Путь «Факела» и «Родины» наверх — целая история! Большой разбор новичков РПЛ

Сгорела одна из главных интриг Лиги Pari – теперь мы знаем, кто уже официально напрямую вышел в Премьер-Лигу. По чемпионству ясности пока ещё нет, однако в целом уже можно поздравить воронежский «Факел» и московскую «Родину». Первые играли в РПЛ совсем недавно – вылетели по итогам сезона-2024/2025, но оперативно вернулись обратно.

А вот для «Родины» это по-настоящему исторический момент. Клуб Сергея Ломакина, основанный в 2015 году, впервые в своей истории появится в элитном дивизионе. Разбираем путь обеих команд – тут много интересного.

«Факел» — клуб с мощной фан-базой

Лицо любого футбольного клуба – его фанаты. Подходит не для всех, но в контексте «Факела» – однозначно. В первый сезон в РПЛ выдали крутую для аутсайдеров лиги среднюю посещаемость в 11 778 зрителей и вошли в пятёрку лучших команд элитного дивизиона по этому показателю. Потом переехали с Центрального стадиона профсоюзов (вместимость – 15 тысяч) на «Факел» (10 тысяч). Средняя посещаемость упала до 8554 зрителей, но всё равно оставалась заметно выше, чем у махачкалинского «Динамо», «Акрона», «Оренбурга», «Ахмата» и «Химок».

На данный момент в Первой лиге по посещаемости проигрывают только «Ротору» (9142 против 15 325), которому в наследство достался стадион с ЧМ-2018. При этом в процентах ни один клуб даже близко не подбирается к «Факелу»: средняя заполняемость – 91%.

Кроме того, воронежцы зачастую выдают лучшую поддержку на выезде. По итогам первой части сезона-2025/2026 два из пяти самых крупных выездов – на счету «Факела». Особенно удался матч в Саратове, куда приехали 638 фанатов. Соревноваться с этим может только «Торпедо» – у них три из пяти мест в топ-5, однако москвичам априори проще добираться куда-либо, чем воронежцам.

За развитие и поддержку клуба головой отвечают генеральный директор Роман Асхабадзе (экс-директор «Спартака») и спортивный директор Кирилл Котов. Оба функционера работают в клубе, по сути, с провального сезона-2019/2020 (Котов пришел в октябре следующего), когда «Факел» должен был вылететь по спортивному принципу, заняв 18-е место – тогда спаслись из-за исчезновения «Армавира», «Авангарда», «Луча» и «Мордовии». В 2022-м команда вышла в РПЛ под руководством Олега Василенко. Вылетела в прошлом году. Как видим, перерыв получился недолгим.

Кстати, с недавних пор вопросы селекции закрывает другой экс-спартаковец – Александр Самедов. У «Факела» большие ресурсы относительно других клубов Первой лиги, поэтому бывший игрок сборной России мог разгуляться на рынке.

Шалимов строил игру от обороны и погорел на этом

В сезон «Факел» зашёл с главным тренером Игорем Шалимовым. Тот пытался спасти команду от вылета из РПЛ – даже отнял очки у «Спартака» (0:0). Но не одержал ни одной победы за восемь игр и напрямую отправился в «Лучшую лигу мира».

В Первой лиге Шалимову много времени не дали. На первый взгляд его отставка кажется поспешной. 12 туров под его руководством «Факел» прошёл со средним показателем в два набранных очка за матч. Это график под выход в РПЛ. Три сезона до этого лишь две команды превосходили данный показатель – «Рубин» в сезоне-2022/2023 и «Балтика» в сезоне-2024/2025 (обе команды прошли сезон с 2,03 очка в среднем за игру).

Обычно вылетевшие из РПЛ в Первую лигу команды начинают сезон с потерь очков – летняя пауза короткая, а большие изменения в составе часто дают о себе знать. «Факел» не исключение – шесть игроков из топ-10 по игровому времени прошлого сезона покинули команду, плюс центрдеф Макс Дзиов надолго вылетел из-за травмы.

Фактически под Первую лигу собрали совсем новый состав. Любому коллективу требуется время, чтобы сыграться и набрать оптимальный ход. Но этот период Шалимов неожиданно прошёл успешно: шесть побед подряд, пять из которых – сухие. В итоге создалось ложное ощущение, что «Факел» без каких-либо проблем доберётся до зимы в статусе лидера лиги.

Тучи сгустились в сентябре. Приятное послевкусие удачного старта испортили два поражения от прямых конкурентов – отлетели от «Урала» и «Родины» по 0:2. Плюс неожиданно потеряли очки на выезде с «Челябинском» (1:1) и «Енисеем» (1:1).

