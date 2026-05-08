У «Зенита» есть преимущество перед «Краснодаром», у «Локо» — перед «Спартаком».

Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров

Очередной сезон Мир РПЛ подходит к концу. Каждому клубу осталось провести по два тура. Напряжённая борьба идёт и за золотые медали, и за бронзовые, и за сохранение места в элитном дивизионе. В концовке сезона регулярно приходится заглядывать в регламент, учитывая, что команды могут набрать одинаковое количество очков.

Положения регламента

В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:

— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

— по наибольшему числу побед во всех матчах;

— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах;

— по наибольшему числу забитых мячей в матчах;

— по наибольшему числу побед во всех гостевых матчах;

— по наибольшему числу мячей, забитых во всех гостевых матчах;

— по меньшему количеству дисциплинарных очков с учётом только жёлтых и красных карточек, полученных игроками команды в матчах. Удаление в том числе за две жёлтые карточки = три очка, предупреждение = одно очко.

Интересно, что при абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей таблице определяются в соответствии с итоговой таблицей предыдущего сезона.

Борьба за чемпионство

«Краснодар» за два тура до финиша опережает «Зенит» на одно очко. Если команды придут к финишу с одинаковыми основными показателями, то клуб из Санкт-Петербурга будет выше за счёт преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Так что «Краснодару» нужно обязательно набирать больше очков, чем соперник, по итогам сезона. При любом другом раскладе чемпионский титул достанется «Зениту».

Оставшиеся матчи «Краснодара»:

11 мая. «Динамо» Москва — «Краснодар»;

17 мая. «Краснодар» — «Оренбург».

Оставшиеся матчи «Зенита»:

10 мая. «Зенит» — «Сочи»;

17 мая. «Ростов» — «Зенит».

Борьба за третье место

Тут закрутка гораздо интереснее. «Локомотив» набрал 50 очков, «Спартак» — 48, «Балтика» — 46, ЦСКА — 45. Итак, разбираемся с регламентом. Для начала надо понять, у кого есть преимущество по личным матчам.

«Локомотив» — «Спартак» — 4:2, 1:2

— — 4:2, 1:2 «Локомотив» — «Балтика» — 1:1, ?:?

«Локомотив» — ЦСКА — 3:0, ?:?

«Спартак» — «Балтика» — 0:3, 0:1

— — 0:3, 0:1 «Спартак» — ЦСКА — 2:3, 1:0

«Балтика» — ЦСКА — 0:1, 1:0

Мы уже понимаем, что в случае равенства очков «Локо» будет выше «Спартака», «Балтика» — выше красно-белых. А что будет, если «Локо», «Спартак» и «Балтика» наберут по 50 очков? При таком раскладе (он подразумевает победу клуба из Калининграда во встрече с красно-зелёными) выше всех окажется команда Андрея Талалаева. В этой тройке у неё будет лучший показатель по личным встречам. Далее расположится «Локо», потом — «Спартак».

Четыре команды точно не наберут одинаковое количество очков. Почему? Если ЦСКА одержит две победы, то наберёт 51 очко, а «Балтика» никак не доберётся до такой отметки. Так что этот вариант отбрасываем.

Давайте разберём ситуацию, при которой три московских клуба наберут по 51 очку. В таком случае нужно смотреть на личные матчи. У всех команд будет по шесть очков во встречах друг с другом. Количество побед в очных матчах будет одинаковым, поэтому обращаем внимание на разницу мячей. Пока у «Локомотива» этот показатель лучше («+4»), чем у «Спартака» («-1») и ЦСКА («-3»). Но важно помнить, что красно-зелёные и красно-синие ещё не играли друг с другом во втором круге. «Локо» будет выше соперников даже в случае поражения с разницей в три мяча. ЦСКА опередит всех, если победит в заключительном туре с преимуществом в четыре гола.

ЦСКА или «Спартак» — кто будет выше в таблице? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Если ЦСКА и «Спартак» наберут одинаковое количество очков, то придётся считать общую разницу мячей. Такой вариант предусматривает, что у команд будет одинаковое количество побед (пока «Спартак» одержал на одну больше). В личных встречах — равенство. Пока разница мячей у ЦСКА лучше («+8»), чем у «Спартака» («+7»).

При равенстве очков у ЦСКА и «Балтики» красно-синие окажутся выше. Команды обменялись победами в очных встречах. На что смотрим дальше? На общее количество побед. И тут преимущество на стороне ЦСКА (13 против 11 на данный момент). «Балтика» будет выше «Локомотива» в случае равенства. Такой вариант предусматривает преимущество калининградского клуба в личных встречах. Так что нужно дождаться результата матча.

Оставшиеся матчи «Локомотива»:

10 мая. «Локомотив» — «Балтика»;

17 мая. ЦСКА — «Локомотив».

Оставшиеся матчи «Спартака»:

11 мая. «Спартак» — «Рубин»;

17 мая. «Динамо» Мх — «Спартак».

Оставшиеся матчи «Балтики»:

10 мая. «Локомотив» — «Балтика»;

17 мая. «Балтика» — «Динамо» Москва.

Оставшиеся матчи ЦСКА:

11 мая. «Пари НН» — ЦСКА;

17 мая. ЦСКА — «Локомотив».

Борьба за выживание

«Ростов» (30), «Крылья Советов (29) и «Акрон» (27) пока находятся в безопасной зоне, «Оренбург» (26) и махачкалинское «Динамо» (24) — в зоне стыков, «Пари НН» (22) и «Сочи» (21) — в зоне прямого вылета.

