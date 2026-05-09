«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»

Какая же жара нас ждёт! Особенно с учётом судьи, выдавшего шоу в прошлогоднем матче команд.

Предстоящее «класико» между «Барселоной» и «Реалом» невероятно интригует. Крутых сценариев – масса: тут и шанс для каталонцев стать чемпионами в матче с главным соперником, и первая игра команды Альваро Арбелоа после скандалов с драками. А ещё возвращение на поле собравшего против себя миллионы подписей Килиана Мбаппе. В общем, сюжетов хватает. Мы же отобрали 11 самых любопытных.

«Реал» позволит «Барселоне» впервые стать чемпионом в «класико»?

Главная боль для любого болельщика «Реала» и «Барселоны» – отдать титул, проиграв принципиальному сопернику. А вдвойне неприятнее, когда это происходит по итогам очного матча. В нынешнем сезоне «Реал» уже уступил «Барсе» в финале Суперкубка Испании (2:3). Тогда мадридцы не только лишились надежд на трофей, но и потеряли тренера Хаби Алонсо.

Теперь же «Барса» может досрочно стать чемпионом Испании. Для этого каталонцам достаточно не уступить «Реалу» дома. Не самая тяжёлая задача, согласитесь? Причём оформить чемпионство в «класико» — история эксклюзивная, такого раньше не было. Однако команда Арбелоа, конечно, постарается отложить празднования «Барсы». Отнять титул у каталонцев уже едва ли получится (даже в случае победы будет «-8» за три тура до финиша), но лицо «Реал» сохранит.

У Флика отличная статистика с «Реалом». Но «Барса» проиграет оба «класико» в чемпионате?

С момента прихода Ханс-Дитера Флика «Барселона» шесть раз сыграла с «Реалом». Каталонцы одержали пять побед (три – в финалах Кубка и Суперкубка Испании), а уступили всего один раз. Впечатляюще! Однако единственное поражение случилось в первом круге нынешнего сезона Примеры. «Реал» ещё с Хаби Алонсо обыграл «Барсу» дома со счётом 2:1. Если команда Флика уступит и сейчас, то сложится любопытная ситуация. «Реал» дважды за сезон одолеет «Барсу», но при этом с огромной вероятностью финиширует вторым.

Возвращение «класико» на «Камп Ноу»

В последний раз «класико» проходило на «Камп Ноу» в апреле 2023-го (в Кубке Испании, «Реал» выиграл со счётом 4:0). Стадион закрывался на реконструкцию, а теперь «Барса» вернулась домой. И спустя три года готова принять «Реал» на обновлённой арене. За это время команды провели два номинально домашних для «Барселоны» матча в чемпионате. В октябре 2023 года «Реал» одержал победу (2:1) на «Олимпик Льюис Компанис», а в мае 2025-го сильнее были уже каталонцы (4:3).

Клубы в 13-й раз подряд выдадут шоу с обилием голов?

В последних 12 встречах между «Барселоной» и «Реалом» забивалось минимум по три мяча! Команды обычно гарантируют нам зрелище. А в восьми случаях из 12 в «класико» вовсе было больше четырёх голов.

Хочется верить, что и в предстоящем матче мы увидим шоу с обилием моментов. «Барса» и «Реал» уже приучили нас к этому. Хотя у обеих команд в последних трёх встречах всего по разу была пробита отметка в три гола («Реал» – «Алавес» – 2:1, «Осасуна» – «Барселона» – 1:2). Но были не самые результативные встречи каталонцев с «Хетафе» (2:0) и «Сельтой» (1:0) и мадридцев – с «Эспаньолом» (2:0) и «Бетисом» (1:1). Надеемся, что на «класико» это не распространится!

Насколько сильно по «Реалу» ударил конфликт Вальверде и Тчуамени?

Безумная история последних дней. Сначала The Athletic сообщил, что в феврале защитник «Реала» Антонио Рюдигер дал пощёчину партнёру по команде Альваро Каррерасу. Испанец позже подтвердил информацию, но отметил, что сейчас всё хорошо: «Это был ничего не значащий единичный случай, который уже улажен».