Головы полетели после 0:0 с «Чайкой» дома. Этот матч стал последним для Шалимова в клубе. Тот факт, что с 31 августа по 28 сентября «Факел» сыграл семь встреч (два «тройника» плюс Кубок России) не повлиял на решение руководства.

Хотя были и другие факторы, которые вынудили пойти на этот шаг. Сама по себе игра от обороны смущать не должна – зачастую именно качественная защита позволяет решать серьёзные задачи на дистанции в сезон. «Факел» при Шалимове оставался наименее пропускающей командой в лиге (семь мячей). Однако забивал слишком редко – в среднем меньше гола за игру.

Продвинутая статистика была вообще не на стороне Шалимова. На отрезке из 12 туров на старте сезона «Факел» был лишь третьим после «Шинника» и «Арсенала» по ожидаемым пропущенным голам (11,56 xGA), восьмым – по ожидаемым забитым голам (15,54 xG) и шестым – по их разнице («+3,98»). По входам в штрафную соперника воронежцы и вовсе вошли в шестёрку худших команд лиги. А тут ещё и свободный Василенко, покинувший летом «Черноморец», в роли тени отца Гамлета.

Сентябрь – месяц перемен в Воронеже. Ранее того же Василенко убрали из «Факела» в сентябре 2022-го. В сентябре 2023-го ушёл Вадим Евсеев. И лишь Игорь Черевченко не продержался до сентября. Он покинул команду в августе 2024-го.

Игра Василенко — контроль мяча с балансом между обороной и атакой

«Факел» сразу преобразился после смены тренера. Василенко сделал ставку на уверенное владение и сохранил схему с тремя центральными защитниками. Правда, придумал другую роль для Николая Гиоргобиани. Главный креативщик «Факела» разместился под двумя нападающими и отвечал за создание голевых моментов. В этот период до зимнего перерыва Гиоргобиани сделал 4+3 по «гол+пас» в 11 матчах и стал лидером команды по ключевым передачам (16) и созданным шансам (11).

Главной осенней звездой остался Белайди Пуси. В первой части сезона албанец забил 13 голов. Бо́льшую часть из них – уже под руководством нового главного тренера. Пуси показал мощную реализацию (забивал гораздо больше ожидаемого) и железную дисциплину в игре без мяча.

После назначения Василенко «Факел» выиграл восемь матчей и допустил лишь одну осечку в Хабаровске (0:1) – в Первой лиге за такое обычно даже не ругают.

На этом отрезке из девяти игр воронежцы стали вторыми по забитым голам (19) после «КАМАЗа», четвёртыми – по голевым моментам (50), третьими – по ударам (117), а также первыми – по ожидаемым голам (18,09 xG). Заняли первое место по надёжности защиты (6,37 xGA) с очевидно лучшей разницей ожидаемых забитых и пропущенных («+11,72»).

Финт со сменой тренера позволил «Факелу» завершить первую часть сезона на первом месте с отрывом в семь очков от «Урала» и в 12 – от «Родины». Зимой ни у кого даже и мысли не возникало, что команда способна растерять такое преимущество. Ведь Василенко, казалось, сохранил лучшее от игры Шалимова (оборону – пропустили всего четыре гола за этот период) и добавил свои небольшие коррективы (более атакующий футбол плюс физика с прессингом).

Сложная весна «Факела» — почти упустили путёвку в РПЛ, но собрались в конце

На самом деле именно этот отрыв и повлиял на неудачный старт весной. «Факел» ощущал некую самоуспокоенность. Самедов в межсезонье рассказывал в интервью, что команда достаточно укомплектована, нужно лишь точечное усиление – подписали защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича и нападающего Акселя Гнапи из чемпионата Косова. На результативные ошибки защитника Юрия Журавлёва, на серьёзную травму центрдефа Станислава Магкеева, на слабую точность ударов центрхава Равиля Нетфуллина, на нестабильность нападающего Мериби Уридии словно закрыли глаза. Не говоря уже о том, что сам факт покупки нападающего из чемпионата Косова – сомнительная история.

Но кого это пугало? Казалось, «Факел» спокойно доведёт сезон до победы в Первой лиге. Однако отрыв воронежцев сократился до двух очков от «Родины» и до шести – от «Урала». Перед игрой с великим «Енисеем» Сергея Ташуева многие думали, что команда Василенко вообще упустит первое место и свалится в зону стыковых матчей – настолько изменилась картина в верхней части таблицы. Ужасная весна – начали с побед над «Уралом» (1:0) и «Нефтехимиком» (2:0), а потом выдали восемь матчей с одним выигрышем.

