Новые детали по «технарю» «Уфы» и судебного дела «Торпедо». Главное в ФНЛ

Кирилл Новиков уходит из «Нефтехимика», у «Спартака» – временный тренер, а в Саратове странные дела с премиальными.

К Лиге Pari на этой неделе приковано максимальное внимание – всё из-за решения КДК РФС по «Уфе», которой присудили техническое поражение (0:3) из-за неявки в Хабаровск. Но это лишь верхушка айсберга. Собрали всё самое интересное в традиционном дайджесте.

«Уфа» не согласна с КДК

Самая резонансная история тура — несостоявшийся матч между «СКА-Хабаровск» и «Уфой». Башкирский клуб не смог вылететь на игру из-за закрытия воздушного пространства в регионе на фоне атак БПЛА.

Несмотря на форс-мажор, КДК РФС присудил «Уфе» техническое поражение (0:3). В клубе уже заявили о намерении подавать апелляцию. При необходимости «Уфа» обратится в CAS. Позицию КДК озвучил глава органа Артур Григорьянц в интервью ТАСС.

Артур Григорьянц глава КДК РФС «Ключевой вопрос был в том, почему клуб организовал маршрут таким образом, что задержка одного рейса сделала участие в матче невозможным. Стыковка в Новосибирске составляла всего 47 минут. При этом самолёт в Хабаровск ждал два с половиной часа, но после сдачи билетов «Уфой» вылетел».

Ситуация осложняется сразу несколькими факторами: плотный календарь, отсутствие резервных дат и размытые формулировки регламента (раньше было обязательство прилетать за сутки, теперь этого пункта нет). При этом в Хабаровске указывают на собственный опыт логистики — команда регулярно прилетает на выездные встречи за 2-2,5 дня.

Позицию СКА озвучил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев. Утром 6 мая на ресурсах команды появился его официальный комментарий.

«Коллеги из «Уфы» сделали достаточно рискованный выбор прибыть в Хабаровск утром непосредственно в день игры с пересадкой в аэропорту Новосибирска всего в один час. Обычная предусмотрительность (любой клуб ФНЛ в ходе сезона неоднократно сталкивался с многочасовыми задержками рейсов, ставшими уже, к сожалению, обыденностью) и поиск более затратных, но более надёжных маршрутов, однозначно предотвратили бы срыв нашего матча.

Мы в «СКА-Хабаровск» прекрасно понимаем обстановку и по этой причине отправляем команды клуба на выездные матчи более чем за двое суток до стартового свистка. Так, на игру в Воронеж, которая должна состояться 8 мая, наша команда отправляется из Хабаровска 6-го.

Что касается матча с ФК «Уфа»: был вариант перенести его на 4 мая. Наш клуб был к этому готов, но соперник отказался. Мы со всеми коллегами стараемся выстраивать конструктивные партнёрские отношения. Но при этом не должны и не позволим, чтобы наша команда становилась заложником ошибок другого клуба и получала «тройник» на финише сезона при полном отсутствии своей вины», – сказал менеджер.

Судя по всему, КДК пошёл на такое жёсткое решение, чтобы не создавать опасный прецедент, когда любой клуб сможет ссылаться на срывы рейсов как на форс-мажор. Перенос игры с учётом нынешней ситуации в небе превратил бы всё в вакханалию и хаос.

«Уфа» поделилась своим комментарием вечером 6 мая. Гендиректор клуба Марат Шмаков выступил с официальным заявлением.

«Озвученные главой КДК РФС Артуром Григорьянцем данные существенно расходятся с той информацией, которую клуб официально представил в рамках заседания. У нас сложилось впечатление, что иного решения, кроме как применить к «Уфе» санкции в виде технического поражения, изначально не рассматривалось. Считаем, что в данной ситуации налицо обстоятельства форс-мажора: команда физически не смогла вылететь из Уфы из-за закрытия аэропорта. Это объективный фактор, который не зависел от клуба.

В ходе заседания звучали предположения о возможных альтернативных маршрутах – в частности, через Москву или другие города. Однако мы сознательно выбрали проверенный вариант перелёта через Новосибирск, которым уже пользовались ранее при поездке в Красноярск на матч с «Енисеем». Этот маршрут был оптимален с точки зрения логистики, особенно с учётом плотного календаря и значительной разницы во времени с Хабаровском. Вопрос не стоял в экономии средств. Приоритетом было сохранение физического состояния игроков в условиях сложного выездного графика. При этом регламент не содержит требований о конкретных сроках прибытия команды в город проведения матча.

