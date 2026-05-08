Астон Вилла — Ноттингем Форест. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Обзор матчей 1/2 финала Лиги Европы и Лиги конференций, 7 мая 2026, футбол, голы и опасные моменты, Кристал Пэлас, Астон Вилла

Эмери с ноги влетел в финал ЛЕ! А в главном матче ЛК тоже сыграет клуб АПЛ
Георгий Илющенко
Обзор матчей 1/2 финала ЛЕ и ЛК
Комментарии
«Вилла» забила «Ноттингему» четыре — просто унижение. «Фрайбург» прошёл «Брагу», а в ЛК «Пэлас» спокойно победил «Шахтёр».

Теперь мы знаем всех финалистов еврокубков. В Лигах Европы и конференций вслед за ЛЧ тоже завершились полуфиналы. Подводим их итоги. Без камбэков не обошлось.

Что там в Лиге Европы

«Ноттингем» не удержал преимущество над «Астон Виллой»

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
4 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия
1:0 Уоткинс – 36'     2:0 Буэндия – 58'     3:0 Макгинн – 77'     4:0 Макгинн – 80'    

В первом матче «Ноттингем Форест» победил за счёт смешного пенальти: Динь подумал, что мяч ушёл за пределы поля, и неуместно захотел поиграть в волейбол. В ответном «Астон Вилла» ожидаемо неслась вперёд, к 37-й минуте набрав преимущество 10:2 по ударам. Но Юрий Розанов в старых частях FIFA не просто так произносил: «Думаю, надо бить и забивать!». Не просто бить. Вот Уоткинс и замкнул прострел Буэндии в пустые ворота. Второй перед этим красиво раскидал финтами Кунью и Андерсона.

Бирмингемцы продолжали уничтожать. И добились своего на 58-й минуте: Миленкович потянул Торреса в своей штрафной за футболку, а Буэндия пальнул низом влево и чётко реализовал пенальти. Уоткинсу было мало гола, поэтому он ещё и организовал ассист на Макгинна. Тот неотразимо отправил мяч в дальний угол. Вскоре заодно и с паса Роджерса – в ближний! Дубль капитана с 77-й по 80-ю минуты! Герой? Безусловно. Ну а как финал Лиги Европы мог пройти без Унаи Эмери?

Герой «Браги» сменил статус на противоположный. «Фрайбург» этим воспользовался

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Фрайбург
Фрайбург, Германия
Окончен
3 : 1
Брага
Брага, Португалия
1:0 Кюблер – 19'     2:0 Манзамби – 41'     3:0 Кюблер – 72'     3:1 Виктор – 79'    
Удаления: нет / Доржелес – 7'

Исход первой встречи решил поздним голом Доржелес (2:1). И он же подставил «Брагу» уже на седьмой минуте, завалив выбегающего на ворота Бесте. Вердикт – фол последней надежды и удаление. Что лучше: равный счёт в противостоянии или преимущество в один гол при нахождении в меньшинстве практически весь матч? Скорее, первое. Появился ещё один аргумент.

19-я минута – первый гол «Фрайбурга», добро пожаловать. Кюблер выиграл подбор после выноса головой Карвальо. Горби пытался выбить мяч и попал в соперника, в пользу которого и сыграли рикошеты. А перед перерывом Манзамби идеально закрутил в дальний угол издали. Здравствуй, камбэк. Лучшую возможность исправиться упустил Гомес: перед паузой обошёл Атуболу и с острого угла пальнул в штангу.

Во втором тайме «Фрайбург» окончательно расставил всё по местам. Грифо заряжал в штангу. Горничек устраивал два спасения кряду. Временами «Брага» показывала зубы и всё равно приняла разгром: на 72-й минуте всё тот же Кюблер кивнул головой под навес Грифо со стандарта и оформил дубль.

Ждали немцев в финале? А они там! Виктор, конечно, размочил счёт. А толку, если финальный навал ничего не принёс? Счастливые болельщики массово вывалились на поле.

Фаны «Фрайбурга» выбежали на поле после победы над «Брагой»

Фото: Кадр из трансляции

Что там в Лиге конференций

«Шахтёр» снова не справился с «Кристал Пэлас»

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 1
Шахтёр
Украина
1:0 Азеведо Перейра – 25'     1:1 Эгиналдо – 34'     2:1 Сарр – 52'    

1:3 перед выездом в Англию – звучало как приговор «Шахтёру». Быстрым голом Пино лишь увеличил разницу. Офсайд перечеркнул его усилия. Не беда, на 25-й минуте Муньосу удался гол с острейшего угла. Мяч не летел в ворота. Энрике всё равно бросился блокировать и срезал его щитком в собственные ворота.

Вскоре Эгиналдо вторым касанием поразил ближнюю девятку и немного воскресил интригу. Матета бил в падении через себя и готовился вновь её похоронить. Только удар на себя приняла штанга. Исход решился в начале второго тайма. Спасение Хендерсона привело к голевой атаке с результативным прострелом Митчелла на Сарра. Теперь он лучший бомбардир ЛК вместе с Троем Пэрроттом из «АЗ Алкмар» – у них по 10 голов. Абсолютно заслуженный выход в финал.

«Райо Вальекано» не дал «Страсбургу» оформить камбэк

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 22:00 МСК
Страсбург
Страсбург, Франция
Окончен
0 : 1
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
0:1 Журавски – 42'    

«Страсбург» в четвертьфинале отыграл два гола у «Майнца» – 0:2 тогда сменились на 4:0. А вот новый камбэк французам после 0:1 устроить не удалось. Как вам соотношение ударов 1:15 в пользу «Райо Вальекано» к перерыву? Не сказать, что у испанцев при этой накопилась уйма железобетонных моментов. И всё-таки один они реализовали. На 42-й минуте Эспино нашёл навесом Лежёна. Тот пробил в касание, а Пендерс отразил мяч прямо на Журавского. Или Алемао, как его ещё принято называть. Такое не прощают. Польский бразилец и неделей ранее отличился.

«Райо» и дальше наседал на соперника так, словно уступает в счёте именно он. Пендерс частенько оставлял «Страсбург» в игре. Бывало, совершал двойное спасение. Как-то проявить себя должны были и его партнёры в атаке. Вратарь устал ждать и решил сделать всё сам, прибежав на угловой. Как раз тогда Гела Дуэ и заработал пенальти. А Энсисо не переиграл Баталью! Английско-испанское противостояние в финале заказывали?

Самый быстрый гол ЛК, Эмери уступил из-за смешного пенальти. Жара в полуфиналах еврокубков