Простого объяснения неожиданному провалу «Факела» нет. Да, трансфер Гнапи пока не кажется удачным – 24-летний француз сделал 1+1 в 12 встречах и выдаёт пока скромные 17% в реализации голевых моментов. Скорострельность Белайди Пуси тоже упала – всего 3+1 в 12 матчах. Если бы не Максим Турищев (забил четыре гола), с которым Василенко думал расстаться зимой, положение «Факела» было бы ещё хуже. Только у «Сокола», «Уфы» и «Черноморца» реализация голевых моментов весной хуже (всего 20%).

При этом «Факел» – первый в лиге по входам на чужую половину поля, в финальную треть и в штрафную. То есть игра команды в атаке стала только лучше, если исключить завершающую стадию. И в то же время сравните: «Родина» забила 24 гола при 21,55 xG, «Енисей» – 22 гола при 16,7 xG, «Ротор» – 18 голов при 17,84 xG. У «Факела» всего 12 голов при 19,12 xG.

А что по обороне? Третьи после «Ротора» и костромского «Спартака» по надёжности (10,98 xG). Во многих матчах была такая картина – «Факел» владел мячом, создавал моменты, но пропускал сам после одного-двух подходов соперника.

Запас очков позволил доехать до РПЛ даже на спущенных шинах. Победили «Енисей» (2:0) – «Факел» выжал из себя максимум и додавил в концовке. Главное, что за весну Василенко не потерял лицо. Ни разу не свалился на обвинения игроков – они это определённо оценят.

Олег Василенко главный тренер «Факела» — после победы над «Енисеем» «Мы одержали победу, ребята сегодня и в предыдущей игре выглядели с характером, скажем так. Понятно, что та история, о которой я говорил до этого, смазанная весна, — никому не нравится, парням — тоже. Но за счёт характера сделали такой шаг. Хотели бы раньше без осечек, но как есть. Всё, что было до сегодняшнего дня, — это уже история. Главное, что сегодня выиграли, выиграли очень качественно».



Отдельный вопрос – изменения после выхода в РПЛ. В первый раз Олег Василенко не стал жёстко просить трансферы. Начал сезон той же бандой, что завоевала путёвку в РПЛ. Эффектно выступили против «Краснодара» (2:2) и «Динамо» (3:3), пободались с ЦСКА (1:4) и «Спартаком» (1:4), но в действительности набрали четыре очка за восемь туров – с таким графиком Василенко отправили в отставку. В конце сезона «Факел» чудом спас от вылета Вадим Евсеев, выиграв четыре из шести встреч на финише и победив «Енисей» (общий счёт – 3:0) в стыках.

Тот опыт должен помочь клубу при комплектовании состава на новый сезон. Главное, чтобы это не были снова сомнительные легионеры из чемпионата Болгарии вроде Райана Сенхаджи, Реды Рабеи, Дилана Мертенса и Мохамеда Браими. В конце концов, фанатам «Факела» наверняка приятнее было бы переживать за своих игроков, чем за рандомных иностранцев.

«Родина» — частный клуб из Москвы с вектором на иностранных тренеров

В своё время существовала только академия «Родина», созданная на базе частной футбольной школы для детей «Школа мяча». В 2015-м на данном фундаменте был создан профессиональный клуб, который за несколько лет прошёл путь от любителей до Второй лиги. В сезоне-2021/2022 «Родина» вышла в Первую лигу под руководством Дениса Бояринцева. Клуб сразу же продемонстрировал большие амбиции – брали футболистов с опытом в РПЛ и тратили на уровне претендентов на повышение в классе. В качестве усиления, например, приехал бывший хавбек «Терека» и «Зенита» Маурисио.

Главным тренером «Родины» стал Дмитрий Парфёнов. С ним команда добралась до стыков – попали туда с пятого места из-за отсутствия лицензии РФС-1 у «Алании». В Москве «Родина» проиграла «Пари НН» (0:3), но в ответном матче почти устроила камбэк (2:0 с голами Ивана Тимошенко и Амура Калмыкова). С тех пор команда всё время бродила около топ-4, однако каждый раз чего-то не хватало.

