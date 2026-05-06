«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»

Назвал пять футболистов, которые скоро уедут из РПЛ. А ещё высказался о проблемах ЦСКА, прогрессе Денисова в «Спартаке» и будущем Захаряна.

Агент Александр Маньяков — очередной гость подкаста «Премьер-лига несправедливости». Вместе с Андреем Панковым и Михаилом Рождественским они обсудили актуальные события в российском футболе. Поговорили об известных клиентах агента — Матвее Кисляке и Данииле Денисове.

Об увольнении Челестини и назначении Игдисамова

— Мне кажется, это была больше эмоциональная история. Сразу после матча гендиректор ЦСКА Бабаев заявил, что не в принципах клуба принимать какие-то такие спонтанные решения. На следующее утро объявляют об отставке. Моё предположение: решение принял кто-то из высшего руководства клуба. Игдисамов — грамотный специалист. Возможно, у него нет большого имени для широкой аудитории. Но в узких футбольных кругах это достаточно уважаемый тренер. Мне кажется, он поспособствует моральному подъёму команды.

Думаю, ЦСКА хорошо настроится на предстоящий матч в Кубке. «Спартак» — главный соперник для команды. Уж на один-то матч ребята точно настроятся. Хотя видно, что команда не готова. Матвей — воспитанный парень. Он лестно отзывается обо всех. Не слышал от Кисляка каких-то восторженных отзывов. Самое главное, что Челестини не мешал. Моё мнение: у Игдисамова впереди достаточно большой и успешный путь. У него есть все необходимые качества. Глубокие знания, он вовлечён в процесс. Есть харизма, это достаточно жёсткий парень.

По первым встречам ЦСКА по Челестини ни у кого не было никаких сомнений. Возможно, это был багаж Николича, не знаю. Но никто ведь не говорил, что Фабио зря взяли. Сейчас мы понимаем, что не угадали. Мне понятно, как в ЦСКА принимают решение. Максим Орешкин — наверху, Роман Бабаев — на оперативном управлении, Евгений Шевелёв отвечает за спортивный блок. У каждого есть своё мнение, но они всегда к чему-то приходят. ЦСКА не выглядит безнадёжно с точки зрения российского костяка. Легионеров вынесем за скобки — там не фонтан.

О будущем Кисляка

— У меня есть определённые суеверия, поэтому не стану давать никаких прогнозов. Скажу так: переговоры идут в разных направлениях, начиная Европой и заканчивая другими континентами. ЦСКА высоко котирует Кисляка, так что трансферная стоимость будет высокой. Доступные варианты в топ-лигах — Испания, Италия, Франция. Возможно, Португалия. Но «Бенфику» откидываем сразу, поскольку там президент скептически относится к возможному сотрудничеству с россиянами. В этих лигах есть примерно 10 клубов, которые готовы платить деньги, которые попросит ЦСКА. Это точно больше € 15 млн. Прошлым летом Кисляком интересовался «Фенербахче», зимой — клубы из Саудовской Аравии.

Я обсуждал с Матвеем. Он готов на такой вариант: топ-клуб платит сумму, которую просит ЦСКА, и отправляет Кисляка в аренду в другую команду из того же или иного чемпионата. Команду с меньшими амбициями. Летом я летал на переговоры с «Фенербахче». На мой взгляд, тогда это была достаточно сложная история. Тогда ЦСКА ещё не осуществил ни одного трансфера. В кулуарах один из представителей клуба мне сказал: «Если сейчас продадим Кисляка, то это будет выстрел себе в ногу». Скажу честно: до конкретики не дошло. «Фенер» сделал один оффер, но, по сути, просто заявил о намерениях. В ЦСКА сказали, что это несерьёзно. Кисляк был не против поехать в Турцию к Жозе Моуринью. Это был бы интересный вариант с точки зрения трамплина в более статусную лигу. Тем более «Фенербахче» умеет продавать игроков в другие чемпионаты. Есть ли шансы, что Матвей летом уедет в Европу? Мы работаем над этим.

Если Кисляк не уедет летом в Европу, то он точно не загрустит. С другой стороны, сейчас наш рынок не под тем углом, под которым должен быть. Это связано с отсутствием еврокубков, больших игр сборной России. Появилось немало молодых ребят, способных спокойно играть в Европе.

О Сафонове в «ПСЖ»

— Любой перформанс нашего футболиста за рубежом повышает интерес к россиянам. Когда Сафонов ехал в Париж, многие скептически к этому относились. Мол, зачем сидеть под Доннаруммой? Матвей — красавчик. Меня восхитило, что он недавно ответил на вопросы журналиста на французском языке. Можно сказать, что это наш посол у них там. Его игра опровергает мнение европейцев, что в России выступают сытые коты, которые получают несоразмерные с уровнем деньги.

О том, как агенты находят молодых талантов

— У нас в агентстве есть ребята, которые отвечают за детско-юношеский футбол. Один коллега ездил на детские турниры. Он сказал, что в ЦСКА есть интересный парень, надо брать. Сделали предложение, Матвей согласился, за что ему огромное спасибо. Кисляк готовится к Европе, учит английский и испанский языки. Думаю, Матвей и Батраков в Европе будут не одними из, а на ведущих позициях.

О чемпионской гонке в РПЛ

— Я сохраняю нейтралитет. Но у меня хорошие отношения с Владимиром Хашигом, поэтому чисто по-человечески хочу, чтобы «Краснодар» второй раз подряд стал чемпионом. Только из-за личной привязанности к генеральному директору. Не имею ничего против «Зенита». Считаю Семака большой личностью. Думаю, со временем мы осознаем этот масштаб.

