Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Спартак — ЦСКА — 1:0, обзор матча полуфинала Кубка России, видео голов: Литвинов, судейство, статистика, 6 мая 2026

«Спартак» — в Суперфинале Кубка! В дерби с ЦСКА всё решил безумный удар Литвинова. Видео
Никита Паглазов
Отчет «Спартак» — ЦСКА — 1:0
Комментарии
Дебют Игдисамова оказался неудачным, хотя его команда выдала шикарный второй тайм.

«Спартак» и ЦСКА разыграли место в Суперфинале Фонбет Кубка России. Сетка позволила нам посмотреть за важнейшим дерби. Обе команды благодаря победе могли спасти сезон. В Мир РПЛ шансов на золото уже нет, а вот Кубок — отличная возможность сделать год успешным.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Литвинов – 10'    

И. о. главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов удивил до старта матча. В основе он выпустил Артёма Бандикяна: весной у 20-летнего футболиста не было ни одной минуты на поле. Однако Игдисамов работал с полузащитником в молодёжной команде и поверил в него.

«Половина команды мне знакома, со второй половиной познакомились. Дерби есть дерби, все всё прекрасно понимают, слов было по минимуму. За два дня ничего не поменяешь. Есть какие‑то моменты… Больше баланса между атакой и обороной. В атаке есть кое‑какие задумки. Думаю, с составом я уже удивил», — отметил сам тренер.

Также в старте у ЦСКА вышел вратарь Тороп, защитники Данилов, Жоао Виктор, Гаич и Круговой, в центре поля — Баринов, Кисляк и Обляков, а компанию Бандикяну составили Гонду и Мусаев.

Подробнее про и. о. главного тренера ЦСКА:
Челестини в ЦСКА сменил Дмитрий Игдисамов. Кто это такой?
Челестини в ЦСКА сменил Дмитрий Игдисамов. Кто это такой?

Хуан Карлос Карседо же не удивил. На поле вышел оптимальный состав «Спартака»: Ву и Джику в центре защиты, подключавшиеся в атаку вингбеки Жедсон и Зобнин, отвечающие за центр поля Литвинов (при розыгрыше садился третьим защитником) и Умяров, на флангах расположились Маркиньос и Солари, в центре атаки — Угальде.

События перед игрой достойны отдельного текста. Сколько же всего классного произошло! Тут и красочные перформансы от обеих команд — например, у «Спартака» один из них был связан с праздником 9 Мая. Полные трибуны, забытые заряды от активных фанатов (полуфинал прошёл без Fan ID), масштабное шоу, акция «Бессмертный полк» и песни в честь Дня Победы. Значимость момента ощущалась на 100%.

БАННЕР «СПАРТАКА» ПЕРЕД МАТЧЕМ

БАННЕР «СПАРТАКА» ПЕРЕД МАТЧЕМ

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» на положительных эмоциях с первых минут пошёл давить на оборону ЦСКА. Хотя первый опасный момент создали именно гости: на девятой минуте Мусаев получил мяч в штрафной Максименко и с разворота пробил — прямо в руки вратарю. А до этого судья Кирилл Левников, похоже, «проспал» эпизод с Кристофером Ву и Лусиано Гонду. Защитник «Спартака» заехал локтем по носу аргентинцу — повезло остаться без жёлтой.

А что произошло на 10-й минуте — безумие! Руслан Литвинов подключился к атаке и примерно от радиуса штрафной ЦСКА решился на дальний удар. Мяч полетел по неудобной для голкипера траектории и буквально вонзился в левую девятку ворот Владислава Торопа от перекладины. Красота — 1:0! Трибуны пришли в экстаз. А для Литвинова это уже не первый забитый лонгшот весной (подобный удар получился в матче РПЛ с «Оренбургом»).

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Пошёл ли ЦСКА за ответным мячом? Нет, гости не смогли перехватить инициативу. Да, какие-то отдельные подходы были. Например, на 33-й минуте пошёл опасный заброс на Тамерлана Мусаева. Однако Максименко вовремя выскочил из ворот и не позволил форварду гостей реализовать выход один на один. Идея Игдисамова с Бандикяном на фланге атаки получилась неудачной. Также плохой тайм провёл Гонду, которого в итоге заменили в перерыве.

