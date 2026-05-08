Особенное чемпионство «Порту». Всё благодаря революции имени Виллаш-Боаша

Говоря о футболе, мы часто используем термин «топ-5 лиг» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция). Остальные европейские чемпионаты получают меньше внимания. А зря, там тоже происходит много неожиданного. Например, «Тун» только-только поднялся в высшую лигу Швейцарии – и сразу же её выиграл. Впервые за 128-летнюю историю клуба.

А ещё отдельного внимания заслуживает чемпионство «Порту».

«Порту» выигрывает чемпионство Фото: fcporto.pt

Начать стоит, конечно, с того, что случилось два года назад. А тогда произошла революция в клубе, который 42 года возглавлял легендарный Пинту да Кошта. Несмотря на возраст (86 лет), он не хотел оставлять свою должность. Даже учитывая, что команда второй сезон подряд заканчивала с финансовыми убытками. Пожилой президент опирался на прошлые заслуги и на активных болельщиков. Перед выборами в 2024 году лидер одной из фанатских группировок «Порту» по прозвищу Обезьяна выложил фотографию Пинту да Кошты с подписью: «Чтобы свергнуть короля, вам придётся пройти через нас».

Когда бывший тренер «Порту» Андре Виллаш-Боаш решил пойти на выборы президента клуба, на его дом напали несколько раз. И бросали файеры, и избили одного из членов обслуги, и повредили имущество. Несмотря на все сложности, АВБ не отступил и выиграл выборы, набрав 80,28% голосов.

Андре Виллаш-Боаш празднует своё избрание новым президентом ФК «Порту» Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Новый президент начал с прозрачности финансовой деятельности. В Португалии клубы и так должны публиковать отчётности по трансферам, но Виллаш-Боаш пошёл дальше. «Порту» стал раскрывать все денежные потоки: выплаты агентам, зарплаты сотрудников, взаимодействия с фан-клубами, бонусы топ-менеджерам. Кстати, сам Виллаш-Боаш отказался от бонусов до конца 2027 года.

Ещё один показатель оздоровления – отсутствие сливов по трансферу Люка де Йонга прошедшим летом. Клуб провернул невероятную операцию. У игрока закончился контракт с ПСВ, он последним зашёл в самолёт, который летел в Порту. Затем первым вышел и сел в микроавтобус с тонированными стёклами, а багаж забрали люди из его окружения. На медобследовании новичок был записан как гандболист, а врачи даже не были в курсе, кого осматривают.

Презентация Люка де Йонга Фото: fcporto.pt

Футболисты «Порту» были шокированы, когда увидели в раздевалке бывшего форварда «Барселоны» и сборной Нидерландов. А через мгновение футболист появился на «Драгау», чтобы поприветствовать болельщиков, которые просто пришли 3 августа 2025 года на товарищескую встречу с «Атлетико», а внезапно попали ещё и на презентацию новичка. Никаких утечек для Фабрицио Романо или ещё кого-то. Уникальный случай для современного футбола.

Трансфер оказался не особо удачным. Из-за травмы «крестов» у 35-летнего нападающего в этом сезоне лишь два матча в основе и один гол. Изначально было понимание, что Люка берут в том числе, чтобы помочь развитию молодых футболистов, но на поле от де Йонга ждали большего. Зато с некоторыми другими трансферами «Порту» угадал. Подробнее об этом эксклюзивно «Чемпионату» рассказал футбольный аналитик и журналист, который базируется в Порту.

Жил Нуньеш португальский журналист и аналитик «Порту» продал Эванилсона в «Борнмут», Нико Гонсалеса в «Сити» и Франсишку Консейсау – в «Ювентус». Но интереснее, кого купили! Никому не известного Фрохольдта из «Копенгагена». И молодой датчанин стал лучшим игроком лиги. Зимой взяли 17-летнего Петушевского из «Ягеллонии». Вингер оказал колоссальное влияние. В матче с «Бенфикой» обыграл Отаменди и забил потрясающий мяч. Защиту укрепили Беднареком, Кивёром и Алберту Коштой, которые сделали линию обороны главной силой команды. Росарио также стал очень удачным приобретением – позиция опорника стала более универсальной. Сайнс сбавил обороты в конце сезона, но был важен на старте чемпионата, наряду с Пепе, который восстановил хорошую форму. В зимнее окно было сделано несколько важных приобретений: Фофана, арендованный у «Ренна», забил решающие голы в матчах со «Спортингом», «Брагой» и «Фамаликаном». Ну а Тьяго Силва укрепил центр обороны, потому что «Порту» часто защищается очень низко».

