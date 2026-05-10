«Барса» впервые заберёт титул в «класико»? Пухнущий от бед «Реал» едет на «Камп Ноу»! LIVE

Сегодня, 10 мая, состоится очередное «класико» – в 35-м туре Ла Лиги «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Реал». Эта встреча так или иначе решит судьбу чемпионства в Испании.

Сейчас между командами девять очков – и только чудо позволит «Реалу» стать чемпионом. Для этого стоит сначала победить «Барсу» на её поле. И, быть может, это запустит сразу две серии: успешную мадридскую и провальную каталонскую. Однако прямо сейчас кажется, что это маловероятно, ведь гости пухнут от скандалов и конфликтов, а у хозяев по этой части всё спокойно.

У «Барселоны» не будет Ламина Ямаля – это давно известно, лидер вернётся только по окончании сезона и только если сразу на ЧМ-2026. У «Реала» кадровых проблем куда больше: не сыграют Родриго, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде. Ну и как в таком состоянии побеждать?

Интересно, что «Барса» ещё никогда не оформляла чемпионство в «класико» – это точно будет эпично. «Реалу» наверняка будут свистеть и ухать трибуны, ещё и команда, возможно, устроит чемпионский коридор для злейшего врага. Короче говоря, унижение на унижении. Однако для этого команде Ханс-Дитера Флика надо сначала выиграть.