«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных

Ну вот и дождались – финиш сезона настал. Где-то интрига уже растворилась, а где-то – разгорелась ярким пламенем. Перед выходными традиционно отмечаем европейские матчи с самыми интересными вывесками. Ваша задача – расставить их в порядке наибольшей интриги.
Сюда не попали противостояние «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука с «Лос-Анджелес Гэлакси» Марко Ройса (10 мая, 2:30), полуфиналы плей-офф Чемпионшипа «Халл Сити» – «Миллуолл» (8 мая, 22:00) и «Мидлсбро» – «Саутгемптон» (9 мая, 14:30) плюс вынесенная на понедельник игра «Наполи» с «Болоньей» (21:45). Но за ними тоже стоит последить.
«Барселона» — «Реал»: воскресенье, 10 мая, 22:00
Интрига: сделают ли мадридцы чемпионами каталонцев?
Вручить чемпионство главному конкуренту в личной встрече, ещё и за три тура до конца сезона – худший сценарий для «Реала». А он вполне реален. Сейчас мадридцы в полнейшем раздрае. В СМИ то и дело проскальзывают сумасшедшие слухи: то несколько игроков не общаются с Альваро Арбелоа, то Антонио Рюдигер сцепился с Альваро Каррерасом, то Орельен Тчуамени вообще отправил в больницу Федерико Вальверде (кстати уругваец пропустит матч). Как в такой обстановке сопротивляться «Барселоне», пусть даже без Ламина Ямаля? Тем более вернётся Рафинья. Но оправился от травмы и Килиан Мбаппе. Может, он-то и поможет избежать краха?
«Ливерпуль» — «Челси»: суббота, 9 мая, 14:30
Интрига: падение лондонцев продолжится?
«Челси» болен. 4 мая лондонцы лишь на последних минутах избежали домашнего разгрома от полурезервного состава готовящегося к полуфиналу Лиги Европы «Ноттингем Форест». Это уже шестое поражение лондонцев в АПЛ кряду. Любителям статистики пришлось хорошенько покопаться в истории, чтобы отыскать такую же серию клуба. А случилась она в далёком 1993 году. Хуже было только в 1952-м, когда проиграли семь раз подряд. Даже так, в теории, «Челси» при удачных раскладах ещё может зацепиться за зону ЛЧ (если займёт шестое место, а «Астон Вилла» закончит пятой и выиграет ЛЕ). Только, если судить по кошмарной форме, и попадание в ЛК будет успехом. В случае неудачи «Ливерпуль» засмеют.
«Вест Хэм» — «Арсенал»: воскресенье, 10 мая, 18:30
Интрига: «Арсенал» приблизится к чемпионству?
Ничьей с «Эвертоном» «Манчестер Сити» сделал шикарный подгон «Арсеналу». Уже не нужно считать расклады и поправлять разность голов: просто побеждай в оставшихся матчах, и всё, титул в кармане. «Вест Хэм» из зоны вылета – точно не самый сильный соперник. Пусть и до предела мотивированный. Команда Микеля Артеты на пороге эпохального «золотого» дубля. Тут даже много расписывать не нужно: обстановка в таблице сделала всё за нас. «Арсенал» уже терял отрыв. Второй раз может стать фатальным.
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: суббота, 9 мая, 19:30
Интрига: «Сити» закончит чемпионскую гонку?
«Сити» нагнал «Арсенал» в чемпионской гонке, в том числе за счёт победы в личной встрече. Но потом внезапно устроился на 3:3 с «Эвертоном», причём пришлось отыгрывать два мяча в концовке. Дэвид Мойес помог своему бывшему игроку Микелю Артете, и теперь Хосеп Гвардиола – вновь в роли догоняющего. Осечки больше недопустимы. Даже ничья с «Брентфордом» позволит конкуренту заранее практически отпраздновать титул. А у «пчёлок» лишь одно поражение за восемь предыдущих туров и борьба за попадание в еврокубки – с мотивацией проблем нет.
«Тоттенхэм» — «Лидс Юнайтед»: понедельник, 11 мая, 22:00
Интрига: лондонцы оторвутся от зоны вылета?
«Тоттенхэм» ожил при Роберто Де Дзерби, накопил семь очков за три предыдущих тура и больше не находится в зоне вылета. Да, всего лишь на очко опережает «Вест Хэм», только тому вообще-то играть с «Арсеналом» – результат там во многом очевиден. С другой стороны, «Лидс» – тоже совсем не подарок: в последних шести турах собрал по три победы и ничьих. В споре за сохранение прописки в АПЛ ещё ничего не решено. Именно 36-й тур вполне может стать определяющим.
«Милан» — «Аталанта»: воскресенье, 10 мая, 21:45
Интрига: бергамаски помешают миланцам пробиться в ЛЧ?
