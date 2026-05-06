Как правильно ненавидеть «Арсенал»

Давно я не видел такого единения в фанатском сообществе. Если раньше было принято недолюбливать «мешки» (богатые футбольные клубы вроде «ПСЖ» или «Сити»), то теперь точка концентрации негатива – «Арсенал». После победы над «Атлетико» лондонцы находятся в шаге от двух главных трофеев – АПЛ и Лиги чемпионов.

С одной стороны, достаточно легко понять, почему к команде столько хейта. Объяснение укладывается в пару слов – унылый футбол. Антифутбол. Харамбол. С другой стороны, тут неочевидно, как конкретизировать стиль «Арсенала». Кто-то по ошибке говорит, что команда Артеты паркует «автобус» в свой штрафной. Если смотреть встречи, то становится понятно, что это не совсем так. Или даже вообще не так. Лондонцы в этом сезоне АПЛ первые по высоте прессинга вместе с «Сити». Обе команды встречают соперника в среднем в 44,3 метра от своих ворот.

При этом есть устоявшееся мнение, что у «Арсенала» скучный футбол. Он действительно не особо зрелищный, просто при этом неактуально говорить об «автобусе». Матчи выглядят унылыми, но по другим причинам. Правильнее критиковать команду за осторожность и затяжки времени. У «Арсенала» хватает творческих футболистов, однако они часто избегают риска. Если на поле оказывается Мадуэке, то он не будет смещаться в центр, где опаснее обрезаться, а скорее уйдёт в бровку, чтобы прострелить и заработать угловой.

Вот относительно свежий эпизод из встречи с «Ньюкаслом».

Пас Эдегора Фото: кадр из трансляции

Перспективная атака «Арсенала». С мячом – капитан команды Эдегор. Большинство атакующих полузащитников в этой ситуации отдали бы пас нападающему. Тем более Дьёкереш отлично открывался – ни в какой момент не залез в офсайд. Однако Эдегор отдал пас вдоль поля на Субименди, атака потеряла темп и быстро закончилась. Весьма вероятно, что в сборной в такой же ситуации Эдегор отдал бы пас на Холанда, врывающегося в штрафную. Но тут и в атаке более скромный форвард, и, судя по всему, другие установки от тренера.

Если «Арсенал» ведёт в счёте, то команда… даже не то чтобы скукоживается в броненосца. Скорее, играется с активизировавшимся соперником, как кот со змеёй. Не убегает, не прячется, а выжидает, рассчитывая на свою реакцию. Атаковать на пространстве удобнее. Пожалуй, никто в Европе так хорошо не использует выгодный для себя сценарий. Если «Арсенал» повёл в счёте, с ним очень тяжело что-то сделать. Отсюда и 30 «сухих» матчей у Райи за этот сезон во всех турнирах. Такого нет больше ни у кого в мире.

Давид Райя Фото: Jose Breton/Getty Images

В плане затяжек времени «Арсенал» тоже продвинулся дальше других. Уже давно не обязательно симулировать травмы, когда можно больше минуты разыгрывать угловой или штрафной: общаться с судьёй, с партнёрами, с соперниками и только затем не спеша идти к мячу. Концовка ответной встречи с «Атлетико» получилась показательной. В добавленное время испанцам просто не давали вбрасывать мяч из аута. То стычки возникали, то каким-то удивительным образом не оказывалось мяча. На последних минутах жёлтые получили Артета и запасной вратарь Кепа. Ну и в этом же матче показательно владение «Арсенала». Первый тайм – 68%, а во втором – 36%. Потому что забивать уже нужно было сопернику.

Тут придётся оговориться, что иногда «Арсенал» внезапно выстреливает атакующим футболом. Например, в последнем туре АПЛ с «Фулхэмом» был великолепный первый тайм. Команда Артеты забила три, а могла ещё до перерыва закинуть и в два раза больше. Однако это, скорее, исключение из правил. В нынешнем чемпионате Англии «Арсенал» по проценту пасов в атакующей трети уступает не только «Сити», но и «Ливерпулю», «Челси» и «Астон Вилле». Многое становится понятно, когда Артета делает тройную замену уже на 58-й минуте, убирая с поля, пожалуй, самых творческих футболистов – Саку, Эзе и Калафьори, который много подключается к атакам.

Букайо Сака Фото: Alex Burstow/Getty Images

Футбол крут своим разнообразием. Должны быть и такие тренеры, как Артета или Аллегри. Тем более в мире, где системный атакующий футбол явно доминирует. Где главный тренер в мире – Гвардиола, помешанный на структуре. Где Лигу чемпионов выигрывает мощнейший «ПСЖ». Где один из главных сюрпризов последних лет – сезон «Байера» без поражений в Бундеслиге благодаря удушающему владению мячом. А в Лиге Европы победить Леверкузен тогда смогла только «Аталанта» с жёстким персональным прессингом Гасперини. Кругом позиционные структуры и строгие рамки. Дошло до того, что «Реалу» уже тяжело найти человека, который позволял бы футболистам творить, а не держаться за систему.

В свою очередь, у Артеты весьма циничная команда, которая и не стремится ни к энергозатратному футболу, ни к большому количеству опасных моментов. Скорее, нацелена на их купирование. Для зрелища сейчас есть «Бавария», «ПСЖ» и «Барса». Показательно, как зарубились Париж и Мюнхен. У Компани в принципе нет плана «Б». И не потому, что слабый тренер, а потому что он ему и не нужен. Энрике же вообще исторически считается сектантом владения мячом.

Венсан Компани и Луис Энрике Фото: Alex Grimm/Getty Images

И вот на таком фоне о себе заявляет «Арсенал», который слишком давно не выигрывал ключевые трофеи. Команде нужен титул больше, чем кому-либо из топ-клубов. Тем более после трансферов последних лет. Лондонцы практически ничего не зарабатывают на продажах – особенно по сравнению с «Сити», «Челси» и «Ливерпулем». Здесь ещё один объективный повод критиковать «Арсенал». Однако это позволило клубу собрать два состава. Ну или что-то наиболее близкое к этому понятию. Проседает разве что позиция правого защитника, где Уайт значительно уступает Тимберу. Но если сейчас «Арсенал» не добьётся успеха, то когда вообще? Вероятно, давление тоже сказывается на желании команды рисковать. Она уже пробовала атакующий футбол, однако результаты не впечатляли.

Вот и получается, что «Арсенал» имеет полное право на аккуратный и даже скучный футбол. Точно так же и болельщики имеют право выстраивать свои симпатии и антипатии. Очевидно, что многим хочется яркой игры, а не тактической возни, когда футбол сравнивают с шахматами. Можно понять людей, которые считают, что «Арсенал» высасывает из матчей сам футбол. Для кого-то это даже концепция борьбы добра со злом. Если так, то они снова встретятся в финале ЛЧ. В прошлый раз атакующая команда раздербанила более оборонительного соперника со счётом 5:0. Есть ощущение, что настолько однозначным новый финал не получится – окажись там хоть «Бавария», хоть «ПСЖ». Впрочем, именно кто-то из них будет фаворитом. И это уже не только из-за антипатий к «Арсеналу».