В октябре 2023-го «Родина» впервые вышла на иностранный рынок тренеров. Команду возглавил нынешний тренер «Рубина» Франк Артига – дошёл с москвичами до пятой строчки и отправился на повышение в «Химки». После экспериментов с Владимиром Газзаевым и Филиппом Соколинским «Родина» снова позвала иностранца. Словенец Зоран Зелькович неплохо отработал весну 2025-го – набрал 24 очка из 39 возможных в Первой лиге и остался на новый сезон.

Перед стартом чемпионата «Родину» изначально котировали очень высоко. Один из самых дорогих составов в лиге, большая скамейка, новые покупки плюс сыгранный коллектив, который собирали на протяжении нескольких лет. Однако Зелькович продержался всего три тура. «Родина» завалила старт: 1:1 с «Черноморцем», 1:3 от костромского «Спартака» и 1:2 – от «Урала».

Команду ненадолго подхватил тренер молодёжки Барсег Киракосян – выдал серию из пяти матчей без поражений. А затем в Москву приехал Хуан Диас – 48-летний специалист из академии «Севильи».

Футбол Диаса — скоростные атаки и эффективный прессинг

«Родина» всегда старается много работать с мячом – это философия клуба. Цифры лишь подчёркивают стиль. Третьи по среднему владению (56%) после «Урала» (58%) и тульского «Арсенала» (58%). Занимают 14-е место по доле длинных передач (7,67%) от общего количества. Меньше только у «Волги», «Чайки», «Урала» и «Торпедо».

При этом «Родина» не стремится к изматывающему контролю. Доставка мяча вперёд идёт при любом удобном случае. После потерь команда сразу включается в прессинг – делят с «Волгой» первое место по PPDA (допущенные передачи на одно оборонительное действие) с показателем 5,74. Наверное, лучшая иллюстрация стиля «Родины» – недавняя победа над «Факелом» (3:1). За первые полчаса несколько раз подловили соперника на высокой линии обороны и оформили разгром.

По ожидаемым голам «Родина» – вторая в Первой лиге (53,97 xG) после «Урала» (55,13). По обороне есть вопросы – лишь девятый показатель в чемпионате по надёжности (39,49 xGA). Даже «Арсенал», который пропускает едва ли не в каждом матче, не даёт соперникам такую свободу у своих ворот. При этом «Родина» пропустила всего 27 мячей! Меньше только у «Ротора» (25), «Шинника» (25) и «Факела» (22). Есть у Диаса один человек, который сломал статистику, но о нём поговорим чуть позже.

Ещё одна особенность «Родины» – очень много забивают с игры. В Первой лиге решают стандарты, однако москвичи пошли своим путём. Всего восемь голов после аутов, штрафных и угловых – меньше только у «Сокола» (7). Для сравнения: у «Факела» 13 таких мячей, у «Челябинска» – 19, у «Шинника» – 20, у костромского «Спартака» – вообще 23.

Финальная статистическая деталь – цифры по дриблингу. Футболисты «Родины» ломают чужую оборону с помощью обводок. Третьи в лиге по количеству удачных попыток дриблинга (385) после «Волги» (395) и «Челябинска» (448). Процент успешности – 59%. Круче только «Челябинск» (61%) с великими Рамазаном Гаджимурадовым (или, как его иногда называют, Гаджимесси) и Константином Кертановым. Сразу два футболиста «Родины» находятся в топ-10 Первой лиги по количеству удачных обводок – Йорди Рейна и Артём Максименко.

Почему не пошло у Зельковича и что поменял Диас? Во-первых, словенский специалист играл без Рейны (застрял в «Торпедо»), Руслана Фищенко (был травмирован) и Сергея Волкова (ещё не приехал из «Акрона»). К тому же «Родине» не везло с реализацией – были проблемы с психологией. Диас вошёл в уже «тёплый» процесс – сделал ставку на 4-3-3 с большим количеством борьбы в центре и реактивными переходами в атаку. Сработало.

По сути, у «Родины» при Диасе случилось всего два провала – 0:4 в Челябинске и 0:2 – в Волгограде. В остальном команда спокойно перемолола прямых конкурентов (две победы над «Факелом» и 3:1 – с «Уралом» весной). Были вялые потери вроде осенних 0:0 с «Енисеем» в манеже и с «КАМАЗом». Но даже этого хватило для выхода в Премьер-Лигу. Наверное, не могло быть других раскладов для самой забивной команды чемпионата (54 гола).

Перуанский плеймейкер, «тольяттинский Златан» и другие герои

Теперь – по персоналиям. Кого-то мы уже упомянули выше, однако лучше всех разбить по линиям и ролям.

