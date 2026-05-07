Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 8 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события пятницы: российский футбол, Кубок Стэнли, плей-офф НБА и «Джиро д'Италия»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 8 мая 2026 года
За чем следить 8 мая: «Оклахома» против «Лейкерс», финал Кубка Короля, Первая лига, «Филадельфия» — «Каролина» и ВХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 8 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Кливленд Кавальерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: гости дадут бой?

«Детройт» начал серию второго раунда очень уверенно (111:101), задушив разнообразное нападение «Кливленда». Харден с Митчеллом явно находились не в своей тарелке. Удастся ли лидерам «Кавальерс» сравнять счёт в противостоянии или «Пистонс» поведут 2-0?

Подробнее о старте серии:
🏒 3:00: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: «Каролина» повторит клубный рекорд?

Шесть матчей, шесть побед. «Каролина» пока не знает поражений в этом плей-офф – в первом раунде всухую была обыграна «Оттава», а сейчас с «ураганами» ничего не может поделать «Филадельфия». Во второй встрече серии «лётчики» даже вели со счётом 2:0 благодаря двум быстрым голам, но успех не развили, преимущество не удержали и уступили в овертайме. Если команда Бриндамора выиграет седьмой матч подряд, то повторит клубный рекорд по продолжительности победной серии в плей-офф, который был установлен в 2006 году. Тогда «Каролина» взяла Кубок Стэнли.

Российский защитник, пропустивший старт серии, должен вернуться в состав:
🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», плей-офф НБА, 1/4 финала, второй матч

Интрига: Ривз исправится?

Кто бы мог подумать, что меньше всего вопросов в «Лейкерс» будет к 41-летнему Леброну в плей-офф. Ривз полностью провалил старт серии с «Оклахомой», набрав восемь очков и реализовав лишь три броска из 16. Сумеют ли «озёрники» хотя бы навязать борьбу фавориту?

Он достоин этих денег?
🎾 12:00*: Карен Хачанов (Россия, 13) — Александр Шевченко (Казахстан), Рим, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: Хачанов продолжит лидировать в противостоянии с Шевченко?

Карен Хачанов (№15) первым из российских теннисистов начнёт выступление на «Мастерсе» в Риме. В соперниках у Карена – представитель Казахстана Александр Шевченко (№85). Парни играли друг с другом трижды, счёт в их противостоянии – 2-1 в пользу Хачанова. Сможет ли Шевченко сравняться по личным встречам – вот это любопытно.

Читайте новое интервью с Хачановым из Рима:
🎦 🚴‍♀️ 15:00: «Джиро д'Италия», этап 1, Несебыр — Бургас, 156 км

Интрига: Вингегор заявит свои права с первого этапа?

В Болгарии стартует один из Гранд-туров велосезона — «Джиро д'Италия». Почему в Болгарии? Организаторы итальянской многодневки всегда отличались широтой взглядов. В прошлом году «Джиро д'Италия» стартовала в Албании. Среди участников — россиянин Александр Власов, который уже был в топ-5 на «Джиро»-2021. Он представляет команду «Ред Булл — Бора», в которой должен помогать основным «генеральщикам» Джею Хиндли и Джулио Пеллиццари. Главный фаворит — датчанин Йонас Вингегор («Висма»), у которого в отсутствие многих суперзвёзд вроде бы и нет конкурентов.

🏒 17:00: «Югра» — «Нефтяник», плей-офф ВХЛ, 1/2 финала, пятый матч

Интрига: «Югра» выйдет в финал со второй попытки?

В четвёртом матче полуфинала «Нефтяник» смог избежать вылета, дожал «Югру» во втором овертайме и прервал её победную серию в этом плей-офф, которая началась ещё в первом раунде. Но в грандиозный камбэк верится слабо, ханты-мансийцы – главный фаворит Кубка Петрова и должны оформлять путёвку в финал на домашнем льду. Сделают?

Как прошли первые два раунда в плей-офф ВХЛ:
⚽️ 18:00: «Факел» — «СКА-Хабаровск», Первая лига, 33-й тур

Интрига: «Факел» оформит возвращение в РПЛ?

«Факел» очень близок к тому, чтобы вернуться в элитный дивизион российского футбола. Команде Олега Василенко достаточно набрать одно очко во встрече со «СКА-Хабаровск», чтобы гарантировать себе место в топ-2 Первой лиги по итогам сезона. Дальневосточный клуб не одержал ни одной победы в девяти прошлых турах турнира (три ничьих, шесть поражений). Любопытно, что «Факел» проиграл сопернику три раза подряд в Первой лиге.

Обзор прошедшего тура Первой лиги:
⚽️ 20:30: «Родина» — «Челябинск», Первая лига, 33-й тур

Интрига: «Родина» обеспечит себе место в РПЛ?

«Родина» очень близко подобралась к тому, чтобы вернуться в РПЛ. Команда занимает второе место в таблице, опережая «Урал» на четыре очка. Победа в предстоящем туре выводит «Родину» в элитный дивизион напрямую. Впрочем, есть вероятность решить задачу и при других раскладах. К примеру, можно проиграть и выйти в РПЛ, если «Урал» не одержит победу в матче с «КАМАЗом», который пройдёт 11 мая. «Челябинск» уже точно не вылетит во Вторую лигу и не поднимется в РПЛ.

🏆 ⚽️ 21:00: «Аль-Холуд» — «Аль-Хиляль», Кубок Короля, финал

Интрига: кто станет победителем Кубка Саудовской Аравии?

Финал, который пройдёт без Криштиану Роналду. «Аль-Хиляль» 11 раз брал Кубок Саудовской Аравии. В прошлый раз команда добилась успеха в сезоне-2023/2024. Для соперника предстоящий финал — большая возможность, ведь раньше «Аль-Холуд» не завоевал ни одного значимого трофея. А теперь он находится в шаге от победы в Кубке страны, но для этого необходимо одолеть топ-клуб.

⚽️ 21:30: «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт» Франкфурт, Бундеслига, 33-й тур

Интрига: «Боруссия» обеспечит себе второе место в таблице Бундеслиги?

Для «Боруссии» остаток сезона уже почти не играет никакой роли. Команда точно не станет чемпионом Германии (это уже сделала «Бавария») и почти наверняка сохранит второе место в таблице. За два тура до финиша «Боруссия» опережает ближайшего преследователя на пять очков. Если одолеет «Айнтрахт», то точно обеспечит себе вторую строчку. Клуб из Франкфурта пока занимает восьмое место, но может оказаться на одну строчку выше. «Боруссия» четыре раза обыграла соперника в четырёх предыдущих домашних встречах.

