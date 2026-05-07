Нос Скопинцева вывел «Динамо» в серию пенальти с «Краснодаром»! И Агкацев выдал Акинфеева!

Это был пятый официальный и шестой в принципе матч в этом сезоне между «Краснодаром» и «Динамо». Так уж получилось, что команды сыграли в Мир РПЛ, дважды – в групповом этапе Фонбет Кубка России, раз – на Зимнем Кубке РПЛ, а 8 апреля встретились в рамках финала Пути РПЛ. Московский матч завершился со счётом 0:0. А уж на май у этих команд спаренное противостояние: сначала – ответная встреча Кубка, а в понедельник – важнейший для действующих чемпионов матч в чемпионате России.

Мурад Мусаев перед стартовым свистком отметил странности календаря, но ничего уже не сделать. «Краснодар» давал понять, в том числе и стартовым составом, что нацелен на победу в двух турнирах. Для «Динамо» же Кубок – возможность спасти провальный сезон, хотя встречи в Краснодаре у москвичей объективно не получаются – побед нет с 2022 года.

Мурад Мусаев убрал с фланга Кривцова и отправил туда Боселли. Всё дело в дисквалификации Черникова, который пропускал матч. В остальном – без особых сюрпризов, можно отметить разве что возвращение в заявку ветерана Петрова, пропустившего почти весь сезон из-за травмы. У динамовцев тоже всё достаточно предсказуемо. Отметим разве что возвращение Лунёва в ворота после травмы и появление Глебова в старте – вместе с Фоминым они создали связку в центре поля.

Перед стартовым свистком прошла церемония, приуроченная к празднованию Дня Победы. На поле для символического удара появился 99-летний ветеран Степан Степанович Кузнецов, почётный житель города. И сделал всё так бодро, что многие могли позавидовать.

А уже в начале матча показалось, что динамовцы переместились в кошмарную осень, когда ошибались все – от центральных защитников до вратаря. Маричаль покатил Лунёву, и представлялось, что у того достаточно времени для выноса. Однако Андрей слишком долго принимал решение, поэтому его накрыл Батчи, и рикошетом от оппонента мяч едва не нырнул в ворота. Но это не говорило о ментальном преимуществе хозяев. Мы привыкли, что они ярко начинают домашние встречи, однако в этот раз всё было спокойно: больше контролировали мяч, но не включали сверхскорости. Казалось, это устраивало стороны – гости тоже действовали в своём темпе и не форсировали события.

Однако ближе к 15-й минуте краснодарская машина завелась. Добавила в скорости и создала пару моментов. Самый опасный – неожиданный выстрел Сперцяна с линии штрафной. Мяч к нему покатился от Кривцова (одного из самых активных в первом тайме), и полузащитник с левой ноги бахнул в перекладину. Вскоре выше всех после подачи углового выпрыгнул Тормена, но чуть не попал в створ.

«Краснодар» — «Динамо» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Краснодарцы прижали динамовцев к воротам, и, казалось, стоит ожидать ошибки. Однако она никак не случалась. А ближе к 30-й минуте гости успокоили игру и сами побежали в атаку. Сначала шанс упустил Тюкавин, не попав в створ. А ближе к концу тайма Артур в створ попал, но его суперудар потащил Агкацев, а вторым темпом смахнул мяч в сторону от ворот. Первый тайм завершился без голов, хотя на парочку команды наиграли.

В перерыве Мурад Мусаев снял с игры Тормену и Гонсалеса, а вместо них вышли Пальцев и Жубал. При этом из игроков с опытом на скамейке остались только Аугусто и Мозес. Тайм на удивление начался спокойно. Краснодарцы уже не доминировали, поэтому шансы продолжали появляться у динамовцев. На 55-й минуте на газон рухнул Тюкавин, но арбитр не отреагировал, а после классный удар нанёс Глебов. Однако Агкацев всё контролировал. Вскоре общественность удивил Бителло, пробивший через себя – но снова в руки голкиперу.

Ближе к концу тайма команда Мусаева всё-таки взяла мяч под контроль. Четыре замены он произвёл к 77-й минуте. Гусев к этому моменту выпустил на поле только молодого Маринкина, а на 85-й минуте – сразу трёх игроков: возможно, готовился к серии пенальти. Правда, до неё нужно было ещё дотерпеть. Вскоре хозяева создали супермомент: сначала потащил Лунёв, а потом мяч оказался у Мозеса, который получил его перед воротами. Пробил в створ, однако на пути возникла голова Скопинцева – точнее, нос. Просто спасение сезона!

В концовке Гусев ещё и снял с игры Осипенко, что удивительно, если учитывать предстоящую серию пенальти. В итоге случились четыре тайма без голов, и поэтому всё решилось через 11-метровые.

Эдуард Сперцян Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Началось всё очень спокойно – команды забили по четыре своих удара. Но когда дело дошло до пятого, к мячу подошёл Тюкавин. Пробил классно и сильно, однако не в самый угол, как партнёры. А Агкацев круто среагировал и потащил! Дальше всё зависело от свежего Дугласа Аугусто, ему было важно не промахнуться. Но он попал в перекладину. Шестым к мячу подошёл динамовец Касерес – Агкацев снова угадал и отбил мяч ногой, чем напомнил великий сейв Акинфеева из 2018-го. Ну а следом Ленини уже не простил Лунёва.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Краснодар» вышел в Суперфинал, где сразится со «Спартаком». Игра состоится 24 мая в «Лужниках».