«Сочи»

Если «Сочи» наберёт одинаковое количество очков с «Пари НН», то выше окажется тот, у кого будет лучше разница. В личных матчах — равенство (2:1, 1:2), количество побед — одинаковое (сейчас — по шесть). Или же всё решит разница мячей – у «Пари НН» пока лучше («-23»), чем у «Сочи» («-30»).

Если будет одинаковое количество очков с махачкалинским «Динамо», то выше окажется «Сочи». В личных матчах — равенство (0:0, 0:0), но у «Сочи» пока шесть побед, а у соперника — пять.

Если будет одинаковое количество очков с «Оренбургом», то выше будет «Сочи». В очных встречах — равенство (1:3, 3:1), но у черноморского клуба окажется больше побед.

Оставшиеся матчи «Сочи»:

10 мая. «Зенит» — «Сочи»;

17 мая. «Сочи» — «Ахмат».

«Пари НН»

В случае равенства очков с «Сочи» выше будет тот, у кого лучше разница мячей.

Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с махачкалинским «Динамо», то опередит соперника по личным встречам (2:0, 1:0).

Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с «Оренбургом», то опередит соперника по очным встречам (3:1, 1:2).

Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с «Акроном», то опередит соперника по общему количеству побед.

Оставшиеся матчи «Пари НН»:

11 мая. «Пари НН» — ЦСКА;

17 мая. «Рубин» — «Пари НН».

Поможет ли увольнение Алексея Шпилевского сохранить «Пари НН» в РПЛ? Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Динамо» Махачкала

Махачкалинская команда уступит «Сочи» в случае равенства очков по количеству побед.

«Динамо» будет ниже «Пари НН» в случае равенства очков по личным встречам (0:2, 0:1).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Оренбургом», то опередит его по личным встречам (1:1, 1:0).

Если команда наберёт одинаковое количеств очков с «Акроном», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (1:1, 1:1), количество побед будет одинаковым. Пока разница мячей у «Динамо» хуже («-18»), чем у «Акрона» («-13»).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (2:0, 0:2), количество побед будет одинаковым. Пока разница мячей у «Крыльев» лучше («-17»), чем у соперника («-18»).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то пропустит его в таблице по личным матчам (1:1, 1:2).

Оставшиеся матчи махачкалинского «Динамо»:

10 мая. «Ахмат» — «Динамо» Мх;

17 мая. «Динамо» Мх — «Спартак».

«Оренбург»

«Оренбург» уступит «Сочи» в случае равенства очков по количеству побед.

«Оренбург» уступит «Пари НН» в случае равенства очков по личным встречам (1:3, 2:1).

«Оренбург» уступит махачкалинскому «Динамо» в случае равенства очков по личным встречам (1:1, 0:1).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Акроном», то опередит соперника по личным встречам (2:1, 2:0).

Если «Оренбург» наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то многое решит очный матч. В первом круге соперники поделили очки — 1:1. Если «Оренбург» обыграет самарцев во втором круге, то будет выше в таблице. Если соперники снова сыграют вничью, то всё решит разница мячей, потому что у команд будет одинаковое количество побед в сезоне. Пока у «Оренбурга» разница лучше («-13»), чем у «Крыльев Советов» («-17»).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (0:1, 1:0), а общее количество побед будет одинаковым.

Оставшиеся матчи «Оренбурга»:

10 мая. «Оренбург» — «Крылья Советов»;

17 мая. «Краснодар» — «Оренбург».

«Акрон»

В случае равенства очков «Акрон» уступит «Пари НН» по количеству побед.

В случае равенства очков с махачкалинским «Динамо» всё решит разница мячей.

В случае равенства очков с «Оренбургом» «Акрон» уступит сопернику по личным встречам (1:2, 0:2).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то многое решит результат очного матча. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Если «Акрон» одолеет «Крылья», то будет выше в таблице. Если соперники снова поделят очки, то всё решит разница мячей. Пока этот показатель у «Акрона» лучше («-13»), чем у соперника («-17»).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то будет выше в таблице. В первом круге клуб из Тольятти обыграл соперника со счётом 1:0. Одинаковое количество очков подразумевает, что «Акрон» не уступит «Ростову» во втором матче. Следовательно, преимущество по «личкам» будет на стороне команды Заура Тедеева.

Оставшиеся матчи «Акрона»:

11 мая. «Акрон» — «Ростов»;

17 мая. «Крылья Советов» — «Акрон».

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Крылья Советов»

В случае равенства очков с махачкалинским «Динамо» всё решит разница мячей.

В случае равенства очков с «Оренбургом» многое решит второй очный матч (29-й тур).

В случае равенства очков с «Акроном» многое решит результат матча второго круга (30-й тур).

Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то опередит его по личным встречам (4:1, 2:0).

Оставшиеся матчи «Крыльев Советов»:

10 мая. «Оренбург» — «Крылья Советов»;

17 мая. «Крылья Советов» — «Акрон».

«Ростов»

Команда опередит махачкалинское «Динамо» по личным встречам (1:1, 2:1).

В случае равенства очков с «Оренбургом» всё решит разница мячей.

«Ростов» уступит «Акрону» по личным матчам в случае равенства очков, ведь в первом круге тольяттинцы выиграли, и тогда сделает это и во втором.

«Ростов» уступит «Крыльям Советов» по личным матчам в случае равенства очков (1:4, 0:2).

Оставшиеся матчи «Ростова»: