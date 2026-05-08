«Мы весьма удивлены». ФИФА не пускает Хайкина с Норвегией на ЧМ-2026!

Сторона Никиты уже занимается апелляцией, но времени осталось совсем мало.

Вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин недавно завершил процесс получения норвежского паспорта. Однако, судя по всему, со сборной Норвегии – в случае попадания в заявку – на ЧМ-2026 футболист поехать не сможет – спортивное гражданство ФИФА ему пока не выдаст. Почему?

Норвежское медиа NRK сообщает, что после получения норвежского паспорта на общих условиях (после 5+ лет проживания в стране) Никита Хайкин занялся процессом перехода спортивного гражданства – со спортивного на норвежское. Но, согласно регламенту ФИФА, процедура осуществима, только если футболист всё это время играет внутри страны. Никита выступает за «Будё» с 2019 года, однако зимой 2023-го на несколько месяцев уходил в аренду в «Бристоль Сити». И, кажется, именно этот момент ФИФА имеет в виду.

Федерация футбола Норвегии пока внятно не объяснила ситуацию, комментариев от неё ещё нужно дождаться. Но уже высказался главный тренер национальный команды Столе Сольбаккен.

Столе Сольбаккен главный тренер сборной Норвегии «Мы были немного готовы к такой ситуации. И мы всегда чётко давали понять, что наши основные вратари — это Эрьян Нюланд и Эгиль Сельвик. На роль третьего вратаря у нас есть несколько кандидатов, в число которых входит и Хайкин, если ФИФА одобрит его спортивный переход».

Если говорить откровенно, то Хайкин – лучший вратарь с норвежским паспортом на данный момент:

стал лидером нынешней ЛЧ по количеству сейвов (68);

дошёл с «Будё» до 1/8 финала турнира;

самый ликвидный норвежский вратарь (€ 3,5 млн согласно Transfermarkt);

с ним «Будё-Глимт» пропустил меньше всех в Элитсерии (28 голов).

Однако надо признать, что Хайкин никогда не вызывался в сборную Норвегии, и, видимо, для Сольбаккена это важный момент. Он не в коллективе в данное время. Возможно, потому и рассматривается даже не вторым выбором. Хотя если оценить Нюланда («Севилья») и Сельвика («Уотфорд»), то их сезон, конечно, провальнее.

Эрьян Нюланд и Эгиль Сельвик

35-летний Нюланд сидит в запасе тонущей «Севильи» – у Эрьяна четыре матча в Ла Лиге и два – в Кубке Испании. Суммарно в этих встречах он пропустил семь голов и лишь одну встречу провёл «на ноль».

28-летний Сельвик – основной вратарь «Уотфорда», который в сезоне-2025/2026 был ближе к вылету из Чемпионшипа, нежели к выходу в АПЛ: команда заняла только 16-е место. Эгиль провёл 40 встреч из 46, пропустил 56 голов и сыграл «на ноль» лишь семь раз.

Если не эта статистика показательно доказывает превосходство Хайкина над конкурентами, то что должно говорить об обратном? Кроме отсутствия у Никиты вызовов в сборную Норвегии, аргументов, в сущности, нет.

«Чемпионат» связался с журналистом вышеуказанного издания Яном Петтером Сальведтом, и вот как он прокомментировал ситуацию:

«Должен признаться, мы весьма удивлены решением ФИФА. Хотя Сольбаккен говорит, что был готов к этому. ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям. Они предполагают, что это формальность, что, на мой взгляд, странно.

Обычно получить норвежский паспорт гораздо сложнее, чем получить разрешение от международных федераций, но не сейчас.

ФИФА, очевидно, пытается сделать какое-то странное заявление. И, к сожалению, страдает именно Хайкин. Сейчас сторона игрока очень торопится с подачей апелляции. Понедельник – последний день заявок окончательного состава сборных на ЧМ. Никита станет частью команды, если апелляция Норвежской федерации футбола будет принята. В противном случае это будет печальная история о том, что могло бы быть.

Возможное отсутствие Хайкина в сборной Норвегии на ЧМ-2026 — большая потеря, даже несмотря на то, что Никита не выступал на своём обычном уровне после получения норвежского паспорта и, вероятно, на данный момент был бы вторым или даже третьим кандидатом», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

