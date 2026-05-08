«Факел» вернулся в РПЛ! Но смотреть на это было сложно

Это был особенный день для «Факела». В принципе, мы ещё осенью понимали, что воронежцы – главные кандидаты на выход в Мир РПЛ. Однако весной случился необъяснимый кризис: два поражения подряд в середине апреля, а сразу за этим – две ничьих. Конкуренты подобрались, и путь в элиту уже не казался таким понятным. Однако 3 мая воронежцы победили «Енисей» и, в принципе, определили картину ближайшего времени. Чтобы оказаться в элите, команде требовалось набрать одно очко в матчах с Хабаровском и Ульяновском. Но особенно красиво можно было сделать это на своём поле, куда как раз и приехал «СКА-Хабаровск».

Интересно, что ещё осенью хабаровчане были реальными претендентами на зону стыковых встреч, хотя такой задачи напрямую перед ними не ставилось. А весной всё вернулось в более предсказуемый режим. Из кандидатов они скатились в нижнюю часть таблицы и едва не стали участниками борьбы за сохранение места в Лиге Pari. Но этого удалось избежать. Поэтому последние матчи для них – формальность. Зато есть интересные события внутри. В конце апреля пост главного тренера покинул Алексей Поддубский, в начале мая команда получила техническую победу из-за неявки на матч «Уфы», которая стала для Хабаровска первой с марта. Но концептуально они, конечно, уже ни на что не претендовали.

Василенко сделал всего одну замену по сравнению со встречей с «Енисеем». Вместо Турищева в основе появился Пуси. В целом это логично, если учитывать, что албанец забил один из голов в ворота «Енисея». Естественно, ожидания болельщиков, которые заполнили стадион в Воронеже, были серьёзными. Этот день мог стать праздником. Но то, что показали команды в первом тайме, вызвало только негативные эмоции. Да, «Факел» предсказуемо завладел мячом и пытался играть первым номером. Соперник, в принципе, не возражал. Однако подобный стиль обычно провоцирует хоть какие-то опасные моменты или хотя бы удары. Но этого не было.

Гнапи, Магомедов, Якимов старались – в этом их упрекнуть нельзя. Совершали большой объём беговой работы, однако раз за разом всё шло невпопад. Куча ошибок, потерь, странной борьбы – наблюдать за таким по телевизионной картинке было невозможно. Даже «СКА-Хабаровск», который явно не приехал в Воронеж за победой, пару раз более опасно выходил в атаку. «Факел» же отделался несколькими дальними ударами, ни один из которых не пришёлся в створ. Стоит ли говорить, что в раздевалку болельщики провожали команду свистом? Такая игра от действующего лидера чемпионата – большое разочарование.

«Факел» — «СКА-Хабаровск» — 0:0 Фото: ФК «Факел»

Как ни странно, в перерыве Василенко сделал всего одну замену. Хотя не удивляйтесь, если на пресс-конференции он скажет, что с радостью поменял бы половину состава. С поля ушёл Якимов, а вместо него появился Моцпан. Чуть ли не сразу он подхватил мяч и полетел к воротам. А потом его перехватили. И мы вернулись к сценарию первого тайма. «Факел» снова больше владел мячом, однако категорически отвергал существование свободных зон в обороне соперника. Всё было медленно, предсказуемо и несмотрибельно. С трибун всё чаще раздавался свист – не такое хотели видеть болельщики.

На 60-й минуте воронежцам наконец удалось создать хоть что-то опасное. Во второй волне атаки после углового Тодорович оказался в хорошей позиции и бил почти наверняка, но попал в Плиева. Следом по воротам стрелял Моцпан, однако мяч прошёл мимо. Василенко выпустил на поле Турищева, Альшина, а потом и Уридию. С трибун всё чаще слышалась очевидная просьба: болельщики хотели увидеть хотя бы один гол.

На 78-й минуте диктор сообщил, что на стадионе присутствуют 9500 болельщиков. Видимо, хоть это стало какой-то мотивацией. Мяч задвигался чуть быстрее, однако удар за ударом блокировался. Пару раз мяч метался в штрафной Хабаровска, но отказывался идти в ворота.

«Факел» сыграл вничью, однако всё равно обеспечил себе выход в РПЛ. Хоть и смотреть за ними в конкретный день было сложно.