Настоящая же буря случилась 6 мая. Сначала в СМИ появилась информация о конфликте Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Marca сообщила, что игроки едва не подрались на тренировке. Инцидент произошёл после фола в одном из игровых эпизодов, в результате чего Феде и Орельен начали толкаться. Выяснение отношений продолжилось в раздевалке. Также издание сообщило, что минимум шесть игроков «Реала» перестали общаться с главным тренером Альваро Арбелоа, а некоторые не разговаривают даже друг с другом.

На следующий день стало ещё «веселее». Делимся хронологией:

7 мая в начале тренировки Вальверде отказался пожать руку Тчуамени. Затем капитан команды «очень сильно» ударил французского полузащитника;

главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа попытался разрешить ситуацию, поставив их в одну команду на двусторонке;

идея Арбелоа не сработала – игроки продолжили конфликтовать;

после тренировки в раздевалке Феде обвинил Орельена в раскрытии СМИ информации о конфликте между ними, произошедшем 6 мая. Француз отрицал подобные обвинения, отмечая, что у него нет никаких связей с прессой. Однако Вальверде продолжил выражать мнение о причастности Тчуамени к утечке уже на поле во время тренировки;

в раздевалке Вальверде и Тчуамени устроили полноценную драку, другие футболисты пытались их разнять. Француз нанёс удар первым «в гневе»;

Вальверде упал на пол с разбитой головой, потерял сознание и покинул базу на инвалидной коляске.

уругваец был доставлен в больницу. Его сопровождал Арбелоа.

«Реал» решил наказать обоих.

Пострадал в итоге сильнее Вальверде. Из-за черепно-мозговой травмы (диагноз объявил клуб) он пропустит «класико». Тчуамени же был в общей группе «Реала» на последней тренировке.

По информации Фабрицио Романо, президент «Реала» Флорентино Перес лично вмешался в ситуацию и напрямую поговорил с Вальверде и Тчуамени. А 8 мая клуб опубликовал заявление с результатами внутреннего расследования.

«Реал» заявление клуба «В связи с событиями, которые привели к началу дисциплинарного производства в отношении Вальверде и Тчуамени, сегодня они предстали перед клубным следствием. Оба игрока выразили искреннее сожаление о случившемся и извинились друг перед другом. Они также принесли свои извинения клубу, товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам. Оба также предложили полное сотрудничество при разбирательстве в данном деле, согласившись на любые санкции от клуба. В свете этих обстоятельств, «Реал Мадрид» оштрафовал каждого игрока на € 500 тыс. Внутреннее разбирательство завершено».



Конечно, если учитывать и без того плохую атмосферу в команде, этот инцидент вряд ли добавил позитива. И вот в таком состоянии (драки, раскол внутри коллектива, странное поведение Мбаппе) «Реалу» предстоит поездка в Каталонию к «Барсе». Справятся ли психологически или «поплывут» ещё сильнее?

Станет ли не до конца поправившийся Мбаппе проблемой для «Барсы»?

Килиан Мбаппе успел восстановиться к «класико». Француз получил травму во встрече с «Бетисом», после чего отправился на отдых со своей девушкой в Италию и словил за это кучу хейта от болельщиков. Те даже запустили петицию за уход Килиана из «Реала» – она собрала миллионы подписей, но большинство, вероятно, накручены. Впрочем, и тренироваться Мбаппе не забывал. В итоге в пятницу форвард занимался в общей группе и готов выйти на поле против «Барсы». Но всё же кондиции Килиана прямо сейчас не совсем идеальные. Вопрос: сможет ли не на 100% готовый Мбаппе стать угрозой для «Барселоны»?

Флик снова «задушит» «Реал» ультравысокой линией обороны?

Из прошлого блока вытекает логичный вопрос: рискнёт ли Ханс-Дитер Флик снова заигрывать со скоростными Мбаппе и Винисиусом? В первом «класико» прошлого сезона высокая линия обороны работала идеально. Тогда «Барса» постоянно ловила Килиана и Винисиуса в искусственный офсайд – аж 12 раз суммарно. В ответной встрече тактика работала, но уже не так идеально.

В первом «класико» нынешнего сезона «Реал» победил, даже несмотря на новые попытки «Барсы» обороняться чрезвычайно высоко. Да, тогда один из голов Мбаппе отменили из-за офсайда, однако на 22-й минуте француз поймал защиту соперника на ошибке. Ключевая история – уход Иньиго Мартинеса из «Барсы». Испанец шикарно руководил прессингом и таймингом поднятия линии. После его ухода в «Аль-Наср» Флику стало тяжелее.

