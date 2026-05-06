«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео

«Спартак» и ЦСКА разыграли место в Суперфинале Фонбет Кубка России. Сетка позволила нам посмотреть за важнейшим дерби. Обе команды благодаря победе могли спасти сезон. В Мир РПЛ шансов на золото уже нет, а вот Кубок — отличная возможность сделать год успешным.

И. о. главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов удивил до старта матча. В основе он выпустил Артёма Бандикяна: весной у 20-летнего футболиста не было ни одной минуты на поле. Однако Игдисамов работал с полузащитником в молодёжной команде и поверил в него.

«Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… Больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил», — отметил сам тренер.

Также в старте у ЦСКА вышел вратарь Тороп, защитники Данилов, Жоао Виктор, Гаич и Круговой, в центре поля — Баринов, Кисляк и Обляков, а компанию Бандикяну составили Гонду и Мусаев.

Хуан Карлос Карседо же не удивил. На поле вышел оптимальный состав «Спартака»: Ву и Джику в центре защиты, подключавшиеся в атаку вингбеки Жедсон и Зобнин, отвечающие за центр поля Литвинов (при розыгрыше садился третьим защитником) и Умяров, на флангах расположились Маркиньос и Солари, в центре атаки — Угальде.

События перед игрой достойны отдельного текста. Сколько же всего классного произошло! Тут и красочные перформансы от обеих команд — например, у «Спартака» один из них был связан с праздником 9 Мая. Полные трибуны, забытые заряды от активных фанатов (полуфинал прошёл без Fan ID), масштабное шоу, акция «Бессмертный полк» и песни в честь Дня Победы. Значимость момента ощущалась на 100%.

«Спартак» на положительных эмоциях с первых минут пошёл давить на оборону ЦСКА. Хотя первый опасный момент создали именно гости: на девятой минуте Мусаев получил мяч в штрафной Максименко и с разворота пробил — прямо в руки вратарю. А до этого судья Кирилл Левников, похоже, «проспал» эпизод с Кристофером Ву и Лусиано Гонду. Защитник «Спартака» заехал локтем по носу аргентинцу — повезло остаться без жёлтой.

А что произошло на 10-й минуте — безумие! Руслан Литвинов подключился к атаке и примерно от радиуса штрафной ЦСКА решился на дальний удар. Мяч полетел по неудобной для голкипера траектории и буквально вонзился в левую девятку ворот Владислава Торопа от перекладины. Красота — 1:0! Трибуны пришли в экстаз. А для Литвинова это уже не первый забитый лонгшот весной (подобный удар получился в матче РПЛ с «Оренбургом»).

Пошёл ли ЦСКА за ответным мячом? Нет, гости не смогли перехватить инициативу. Да, какие-то отдельные подходы были. Например, на 33-й минуте пошёл опасный заброс на Тамерлана Мусаева. Однако Максименко вовремя выскочил из ворот и не позволил форварду гостей реализовать выход один на один. Идея Игдисамова с Бандикяном на фланге атаки получилась неудачной. Также плохой тайм провёл Гонду, которого в итоге заменили в перерыве.

ЦСКА по большей части позиционно оборонялся. «Спартак» же владел инициативой и спокойно мог уходить на паузу при счёте 2:0. По истечении получаса Жедсон откликнулся в чужой штрафной на прострел Солари и в касание пробил в ближний угол — Тороп потащил. А чуть ближе к концовке тайма Маркиньос оказался с мячом перед пустыми воротами ЦСКА, но Данилов подстраховал голкипера. Впрочем, ранее в эпизоде всё равно был офсайд.

На второй тайм вместо Гонду у гостей вышел Кирилл Глебов. 20-летний россиянин пропустил последние три тура РПЛ из-за повреждения. А уже на 50-й минуте оказался на газоне, держась за голеностоп. На тот момент показалось, что обошлось без травмы.

До этого же лучший момент ЦСКА за всё время упустил Мусаев. Он оказался первым на отскоке в чужой штрафной как раз после удара Глебова. Но Тамерлан пробил очень слабо и позволил Максименко стать героем эпизода. Хотя офсайда у форварда не было — мог сравнивать счёт!

Кстати, всё это случилось на фоне ещё одного шикарного баннера от болельщиков «Спартака» во всю трибуну с надписью «Традиционные ценности». На нём были изображены герб Москвы, России старый футбольный мяч, эмблема «Спартака» и портрет Николая Петровича Старостина — основателя клуба.

Это красивая реакция на изменение в правилах поведения зрителей на соревнованиях. В обновлённом пункте документа указано, что баннеры не должны содержать надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. А ещё в первом тайме болельщики обеих команд зажгли пиротехнику. Забытая за последние годы история.

ЦСКА же на старте второго тайма был острее. Шикарнейший момент упустил Бандикян: он здорово выскочил на разрезающий пас, сблизился с Максименко, однако настигший его Зобнин перевёл мяч на угловой. А на 63-й минуте гости снова простили «Спартак». Сначала Мусаев нелепо обработал передачу, после чего Бандикян пробил в каркас ворот Максименко. После этого Артёма сразу заменили — не удалось отличиться в дерби. Хотя два момента для этого были.

На 65-й минуте Обляков грубо сфолил на Мартинсе. Левников тут же достал красную карточку, но ЦСКА спас VAR. Сергей Карасёв рассмотрел момент и позвал главного арбитра к монитору. Левников в итоге изменил решение, сменив удаление на жёлтую карточку. Справедливо: красная в таком моменте — перебор.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Со своей позиции Левников, скорее всего, увидел, что нога Облякова сначала попала Мартинсу в голень, а потом пошла вниз. Это ошибка арбитра — касание было ниже. Верное решение Карасёва на VAR, который позвал его к монитору. И правильно Левников отменил удаление. Это жёлтая за наступ».

Небольшая пауза во встрече пошла на пользу «Спартаку». Хотя ЦСКА продолжил владеть преимуществом и шёл за ответным мячом. Игдисамов в перерыве провёл хорошую работу. Гости наиграли минимум на один гол, но поразить ворота Максименко никак не получалось.

Параллельно болельщики ЦСКА меняли баннер за баннером на своём секторе. А их команда поджимала «Спартак». Карседо и Игдисамов пытались влиять на игру заменами: хозяева освежили оборону, гости — атаку. Очень активно работали фланги, здорово на поле вышли Глебов и Матия Попович. Кирилла на протяжении всего тайма мучили проблемы с голеностопом. После одного из моментов он всё же сдался и на 88-й минуте покинул поле.

На финише второго тайма картина стала радикальной: «Спартак» оборонялся, ЦСКА — атаковал. Хотя хозяева могли решить все вопросы на 90+4-й минуте: Гарсия выскакивал один на один с Торопом, однако предпочёл заработать удаление для защитника и довольно нереалистично нырнул — Левников не поверил в серьёзность фола.

«Спартак» в итоге дотерпел и одержал победу. Есть первый за четыре года выход в Суперфинал Кубка России! В решающем матче команда Карседо в «Лужниках» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА же не смог взять Кубок во второй раз подряд.