От Италии в Лигу чемпионов следующего сезона точно отправится «Интер». «Наполи» – почти наверняка. А вот «Милану» и «Ювентусу» расслабляться рано: «Рома» и «Комо» поджимают. Миланцам бодаться с «Аталантой», и для них это противостояние крайне болезненно: последняя победа состоялась аж с в феврале 2023-го. С тех пор – пять поражений и три ничьих. Ещё и Лука Модрич травмирован. Сейчас обе команды не в форме: за четыре тура у них на двоих всего одна победа. Пора просыпаться.
«Монако» — «Лилль»: воскресенье, 10 мая, 22:00
Интрига: Головин поможет монегаскам приблизиться к зоне ЛЧ?
«Монако» торчит на шестом месте и отстаёт от четвёртого на четыре очка. Кто его занимает? Как раз «Лилль»! Вот и отличная возможность максимально приблизиться к конкуренту. Правда, есть огромный нюанс: тот не проигрывал в Лиге 1 аж с 1 февраля и победил в двух последних личных встречах. Возможно, поможет прервать эту серию Александр Головин? Россиянин противостоял «Лиллю» 10 раз и не оформил ни одного результативного действия. Едва ли его устраивает такое положение. «ПСЖ», «Лиону» и «Марселю» забивал, а «Лиллю» – нет. Непорядок.
«Штутгарт» — «Байер»: суббота, 9 мая, 16:30
Интрига: разборка за место в ЛЧ
Германия и Испания до последнего боролись за пятую путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Испанцы в итоге её забрали. А потому последний, четвёртый, гарантированный билет в ЛЧ достанется, скорее всего, «Байеру», «Штутгарту» или «Хоффенхайму»: «Лейпциг» оторвался от них на четыре очка. Значимость матча «Байера» со «Штутгартом» слишком велика: как в планах подзаработать, так и в плане увеличенного сопротивления на евроарене.
«ПСЖ» — «Брест»: воскресенье, 10 мая, 22:00
Интрига: Сафонов вновь станет чемпионом Франции?
Станет, сомнений никаких. Вопрос, когда именно. «ПСЖ» впереди «Ланса» на шесть очков. При равенстве по ним в Лиге 1 главенствует количество побед, и здесь у парижан преимущество – 22 против 20. Если Сафонов с партнёрами обыграют «Брест», а «Ланс» в пятницу уступит «Нанту», то чемпион заранее подтвердит звание. Парижане забрали шесть последних личных противостояний у «Бреста» с доминирующим общим перевесом 24:4. Вопрос, насколько они будут готовы после тяжёлого выезда в Мюнхен.
«Лацио» — «Интер»: суббота, 9 мая, 19:00
Интрига: репетиция финала Кубка Италии
«Интер» уже отпраздновал чемпионство, «Лацио» – едва ли прыгнет выше восьмого места. Касательно Серии А интрига отсутствует. Но 13 мая эти же команды разыграют Кубок Италии, так что матч станет репетицией финала. И поражение фаворита вполне вероятно. Само собой, Кристиан Киву проведёт ротацию. А римляне с начала марта – вторые в чемпионате по набранным очкам (17), столько же у «Наполи» и 19 – у «Ювентуса». «Интер» не уступал «Лацио» с августа 2022 года. Есть неплохой шанс прервать серию.
«Вольфсбург» — «Бавария»: суббота, 9 мая, 19:30
Интрига: злые чемпионы против тех, кто на грани вылета
По силе состава «Вольфсбург» точно не должен бороться за выживание. По факту же он, «Санкт-Паули» и «Хайденхайм» разыграют путёвку в стыковые матчи. С одной стороны, Кристиану Эриксену и компании повезло: им бодаться с уже отпраздновавшей чемпионство «Баварией». С другой – мюнхенцы крайне злы после вылета из полуфинала ЛЧ от «ПСЖ» и наверняка захотят выплеснуть всю разочарованность. В первом круге команда Венсана Компани отгрузила беднягам из «Вольфсбурга» восемь голов (8:1). Что же их ждёт теперь?
«Севилья» — «Эспаньол»: суббота, 9 мая, 17:15
Интрига: «Севилья» отчаянно сражается за выживание
«Севилья» обыграла не слишком мотивированный «Реал Сосьедад» – а тот уже пробился в Лигу Европы за счёт победы в Кубке Испании – и на ступень приподнялась из зоны вылета. «Эспаньол» – совсем другой случай. Тот и сам не слишком-то оторвался от локации прямого вылета, и ещё совсем не гарантировал себе спасение. Да и как это сделать, если не побеждаешь аж с декабря. Внизу таблицы Ла Лиги необычайная плотность: 12-е и 18-е места разделяют каких-то три очка. Эта вывеска, может, и не самая притягательная, но биться соперники будут гарантированно.