ЦСКА по большей части позиционно оборонялся. «Спартак» же владел инициативой и спокойно мог уходить на паузу при счёте 2:0. По истечении получаса Жедсон откликнулся в чужой штрафной на прострел Солари и в касание пробил в ближний угол — Тороп потащил. А чуть ближе к концовке тайма Маркиньос оказался с мячом перед пустыми воротами ЦСКА, но Данилов подстраховал голкипера. Впрочем, ранее в эпизоде всё равно был офсайд.

На второй тайм вместо Гонду у гостей вышел Кирилл Глебов. 20-летний россиянин пропустил последние три тура РПЛ из-за повреждения. А уже на 50-й минуте оказался на газоне, держась за голеностоп. На тот момент показалось, что обошлось без травмы.

До этого же лучший момент ЦСКА за всё время упустил Мусаев. Он оказался первым на отскоке в чужой штрафной как раз после удара Глебова. Но Тамерлан пробил очень слабо и позволил Максименко стать героем эпизода. Хотя офсайда у форварда не было — мог сравнивать счёт!

Кстати, всё это случилось на фоне ещё одного шикарного баннера от болельщиков «Спартака» во всю трибуну с надписью «Традиционные ценности». На нём были изображены герб Москвы, России старый футбольный мяч, эмблема «Спартака» и портрет Николая Петровича Старостина — основателя клуба.

Это красивая реакция на изменение в правилах поведения зрителей на соревнованиях. В обновлённом пункте документа указано, что баннеры не должны содержать надписей и изображений, противоречащих традиционным ценностям. А ещё в первом тайме болельщики обеих команд зажгли пиротехнику. Забытая за последние годы история.

БАННЕР «ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ»

БАННЕР «ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ»

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА же на старте второго тайма был острее. Шикарнейший момент упустил Бандикян: он здорово выскочил на разрезающий пас, сблизился с Максименко, однако настигший его Зобнин перевёл мяч на угловой. А на 63-й минуте гости снова простили «Спартак». Сначала Мусаев нелепо обработал передачу, после чего Бандикян пробил в каркас ворот Максименко. После этого Артёма сразу заменили — не удалось отличиться в дерби. Хотя два момента для этого были.

На 65-й минуте Обляков грубо сфолил на Мартинсе. Левников тут же достал красную карточку, но ЦСКА спас VAR. Сергей Карасёв рассмотрел момент и позвал главного арбитра к монитору. Левников в итоге изменил решение, сменив удаление на жёлтую карточку. Справедливо: красная в таком моменте — перебор.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
бывший арбитр РПЛ

«Со своей позиции Левников, скорее всего, увидел, что нога Облякова сначала попала Мартинсу в голень, а потом пошла вниз. Это ошибка арбитра — касание было ниже. Верное решение Карасёва на VAR, который позвал его к монитору. И правильно Левников отменил удаление. Это жёлтая за наступ».

Небольшая пауза во встрече пошла на пользу «Спартаку». Хотя ЦСКА продолжил владеть преимуществом и шёл за ответным мячом. Игдисамов в перерыве провёл хорошую работу. Гости наиграли минимум на один гол, но поразить ворота Максименко никак не получалось.

Параллельно болельщики ЦСКА меняли баннер за баннером на своём секторе. А их команда поджимала «Спартак». Карседо и Игдисамов пытались влиять на игру заменами: хозяева освежили оборону, гости — атаку. Очень активно работали фланги, здорово на поле вышли Глебов и Матия Попович. Кирилла на протяжении всего тайма мучили проблемы с голеностопом. После одного из моментов он всё же сдался и на 88-й минуте покинул поле.

КИРИЛЛ ГЛЕБОВ

КИРИЛЛ ГЛЕБОВ

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

На финише второго тайма картина стала радикальной: «Спартак» оборонялся, ЦСКА — атаковал. Хотя хозяева могли решить все вопросы на 90+4-й минуте: Гарсия выскакивал один на один с Торопом, однако предпочёл заработать удаление для защитника и довольно нереалистично нырнул — Левников не поверил в серьёзность фола.

«Спартак» в итоге дотерпел и одержал победу. Есть первый за четыре года выход в Суперфинал Кубка России! В решающем матче команда Карседо в «Лужниках» встретится с победителем пары «Краснодар» — «Динамо». ЦСКА же не смог взять Кубок во второй раз подряд.

Перебить встречу 2020 года не вышло, хотя антураж получился не менее красивым:
Последнее домашнее дерби «Спартака» с ЦСКА в Кубке — историческое. Это был ещё ТОТ футбол
Последнее домашнее дерби «Спартака» с ЦСКА в Кубке — историческое. Это был ещё ТОТ футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android