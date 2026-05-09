Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Интриги РПЛ-2025/2026 в конце сезона: Останется ли Артига в Рубине, где будет работать Осинькин, Талалаев, Евсеев, подробности

Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?
Дмитрий Зимин
Интриги РПЛ-2025/2026 в конце сезона
Комментарии
Останется ли Осинькин в РПЛ и вернётся ли Евсеев к использованию нецензурной лексики?

Внимание большинства в последние недели приковано к двум сюжетам в Мир РПЛ. Основной – чемпионская гонка. Мы уже давно считаем расклады, разбираем, где могут потерять очки «Зенит» или «Краснодар», и прогнозируем, кто в итоге станет чемпионом. Такая же ситуация с клубами, которые стоят на вылет. Правда, если в борьбе за золото у нас осталось две команды, то внизу на билет в Лигу Pari или стыковые матчи по-прежнему претендуют семь клубов. Поэтому и возможных раскладов там куда больше.

Но эти интриги слишком очевидны. Мы же решили поискать более нишевые, которые напрямую не касаются конкретных клубов. Скорее – конкретных людей, на чьё будущее могут повлиять ближайшие два тура.

Покопались:
Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров
Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров

Артиге полноценно доверят строить «Рубин»?

Франк Артига Подробнее

Вы наверняка помните, как Франк Артига приходил в Казань. Ещё в декабре Рашид Рахимов публично рассуждал о подготовке ко второй части сезона, а уже в январе руководство клуба уведомило, что дальше без него. Причины две: отсутствие прогресса в результатах и слишком прагматичная игра. Поэтому пригласили испанца – тренера с бэкграундом «Барселоны», который прививал симпатичный стиль «Химкам» и одновременно давал результат. Не пожалели даже денег на выкуп контракта, ведь у Франка был договор с клубом из Анголы.

С «Рубином» испанец подписал контракт на полтора года. Однако этот фактор не должен вводить в заблуждение. Неформально стороны договорились немного о другом: у тренера есть полгода, чтобы изменить стиль «Рубина», при этом улучшив результат. И в этом случае можно продолжать сотрудничество, основанное на реальном доверии. Если оценить зимнюю селекцию казанцев, напрашивается простой вывод: клуб не хотел рисковать, приглашая кучу новичков под нового тренера. Требовался как раз этот четырёхмесячный люфт, чтобы посмотреть, насколько стороны подходят друг другу.

Франк Артига

Франк Артига

Фото: РИА Новости

Срок почти вышел. Артига принял «Рубин» на седьмом месте, там же команда находится до сих пор. Из плюсов – всего одно поражение. Из минусов – лишь 10 голов в 10 турах. Устраивает ли всё это руководство клуба, мы узнаем совсем скоро.

Сорвётся ли Андрей Талалаев?

Андрей Талалаев Подробнее

У «Балтики» уже шесть туров без побед. А в последних двух играх с «Акроном» и «Рубином» и вовсе поражения. Причём оба – на своём поле, чего ранее не было вовсе. С одной стороны, команда идёт пятой, но есть и недовольные. Ведь зимой ставилась задача по борьбе за чемпионство, а в итоге зацепиться за тройку уже будет чудом. Часть общественности явно ожидала другого.

Но у Андрея Талалаева есть аргументы и для неё. Правда, высказывать их приходится журналистам, а не скептически настроенным.

Андрей Талалаев
Андрей Талалаев
главный тренер «Балтики»

«Могут ли испортиться отношения с болельщиками? Могут. Когда слышу на страницах каких-то пабликов фразу «позор команде», которая идёт в пятёрке с 13-м бюджетом, футболисты которой играют на обезболивающих… Мне бы очень хотелось увидеть этих людей. Мы специально для этого сделали открытую тренировку. Нам не хватает эмоций, я вижу опустошение к концу сезона. Но ни одной собаки не пришло, которые хотят что-то сказать и покритиковать! Пришли только те, кто хвалит. И это плохо. Я очень жду всех диванных критиков: придите и скажите всё в лицо — футболистам, тренерам, мне. Посмотрю потом на вас».

Содержательно – это классический Талалаев с присущим ему эпатажем. В последних двух турах у «Балтики» матчи с «Локомотивом» и «Динамо». Если что-то пойдёт не по плану, можно ждать нового монолога – возможно, ещё более эмоционального.

Сколько матерных слов произнесёт Евсеев?

Вадим Евсеев Подробнее

Это уже не интрига, а традиция, которая, правда, прервалась. За неспортивное поведение и ненормативную лексику во флеш-интервью Вадима Евсеева оштрафовали в общей сложности на 200 тыс. рублей. Видимо, это стало аргументом остановиться. Однако специалист выбрал категоричную форму и стал отвечать на вопросы односложно. Но в последние пару недель немного смягчился. Видимо, осознал, что такое поведение никому не идёт на пользу.

