Кому что надо в последних турах РПЛ. Нашли мотивацию для каждого клуба!

Тут и вопросы чемпионства, и топ-3, а также вылета и стыков. И не только!

Два тура — именно столько отделяют нас от окончания очередного сезона в МИР РПЛ. Самое время разобраться с мотивацией каждого из 16 клубов. Давайте посмотрим, кому что нужно перед двумя заключительными матчами. Вероятно, вы удивитесь, но почти у каждой команды есть возможность улучшить положение в таблице. Исключение составляют только «Краснодар» и «Локомотив». С чемпионом всё понятно — выше первого места не подняться. «Локомотив» не окажется выше третьей строчки — слишком уж большое отставание от второй. Но проблем с мотивацией, естественно, нет ни у тех, ни у других.

«Краснодар», 63 очка

Главная задача чемпиона на остаток сезона — повторение прошлогоднего успеха. За два тура до финиша «Краснодар» опережает «Зенит» на одно очко. Впереди у южан матчи с московским «Динамо» (на выезде) и с «Оренбургом» (дома). «Краснодару» нужно набрать в заключительных турах не меньше очков, чем «Зенит», и тогда он снова станет чемпионом. При любом другом раскладе титул уедет в Санкт-Петербург. В случае равенства очков преимущество будет на стороне сине-бело-голубых — они лучше показали себя в личных встречах (2:0, 1:1).

Дотянет ли «Краснодар» до чемпионства? Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Зенит», 62 очка

У «Зенита» такая же задача, как и у «Краснодара». Команде Сергея Семака нужно набрать больше очков, чем конкурент. В 29-м туре СБГ встретятся дома с «Сочи», а в 30-м поедут в гости к «Ростову». Шесть очков? Реально, но даже этого может не хватить для титула. Нужно рассчитывать на осечку «Краснодара». При равном количестве очков чемпионом станет «Зенит».

«Локомотив», 50 очков

Команда Михаила Галактионова уже точно не станет чемпионом и не попадёт в топ-2. Ей нужно удержать третье место. Правда, у «Локомотива» непростой календарь на финише сезона. Сначала команда сыграет дома с «Балтикой», а потом встретится в дерби с ЦСКА. Оба соперника входят в топ-6. С другой стороны, красно-зелёным достаточно набрать четыре очка, и тогда они точно не упадут ниже третьего места. В случае равенства очков со «Спартаком» клуб из Черкизово будет выше за счёт личных встреч (4:2, 1:2).

«Спартак», 48 очков

За два тура до финиша «Спартак» отстаёт от «Локомотива» на два очка. Расклад такой, что красно-белые могут как занять третье место, так и упасть на шестое. В случае равенства очков с «Локомотивом» команда Хуана Карседо будет ниже по личным встречам (2:4, 2:1). «Спартак» ждут матчи с «Рубином» (дома) и махачкалинским «Динамо» (на выезде). Если «Спартак» одержит две победы, то точно не упадёт ниже четвёртого места. А если наберёт четыре очка, то при определённом раскладе может стать пятым.

У «Спартака» ещё есть шанс на бронзу Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Балтика», 46 очков

Давайте честно: шансы «Балтики» на третье место есть, но ничтожные. Если команда Андрея Талалаева не обыграет «Локомотив» в ближайшем туре, то точно не запрыгнет в топ-3. Кстати, в 30-м туре её ждёт домашняя встреча с московским «Динамо». «Балтика» может одержать две победы и всё равно остаться на пятом месте. В случае равенства очков со «Спартаком», который пока выше в таблице на одну строчку, клуб из Калининграда опередит соперника по дополнительным показателям. «Балтика» может как занять третье место, так и упасть даже на седьмое.

ЦСКА, 45 очков

Есть ли шансы на третье место? Есть. Но для этого нужно обыгрывать и «Пари НН» в Нижнем Новгороде, и «Локомотив» в дерби. Да и то, при таком раскладе красно-синим не гарантировано попадание в топ-3. Если ЦСКА потеряет очки в одном из двух оставшихся матчей, то точно не получит бронзовые медали. Кстати, есть вариант, при котором армейцы вообще откатятся на восьмое место. Но для этого ЦСКА должен дважды уступить, а московское «Динамо» – одержать две победы.

«Рубин», 42 очка

Казанская команда занимает седьмое место. Она точно не дотянется до третьей строчки. Однако есть расклад, при котором «Рубин» будет четвёртым. Для этого нужно дважды победить. В соперниках — «Спартак» (в Москве) и «Пари НН» (в Казани). Но тут важно одолеть красно-белых с разницей в три мяча. Только при таком исходе «Рубин» опередит КБ по личным встречам, ведь в первом круге он проиграл сопернику в Казани (0:2). Если «Рубин» победит с разницей в два мяча, то будет ниже «Спартака» по количеству побед. Чтобы опередить ЦСКА, который пока занимает шестое место, «Рубину» нужно набирать больше очков, чем соперник. У красно-синих есть преимущество по личным встречам (5:1, 0:0).

