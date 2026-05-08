Кто сыграет в ЛЧ-2026/2027 от АПЛ, почему могут попасть шесть команд, регламент, подробности, 8 мая 2026

«Борнмут», «Брентфорд» и «Брайтон» бьются за попадание в ЛЧ от АПЛ. Чтооо?
Максим Пахомов
Всё зависит от «Астон Виллы» и Унаи Эмери.

Вы ведь уже привыкли к новому формату ЛЧ? И что два европейских чемпионата могут отправить в главный турнир Европы по пять команд? Так вот, есть нюанс. Команд может быть и шесть, и даже семь. В сезоне-2025/2026 от АПЛ сразу шесть команд сыграли в основном этапе ЛЧ: пять лучших из чемпионата (благодаря рейтингу Англии в еврокубковом сезоне-2024/2025) плюс «Тоттенхэм» – благодаря победе в Лиге Европы и тому, что в АПЛ клуб финишировал ниже четвёртого места.

В этом сезоне история может повториться, только задействованы другие команды. Следите за руками:

  • Англия уже гарантировала себе минимум пять мест в ЛЧ – благодаря рейтингу сезона в таблице коэффициентов;
  • «Астон Вилла» вышла в финал Лиги Европы и занимает пятое место в АПЛ;
  • если «Вилла» выиграет в финале, а в чемпионате финиширует на пятом месте, проходку в ЛЧ получит шестая команда английского чемпионата.
Унаи Эмери после победы в полуфинале ЛЕ

Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

А знаете, кто там претендует на шестое место? «Борнмут», «Брендфорд» и «Брайтон»! Есть ещё «Челси», но там всё хуже по очкам (да и по игре).

Прямо сейчас, за три тура до финиша, ситуация такая:

  • шестое место – «Борнмут»: 52 очка, разница голов «+3»;
  • седьмое место – «Брентфорд»: 51 очко, разница голов «+1»;
  • восьмое место – «Брайтон»: 50 очков, разница голов «+7»;

У «Челси», «Эвертона» и «Фулхэма» по 48 очков.

«Вилле» (58 очков) до конца сезона играть с «Бёрнли», «Ливерпулем» и «Сити». «Борнмуту» – с «Фулхэмом», «Сити» и «Форест». «Брентфорду» – против «Фулхэма», «Сити» и «Ливерпуля». И, наконец, «Брайтону» – с «Вулверхэмптоном», «Лидсом» и «МЮ».

Таблица АПЛ прямо сейчас
Календарь АПЛ до конца сезона

У кого календарь проще – судите сами. Так что всем трём клубам на букву «Б» стоит болеть за «Виллу» в финале ЛЕ. И надеяться, что не выше и не ниже пятого места в АПЛ команда не поднимется (и не опустится).

Забавно, что «Брентфорду» при этом играть с конкурентом «Виллы» в борьбе за четвёртое место – «Ливерпулем». Возможно, «Брентфорду» будет выгодно уступить, чтобы «Вилла» не поднялась выше пятого места. С другой стороны, и свои очки нужно брать.

Но кто бы из этих трёх клубов ни оказался в ЛЧ – это будет сенсация. Кстати, ещё пять команд в ЛЧ следующего сезона сыграют от Испании. Благодаря результатам сегодняшнего вечера.

Кстати, об этом самом вечере:
