«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью

«Бавария» и «ПСЖ» уже подарили нам, возможно, самый зрелищный матч сезона. В Париже было забито девять мячей, и хотелось продолжения феерии. Тем более главный тренер парижан Луис Энрике обещал играть на победу, несмотря на удобный счёт. Возможно, схитрил, но не сильно.

Уже на третьей минуте гости открыли счёт. У «ПСЖ» получилась быстрая комбинация низом, похожая на контратаку, но на самом деле это был розыгрыш мяча низом от вратаря. Просто линия обороны «Баварии» оказалась настолько высокой, что Хвиче хватило игры в стенку с Руисом, чтобы устроить забег по флангу без помех. А затем у вингера было сразу три адресата для паса.

Кварацхелия решил, что даст отличиться Дембеле, который набегал на дальней штанге. Француз точно пробил в касание. После такого «Бавария» уступала уже в два мяча по сумме двух встреч. Для другой игры это был бы приговор, однако в это противостояние будто закладывалось большое количество голов.

И у «Баварии» были моменты, чтобы забить несколько раз ещё до перерыва. Олисе едва не положил мяч в дальнюю девятку, а плотный удар Мусиалы потащил Сафонов. Правда, самым обсуждаемым моментом стало не это. И даже не опаснейший удар Невеша головой. А решения португальского судьи Жоау Педру Пиньейру, который не наказал двух соотечественников. Витинье мяч попал в руку, которая была поднята на уровень головы.

Игроки «Баварии» накинулись на судью, требуя пенальти, но арбитр оказался непреклонен. И, судя по всему, справедливо, потому что мяч попал в руку от партнёра по команде, расстояние было небольшим, а мяч не шёл в створ. Такое тяжело принять тем, кто считает, будто ключевой показатель – увеличивает ли мяч площадь тела.

Более спорным показался, скорее, эпизод с попаданием мяча в руку Мендешу. Для него это могла быть вторая жёлтая карточка. Первую он получил за попадание шипами в ногу Олисе. В целом давление «Баварии» было ощутимым, однако к голам всё не приводило. Во втором тайме хозяева сохранили владение, но первый действительно опасный момент «Баварии» во втором тайме возник только на 69-й минуте. Луис Диас бил с лёта примерно с 11 метров, однако Сафонов справился.

«Бавария» торопилась. В какой-то момент аут вбрасывал Кейн, чтобы не терять время – но оно безжалостно уходило. И при этом ещё три опаснейших удара нанёс Дуэ, а на 79-й минуте Хвича обязан был забивать, однако толком не попал по мячу, когда до ворот оставалось семь метров. И всё же «Бавария» отличилась, но было уже поздно. Кейн на 90+4-й минуте пробил с 10 метров практически в девятку. На большее у мюнхенцев не осталось времени.

С финальным свистком запасные «ПСЖ» ринулись на поле праздновать выход в финал. Ну а футболисты «Баварии», судя по трансляции, направились к судье, чтобы выразить ему своё возмущение – Киммих даже получил жёлтую. Тем более во втором тайме мяч, похоже, ещё попал в руку Невеша, но уже в прижатую. В любом случае все эти вещи уже не изменить. «ПСЖ» второй год подряд – в финале ЛЧ.