Не понимаем, откуда пошла информация о стыковочном времени – 47 минут. Перевозчиком закладывался один час чистого времени для того, чтобы пассажиры могли комфортно пересесть на другой борт, здесь не учитывается время погрузки багажа, рулёжки и других процедур подготовки самолёта к отправке.

Не соответствует действительности и утверждение о том, что билеты были возвращены после объявления режима «Ковёр». Решение о возврате билетов было принято только после получения официальной информации от авиаперевозчика о невозможности выполнения стыковочного рейса. При этом оба рейса выполнялись одной авиакомпанией, и перед покупкой билетов мы дополнительно уточнили возможность ожидания стыковочного рейса в случае задержки, то есть временной запас был заложен. Перевозчик подтвердил такую возможность и на практике ожидал команду в течение 2,5 часа.

Не согласны с утверждением генерального директора ФК «СКА-Хабаровск» о том, что клуб отказался от переноса матча на 4 мая. С учётом всех возможностей и логистики команда смогла бы добраться до Хабаровска 4 мая в 20:00 по местному времени».

Техническое поражение может напрямую повлиять на турнирные расклады. «Уфа» борется за выживание – команда Омари Тетрадзе за два тура до финиша Первой лиги опережает «Черноморец» лишь на два очка.

После Таранухина «Спартак» подхватил аналитик

Костромской «Спартак» и Евгений Таранухин расторгли контракт — специалист покинул клуб окончательно, без вариантов продолжения работы.

В данный момент тренировочный процесс в костромском «Спартаке» ведёт аналитик и тренер молодёжной команды Евгений Власов. По информации журналиста Сергея Ильёва, именно он будет отвечать за подготовку команды до конца сезона, тогда как решения по стартовому составу могут приниматься коллегиально внутри штаба или на уровне руководства клуба.

С высокой долей вероятности вслед за Таранухиным уйдёт и тренер вратарей Андрей Ашихмин, формально заявленный главным из-за отсутствия у Таранухина лицензии UEFA Pro. В клубе ожидаются серьёзные изменения: как в тренерском штабе, так и в составе.

Евгений Таранухин бывший тренер «Спартака» Кс «О причинах ухода можно долго рассуждать. Скажу так — всем нам нужно было немного передохнуть друг от друга. Разошлись друзьями. Команда навсегда остаётся у меня в сердце. Я буду болеть и переживать за неё. Что касается итогов работы, были крутые результаты «Серебра». Каждые полгода подниматься по ступеньке и дойти до ФНЛ, а также здорово конкурировать с топовыми командами Первой лиги дорогого стоит. Также отличный результат в Фонбет Кубке России в прошлом году. Мы всё делали правильно, развивались в правильном направлении. Считаю, что можно поставить большой плюс нашей работе».

Новиков покинет «Нефтехимик»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в интервью «Спорт-экспрессу» сообщил, что уйдёт из клуба после завершения сезона.

Новиков работает в Нижнекамске с января 2021 года и остаётся одним из тренеров-долгожителей лиги. Его лучший результат — шестое место в сезоне-2022/2023. При этом специалист совмещал функции главного тренера, а также отвечал за спортивный блок и селекцию.

«Мы действительно договорились, что я покину «Нефтехимик» после окончания сезона, – рассказал Новиков в интервью «СЭ». – Выстраивается модель, при которой клуб из Нижнекамска станет фактически «Рубином-2». Процесс уже запущен. У меня другие амбиции. Работу во второй команде я прошёл семь-восемь лет назад, хочется двигаться вперед, получить новый вызов. Я благодарен руководителям «Нефтехимика» за приглашение в клуб, за доверие. Мы развивали футболистов, они дорастали до Мир РПЛ плюс каждый сезон выполняли все поставленные руководством клуба задачи. Мне было очень приятно работать в Нижнекамске пять с половиной лет, но этот этап подходит к концу, пришло время расстаться».

«Торпедо» работает над выкупом Уткина

Московское «Торпедо» планирует оформить полноценный трансфер полузащитника Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Ростову». По информации журналиста Сергея Ильёва, сумма сделки может составить около € 1,1 млн.

Сейчас 26-летний хавбек выступает за чёрно-белых по сложной арендной схеме: формально он находится в субаренде из «Балтики», которая ранее брала его у «Ростова». Такой формат был выбран из-за трансферных ограничений донского клуба.

