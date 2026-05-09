Серия «Динамо» с «Краснодаром», матч за топ-3, «висящие» на карточках. Интриги тура РПЛ

Забьёт ли команда Гусева чемпиону впервые за восемь встреч? Отправит ли «Зенит» в Первую лигу «Сочи»? Артига остановит ещё и «Спартак»?

До финиша Мир РПЛ осталось два шага. Но непонятно слишком многое! «Краснодар» и «Зенит» — в «золотой» гонке, «Локомотив» цепляется за бронзу, хоть и с трудом набирает очки. Конкуренты при этом совсем рядом. А в нижней части — семь команд, которые рискуют отправиться в стыковые матчи или сразу в ФНЛ. Даже удивительно, что интрига жива по всем направлениям.

По традиции показываем расписание и одновременно мониторим, что там с травмами, актуальными дисквалификациями (и потенциальными – тоже).

Ещё недавно казалось, что эти команды будут биться в районе зоны прямого вылета. Однако за последние пару недель они исправили положение в таблице. Самара вовсе выскочила из зоны стыковых встреч, «Оренбург» же – пока там, но отстаёт от будущего соперника на три очка.

В прошлом туре команда Ильдара Ахметзянова уступила «Сочи» (1:3). Но как не проиграть, когда хет-триком отмечается один футболист – Кирилл Кравцов. «Оренбургу» ещё повезло, что конкуренты – «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Пари НН» – тоже уступили.

«Крылья» при Сергее Булатове выглядят бодрее: победа над «Локомотивом» и «Спартаком» вернула веру в спасение. Однако на выезде они традиционно слабее — всего одна победа за сезон. Если «Крылья» проиграют ближайшую встречу – окажутся ниже «Оренбурга» в таблице.

Дисквалифицированных в командах нет. А оренбуржцам в последнем туре сражаться с «Краснодаром», поэтому получать карточки крайне нежелательно Хорди Томпсону, Фахду Муфи, Ираклию Квеквескири и Алексею Татаеву. Самарцев в концовке ждёт региональное дерби с «Акроном», а на карточках «висят» Амар Рахманович, Кирилл Печенин, Фернандо Костанца, Николай Рассказов, Химми Марин и Владимир Хубулов.

Здесь всё очевидно: зенитовцам обязательно нужно побеждать в предстоящем матче и ждать осечки «Краснодара». С «Сочи» исторически всё складывается неплохо для вице-чемпионов: всего одно поражение, которое случилось ещё в 2021 году. Да, петербуржцы весной уже теряли очки с аутсайдером, когда уступили «Оренбургу», но вряд ли сюжет может повториться. Тем более встреча пройдёт в Санкт-Петербурге.

При этом и «Сочи» пока не в статусе мертвеца. Математические шансы спастись остаются. Базовый минимум для этого – три очка в двух оставшихся матчах и ожидание поражений Махачкалы и Нижнего. При этом стратегически сочинцы вряд ли рассчитывают набрать очки в Петербурге. Скорее смотрят на последний тур с «Ахматом».

Если держать в голове 30-й тур, то осторожнее нужно быть Кириллу Кравцову, Сергею Волкову, Александру Солдатенкову и Антону Зиньковскому. У них по три жёлтые карточки. «Зенит» завершит сезон матчем в Ростове. И у них большой список тех, кто на грани бана: Вендел, Нино, Джон Джон, Александр Соболев, Вильмар Барриос, Ванья Дркушич и Мантуан.

Матч жизни для Махачкалы. Хотя такие – примерно все в весенней части сезона. «Динамо» на 14-м месте, до спасительной 12-й строчки — три очка. Но не факт, что они смотрят туда. Приоритетная задача – не упасть в зону прямого вылета. Поражение в Грозном может приблизить к этому.

«Ахмат» на девятой строчке и после победы над «Пари НН» окончательно погрузился в зону комфорта. Давления нет — можно играть в своё удовольствие. Теоретически ещё можно запрыгнуть в топ-8, однако для этого нужны две победы. Опуститься на 10-е место почти невозможно. При этом Черчесов не раз подчёркивал, что неважных матчей для него не существует. Так что и здесь мы ждём борьбы.

У «Ахмата» из-за дисквалификации не сыграет Георгий Мелкадзе, травмирован основной вратарь Вадим Ульянов. А с тремя карточками – Келиану (следующий матч у Грозного с «Сочи»). У Махачкалы на грани бана находятся Гамид Агаларов, Джавад, Никита Глушков и Абдулпаша Джабраилов. Финализируют сезон они домашней встречей со «Спартаком».

Вы уже видели шутку, что никто в РПЛ не хочет занимать третье место? Поэтому претенденты «плывут» на финише сезона. Однако в воскресенье сыграют два кандидата. «Локомотив» в актуальной таблице на третьей строчке, отрыв от «Спартака» — два очка, а от «Балтики» – четыре. Так что одного конкурента хозяева могут отцепить за тур до конца до финиша.

«Балтика» не побеждала в апреле, и сейчас у них худшая серия в сезоне — шесть матчей без побед, при этом два подряд поражения дома. Травмы Бориско, Хиля, Филина превратили калининградцев в велосипед без колёс. При этом всё может измениться за один тур. Представьте, если Калининград победит? Тогда в борьбе за третье место всё окончательно запутается. И этот сценарий совсем не кажется нереальным.

