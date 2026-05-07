5 главных выводов по проходу «ПСЖ» в финал ЛЧ. Сафонов всё доказал, а за Хвичу грустно

В Мюнхене «ПСЖ» и «Бавария» выдали гораздо меньше огня, нежели неделю назад в Париже. Да и как перебьёшь те удивительные 5:4. Теперь гегемоны Лиги 1 и Бундеслиги забили друг другу по разу. Парижане шагнули в финал и натолкнули на пять экспресс-выводов.

Сафонов доказал: он вратарь мирового топ-уровня

Для начала – про «нашего слоняру». «Бавария» забивала в 51 матче кряду. То есть с 5 июля прошлого года. Сделала она это и в 52-м, но лишь на 90+4-й минуте. Когда новостники спортивных сайтов уже готовились публиковать новость с заголовком «Сафонов прервал великую голевую серию «Баварии». Пришлось срочно её корректировать.

И даже так Матвей провёл великолепный матч, сделав пять спасений и не поплыв под могучим баварским контрпрессингом. Да, сделал всего 21% точных передач, но только потому, что зачастую приходилось выносить куда подальше. Всё-таки в соперниках был не «Гавр» или «Осер». Особенно эффектно россиянин потащил выстрел Мусиалы с близкого расстояния. Игра на выходах – тоже без вопросов. А ударище Кейна под перекладину не ликвидировал бы хоть Икер Касильяс в лучшие годы.

Для Сафонова предстоящий финал ЛЧ станет вторым подряд. Только сейчас он железно основной и сделал всё для покорения высокой планки. Если бы «ПСЖ» продержался ещё пару минут, Матвей стал бы единолично третьим по количеству «сухарей» в нынешнем розыгрыше после Давида Райи («Арсенал», 9) и Гульельмо Викарио («Тоттенхэм», 6). А так он делит эту строчку с Яном Зоммером («Интер»), Тибо Куртуа («Реал») и Алисоном («Ливерпуль») – у всех по четыре. Всё равно сохраняются высокие шансы опередить их.

Солидная компания, правда? Конечно, с Сафоновым «ПСЖ» дошёл до финала. Так и играл он только с декабря, затем пропустив матч со «Спортингом» из-за травмы. Да и один «сухарь» краше другого: два с «Ливерпулем», по одному – с ещё живым «Челси» и «Атлетиком». Эх, как же не хватает такому списку «Баварии». По проценту спасений Матвей – девятый в ЛЧ (72,7%).

И кто теперь скажет, что звание одного из мировых топов для него – преувеличение? Не стечение обстоятельств из-за травмы конкурента, а действительно реальный уровень за счёт выигранной конкуренции.

Хвича невероятно тащит и заслужил бы «Золотой мяч». В любой другой год

Игра Кварацхелии – чистое наслаждение. То же самое можно сказать и про Олисе. Но сегодня француз растворился, тогда как грузин – сиял. Прошли все шесть его обводок! Против звёзд «Баварии» в скрытом финале! Хвича соорудил гол Усману Дембеле и был крайне близок к 1+1, да после очередного унижения баварской обороны не подстроился под удар.

Хвича Кварацхелия Фото: Alex Grimm/Getty Images

А какой шедевральный дубль он положил в первом матче с мюнхенцами! А три мяча в противостоянии с «Челси»! А что насчёт общих 10+6 за 1057 минут? Круче по «гол+пас» сейчас нет никого. Ещё одно результативное действие в финале – и грузин обойдёт Килиана Мбаппе с Гарри Кейном. Чистых нападающих и исполнителей пенальти. Хвича стал первым в истории ЛЧ с голевым действием в семи матчах плей-офф подряд.

В любой другой год такой перформанс заслуживал бы фото с «Золотым мячом» в обнимку. Увы, так уж совпало, что скоро состоится ЧМ, а Грузия туда не поедет. Там обязательно появится новый герой, который и перетянет внимание на себя. Что ж, в 2027-м у Хвичи будет ещё больше стимулов показать себя. Тогда Юрий Сёмин и Леонид Слуцкий смогут похвастаться, что тренировали будущего обладателя «ЗМ».