Уткин быстро стал важной частью команды: в 10 матчах за «Торпедо» он набрал шесть результативных действий (2+4 по «гол+пас»). Параллельно москвичи рассматривают возможность выкупа ещё одного игрока группы атаки — вингера Владислава Шитова, который принадлежит «Крыльям Советов». В текущем сезоне на его счету восемь результативных действий (3+5 по «гол+пас») в 21 встрече.

Новые криминальные подробности вокруг «Торпедо»

Впрочем, это далеко не все покупки московского клуба. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила детали уголовного дела, которое было возбуждено в прошлом году.

По версии следствия, бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов подкупил 13 футбольных арбитров в сезоне-2024/2025 для того, чтобы «Торпедо» сумело выйти в РПЛ. Суммы вознаграждений варьировались от 500 тыс. до 3 млн рублей. Отмечается, что в некоторых случаях предусматривалось дополнительное вознаграждение судье в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей за назначение пенальти в ворота команды соперника или удаление их игрока с поля.

Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 184 УК РФ с утверждённым прокурором обвинительным заключением передано в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«КАМАЗ» хочет устроить свой клубный чемпионат

В Набережных Челнах рассматривают идею проведения летнего предсезонного турнира с участием клубов Первой лиги. По информации Сергея Ильёва, «КАМАЗ» уже направил приглашения «Нефтехимику», «Волге» и «Уфе».

Инициатива выглядит прагматично: в межсезонье тренировочные базы в России традиционно перегружены, и клубам нередко приходится тратить дополнительные ресурсы на логистику ради товарняков. Формат с несколькими командами в одном месте может упростить подготовку.

Если участники подтвердят интерес, следующим шагом станет обращение в РФС с просьбой назначить на турнир аттестованных арбитров.

Проведение мини-турнира ориентировочно планируется на июль, однако точные даты зависят от календаря нового сезона. Вероятные варианты старта первенства — 11, 18 или 25 июля.

Двойные премиальные «Сокола»

В Саратове нашли нестандартную мотивацию на финиш уже фактически потерянного сезона. По информации Сергея Ильёва, за победы над «Черноморцем» (1:0) и «Волгой» (1:0) игроки «Сокола» получили двойные премиальные — порядка 150 тыс. рублей на человека.

Ситуация выглядит парадоксально: команда уже вылетела в Leon-Вторую лигу, но при этом не израсходовала заложенный на сезон премиальный фонд. После провального старта (девять поражений подряд) деньги попросту «зависли», и клуб решил использовать их в концовке.

Колыванов возглавит «Волгарь»

Астраханский «Волгарь» после ухода Юрия Юхневича определился с новым главным тренером — команду возглавил Игорь Колыванов.

Колыванов — опытный специалист, ранее выводивший в РПЛ «Уфу» и работавший с «Торпедо», «Текстильщиком» и рядом других клубов.

Сейчас астраханцы находятся в непростой турнирной ситуации в группе «Золото» Второй лиги: команда идёт на девятом месте с 10 очками, однако сохраняет шансы на повышение в классе. При попадании в топ-6 может сыграть роль осенний бонус за успешное выступление в первой фазе сезона («Волгарь» заработал приоритетное право сразиться в стыковых матчах за право выйти в Первую лигу).

Главный центрдеф «Нефтехимика» получил травму

Защитник «Нефтехимика» Николай Толстопятов выбыл на длительный срок — у него диагностирован разрыв крестообразной связки. Игроку предстоит операция в Москве.

23-летний футболист был одним из ключевых в составе: 30 матчей в старте, почти все — без замен. Его контракт истекает летом, и до травмы он наверняка получил бы предложения от клубов уровнем выше. Теперь сценарий меняется — наиболее вероятным выглядит продление с расчётом на восстановление к 2027 году. Это если «Нефтехимик» вообще останется на футбольной карте.

«Чайка» возвращается в Песчанокопское

По информации Сергея Ильёва, матч между «Чайкой» и «Черноморцем» пройдёт 8 мая в Песчанокопском, а не в Подольске. Команда из Ростовской области впервые в 2026 году сыграет на родном стадионе.

Напомним, этой весной «Чайка» провела все 11 домашних встреч в Подольске из-за «необходимости привести арену в соответствие требованиям безопасности». Для «Черноморца» эта встреча фактически становится определяющей в борьбе за выживание: потеря очков может окончательно отправить Новороссийск во Вторую лигу.