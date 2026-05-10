Зенит — Сочи, прямая онлайн-трансляция матча 29-го тура РПЛ, где смотреть, 10 мая 2026

Топ-день в РПЛ! Играют «Зенит», «Локо» и «Балтика», а «Динамо» Мх бьётся за спасение. LIVE
29-й тур РПЛ
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 мая, состоятся четыре встречи 29-го тура Мир РПЛ. «Чемпионат» проведёт онлайн трёх из них: «Зенит» примет «Сочи», махачкалинское «Динамо» приедет в гости к «Ахмату», а «Локомотив» и «Балтика» сыграют в Москве. В текстовую трансляцию игры «Оренбург» – «Крылья Советов» можно перейти по ссылке.

10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Встреча, в которой всё ясно и понятное. «Зениту» необходимы очки, чтобы не отдать «Краснодару» чемпионство. «Сочи» они нужны, что сохранить шансы на стыковые матчи. Фаворит ясен, андердог понятен. Периодически сочинцы притормаживают питерцев, отбирая у них очки. Но вряд ли в этот раз всерьёз можно рассуждать о подобном.

10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
«Ахмату» уже ничего не нужно – команда комфортно существует в середине таблицы и, в принципе, уже может мыслями готовиться к новому сезону. Соседи из Дагестана же решают важнейшую задачу – остаться бы в элите, да желательно ещё, чтобы напрямую. Мотивация разная. Да и надо помнить, что в первом круге «Динамо» обыграло грозненцев (1:0), а в прошлом году ровно в такой же ситуации (29-й тур, матч в Чечне) команды поделили очки (1:1).

10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
«Локомотиву» и «Балтике» всё тяжелее претендовать на бронзу в нынешнем сезоне. Но шансы ещё есть. Правда, теперь это встреча двух конкурентов между собой, от которой, безусловно, выиграет «Спартак». Калининградцы уступили в двух домашних матчах подряд, москвичи не побеждали на протяжении трёх туров. Вот такая вот встреча хромых соискателей места в топ-3.

Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?
