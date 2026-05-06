Топ-события четверга: «Краснодар» — «Динамо», полуфиналы Лиги Европы, Кубок Стэнли и НБА

Мощное 7 мая: битвы за финал Лиги конференций, «Вегас» — «Анахайм», «Сан-Антонио» против «Миннесоты», Роналду в Про-Лиге и теннис!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, первый матч

Интрига: кто откроет счёт в серии?

«Баффало» и «Монреаль» последними из участников второго раунда плей-офф НХЛ начинают своё четвертьфинальное противостояние. В одной серии уже успели сыграть два матча, тогда как «клинки» и «Канадиенс» только готовы приступить к началу выяснения отношений. Для обеих команд выход во второй раунд плей-офф уже является огромным достижением, но, как известно, аппетит приходит во время еды. Кто окажется успешнее на старте противостояния?

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: Эмбиид и Ко прибавят?

«Нью-Йорк» разгромил «Филадельфию» в первом матче второго раунда. Разница составила практически 40 очков — 137:98. У «Сиксерс» была схожая ситуация в первой игре серии с «Бостоном», когда клуб плохо вошёл в противостояние, но затем прибавил. История снова повторится?

🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: продолжит ли Иван Барбашёв феноменальную серию?

30-летний нападающий «Вегаса» не является самым результативным игроком этого плей-офф НХЛ, но его стабильности может позавидовать даже Натан Маккиннон. Российский форвард отмечался результативным действием в каждом из матчей нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. В семи встречах Иван Барбашёв записал в свой актив 7 (3+4) очков, в том числе став автором победной шайбы в первом матче в серии с «Анахаймом». Сможет ли Иван продолжить столь впечатляющий отрезок?

🏀 4:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: Вембаньяма исправится?

В первом матче этой серии Вембаньяма установил новый рекорд в истории плей-офф НБА, совершив 12 блок-шотов. Но при этом Виктор смазал все свои восемь попыток из-за дуги и набрал всего 11 очков за 40 минут. Эдвардс выступает с травмой, поэтому «Миннесота» может ошибиться. Это тот самый момент?

🎾 12:00*: Антония Ружич (Хорватия) — Мирра Андреева (Россия, 8), Рим, второй круг

Интрига: как Мирра Андреева начнёт турнир в Риме?

Первая ракетка России Мирра Андреева начинает выступление на супертурнире в Риме! Первый круг она прошла без борьбы, а во втором дождалась 59-ю ракетку мира Антонию Ружич. Хорватка в этом году на грунте провела лишь три матча, а единственную победу одержала на старте итальянского «тысячника» в поединке с Камиллой Рахимовой (6:4, 1:6, 6:3). Россиянка же в текущем сезоне сыграла на глине 14 встреч, в которых уступила лишь дважды. Кстати, в ближайшие полторы недели Мирра в Риме будет защищать 215 очков за прошлогодний четвертьфинал.

🏒 15:00: «Металлург» Новокузнецк — «Химик», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: определится ли первый участник финала плей-офф ВХЛ?

Победитель регулярного чемпионата ВХЛ новокузнецкий «Металлург» находится в шаге от завершения сезона. Чемпион регулярки в двух домашних матчах на старте серии с «Химиком» не смог забросить ни одной шайбы, вследствие чего подмосковный клуб захватил преимущество в полуфинале плей-офф. Затем команды обменялись победами на воскресенском льду, и теперь «Химик» может закрыть серию уже в Новокузнецке. Получится ли это сделать?

⚽️ 20:30: «Краснодар» — «Динамо» Москва, Кубок России, финал (Путь РПЛ), ответный матч

Интрига: ждём второго финалиста Кубка России

В первой встрече команды ничего не забили. Значит, приберегли все голы на вторую, а она как раз и намечается. Оба клуба – кубковые неудачники. «Краснодар» за последние 12 лет дважды выходил в финал. И оба раза уступал в серии пенальти. У «Динамо» – четыре проигранных решающих матча с 1997-го. Пора бы прерывать печальную традицию и снова как минимум забраться в финал. Кто же составит там компанию ЦСКА или «Спартаку»?

⚽️ 21:00: «Аль-Шабаб» — «Аль-Наср», Про-Лига, 33-й тур

Интрига: Криштиану приблизится к чемпионству?

Криштиану Роналду переехал в Саудовскую Аравию посреди сезона-2022/2023. И до сих пор не стал чемпионом. Сейчас титул близок как никогда: даже после поражения от «Аль-Кадисии» (1:3) «Аль-Наср» опережает «Аль-Хиляль» Малкома и Карима Бензема на два очка. К слову, скоро два главных конкурента сойдутся в «золотом» матче. Отдавать перед ним преимущество никак нельзя. Особенно во встрече с 13-й командой чемпионата.

⚽️ 22:00: «Фрайбург» — «Брага», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: удержат ли португальцы преимущество?

Португальский клуб в финале Лиги Европы вполне ожидался. Ведь «Порту» тоже участвовал в турнире. Только один из фаворитов отлетел ещё в 1/4 финала. А вот «Брага» близка к финалу как никогда: после гостевой-то победы. В Германии та не реализовала пенальти в последние мгновения первого тайма, зато драматично забила перед окончанием матча. Впрочем, «Фрайбург» умеет проводить выезды: в четвертьфинале немцы закошмарили в Испании «Сельту» (3:1).

⚽️ 22:00: «Астон Вилла» — «Ноттингем Форест», Лига Европы, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: отыграется ли король Лиги Европы?

Унаи Эмери побеждал в Лиге Европы трижды с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом». Да и с «Арсеналом» до финала доходил. Повторит ли то достижение его «Астон Вилла»? Смешной пенальти из-за по-волейбольному выставленных рук Люка Диня сделал бирмингемцев отстающими в противостоянии с «Ноттингем Форест» (0:1). А ведь соперник в последнее время очень хорош: ни разу не уступил за 10 матчей с середины марта и вырвал семь побед.

🎦 ⚽️ 22:00: «Страсбург» — «Райо Вальекано», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: повторят ли французы шикарный камбэк?

У «Страсбурга» стальной характер. Победитель общего этапа Лиги конференций в четвертьфинале отыграл у «Майнца» отставание в два гола после первого матча и положил четыре безответных мяча в ответ. Теперь вот преимущество, пусть и минимальное, есть у «Райо Вальекано». Испанцы неделю назад выглядели заметно сильнее, однако реализовали игровое преимущество всего раз. Накажут ли их за расточительность?

⚽️ 22:00: «Кристал Пэлас» — «Шахтёр», Лига конференций, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: англичане вновь порезвятся?

«Кристал Пэлас» не зря считался здесь фаворитом – ещё с того времени, как стало известно, что клуб сыграет в ЛК, а не в ЛЕ. Да, побеждал далеко не всегда, но неизменно действовал с позиции силы: по разнице ожидаемых голов англичане на голову всех превосходят (+19,4 xG против +3,3 xG у «Шахтёра»). В первом матче «Кристал Пэлас», как кажется, уже выполнил задачу выхода в финал (3:1). Но не придут ли вслед за этим расслабление и расплата?