У «Зенита» есть варианты для экспериментов. Они позволили себе вариант с Дураном. Мне Семак говорил: «Мы не обольщаемся. Посмотрим, что Джон покажет». Но когда «Зенит» осуществил аренду, мало у кого было скептическое отношение. Высокий уровень мастерства. Однако парень не оправдал надежд.

Думаю, «Краснодар» не станет династией. Насколько мне известно, сейчас клуб ведёт консультации по трансферам на лето. Не забываем об ужесточении лимита на легионеров. Главная пробивная сила «Краснодара» — Кордоба — уже не молодеет. Хотя я восторгаюсь им. Он полностью оправдывает € 4,5 млн в год. Мне кажется, что «Краснодар» готов обновлять состав. Думаю, что Кордоба не уйдёт. Не факт, что ему дадут в Саудовской Аравии такие деньги, как в «Краснодаре».

О лимите на легионеров

— Пока не вижу каких-то изменений на рынке после информации об ужесточении лимита на легионеров. Минус один иностранный футболист – это не столь критично. Думаю, клубы постепенно готовится к ситуации и знают, как из этого выходить. Как я понял, лимит не пугает «Краснодар». Наверное, такой же подход в «Зените», «Спартаке» и ЦСКА. Пока не вижу каких-то изменений и с точки зрения запросов российских футболистов.

О «Локомотиве»

— Мне любопытно, как Ротенберг справится с новыми вызовами. Насколько мне известно, Монтес и Фассон уйдут. Батраков, Карпукас и Воробьёв находятся на чемоданах. Может быть, у Сильянова есть какая-то история. Любопытно посмотреть, как менеджмент «Локомотива» с этим справится. По будущему Галактионова нужно смотреть, какие задачи будет ставить клуб. РЖД переживают не лучшее время. Возникает вопрос: в каком объёме «Локо» получит поддержку на ближайшие сезоны?

О том, зачем нужны агенты в футболе

— Если у вас проблемы с законом, вы нанимаете юриста. Если ищете недвижимость, то обращаетесь к услугам риелтора. В теории можно выучить все основы уголовного кодекса, но вы ведь всё равно звоните человеку, который лучше разбирается во всех нюансах. Так и с агентами. У футболистов разное мнение на этот счёт. Кто-то назовёт агентов нехорошими людьми, а кто-то им всегда благодарен.

О Денисове в «Спартаке»

— Меня не удивило, что Денисову изменили роль в «Спартаке». Я сказал: «Наконец-то!» Те качества, что есть у Даниила, до этого очень слабо использовали. Когда мы видим, как Денисов играет и в обороне, и в атаке, все вопросы должны отпасть. Не понимаю людей, которые называют Даниила деревянным. Мы разные матчи, что ли, смотрим? Один из самых продуктивных футболистов команды. Весной «Спартак» стал очень весёлым. Денисов — один из главных хедлайнеров этого всего. У Даниила нет безразличия. Он реально переживает за команду. Готов играть за неё до конца карьеры, если не уедет в Европу.

Почему так долго решался вопрос с продлением контракта? Наверное, я как переговорщик очень вредный. Но Кахигао тоже отстаивал интересы «Спартака», надо отдать ему должное. Мы с клубом друг друга, образно говоря, щупали за талию. Когда контракт подписали, счастливы были все.

По поводу хейта — до Дани всё доносится. Особенно остро по этому поводу переживает его отец Сергей. Он мне постоянно присылает негативные комментарии от других людей и пишет: «Да кто это такие»? Я говорю: «Серёж, успокойся, не читай». А Даня поражает меня духовитостью и моральной стойкостью. Не по годам зрелый мужчина.

О том, кому из россиян следует вернуться из Европы в РПЛ

— Мне кажется, Захаряну нужно вернуться в Россию и перезапустить карьеру. Как я понял, Арсену нужно, чтобы к нему подходили и говорили, что он лучший и так далее. Есть такие футболисты, которым надо говорить, что ты в порядке. Томаш Амарал рассказывал мне такое о Барко из «Спартака». Думаю, Арсену нужно вернуться туда, где ему комфортно и где меньшая конкурентная среда. Нужно сделать переформатирование небольшое.

Головин не вернётся в РПЛ, Сафонову это сейчас не нужно. Иосифов, насколько я слышал, хотел бы продолжать карьеру в Европе.

О Заболотном

— Очень бы не хотелось, чтобы история с допингом положила конец карьере Заболотного. Антон сделал сам себя, хотя над этим потешались. Подавал большие надежды на юношеском уровне, потом немного забуксовал после перехода во взрослый футбол. Но добился многого своей работой, играл в топ-клубах РПЛ. Не хочется, чтобы он заканчивал.

О Дзюбе

— История с возможным возвращением Дзюбы в «Спартак» красивая, но думаю, что вероятность такого расклада низкая. Артём — большая личность. У него всегда есть своё мнение. Не думаю, что в «Спартаке» захотят видеть такую большую личность на скамейке запасных. Однако это моё мнение. Когда он появляется, то всегда притягивает к себе внимание. Яркий человек. «Спартаку» не нужна фигура такого масштаба на скамейку запасных.

Об игроках РПЛ, которые могут уехать в Европу

— Кисляк, Батраков, Тюкавин, Сперцян, Кирилл Глебов. Думаю, эта пятёрка в скором времени уедет в Европу. В течение пары лет. Это футболисты европейского уровня. Если политическая ситуация изменится, то окно возможностей станет ещё больше. По Сперцяну — знаю, что был интерес «Аякса», однако всё зарубили из-за политики. А ехать в Чемпионшип… В Англии футбол сродни религии, но тут вопрос в том, потянул бы Сперцян в такой «мясорубке».