Учитывая, что быстрые атаки, наверное, главное (и единственное) оружие «Реала» в нападении прямо сейчас, «Барса» пойдёт на риск, если решится снова ловить Мбаппе и Винисиуса в искусственный офсайд.

Как Арбелоа справится без большой группы травмированных?

В предстоящей встрече Альваро Арбелоа не сможет рассчитывать чуть ли на половину состава. Федерико Вальверде не сыграет после драки. Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Арда Гюлер и Родриго травмированы, как и Ферлан Менди. Издание COPE вовсе сообщило, что француз подумывает о завершении карьеры. 30-летний футболист в матче с «Эспаньолом» получил жёсткую травму правого бедра – сухожилие оторвалось от кости. Из-за этого 30-летний Менди может пропустить целый год.

Итого, сразу шесть футболистов «Реала» недоступны для Арбелоа в предстоящей встрече. Неприятно.

Как «Барса» сыграет без пропускающего первое «класико» Ямаля?

Ламин Ямаль с момента появления в основе «Барселоны» не пропустил ни одного матча с «Реалом». 18-летний вингер принял участие в девяти встречах, в которых забил три мяча и оформил два ассиста. Лучший перформанс Ламин выдал в финале Кубка Испании в 2025-м, когда отдал два голевых паса (3:2, д. вр.). Теперь же «Барселоне» предстоит обойтись без своего главного таланта. У Ямаля повреждено подколенное сухожилие: футболист пропустит концовку сезона и вернётся только к чемпионату мира. Также в предстоящем матче «Барсе» не поможет защитник Андреас Кристенсен (травмирован с декабря 2025-го). В остальном ситуация намного лучше, чем у «Реала».

Предстоящее «класико» — похоже, последнее для Левандовского. Зарешает?

Польский форвард с огромной вероятностью покинет «Барсу» предстоящим летом. Его контракт с клубом истекает, а новый каталонцы всё ещё не предложили. К Роберту есть интерес из Италии («Милан», «Ювентус»), так что в лиге из топ-5 он, вероятно, останется. Но вот в «класико» уже не сыграет. А это значит, что у 37-летнего форварда есть двойная мотивация на предстоящий матч. В «Барсе» у Левандовского хорошая статистика в играх с «Реалом»: 10 встреч, шесть голов и три ассиста. Однако в Примере за пять матчей он отличился всего дважды. Сейчас есть шанс улучшить статистику в заключительной встрече с мадридцами.

«Класико» обслужит судья с прошлогоднего матча. Тогда получилось скандально

Предстоящий матч будет судить арбитр Алехандро Эрнандес Эрнандес. К нему есть вопросы у обеих команд. Например, именно этот судья работал на «класико» в 35-м туре прошлого сезона. Тогда несколько его решений вызвали разногласия.

Сначала Эрнандес Эрнандес засчитал второй гол Килиана Мбаппе, хотя в атаке мадридцев мог быть зафиксирован офсайд. Но арбитры посчитали, что Пау Кубарси был ближе к воротам. Далее – второй гол «Барсы»: болельщики «Реала» остались в ярости, так как считали, что Френки де Йонг подыграл себе рукой в ходе атаки. На 36-й минуте Орельен Тчуамени снёс Феррана Торреса во время опасной контратаки. Эрнандес Эрнандес показал только жёлтую карточку, хотя француз лишил вингера «Барсы» явной возможности забить.

После перерыва Тчуамени снова стал героем эпизода: он заблокировал удар Феррана рукой в своей штрафной, однако судья оставил своё решение в силе и не назначил пенальти даже после обращения к VAR. Наконец, уже в самой концовке Эрнандес Эрнандес отменил пятый гол «Барсы», зафиксировав игру рукой в атаке.

Споры о судействе разгорелись ещё больше после того, как в опубликованных переговорах VAR прозвучала фраза «слава богу», вызвавшая гнев среди болельщиков «Барселоны» и обвинения в отношении стандартов судейства в Примере.

Ждём новое шоу от 43-летнего арбитра?