«Динамо» Москва, 39 очков

Бело-голубые точно не завершат сезон выше шестого места. Сейчас они отстают от ЦСКА на шесть очков. Если «Динамо» одержит две победы, а соперник дважды проиграет, то команда Ролана Гусева будет выше по личным встречам (1:3, 4:1). А вот для того, чтобы опередить «Рубин», нужно набрать на финише на четыре очка больше казанской команды. Почему? Потому что «Динамо» уступает по личным встречам (0:0, 0:1). Плюс «Динамо» вообще может упасть на девятую строчку, если «Ахмат» догонит столичный клуб по очкам.

«Ахмат», 35 очков

Грозненский клуб уже точно не вылетит из РПЛ, поскольку оторвался от зоны стыков на девять очков. А ещё он не опустится ниже 10-го места. На 11-м сейчас находятся «Крылья Советов», которые отстают на шесть очков и уступают по личным встречам (1:3, 2:2). Есть высокая вероятность, что «Ахмат» останется на девятом месте, хотя он ещё может подняться на восьмое или упасть на 10-е. Впереди — встречи с махачкалинским «Динамо» (дома) и «Сочи» (в гостях).

«Ростов», 30 очков

Команда с юга России точно не вылетит из РПЛ напрямую по спортивному принципу. Отрыв в восемь очков — такое не упустить за два тура. Впрочем, «Ростов» ещё может оказаться в зоне стыков, но для этого должно многое сойтись. Если команда наберёт три очка в двух оставшихся встречах (с «Акроном» и «Зенитом»), то точно не опустится в зону стыков. На деле же, скорее всего, хватит и меньшего количества очков.

Джонатан Альба близок к тому, чтобы сохранить «Ростов» в РПЛ Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

«Крылья Советов», 29 очков

Волжанам не грозит прямой вылет — спасибо отрыву в семь очков. Но оказаться в зоне стыков всё же можно, если учитывать, что команде ещё играть с прямыми конкурентами. В 29-м туре «Крылья» встретятся на выезде с «Оренбургом», а потом зарубятся в Самаре с «Акроном». В этих матчах может многое решиться. Если «Крылья» одолеют «Оренбург», то точно не окажутся в стыках.

«Акрон», 27 очков

«Ростов» и «Крылья Советов» — соперники команды Заура Тедеева в двух оставшихся турах. Оба матча «Акрон» проведёт в Самаре. Скорее всего, придётся выходить на поле без Артёма Дзюбы, у которого повреждение. Ниже находится «Оренбург», и клубу из Тольятти нужно обязательно заканчивать сезон, набрав больше очков, чем соперник. Почему? Потому что «Акрон» плохо сыграл с уральцами и уступает им по личным встречам (1:2, 0:2).

Артём Дзюба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Оренбург», 26 очков

Есть несколько самых разнообразных вариантов. Если «Оренбург» обыграет в ближайшем туре «Крылья Советов», то точно избежит прямого вылета. Кажется, это задача-минимум для команды Ильдара Ахметзянова. В заключительном туре нужно встретиться на выезде с «Краснодаром», а там рассчитывать на очки будет тяжело. Поэтому предстоящая игра с «Крыльями» приобретает немаловажное значение для «Оренбурга». Чтобы избежать стыков, команде нужно не пропустить вперёд «Динамо» из Махачкалы, а также опередить кого-то из тройки «Ростов» — «Крылья» — «Акрон».

«Динамо» Махачкала, 24 очка

Сначала дагестанский клуб встретится в Грозном с «Ахматом», а потом примет дома «Спартак». Тяжёлый календарь. Чтобы избежать стыков, нужно обязательно кого-то обыгрывать. И то не факт, что этого хватит. Ощущение, что сейчас основная задача «Динамо» — не оказаться в зоне прямого вылета. Сзади поджимают «Пари НН» и «Сочи». И тем, и другим команда их Махачкалы уступит по дополнительным показателям при равенстве очков.

«Пари НН», 22 очка

Нижегородский клуб сначала встретится дома с ЦСКА, а потом отправится в гости к «Рубину». Нужно как минимум набирать два очка. В ином случае — привет, прямой вылет из РПЛ. Но и двух очков может не хватить. Если «Пари НН» кого-то обыграет, то заметно повысит шансы на стыки, учитывая непростой календарь махачкалинского «Динамо». В любом случае «Пари НН» нужно и самому набирать очки, и следить за результатами прямых конкурентов.

«Сочи», 21 очко

В ближайшем туре «Сочи» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом». Какова вероятность, что команда Игоря Осинькина уступит? Достаточно высокая. Следовательно, в заключительном туре нужно обязательно обыгрывать «Ахмат», который по сути лишён турнирной мотивации. Только тогда можно надеяться на сохранение места в РПЛ – и то через стыковые встречи. И это ещё нужно, чтобы махачкалинское «Динамо» дважды уступило, а «Пари НН» не набрал больше одного очка.