«ПСЖ» готов к любому сценарию. Их зря недооценивали

Соцопросов мы, понятное дело, не проводили. Но достаточно хотя бы взглянуть на букмекерские котировки перед ответным матчем. Несмотря на пусть и минимальный, но перевес парижан, на победу мюнхенцев давали коэффициент 1.73. Тогда как на обратный исход или ничью – жалкие 4.02 и 4.83 соответственно. Ожидания оказались обмануты.

«ПСЖ» показал: мы готовы к любому сценарию, кто бы нам ни сопротивлялся и какой бы стиль ни предложил. Хотите открытую перестрелку? Пожалуйста, забивайте сколько угодно – всё равно забьём больше. Нужно эталонно отобороняться с феноменальными для парижан 34% владения? Легко, быстро ужалим и выдержим безумный контрпрессинг, сделав 28 отборов против восьми у соперника. И пропустим от, возможно, лучшей атакующей тройки мира Диас – Кейн – Олисе только в самом финале, когда исход противостояния уже предрешён.

Казалось, эту «Баварию» невозможно остановить. Как же изящно она крушила всех и в ЛЧ, и в Бундеслиге. Забивала пачками и била рекорд за рекордом. А что толку, если в финале покрасуются парижане?

Радость «ПСЖ» после матча Фото: Alex Grimm/Getty Images

Мы наблюдаем грандиозное величие «ПСЖ»

Которое пока сложно осознать. Все возможные титулы прошлого сезона и первая победа в ЛЧ – уже космос. А эти гении идут за защитой титула. Кроме «Реала» такое не удавалось никому. Поэтому величие и «грандиозное», а не «абсолютное». Но удивится ли кто-то победе в нынешнем финале и выходу в следующий? Лидеры «ПСЖ» уже не так капризны, как Неймар и Мбаппе, и исполняют выдающийся командный футбол. Системно, без перекоса в атаку. Да и на выход, как эта парочка, судя по отсутствию слухов в СМИ, не собираются.

Луис Энрике построил команду-династию. Такие навсегда входят в историю: как тот же «Реал» Зинедина Зидана, «Барселона» Пепа Гвардиолы или «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Таких единицы. И «ПСЖ» нынешнего образца уже можно к ним причислить. Во многом из-за фигуры тренера, об этом подробнее – далее.

Луис Энрике не бросил свои принципы и заново пересобрал себя

Помните, как Энрике выиграл с «Барсой» ЛЧ-2014/2015 и два титула Ла Лиги? Глупый вопрос, согласен. Как минимум в русскоязычной среде большинство принижало заслуги тренера и насмехалось над ним: да он же вывез исключительно на гениальности тройки Месси – Суарес – Неймар.

Со сборной Испании Луис позорно вылетел от Марокко уже в 1/8 финала ЧМ-2022, ни разу не забив за 120 минут. При этом владея мячом 77%. В «ПСЖ» доказать личную крутость у него тоже сперва не получалось. До 2025 года в СМИ писали, как парижане играют в унылый «ватокат»: владение превалирует над остротой, стерильность атаки и вот это вот всё.

Луис Энрике Фото: Alex Grimm/Getty Images

Многие на месте Энрике попробовали бы изменить личным принципам и как-нибудь перестроиться. Всё-таки «ПСЖ» на старте общего этапа предыдущего розыгрыша ЛЧ добыл всего четыре очка с тремя голами за пять туров. В Лиге 1 ресурсов для гегемонии хватало и так, только кого это волновало?

В ноябре 2024-го поползли слухи о скором увольнении. Что же в итоге? Вы и сами прекрасно знаете. Энрике – лучший тренер мира 2025 и, вполне вероятно, 2026 годов. В успехах за счёт суперсостава его уже никто не упрекает. Если уж даже дико критикуемый Дембеле забрал «ЗМ». А теперь представьте выражение лица Мбаппе, который конфликтовал с Луисом и умчал из Парижа в Мадрид за трофеем ЛЧ. У «ПСЖ» – один шаг до двух таких кряду. У Килиана – по-прежнему исключительно скандалы.