Барселона — Реал Мадрид, прямая онлайн-трансляция матча 35-го тура Ла Лиги, где смотреть, класико, 10 мая 2026

«Барса» впервые заберёт титул в «класико»? Пухнущий от бед «Реал» едет на «Камп Ноу»! LIVE
«Барса» — «Реал»
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 10 мая, состоится очередное «класико» – в 35-м туре Ла Лиги «Барселона» на «Камп Ноу» примет «Реал». Эта встреча так или иначе решит судьбу чемпионства в Испании.

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Реал Мадрид
Сейчас между командами девять очков – и только чудо позволит «Реалу» стать чемпионом. Для этого стоит сначала победить «Барсу» на её поле. И, быть может, это запустит сразу две серии: успешную мадридскую и провальную каталонскую. Однако прямо сейчас кажется, что это маловероятно, ведь гости пухнут от скандалов и конфликтов, а у хозяев по этой части всё спокойно.

У «Барселоны» не будет Ламина Ямаля – это давно известно, лидер вернётся только по окончании сезона и только если сразу на ЧМ-2026. У «Реала» кадровых проблем куда больше: не сыграют Родриго, Эдер Милитао, Арда Гюлер, Ферлан Менди, Дани Карвахаль, Федерико Вальверде. Ну и как в таком состоянии побеждать?

Интересно, что «Барса» ещё никогда не оформляла чемпионство в «класико» – это точно будет эпично. «Реалу» наверняка будут свистеть и ухать трибуны, ещё и команда, возможно, устроит чемпионский коридор для злейшего врага. Короче говоря, унижение на унижении. Однако для этого команде Ханс-Дитера Флика надо сначала выиграть.

«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»