Аренда Волкова, которого взяли в аренду у «Акрона», – один из ключевых трансферов «Родины». 30-летний вратарь выдал 15 «сухарей» в 29 встречах. Отразил 78% ударов. Многие сейвы Волкова улетели в подборку лучших спасений сезона. Примеров немало. Достаточно оценить момент из матча с «Нефтехимиком» (1:1), когда Волков потащил «мёртвый» мяч буквально с ленточки ворот.

Главное отличие «Родины» от многих соперников по Первой лиге – стабильная пара центральных защитников, которая способна играть в четвёрке. Артём Мещанинов и Митя Крижан уже давно знают друг друга – они похожи по профилю (оба выше 190 см) и обладают приличным пасом. На флангах у Диаса вообще огромный выбор – Лео Гогличидзе, Илья Дятлов, Артём Сокол (сильно прибавил весной, действовал даже в центре обороны) и Станислав Бессмертный.

Опорную зону в «Родине» держит 25-летний Фищенко. Второй в лиге по количеству удачных отборов (108) после Вячеслава Бардыбахина из «Ротора». Пылесосит подборы и отвечает за прессинг. Без Фищенко на поле «Родина» набрала всего семь очков из 15 возможных.

Ещё два элемента полузащиты – это 32-летний Рейна и 33-летний Егорычев. Перуанский полузащитник лидирует в списке лучших ассистентов Первой лиги – отдал девять голевых передач. К этому добавил семь забитых мячей. Рейна – головная боль для всех соперников. У него практически нельзя отобрать мяч без фола, плюс он видит поле на совершенно другом уровне.

В своё время «Зальцбург» заплатил за Йорди € 1,5 млн. Большая карьера в Европе не получилась из-за травм и специфичности Рейны (любит играть чистую «десятку»). Однако в Первой лиге он звезда. Интересно, как проявит себя в Премьер-Лиге.

Егорычев отвечает за связки между полузащитой и атакой плюс привычно полезен в подыгрыше у чужой штрафной. У него уже нет прежней скорости, которая нам знакома по «Уралу», однако весной Андрей круто балансировал среднюю линию через умный контроль мяча. В центре поля у Диаса тоже был богатый выбор – Кирилл Ушатов, Леон Мусаев, Астемир Гордюшенко.

Линия атаки «Родины» – наверное, самая сильная в чемпионате. Максименко (тот самый «Златан из Тольятти») наколотил 15 голов в 33 матчах. Именно он забил важнейший мяч в ворота «Уфы» на последних секундах, когда вышел на замену и принёс команде победу в меньшинстве.

Максименко – номинальный центрфорвард. Однако у Диаса он чаще всего выходил на правом краю атаки, откуда давил более слабых защитников и врывался в штрафную.

10 голов забил Тимошенко – один из главных «долгожителей» клуба. Болельщики команды часто ругают его за плохую реализацию, однако в нужные моменты Иван всегда правильно подставлял ногу или голову. В первой части сезона Тимошенко и Максименко часто помогал Артём Концевой (ушёл зимой), вместо которого из «Акрона» вернулся Солтмурад Бакаев. Из-за травм не всегда мог играть воспитанник «Родины» Магомедхабиб Абдусаламов – провёл всего 20 встреч. Но даже этого хватило для 6+4 по «гол+пас». Очень эффективный молодой человек.

Обидно, что из-за лимита на легионеров уехал сенегалец Пап Гейе, на счету которого 3+1 по «гол+пас» в осенней части. Только посмотрите, какой шедевр он оформил в ворота «Факела» в первом круге.

Из теневых героев можно выделить парагвайца Теодоро Арсе, приехавшего зимой. Сыграл всего шесть матчей, однако отдал две голевые передачи – в частности, выполнил навес с углового на Максименко во встрече с «Уфой».

Что дальше? Если верить спортивному директору Алексею Зинину, «Родина» сохранит действующий костяк и сделает упор на точечные трансферы. У клуба до сих пор нет своего стадиона. Сейчас «Родина» проводит домашние матчи на «Арене Химки», которая юридически относится к Московской области. Скорее всего, найдут какой-то вариант (возможно, даже с потенциалом остаться в Химках).

Но главное – «Родина» за тур до конца опередила «Факел» в турнирной таблице. Воронежцы принимали у себя «СКА-Хабаровск» и сыграли 0:0. А вот команда Хуана Диаса справилась с «Челябинском» (2:0). У лидеров сейчас одинаковое количество очков (65), однако решают личные встречи. Тут у «Родины» полный порядок – две победы. Следующая игра – на выезде с «Арсеналом». Чемпионы?