Назначение Франческо Фариоли главным тренером – в каком-то смысле ещё один трансфер, сделавший это чемпионство. Итальянец, который никогда не возглавлял ни одну итальянскую команду. Ему только недавно исполнилось 37 лет. Прошлый сезон он провёл в «Аяксе» и запомнился в первую очередь тем, что упустил первое место в Эредивизии, хотя ближе к концу сезона оторвался на девять очков. Удивительная развязка, о которой мы писали подробно.

После того провала Фариоли написал заявление об отставке. Клуб его принял, за что потом получал претензии от фанатов. «Порту» не смутила эта осечка в «Аяксе». Португальцы позвали Фариоли, когда ему было 36 лет. Рискованное решение себя оправдало. Тренер оперативно пересобрал команду. А ещё он стал использовать новаторскую фишку, когда при пенальти игроки набегают в том числе с краёв штрафной.

Нестандартная позиция Петушевского Фото: кадр из трансляции

В январе этого года «Челси» внезапно уволил Энцо Мареску и искал главного тренера. Судя по инсайдам, одним из кандидатов был именно Фариоли. Как только появилась информация об интересе из Лондона, тренер сразу же отреагировал: «Я остаюсь в «Порту», это точно. В этом нет никаких сомнений».

И вот итальянец выиграл чемпионство за два тура до конца сезона. Были неплохие перспективы и в Лиге Европы. Португальцы дома явно переиграли «Ноттингем Форест», однако матч завершился вничью, а в ответной встрече Беднарек получил красную уже на восьмой минуте. После этого у «Порту» практически не было шансов выйти в полуфинал.

«Челси» до сих пор не определился с главным тренером. Точнее, в январе после отказа Фариоли и Сеска Фабрегаса был назначен Лиам Росеньор, который уже покинул команду. В результате итальянца снова называют в числе кандидатов на освободившееся место в лондонском клубе. Пока непохоже, чтобы Фариоли передумал и ушёл из «Порту».

Жил Нуньеш португальский журналист и аналитик «Фирменная черта Фариоли – это то, как он превратил «Порту» в физически сильную команду с чёткими оборонительными принципами. Она пропустила лишь 15 мячей в лиге. Честно говоря, забить в ворота «Порту» очень сложно. Ну а впереди «Порту» часто решает за счёт стандартов. Во многом благодаря одному из лучших подающих в лиге – Габри Вейге. У тренера в начале сезона была проблема с Родригу Морой, который был звездой. Фариоли не всегда выпускал его в стартовом составе, предпочитая как раз Вейгу, который физически более крепок и лучше обороняется. Его критиковали, но «Порту» стал, безусловно, сильнейшей командой в лиге. Одной из особенностей Фариоли оказалась ротация. Бывали периоды, когда он менял по семь или восемь игроков старта ради отдыха. Это был один из ключей к титулу – оптимальная форма. С другой стороны, тренеру доставалось как раз из-за этой ротации. Ругали, что она была излишней в матче с «Форест», когда чемпионство было практически гарантировано».

В этом сезоне от Португалии лишь одна команда выходит сразу в основную стадию ЛЧ, а вторая отправляется в отбор (в следующем будет две напрямую и одна – в квалификацию). И эту путёвку в главный еврокубок забрал именно «Порту». 31-е чемпионство важно не только для статуса (больше титулов только у «Бенфики» – 38), но и для финансовой модели, которая позволит показать в следующем сезоне ЛЧ молодых футболистов. За них потом, не сомневайтесь, поборются клубы из топ-5 лиг.