Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров

Очередной сезон Мир РПЛ подходит к концу. Каждому клубу осталось провести по два тура. Напряжённая борьба идёт и за золотые медали, и за бронзовые, и за сохранение места в элитном дивизионе. В концовке сезона регулярно приходится заглядывать в регламент, учитывая, что команды могут набрать одинаковое количество очков.
В случае равенства очков у двух или более команд их места в текущей и итоговой турнирной таблице чемпионата определяются по следующим показателям последовательно в указанном порядке:
— по результатам матчей между собой (число очков, количество побед, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);
— по наибольшему числу побед во всех матчах;
— по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в матчах;
— по наибольшему числу забитых мячей в матчах;
— по наибольшему числу побед во всех гостевых матчах;
— по наибольшему числу мячей, забитых во всех гостевых матчах;
— по меньшему количеству дисциплинарных очков с учётом только жёлтых и красных карточек, полученных игроками команды в матчах. Удаление в том числе за две жёлтые карточки = три очка, предупреждение = одно очко.
Интересно, что при абсолютном равенстве всех указанных показателей места команд в текущей таблице определяются в соответствии с итоговой таблицей предыдущего сезона.
Борьба за чемпионство
«Краснодар» за два тура до финиша опережает «Зенит» на одно очко. Если команды придут к финишу с одинаковыми основными показателями, то клуб из Санкт-Петербурга будет выше за счёт преимущества в личных встречах (2:0, 1:1). Так что «Краснодару» нужно обязательно набирать больше очков, чем соперник, по итогам сезона. При любом другом раскладе чемпионский титул достанется «Зениту».
Оставшиеся матчи «Краснодара»:
- 11 мая. «Динамо» Москва — «Краснодар»;
- 17 мая. «Краснодар» — «Оренбург».
Оставшиеся матчи «Зенита»:
- 10 мая. «Зенит» — «Сочи»;
- 17 мая. «Ростов» — «Зенит».
Борьба за третье место
Тут закрутка гораздо интереснее. «Локомотив» набрал 50 очков, «Спартак» — 48, «Балтика» — 46, ЦСКА — 45. Итак, разбираемся с регламентом. Для начала надо понять, у кого есть преимущество по личным матчам.
- «Локомотив» — «Спартак» — 4:2, 1:2
- «Локомотив» — «Балтика» — 1:1, ?:?
- «Локомотив» — ЦСКА — 3:0, ?:?
- «Спартак» — «Балтика» — 0:3, 0:1
- «Спартак» — ЦСКА — 2:3, 1:0
- «Балтика» — ЦСКА — 0:1, 1:0
Мы уже понимаем, что в случае равенства очков «Локо» будет выше «Спартака», «Балтика» — выше красно-белых. А что будет, если «Локо», «Спартак» и «Балтика» наберут по 50 очков? При таком раскладе (он подразумевает победу клуба из Калининграда во встрече с красно-зелёными) выше всех окажется команда Андрея Талалаева. В этой тройке у неё будет лучший показатель по личным встречам. Далее расположится «Локо», потом — «Спартак».
Четыре команды точно не наберут одинаковое количество очков. Почему? Если ЦСКА одержит две победы, то наберёт 51 очко, а «Балтика» никак не доберётся до такой отметки. Так что этот вариант отбрасываем.
Давайте разберём ситуацию, при которой три московских клуба наберут по 51 очку. В таком случае нужно смотреть на личные матчи. У всех команд будет по шесть очков во встречах друг с другом. Количество побед в очных матчах будет одинаковым, поэтому обращаем внимание на разницу мячей. Пока у «Локомотива» этот показатель лучше («+4»), чем у «Спартака» («-1») и ЦСКА («-3»). Но важно помнить, что красно-зелёные и красно-синие ещё не играли друг с другом во втором круге. «Локо» будет выше соперников даже в случае поражения с разницей в три мяча. ЦСКА опередит всех, если победит в заключительном туре с преимуществом в четыре гола.
ЦСКА или «Спартак» — кто будет выше в таблице?
Если ЦСКА и «Спартак» наберут одинаковое количество очков, то придётся считать общую разницу мячей. Такой вариант предусматривает, что у команд будет одинаковое количество побед (пока «Спартак» одержал на одну больше). В личных встречах — равенство. Пока разница мячей у ЦСКА лучше («+8»), чем у «Спартака» («+7»).
При равенстве очков у ЦСКА и «Балтики» красно-синие окажутся выше. Команды обменялись победами в очных встречах. На что смотрим дальше? На общее количество побед. И тут преимущество на стороне ЦСКА (13 против 11 на данный момент). «Балтика» будет выше «Локомотива» в случае равенства. Такой вариант предусматривает преимущество калининградского клуба в личных встречах. Так что нужно дождаться результата матча.
Оставшиеся матчи «Локомотива»:
- 10 мая. «Локомотив» — «Балтика»;
- 17 мая. ЦСКА — «Локомотив».
Оставшиеся матчи «Спартака»:
- 11 мая. «Спартак» — «Рубин»;
- 17 мая. «Динамо» Мх — «Спартак».
Оставшиеся матчи «Балтики»:
- 10 мая. «Локомотив» — «Балтика»;
- 17 мая. «Балтика» — «Динамо» Москва.
Оставшиеся матчи ЦСКА:
- 11 мая. «Пари НН» — ЦСКА;
- 17 мая. ЦСКА — «Локомотив».
Борьба за выживание
«Ростов» (30), «Крылья Советов (29) и «Акрон» (27) пока находятся в безопасной зоне, «Оренбург» (26) и махачкалинское «Динамо» (24) — в зоне стыков, «Пари НН» (22) и «Сочи» (21) — в зоне прямого вылета.
