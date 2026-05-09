Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?

Внимание большинства в последние недели приковано к двум сюжетам в Мир РПЛ. Основной – чемпионская гонка. Мы уже давно считаем расклады, разбираем, где могут потерять очки «Зенит» или «Краснодар», и прогнозируем, кто в итоге станет чемпионом. Такая же ситуация с клубами, которые стоят на вылет. Правда, если в борьбе за золото у нас осталось две команды, то внизу на билет в Лигу Pari или стыковые матчи по-прежнему претендуют семь клубов. Поэтому и возможных раскладов там куда больше.

Но эти интриги слишком очевидны. Мы же решили поискать более нишевые, которые напрямую не касаются конкретных клубов. Скорее – конкретных людей, на чьё будущее могут повлиять ближайшие два тура.

Артиге полноценно доверят строить «Рубин»?

Вы наверняка помните, как Франк Артига приходил в Казань. Ещё в декабре Рашид Рахимов публично рассуждал о подготовке ко второй части сезона, а уже в январе руководство клуба уведомило, что дальше без него. Причины две: отсутствие прогресса в результатах и слишком прагматичная игра. Поэтому пригласили испанца – тренера с бэкграундом «Барселоны», который прививал симпатичный стиль «Химкам» и одновременно давал результат. Не пожалели даже денег на выкуп контракта, ведь у Франка был договор с клубом из Анголы.

С «Рубином» испанец подписал контракт на полтора года. Однако этот фактор не должен вводить в заблуждение. Неформально стороны договорились немного о другом: у тренера есть полгода, чтобы изменить стиль «Рубина», при этом улучшив результат. И в этом случае можно продолжать сотрудничество, основанное на реальном доверии. Если оценить зимнюю селекцию казанцев, напрашивается простой вывод: клуб не хотел рисковать, приглашая кучу новичков под нового тренера. Требовался как раз этот четырёхмесячный люфт, чтобы посмотреть, насколько стороны подходят друг другу.

Франк Артига Фото: РИА Новости

Срок почти вышел. Артига принял «Рубин» на седьмом месте, там же команда находится до сих пор. Из плюсов – всего одно поражение. Из минусов – лишь 10 голов в 10 турах. Устраивает ли всё это руководство клуба, мы узнаем совсем скоро.

Сорвётся ли Андрей Талалаев?

У «Балтики» уже шесть туров без побед. А в последних двух играх с «Акроном» и «Рубином» и вовсе поражения. Причём оба – на своём поле, чего ранее не было вовсе. С одной стороны, команда идёт пятой, но есть и недовольные. Ведь зимой ставилась задача по борьбе за чемпионство, а в итоге зацепиться за тройку уже будет чудом. Часть общественности явно ожидала другого.

Но у Андрея Талалаева есть аргументы и для неё. Правда, высказывать их приходится журналистам, а не скептически настроенным.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Могут ли испортиться отношения с болельщиками? Могут. Когда слышу на страницах каких-то пабликов фразу «позор команде», которая идёт в пятёрке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих… Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона. Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо. Я очень жду всех диванных критиков: придите и скажите всё в лицо — футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас».



Содержательно – это классический Талалаев с присущим ему эпатажем. В последних двух турах у «Балтики» матчи с «Локомотивом» и «Динамо». Если что-то пойдёт не по плану, можно ждать нового монолога – возможно, ещё более эмоционального.

Сколько матерных слов произнесёт Евсеев?

Это уже не интрига, а традиция, которая, правда, прервалась. За неспортивное поведение и ненормативную лексику во флеш-интервью Вадима Евсеева оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. рублей. Видимо, это стало аргументом остановиться. Однако специалист выбрал категоричную форму и стал отвечать на вопросы односложно. Но в последние пару недель немного смягчился. Видимо, осознал, что такое поведение никому не идёт на пользу.

Вадим Евсеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас махачкалинцы борются за выживание и всё ещё могут оказаться даже в зоне прямого вылета. Два оставшихся матча – с «Ахматом» и «Спартаком» – станут для команды нервными. Поэтому удержаться от очередного монолога с вкраплениями нецензурных слов, особенно в случае негативного результата, Евсеев вряд ли сможет. Вопрос лишь в том, попадёт ли это в эфир.

Пригласят ли Осинькина в другой клуб РПЛ?

Тренер возглавил «Сочи» в сентябре 2025 года, когда команда шла на последнем месте. С тех пор прошёл 21 тур, а сочинцы всё там же. Так что стабильность определённо имеется. При этом парадокс в том, что черноморцы всё ещё могут спастись. Для этого нужно как минимум набрать три очка в двух оставшихся турах и рассчитывать на поражения конкурентов.

Игорь Осинькин Фото: РИА Новости

Может ли даже в случае вылета кто-то из РПЛ пригласить Осинькина? Да легко. Потому что его заход в «Сочи» изначально не сулил ничего хорошего. Было понимание, что Игорь Витальевич – не кризисный менеджер. Ему нужны время и доверие, чтобы выстраивать долгосрочные проекты, как вышло с «Крыльями Советов». Но в «Сочи» этого времени просто не было – сразу требовался результат.

Понятно, что большинство клубов сейчас с тренерами, которые вряд ли уйдут. Однако это вопрос времени. И как только появится вакансия, Осинькин наверняка будет среди кандидатов. Тем более в «Сочи» в случае прямого вылета он едва ли останется.

Будет ли в «Крыльях» новая тренерская рокировка?

Она совсем недавно уже произошла, когда Сергей Булатов стал сначала исполняющим обязанности главного тренера, а потом и был утверждён в этой должности. А пост старшего тренера занял Виталий Панов.

На официальном уровне это рабочие назначения. На неофициальном – всё выглядит так, будто Панову доверили присматривать за происходящим. На это косвенно намекают контрактные истории: у Булатова соглашение до конца сезона, а у Панова – до лета 2027 года. Самарцы ещё не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. В оставшихся встречах им играть с прямыми конкурентами: «Оренбургом» и «Акроном».

Сергей Булатов, Виталий Панов Фото: pfcks.ru

Так что если «Крылья» окажутся в стыках – появится реальный вопрос о смене тренера. А тут есть Панов. Вот только повод для такой замены в Самаре вряд ли сочтут радостным.

Сохранится ли пятёрка «железных» людей?

В РПЛ всего пять игроков, которые провели все 28 туров без замен: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Ставер («Рубин»), Сергей Песьяков («Крылья Советов») и Сергей Варатынов («Балтика»). Как мы видим, в списке четыре вратаря и один полевой футболист – вероятно, любимый центральный защитник Андрея Талалаева.

Но все ли они доиграют до конца сезона без замен? Агкацев, кажется, да. Единственный возможный сюжет – победа над «Динамо» в РПЛ и одновременное поражение «Зенита» от «Сочи». Тогда «Краснодар» досрочно станет чемпионом, и на последний матч можно выпустить кого угодно. Ставер играет настолько стабильно, что сложно представить на его месте условного Руслана Нигматуллина, даже если встреча ничего не будет значить (а у «Рубина» давно так). Песьяков в последних турах очень хорош и помогает «Крыльям», так что своё место он уступит только в случае форс-мажора или травмы. Как и Варатынов – ведь с «Балтикой» он всё ещё в гонке за бронзу.

Станислав Агкацев, Сергей Варатынов и Александр Максименко Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

А вот по Максименко могут быть разные сценарии. Приоритет «Спартака» в сезоне понятен – победа в Фонбет Кубке России. Возможно, поэтому Александру и предоставят отдых в 30-м туре, особенно если команда уже не будет претендовать на топ-3.