Вадим Евсеев

Вадим Евсеев

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сейчас махачкалинцы борются за выживание и всё ещё могут оказаться даже в зоне прямого вылета. Два оставшихся матча – с «Ахматом» и «Спартаком» – станут для команды нервными. Поэтому удержаться от очередного монолога с вкраплениями нецензурных слов, особенно в случае негативного результата, Евсеев вряд ли сможет. Вопрос лишь в том, попадёт ли это в эфир.

Пригласят ли Осинькина в другой клуб РПЛ?

Игорь Осинькин Подробнее

Тренер возглавил «Сочи» в сентябре 2025 года, когда команда шла на последнем месте. С тех пор прошёл 21 тур, а сочинцы всё там же. Так что стабильность определённо имеется. При этом парадокс в том, что черноморцы всё ещё могут спастись. Для этого нужно как минимум набрать три очка в двух оставшихся турах и рассчитывать на поражения конкурентов.

Игорь Осинькин

Игорь Осинькин

Фото: РИА Новости

Может ли даже в случае вылета кто-то из РПЛ пригласить Осинькина? Да легко. Потому что его заход в «Сочи» изначально не сулил ничего хорошего. Было понимание, что Игорь Витальевич – не кризисный менеджер. Ему нужны время и доверие, чтобы выстраивать долгосрочные проекты, как вышло с «Крыльями Советов». Но в «Сочи» этого времени просто не было – сразу требовался результат.

Понятно, что большинство клубов сейчас с тренерами, которые вряд ли уйдут. Однако это вопрос времени. И как только появится вакансия, Осинькин наверняка будет среди кандидатов. Тем более в «Сочи» в случае прямого вылета он едва ли останется.

Что за игрок раскрылся в Самаре?
Главная звезда «Крыльев» созрела для топ-клубов РПЛ. Какие варианты у Олейникова?
Главная звезда «Крыльев» созрела для топ-клубов РПЛ. Какие варианты у Олейникова?

Будет ли в «Крыльях» новая тренерская рокировка?

Она совсем недавно уже произошла, когда Сергей Булатов стал сначала исполняющим обязанности главного тренера, а потом и был утверждён в этой должности. А пост старшего тренера занял Виталий Панов.

На официальном уровне это рабочие назначения. На неофициальном – всё выглядит так, будто Панову доверили присматривать за происходящим. На это косвенно намекают контрактные истории: у Булатова соглашение до конца сезона, а у Панова – до лета 2027 года. Самарцы ещё не гарантировали себе сохранение прописки в РПЛ. В оставшихся встречах им играть с прямыми конкурентами: «Оренбургом» и «Акроном».

Сергей Булатов, Виталий Панов

Сергей Булатов, Виталий Панов

Фото: pfcks.ru

Так что если «Крылья» окажутся в стыках – появится реальный вопрос о смене тренера. А тут есть Панов. Вот только повод для такой замены в Самаре вряд ли сочтут радостным.

Сохранится ли пятёрка «железных» людей?

В РПЛ всего пять игроков, которые провели все 28 туров без замен: Станислав Агкацев («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Ставер («Рубин»), Сергей Песьяков («Крылья Советов») и Сергей Варатынов («Балтика»). Как мы видим, в списке четыре вратаря и один полевой футболист – вероятно, любимый центральный защитник Андрея Талалаева.

Но все ли они доиграют до конца сезона без замен? Агкацев, кажется, да. Единственный возможный сюжет – победа над «Динамо» в РПЛ и одновременное поражение «Зенита» от «Сочи». Тогда «Краснодар» досрочно станет чемпионом, и на последний матч можно выпустить кого угодно. Ставер играет настолько стабильно, что сложно представить на его месте условного Руслана Нигматуллина, даже если встреча ничего не будет значить (а у «Рубина» давно так). Песьяков в последних турах очень хорош и помогает «Крыльям», так что своё место он уступит только в случае форс-мажора или травмы. Как и Варатынов – ведь с «Балтикой» он всё ещё в гонке за бронзу.

Станислав Агкацев, Сергей Варатынов и Александр Максименко

Станислав Агкацев, Сергей Варатынов и Александр Максименко

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

А вот по Максименко могут быть разные сценарии. Приоритет «Спартака» в сезоне понятен – победа в Фонбет Кубке России. Возможно, поэтому Александру и предоставят отдых в 30-м туре, особенно если команда уже не будет претендовать на топ-3.

Краснокнижное интервью:
«Мне помогает вера». Легендарный Анюков, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Мне помогает вера». Легендарный Анюков, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android