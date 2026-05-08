Исторический выход «Родины» в РПЛ! Но закончилось всё потасовкой с двумя удалениями. Видео

«Факел» скатал нули со «СКА-Хабаровск» и первым обеспечил себе подъём из Лиги Pari в Мир РПЛ. У «Родины» тоже имелась такая возможность: нужно было обыграть в Химках «Челябинск» из середины таблицы. Ну и заодно отомстить за 0:4 из первого круга. Обе задачи москвичи выполнили. А Гарибян за несколько минут забил и получил красную.

Челябинцы, что им далеко не всегда свойственно, быстро нашли момент: Волков после подачи Гаджимурадова кулаком смахнул мяч на Н'Диайе, да тому помешал пробить свой же партнёр Левин. Поначалу они практически не уступали по владению и количеству ударов, качественно прессинговали и зарабатывали много фолов – соотношение 5:1 к 15-й минуте говорит о многом.

Далее, впрочем, фаворит вспомнил о своём статусе. И на 25-й минуте не без фарта реализовал первый же хороший шанс. Егорычев закинул с правого фланга, и мяч стукнулся о перекладину ворот растерянного Тусеева. Отлетев прямо к Максименко, который головой скинул на расстрел кому? Тимошенко, конечно. Это его 10-й гол в чемпионате.

Дальше «Родина» преимуществом уже завладела. Но и «Челябинск» периодически показывал зубы. Их блеск не пугал ликвидировавшего любую опасность Крижана. Правда, он же и неудачно вынес в начале второго тайма, после чего Волкову пришлось реагировать на пальбу Бердникова под ближнюю штангу.

Главная интрига встречи была очевидна. Вторая разрешилась со стартовым свистком: Рейна недавно получил травму и всю неделю не тренировался, однако всё равно напросился в основу. От него сегодня остроты было мало. Зарешали другие: уже под конец основного времени вышедший на замену Гарибян оттеснил корпусом Кочиева, ушёл от Самойлова и катнул мимо Тусеева. До этого Максименко неплохо заряжал издали и чуть-чуть не попал. Результат вопросов не вызывает.

Автор второго гола, правда, вскоре переборщил с эмоциями и бортанул вбрасывающего аут Байтукова, из-за чего вспыхнула массовая стычка. Забил и удалился, собрав комбо. Также прямую красную получил Кочиев. Он схватил обидчика партнёра за лицо.

Теперь в РПЛ снова будет пять московских клубов: вспоминаем времена, когда там играло «Торпедо». И, что, пожалуй, важнее, три частных: в компании «Краснодара» и «Акрона» (если он не вылетит) пополнение. «Родина» за 11 лет проделала путь от футбольной школы до попадания в РПЛ. Двое её предшественников на новом уровне закрепились. Один вот даже на гегемонию претендует.

Спортивный директор москвичей Алексей Зинин в недавнем интервью «Чемпионату» уже обозначил трансферные планы на лето: «Для меня важнейшая стадия усиления команды – сохранение тех людей, которые приносят пользу, и вывод этих людей на новый уровень. Мы дорожим нашими игроками – это первостепенно. Приобретения тоже необходимы, но они будут минимальные и точечные».

То есть в планах повторить путь «Балтики», а не собравшего практически новую команду «Сочи».