«Сочи»
Если «Сочи» наберёт одинаковое количество очков с «Пари НН», то выше окажется тот, у кого будет лучше разница. В личных матчах — равенство (2:1, 1:2), количество побед — одинаковое (сейчас — по шесть). Или же всё решит разница мячей – у «Пари НН» пока лучше («-23»), чем у «Сочи» («-30»).
Если будет одинаковое количество очков с махачкалинским «Динамо», то выше окажется «Сочи». В личных матчах — равенство (0:0, 0:0), но у «Сочи» пока шесть побед, а у соперника — пять.
Если будет одинаковое количество очков с «Оренбургом», то выше будет «Сочи». В очных встречах — равенство (1:3, 3:1), но у черноморского клуба окажется больше побед.
Оставшиеся матчи «Сочи»:
- 10 мая. «Зенит» — «Сочи»;
- 17 мая. «Сочи» — «Ахмат».
«Пари НН»
В случае равенства очков с «Сочи» выше будет тот, у кого лучше разница мячей.
Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с махачкалинским «Динамо», то опередит соперника по личным встречам (2:0, 1:0).
Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с «Оренбургом», то опередит соперника по очным встречам (3:1, 1:2).
Если «Пари НН» наберёт одинаковое количество очков с «Акроном», то опередит соперника по общему количеству побед.
Оставшиеся матчи «Пари НН»:
- 11 мая. «Пари НН» — ЦСКА;
- 17 мая. «Рубин» — «Пари НН».
«Динамо» Махачкала
Махачкалинская команда уступит «Сочи» в случае равенства очков по количеству побед.
«Динамо» будет ниже «Пари НН» в случае равенства очков по личным встречам (0:2, 0:1).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Оренбургом», то опередит его по личным встречам (1:1, 1:0).
Если команда наберёт одинаковое количеств очков с «Акроном», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (1:1, 1:1), количество побед будет одинаковым. Пока разница мячей у «Динамо» хуже («-18»), чем у «Акрона» («-13»).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (2:0, 0:2), количество побед будет одинаковым. Пока разница мячей у «Крыльев» лучше («-17»), чем у соперника («-18»).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то пропустит его в таблице по личным матчам (1:1, 1:2).
Оставшиеся матчи махачкалинского «Динамо»:
- 10 мая. «Ахмат» — «Динамо» Мх;
- 17 мая. «Динамо» Мх — «Спартак».
«Оренбург»
«Оренбург» уступит «Сочи» в случае равенства очков по количеству побед.
«Оренбург» уступит «Пари НН» в случае равенства очков по личным встречам (1:3, 2:1).
«Оренбург» уступит махачкалинскому «Динамо» в случае равенства очков по личным встречам (1:1, 0:1).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Акроном», то опередит соперника по личным встречам (2:1, 2:0).
Если «Оренбург» наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то многое решит очный матч. В первом круге соперники поделили очки — 1:1. Если «Оренбург» обыграет самарцев во втором круге, то будет выше в таблице. Если соперники снова сыграют вничью, то всё решит разница мячей, потому что у команд будет одинаковое количество побед в сезоне. Пока у «Оренбурга» разница лучше («-13»), чем у «Крыльев Советов» («-17»).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то всё решит разница мячей. В личных встречах — равенство (0:1, 1:0), а общее количество побед будет одинаковым.
Оставшиеся матчи «Оренбурга»:
- 10 мая. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
- 17 мая. «Краснодар» — «Оренбург».
«Акрон»
В случае равенства очков «Акрон» уступит «Пари НН» по количеству побед.
В случае равенства очков с махачкалинским «Динамо» всё решит разница мячей.
В случае равенства очков с «Оренбургом» «Акрон» уступит сопернику по личным встречам (1:2, 0:2).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Крыльями Советов», то многое решит результат очного матча. В первом круге команды сыграли вничью — 1:1. Если «Акрон» одолеет «Крылья», то будет выше в таблице. Если соперники снова поделят очки, то всё решит разница мячей. Пока этот показатель у «Акрона» лучше («-13»), чем у соперника («-17»).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то будет выше в таблице. В первом круге клуб из Тольятти обыграл соперника со счётом 1:0. Одинаковое количество очков подразумевает, что «Акрон» не уступит «Ростову» во втором матче. Следовательно, преимущество по «личкам» будет на стороне команды Заура Тедеева.
Оставшиеся матчи «Акрона»:
- 11 мая. «Акрон» — «Ростов»;
- 17 мая. «Крылья Советов» — «Акрон».
«Крылья Советов»
В случае равенства очков с махачкалинским «Динамо» всё решит разница мячей.
В случае равенства очков с «Оренбургом» многое решит второй очный матч (29-й тур).
В случае равенства очков с «Акроном» многое решит результат матча второго круга (30-й тур).
Если команда наберёт одинаковое количество очков с «Ростовом», то опередит его по личным встречам (4:1, 2:0).
Оставшиеся матчи «Крыльев Советов»:
- 10 мая. «Оренбург» — «Крылья Советов»;
- 17 мая. «Крылья Советов» — «Акрон».
«Ростов»
Команда опередит махачкалинское «Динамо» по личным встречам (1:1, 2:1).
В случае равенства очков с «Оренбургом» всё решит разница мячей.
«Ростов» уступит «Акрону» по личным матчам в случае равенства очков, ведь в первом круге тольяттинцы выиграли, и тогда сделает это и во втором.
«Ростов» уступит «Крыльям Советов» по личным матчам в случае равенства очков (1:4, 0:2).
Оставшиеся матчи «Ростова»:
- 11 мая. «Акрон» — «Ростов»;
- 17 мая. «Ростов» — «Зенит».