«Балтике» не помогут дисквалифицированные Николай Титков и Элдар Чивич. А перед домашней встречей с «Динамо» в группе риска Сергей Варатынов – футболист сыграл 28 матчей без замен, обидно будет пропустить финальный тур из-за перебора жёлтых. У «Локо» по этой причине выпали Алексей Батраков и Жерзино Ньямси. А перед встречей с ЦСКА на грани бана Зелимхан Бакаев, Максим Ненахов и Егор Погостнов.

«Акрон», несмотря на поражение от «Краснодара», остался на 12-й строчке после прошлого тура. Однако этого пока недостаточно, чтобы сохраниться в элите напрямую. А именно в этом цель тольяттинской команды. Так что в оставшихся двух матчах, по сути – домашних, необходимо набирать очки. И желательно закрыть вопрос до регионального дерби с «Крыльями». Тем более «Ростов» практически обезопасил себя от стыковых матчей.

Дончане неровно проводят весну. Не проваливаются, но в то же время не показывают суперрезультатов. Проиграли «Оренбургу» на своём поле, потом победили Махачкалу в гостях – странные парадоксы. Но главное: такой темп и правда позволил им отдалиться от зоны стыковых матчей уже на четыре очка. При этом набрать ещё парочку для уверенности они наверняка настроены.

Стефану Лончару, Йомару Роче и Хетагу Хосонову нужно быть аккуратнее, чтобы у них была возможность сыграть с «Крыльями». У «Ростова» на карточках «висят» Андрей Лангович, Данила Прохин, Виктор Мелёхин и Роналдо.

Нижегородцы пока в борьбе. До зоны стыков — два очка, до прямого спасения — пять. Отыгрывается ли это за два тура? Сценарии возможны самые разные, хотя на практике малореализуемые. Вадим Гаранин не показал чего-то особенного в игре с «Ахматом», а его команда закономерно уступила. Впереди – ЦСКА, вылетевший из Кубка, но едва ли полностью утративший мотивацию.

Хотя формально им уже вряд ли что-то светит. От третьего места отстали, в Кубке вылетели. Однако команду принял Дмитрий Игдисамов, и для него каждый матч – формальное собеседование и шанс избавиться от приставки «и. о.».

ЦСКА до конца сезона лишился Игоря Акинфеева и Мойзеса. Проблемы со здоровьем есть у Матвея Лукина. Кирилл Глебов вышел в матче Кубка со «Спартаком», но снова получил травму. Ждать его особо не стоит. Внимательнее с фолами нужно быть Жоао Виктору и Милану Гаичу – в случае ещё одной жёлтой они не сыграют с «Локомотивом». У Нижнего на карточках «висят» Реналдо Сефас, Адриан Бальбоа, Никита Ермаков и Даниил Лесовой. Ситуация критическая.

«Спартак» после поражения в Самаре (1:2) не смог приблизиться к «Локомотиву», однако может сделать это, победив «Рубин». Другой момент, что сейчас часть мыслей спартаковцев точно о Суперфинале Кубка России, куда команда попала в середине недели. Не превратятся ли из-за этого два последних тура в формальность?

«Рубин» при Франке Артиге — раздражитель для топов. Победили «Краснодар», «Локомотив» и «Динамо», плюс сыграли вничью с ЦСКА, а в прошлом туре прибили в гостях «Балтику». Сейчас — седьмое место, однако есть шансы зацепиться и за топ-6, если учитывать все проблемы ЦСКА, который сейчас находится на этой строчке.

Казанцам из-за дисквалификации не поможет Илья Рожков. А на грани бана – Дмитрий Кабутов и Дардан Шабанхаджай (следующий матч у «Рубина» – с «Пари НН»). Даниил Денисов, Пабло Солари и Наиль Умяров «подвисли» у «Спартака». Красно-белые завершат сезон в Махачкале.

Главный матч тура и важнейший в контексте чемпионской гонки. «Краснодар» — лидер, но опережает «Зенит» всего на одно очко. В середине недели они уже одолели «Динамо» и вышли в Суперфинал Кубка России. Правда, не в основное время. Теперь победа нужна в гостях и без серии пенальти. Если команда Мусаева теряет очки, даже сыграв вничью, «Зенит» получает шанс обойти их на финише. Там-то соперник попроще.

Расслабится ли «Динамо», лишённое всяких задач на сезон? Это главная интрига этих дней. Команде уже ничего не нужно в чемпионате, разве что защитить собственное имя и показать, что комплексов перед «Краснодаром», который два года назад лишил их титула, у них нет. Фан-факт: динамовцы не забивают в ворота будущего соперника уже восемь встреч (если учитывать Кубок, конечно). Может, сейчас получится нарушить хотя бы эту тенденцию?

Краснодарцам не помогут травмированные Виктор Са и Сергей Петров, а также дисквалифицированный Джованни Гонсалес. Валентин Пальцев и Эдуард Сперцян в случае ещё одной жёлтой не сыграют с «Оренбургом». У «Динамо» в аналогичном статусе Бителло, Иван Сергеев, Рубенс, Максим Осипенко, Роберто Фернандес и Александр Кутицкий.