«Челси» странно забил «Ливерпулю» и прервал ужасную серию. Но от еврокубков стал дальше

Матч «Ливерпуля» и «Челси» – главная вывеска в этом туре АПЛ. Формально обе команды борются за место в Лиге чемпионов. С той лишь разницей, что одни уже практически гарантировали себе попадание в главный еврокубок, а у других – весьма призрачные шансы. Хотя в какой-то еврокубок «Челси» заползти ещё может) том числе через Кубок Англии, где в финале сразится с «Сити»).

«Ливерпуль» начал встречу уверенно и открыл счёт уже на шестой минуте. Гравенберх примерно с линии штрафной закрутил мяч под перекладину. Получилось далеко не в угол, но и так хватило. Йоргенсен кончиками пальцев дотянулся до мяча, однако от пропущенного гола не спас. Замаячило седьмое поражение подряд в чемпионате – повторение худшей серии клуба в истории (в 1952 году проиграли как раз семь подряд).

«Челси» продолжил действовать с прежней расстановкой. Если перед матчем казалось, что команда вышла играть в пять защитников, то по ходу встречи стало понятно, что это не так. Кукурелья занял непривычную для себя позицию вингера. В команде просто не осталось футболистов этой позиции – недоступны Нету, Эстевао, Гарначо, Гиттенс, Мудрик и даже юный Дерри. При обороне «Челси» старался играть с четвёркой сзади, но если кто-то и садился в линию пятым защитником, то не Кукурелья.

И именно через испанца строилась вся атака гостей. Он то подавал в штрафную, то сам в неё врывался, как форвард. В одном из эпизодов Кукрелья вырезал отличную передачу на Гюсто, в другом – нанёс первый удар «Челси» в створ. Лондонцы смотрелись в целом хорошо и заслуживали гол в первом тайме явно не меньше хозяев, которые отдали владение сопернику. И гол «Челси» пришёл. Причём достаточно странный.

Энцо Фернандес явно простреливал низом, а не бил по воротам, однако мяч никого не коснулся и зашёл в самый-самый угол. Было похоже, что Фофана задел мяч, но повторы показали обратное. Для «Ливерпуля» это уже 18-й пропущенный гол со стандарта в этом сезоне АПЛ – антирекорд клуба. В сезоне-1992/1993 было 16 пропущенных мячей после стандартов.

На второй тайм «Челси» вышел так же уверенно. Йоргенсен в своей штрафной на замахе убрал Собослаи, а через мгновение гости вышли вперёд. Само собой, атака шла через Кукурелью. Его передачу перехватил ван Дейк, но Палмер набежал вторым темпом и добил мяч в ворота. Однако вмешался VAR и отменил гол из-за малюсенького офсайда у Кукурельи. Причём вскоре уже «Ливерпулю» не засчитали гол из-за небольшого офсайда у Гакпо.

Во втором тайме команда Слота будто проснулась и выглядела уже лучше, чем до перерыва. В одном из эпизодов Йоргенсен выручил команду, в другом – ворота «Челси» спасла штанга после удара Собослаи из-за штрафной. Затем ещё и ван Дейк после навеса с углового попал в перекладину. У «Челси» тоже были шансы (например, у Жоао Педро), но, пожалуй, во втором тайме хозяева оказались ближе к победе. А в целом игра получилась настолько импульсивной, что в какой-то момент было близко к потасовке.

В конце встречи и «Ливерпуль», и «Челси» претендовали на пенальти, но судьи их не назначили. Матч так и закончился со счётом 1:1. Для «Ливерпуля» это не проблема, а вот с «Челси» сложнее. С одной стороны, лондонцы прервали серию из шести поражений в АПЛ. С другой – эта ничья – плохой результат в борьбе за место в еврокубках. Команда осталась на девятом месте, а по итогам тура, вероятно, выпадет из топ-10.