Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
22:00 Мск
Расписание спортивных матчей 7 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события четверга: «Краснодар» — «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, Кубок Стэнли и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 мая 2026 года
Мощное 7 мая: битвы за финал Лиги конференций, «Вегас» — «Анахайм», «Сан-Антонио» против «Миннесоты», Роналду в Про-Лиге и теннис!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Не начался
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Интрига: кто откроет счёт в серии?

«Баффало» и «Монреаль» последними из участников второго раунда плей-офф НХЛ начинают своё четвертьфинальное противостояние. В одной серии уже успели сыграть два матча, тогда как «клинки» и «Канадиенс» только готовы приступить к началу выяснения отношений. Для обеих команд выход во второй раунд плей-офф уже является огромным достижением, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Кто окажется успешнее на старте противостояния?

Канадский клуб в первом раунде плей-офф отправил в отпуск Никиту Кучерова и Ко:
И всё-таки «Монреаль»! Нанесли всего 9 (!) бросков и выиграли седьмой матч после рикошета
🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Интрига: Эмбиид и Ко прибавят?

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» в первом матче второго раунда. Разница составила практически 40 очков — 137:98. У «Сиксерс» была схожая ситуация в первой игре серии с «Бостоном», когда клуб плохо вошёл в противостояние, но затем прибавил. История снова повторится?

Исторический разгром:
«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» с историческим размахом. Серия получила острый сюжет
🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Интрига: продолжит ли Иван Барбашёв феноменальную серию?

30-летний нападающий «Вегаса» не является самым результативным игроком этого плей-офф НХЛ, но его стабильности может позавидовать даже Натан Маккиннон. Российский форвард отмечался результативным действием в каждом из матчей нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В семи встречах Иван Барбашёв записал в свой актив 7 (3+4) очков, в том числе став автором победной шайбы в первом матче в серии с «Анахаймом». Сможет ли Иван продолжить столь впечатляющий отрезок?

Павел Дорофеев и Иван Барбашёв зарешали судьбу матча на старте четвертьфинала:
Что это было? Русская связка «Вегаса» забила чудо-гол, унизив оборону «Анахайма»
🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 04:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Интрига: Вембаньяма исправится?

В первом матче этой серии Вембаньяма установил новый рекорд в истории плей-офф НБА, совершив 12 блок-шотов. Но при этом Виктор смазал все свои восемь попыток из-за дуги и набрал всего 11 очков за 40 минут. Эдвардс выступает с травмой, поэтому «Миннесота» может ошибиться. Это тот самый момент?

Вембаньяма переписал историю:
Вембаньяма ярко вошёл в историю плей-офф НБА. Он побил рекорд, живший более 40 лет!
🎾 12:00*: Антония Ружич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия, 8), Рим, второй круг

Рим (ж). 2-й круг
07 мая 2026, четверг. 12:00 МСК
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Не начался
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Интрига: как Мирра Андреева начнёт турнир в Риме?

Первая ракетка России Мирра Андреева начинает выступление на супертурнире в Риме! Первый круг она прошла без борьбы, а во втором дождалась 59-ю ракетку мира Антонию Ружич. Хорватка в этом году на грунте провела лишь три матча, а единственную победу одержала на старте итальянского «тысячника» в поединке с Камиллой Рахимовой (6:4, 1:6, 6:3). Россиянка же в текущем сезоне сыграла на глине 14 встреч, в которых уступила лишь дважды. Кстати, в ближайшие полторы недели Мирра в Риме будет защищать 215 очков за прошлогодний четвертьфинал.

Интервью с Миррой из Рима:
«В данный момент я сосредоточена не на призовых». Мирра — перед супертурниром в Риме
🏒 15:00: «Металлург» Новокузнецк — «Химик», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
07 мая 2026, четверг. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Химик
Воскресенск
Интрига: определится ли первый участник финала плей-офф ВХЛ?

Победитель регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» находится в шаге от завершения сезона. Чемпион регулярки в двух домашних матчах на старте серии с «Химиком» не смог забросить ни одной шайбы, вследствие чего подмосковный клуб захватил преимущество в полуфинале плей-офф. Затем команды обменялись победами на воскресенском льду, и теперь «Химик» может закрыть серию уже в Новокузнецке. Получится ли это сделать?

