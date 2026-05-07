«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»

Кроме Матвея, отмечают и Хвичу. Без него «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов явно бы не прошли.

«ПСЖ» — в финале Лиги чемпионов во второй раз подряд. Масштаб этого достижения нам ещё предстоит осознать в полной мере, а пока можно искренне посочувствовать яркой «Баварии» и порадоваться за Матвея Сафонова, Хвичу Кварацхелию и других парижских героев. Мы же традиционно смотрим, как игру российского вратаря оценили французские СМИ.

L’Equipe: заметный процент брака в передачах, но действовал надёжно

Самое известное спортивное издание Франции оценило игру Сафонова следующим образом: «В игре ногами россиянин упорно выбирал длинные передачи, нередко допуская заметный процент брака. При этом, несмотря на не самый академичный стиль, в эпизодах он действовал надёжно. Его два сейва — в частности, в моментах с Мусиалой (44-я минута) и Диасом (69-я) — сыграли важную роль. В концовке встречи был пробит Кейном (90+4)».

Матвея наградили оценкой в семь баллов. Это больше, чем у Витиньи и Дуэ. Выше оценка лишь у Пачо (8), Кварацхелии (8) и Луиса Энрике (9) — да, тренера тоже оценили.

Foot Mercato: Сафонов прибыл на матч с явной целью заткнуть своих критиков раз и навсегда

Ещё одно заметное СМИ — Foot Mercato — также подробно разобрало игру каждого футболиста. Сафонова журналисты похвалили.

«Будучи первым номером на протяжении нескольких месяцев, россиянин прибыл на этот матч с явной целью заткнуть своих критиков раз и навсегда. Против него вышла устрашающая атака «Баварии», как и неделю назад, когда ему забили четыре мяча. Сафонову пришлось работать с первых же минут, когда он кулаком выбил мяч вслед за подачей Станишича. Матвей всё время был максимально сконцентрирован: позднее он идеально прочитал траекторию мяча, отбив его на 41-й минуте. Спустя две минуты Сафонов сделал ещё один важнейший сейв, выиграв дуэль у Мусиалы. Поразительный первый тайм от российского вратаря. Однако Сафонов допустил несколько помарок при выносах, как на 54-й минуте. Зато вновь проявил себя против Диаса (68-я минута) и затем Олисе. В моменте с голом Кейна на 90+4-й минуте Сафонов ничего поделать не мог», — говорится в материале.

Матвей Сафонов и Гарри Кейн Фото: Adam Pretty/Getty Images

Особое внимание Foot Mercato уделил Хвиче. Про грузинского гения вышла дополнительная статья с заголовком «Блистательный Хвича Кварацхелия сделал это снова».

«Хвича решал моменты и был великолепен. Неустанная работа в обороне, которая не всегда отображается в статистике, но которую Луис Энрике требует от всех игроков, — это то, что Кварацхелия даёт в каждом большом матче. И именно это делает его незаменимым в системе «ПСЖ». В финале ждёт «Арсенал», и если Хвича продолжит двигаться по траектории, заданной со старта плей-офф, то у лондонцев будет серьёзный повод для беспокойства. Начиная с 1/8 финала Кварацхелия был вовлечён в девять голов в восьми встречах. Ни у кого в Европе за этот период нет лучшей статистики. Хвича в этом сезоне показывает выдающийся уровень, и в конце месяца его нужно будет подтвердить вновь», — сказано в статье.

Впрочем, лучшим игроком матча издание признало вовсе не Хвичу, а Пачо — у того оценка 8. Хвича с семью баллами и наряду с Маркиньосом занял третье место, уступив полбалла Заиру-Эмери. Сафонов же получил базовую, но самую низкую оценку 6 — компанию ему составили Витинья, Жоау Невеш и Дуэ.

Maxifoot: Сафонов спас «ПСЖ» в тех моментах, где от него это требовалось

Портал Maxifoot тоже отрецензировал выступление Сафонова. Авторы, видимо, намекнули на неудачную игру Матвея ногами при длинных передачах, однако по достоинству оценили сейвы.

«Вратарь справился с задачей. Несмотря на несколько необычных моментов, россиянин спас команду в тех моментах, где от него это требовалось. Пробить его удалось лишь Кейну в конце игры», — написано в материале.

Игру Сафонова Maxifoot оценил на 6,5 балла — наравне с Маркиньосом и автором гола Дембеле. Для контекста, сожравший Олисе Нуну Мендеш, автор предассиста Фабиан Руис, вечный двигатель Витинья и поражавший финтами Дуэ получили по шесть баллов. Лучшими в матче же признали Кварацхелию, Заира-Эмери и Пачо — у них по восемь баллов.

Футболисты «ПСЖ» после выхода в финал ЛЧ Фото: Alex Grimm/Getty Images

Оценки на статистических порталах

Популярный портал Whoscored оценил игру Сафонова на 7,2 балла. В составе «ПСЖ» он уступил только Хвиче (8,4) и Мендешу (7,8). Худшими оказались Заир-Эмери (6,1) и Маркиньос (6,2).

У Sofascore оценки сильно отличаются. Здесь Сафонов получил 6,8 балла — меньше только у Заира-Эмери (6), Витиньи (6,4) и Маркиньоса (6,5). С отрывом лучшим в матче стал Кварацхелия — у него восемь баллов.