал страховать правый фланг. Подкат был лишним, но рабочую этику Антуан продемонстрировал образцовую.

А как он снял мяч с ноги Виктора Дьёкереша, когда тот готов был бить по воротам с нескольких метров! Как Гризманн оказался в той точке во время позиционной атаки «Арсенала» – вопрос, пожалуй, риторический. Он там оказался, потому что он – Гризманн. Такого ответа достаточно.

В первом тайме Антуан был хорош и на мяче, классно разгонял атаки. Но его работа в обороне была настолько великолепна, что затмила собой все действия впереди.

Антуан Гризманн Фото: Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Единственный удар «Атлетико» в створ во втором тайме тоже нанёс Гризманн. А потом его и Альвареса убрали – и атаки не стало. Уже в конце матча неплохо вывели на удар Александра Сёрлота – но он не попал по мячу. Это даже не момент – это лишь подход. «Арсенал» и так отлично умеет обороняться и играть по счёту. А тут ещё и «Атлетико» собственноручно упростил лондонцам задачу.

Гризманна жаль. Он уходит из «Атлетико», не взяв этом сезоне ни одного трофея. Финал Кубка Испании мадридцы проиграли «Реалу Сосьедад», и финала ЛЧ тоже не будет. Хотя в матчах с «Арсеналом» Гризманн сделал всё, чтобы финал у «Атлетико» был. Мог сделать и больше – но почему-то не позволил Диего Симеоне.

И потому его, Симеоне, не жаль. Он не добыл трофеев в тот момент, когда они максимально нужны. Конечно, они нужны всегда. Но особенно, когда тебя вроде воспринимают как топ-команду – а ты уже пять лет без чашек и кубков.

Ты забил на чемпионат – хорошо, пускай. Действительно в других турнирах перспектив было больше. Но в итоге Кубок Короля, который не давался с 2013 года, не взяли и сейчас. «Сосьедад», при всём к нему уважении, был в финале андердогом. Они не тратят так много, как «Атлетико». Их состав гораздо скромнее. Они экстренно поменяли тренера по ходу сезона, потому что дела шли совсем плохо. Однако трофей забрали именно они. «Атлетико» не справился.

И теперь мадридцы ещё и мимо финала ЛЧ. «Арсенал» – достойнейший соперник. Можно что угодно говорить об их стиле игры, но невозможно отрицать, что они очень сильны. Проиграть такой команде, да ещё и когда ответка – на выезде, не зазорно.

Игроки «Арсенала» празднуют выход в финал Лиги чемпионов Фото: James Gill — Danehouse/Getty Images

Но дело в том, что проиграть можно по-разному. И Симеоне во многом подарил «Арсеналу» победу. Он и его команда полтора тайма показывали, что могут играть на равных и даже местами переигрывать «Арсенал». А в итоге своими руками – своими заменами – Чоло сам всё порушил. Да, судя по всему, Альварес не мог продолжать игру. Но, ещё раз – может быть, имело смысл не выпускать его в старте, а выпустить по ходу матча, на усиление?

Весь второй тайм Симеоне носился по технической зоне в попытках завести команду. Но это дало ничтожно малый эффект в сравнении с тем, какой эффект – резко негативный – дали замены Гризманна и Альвареса. После этого ничего исправить уже было нельзя. «Атлетико» могло спасти только чудо, но его не случилось.

Диего Симеоне и игроки «Атлетико» Фото: AP/TASS

Чудо помогло «Атлетико» в полуфинале Кубка Короля с «Барсой» – когда в ответной игре команда Симеоне пропустила всего три и благодаря победе дома (4:0) вползла-таки в финал. Однако там на чудо рассчитывать уже не приходилось, и «Атлетико» проиграл. В решающих матчах сезона Симеоне не вывез. В меньшей степени – в финале Кубка Испании. И совсем явно – в ответном матче с «Арсеналом».

Для всех, кто имеет отношение к «Атлетико», Чоло – святой. Однако с ним команда выдаёт очередной сезон без единого трофея. Это точно нормально? Или, может быть, пора забыть о святости и решиться на перемены?