Обзор первых двух раундов плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026:
Уникальная «Магнитка» и битва титанов в полуфиналах. Что происходит в плей-офф ВХЛ
⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, Кубок России, финал (Путь РПЛ), ответный матч

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Динамо М
Москва
Интрига: ждём второго финалиста Кубка России

В первой встрече команды ничего не забили. Значит, приберегли все голы на вторую, а она как раз и намечается. Оба клуба – кубковые неудачники. «Краснодар» за последние 12 лет дважды выходил в финал. И оба раза уступал в серии пенальти. У «Динамо» – четыре проигранных решающих матча с 1997-го. Пора бы прерывать печальную традицию и снова как минимум забраться в финал. Кто же составит там компанию ЦСКА или «Спартаку»?

В Москве краснодарцам сильно повезло:
«Краснодар» отскочил в Москве! А из-за поступка Черникова доигрывали с «Динамо» вдесятером
⚽️ 21:00: «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср», Про-Лига, 33-й тур

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
07 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Наср
Эр-Рияд
Интрига: Криштиану приблизится к чемпионству?

Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию посреди сезона-2022/2023. И до сих пор не стал чемпионом. Сейчас титул близок как никогда: даже после поражения от «Аль-Кадисии» (1:3) «Аль-Наср» опережает «Аль-Хиляль» Малкома и Карима Бензема на два очка. К слову, скоро два главных конкурента сойдутся в «золотом» матче. Отдавать перед ним преимущество никак нельзя. Особенно во встрече с 13-й командой чемпионата.

Как там вообще обстановка:
Роналду с «Аль-Насром» сольют исторический титул?! Хотя их и так обвиняют в админресурсе!
⚽️ 22:00: «Фрайбург» — «Брага», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Не начался
Брага
Брага, Португалия
Интрига: удержат ли португальцы преимущество?

Португальский клуб в финале Лиги Европы вполне ожидался. Ведь «Порту» тоже участвовал в турнире. Только один из фаворитов отлетел ещё в 1/4 финала. А вот «Брага» близка к финалу как никогда: после гостевой-то победы. В Германии та не реализовала пенальти в последние мгновения первого тайма, зато драматично забила перед окончанием матча. Впрочем, «Фрайбург» умеет проводить выезды: в четвертьфинале немцы закошмарили в Испании «Сельту» (3:1).

Обзор первых матчей ЛЕ и ЛК:
Самый быстрый гол ЛК, Эмери уступил из-за смешного пенальти. Жара в полуфиналах еврокубков
⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
Интрига: отыграется ли король Лиги Европы?

Унаи Эмери побеждал в Лиге Европы трижды с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом». Да и с «Арсеналом» до финала доходил. Повторит ли то достижение его «Астон Вилла»? Смешной пенальти из-за по-волейбольному выставленных рук Люка Диня сделал бирмингемцев отстающими в противостоянии с «Ноттингем Форест» (0:1). А ведь соперник в последнее время очень хорош: ни разу не уступил за 10 матчей с середины марта и вырвал семь побед.

Командный дух «Ноттингем Форест» тоже на высоте:
Игроки «Ноттингема» поддержали Эллиота Андерсона после смерти матери
🎦 ⚽️ 22:00: «Страсбург» — «Райо Вальекано», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Интрига: повторят ли французы шикарный камбэк?

У «Страсбурга» стальной характер. Победитель общего этапа Лиги конференций в четвертьфинале отыграл у «Майнца» отставание в два гола после первого матча и положил четыре безответных мяча в ответ. Теперь вот преимущество, пусть и минимальное, есть у «Райо Вальекано». Испанцы неделю назад выглядели заметно сильнее, однако реализовали игровое преимущество всего раз. Накажут ли их за расточительность?

Матч можно будет посмотреть прямо у нас на сайте. Полное расписание трансляций:
Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 4-10 мая

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Шахтёр», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Шахтёр
Украина
Интрига: англичане вновь порезвятся?

«Кристал Пэлас» не зря считался здесь фаворитом – ещё с того времени, как стало известно, что клуб сыграет в ЛК, а не в ЛЕ. Да, побеждал далеко не всегда, но неизменно действовал с позиции силы: по разнице ожидаемых голов англичане на голову всех превосходят (+19,4 xG против +3,3 xG у «Шахтёра»). В первом матче «Кристал Пэлас», как кажется, уже выполнил задачу выхода в финал (3:1). Но не придут ли вслед за этим расслабление и расплата?

Угадайте, игрок какой команды забил самый быстрый гол в истории ЛК:
«Побить рекорд — это здорово». Сарр — о своём голе — самом быстром в истории ЛК
