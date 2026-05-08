Ланс — Нант. Прямая трансляция
21:45 Мск
Расписание спортивных матчей 9 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: чемпионская гонка в АПЛ, теннис, Кубок Стэнли, «Джиро д'Италия» и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 9 мая 2026 года
Лучший спорт в день Великой Победы: «Ман Сити» — «Брентфорд» и «Ливерпуль» — «Челси», Медведев в Риме и «Миннесота» — «Сан-Антонио»!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 9 мая в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

Интрига: сумеет ли «Монреаль» вернуться в серию?

После героической победы над «Тампой» «Канадиенс» столкнулись с тяжелейшим соперником в лице «Баффало». «Клинки», долгое время не видевшие плей-офф и истосковавшиеся по победам, не оставили «Хабс» ни шанса в первом матче серии. Впрочем, канадская команда уже доказала, что способна на многое. Выйдет ли и на этот раз?

Как «Баффало» вырвал первую победу?
Сказка продолжается! «Баффало» начал второй раунд плей-офф с победы
🏒 2:00: «Баффало Сэйбрз» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, второй матч

🏀 2:00: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: есть ли шансы на переворот в серии?

В Нью-Йорке «Филадельфия» проиграла два матча подряд. Причём в каждом из них не была даже близка к победе. Серия переехала в Пенсильванию, где «Сиксерс» умеют переворачивать серии, как это было с «Бостоном». Но хватит ли сил и сыграет ли Эмбиид? Так как лидера не было во второй игре.

«Нью-Йорк» выиграл дважды подряд. Без Джоэла Эмбиида «Филадельфии» всё сложнее
🏒 4:30: «Анахайм Дакс» — «Вегас Голден Найтс», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: удастся ли Барбашёву и Дорофееву помочь своей команде?

«Вегас» уверенно начал серию с «Анахаймом», но во второй встрече сильнее оказались «утки». Пока за это противостояние Павел Дорофеев отдал один ассист, в то время как Иван Барбашёв забил гол. Тем не менее парни — лидеры «Голден Найтс». Получится ли у них вытащить очередной матч для своей команды?

Что это было? Русская связка «Вегаса» забила чудо-гол, унизив оборону «Анахайма»
🏀 4:30: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: кто захватит лидерство?

После первых двух матчей в Сан-Антонио счёт в серии равный (1-1). Противостояние переехало в Миннеаполис, где «Миннесота» будет чувствовать себя намного комфортнее. Вембаньяма и его партнёры включились не на шутку во второй игре, но Эдвардса, Макдэниелса и Рэндла нельзя списывать со счетов. Кто выбьется в лидеры?

Виктор Вембаньяма стал злее. «Сан-Антонио» ответил «Миннесоте» разгромом за первый матч
🎾 12:00*: Томаш Махач (Чехия) — Даниил Медведев (Россия, 7), Рим, второй круг

*Время начала матча может измениться и будет уточнено.

Интрига: повторит ли Медведев в Риме успех сезона-2023?

Даниил Медведев (№9 рейтинга) начинает выступление в Риме – на том турнире, где три года назад он завоевал трофей. После этого два сезона подряд россиянин на итальянском «Мастерсе» уступал в четвёртом круге, но, кажется, пришло время вновь забирать своё. Первым соперником Даниила в Риме в этом году станет 41-я ракетка мира Томаш Махач. Медведев ведёт в противостоянии с чехом (2-0).

«Всё логично. «Арсенал» сильно играет в защите». Медведев в Риме не забывает про футбол
🚴‍♀️ 13:00: «Джиро д'Италия», этап 2, Бургас — Велико-Тырново, 220 км

Интрига: сможет ли Власов проявить себя на рельефе?

Единственный россиянин на первом Гран-туре сезона Александр Власов из команды «Ред Булл — Бора» на стартовом этапе «Джиро» финишировал 16-м с временем победителя — француза Поля Манье из «Куик Степ». Но это был равнинный этап, а вот второй будет рельефным, среднегорным.

100 км участники проедут по равнине, а затем начнётся восхождение на Бяльский перевал с набором высоты 357 м. Затем – небольшой спуск и подъём на перевал Вратник примерно с тем же набором высоты. Спортсменов также ждут перевал Лясковецкого монастыря с набором высоты 262 м за 10 км до финиша и, собственно, сам финиш в двухкилометровый подъём с участками брусчатки.

Такой рельеф больше подходит Власову, но Александр на этой «Джиро» – подносчик снарядов для лидеров своей команды. Впрочем, всё ещё может измениться.

Молодой мексиканец практически выиграл «Джиро», но перестал бороться. Мощная развязка!
⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Челси», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «Ливерпуль» разберётся с кризисным «Челси»?

«Ливерпуль» должен финишировать в топ-5 и выйти в ЛЧ. «Челси» же максимум светит попадание в Лигу Европы. Лондонцы находятся в кризисе, а увольнение Лиама Росеньора не сильно изменило ситуацию. Поэтому мерсисайдцы дома должны побеждать. Иначе есть перспектива поставить под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов.

Собослаи показал, как он отрабатывает штрафные на тренировке. Видео
⚽️ 17:00: «Сандерленд» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «МЮ» приблизится к итоговому третьему месту?

«МЮ» уже точно сыграет в Лиге чемпионов. Также команда очень близка к итоговому третьему месту. Впереди у команды Майкла Кэррика выезд к «Сандерленду». Соперник борется за попадание в еврокубки и наверняка будет цепляться за очки. Но «МЮ» — фаворит.

Капитан «МЮ» делает нечто особенное. И мы даже не осознаём насколько
⚽️ 19:00: «Лацио» — «Интер» Милан, Серия А, 36-й тур

Интрига: первый матч «Интера» в статусе чемпиона

«Интер» в прошлом туре оформил победу в Серии А. Теперь команда Кристиана Киву доигрывает сезон в расслабленном состоянии. В предстоящем туре миланцы едут в гости к «Лацио». Победа уже не так нужна, но зато можно порубиться и выдать яркий атакующий матч.

«Интер» — чемпион Италии, но это базовый минимум. Как оценить работу Киву?
⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Брентфорд», АПЛ, 36-й тур

Интрига: «Сити» останется в гонке за золотом?

«Манчестер Сити» в прошлом туре потерял очки с «Эвертоном» (3:3). И теперь команде Пепа Гвардиолы необходимо ждать провал «Арсенала» в одной из оставшихся встреч сезона. Иначе добраться до титула будет нереально. Самому же «Сити» нужно побеждать. Далее — домашний матч с борющимся за выход в Лигу Европы «Брентфордом».

Безумный триллер «Сити» — еле сделали 3:3! Какой подарок для «Арсенала» в гонке за золото!
⚽️🎦 19:30: «Вольфсбург» — «Бавария», Бундеслига, 33-й тур

Интрига: «Бавария» разозлится после вылета из ЛЧ?

«Бавария» — уже чемпион. Но в середине недели команда вылетела из ЛЧ от «ПСЖ». Теперь есть шанс выместить злость в Бундеслиге на борющемся за выживание «Вольфсбурге». Будет ли новое голевое шоу от команды Венсана Компани?

«ПСЖ» и Сафонов — во втором финале ЛЧ подряд! «Баварии» остаётся только злиться на судью
