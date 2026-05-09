Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Сочи», «Барса» — «Реал», супертурнир UFC, НБА и НХЛ

Мощное 10 мая: «Локомотив» — «Балтика» и кавказское дерби в РПЛ, Сафонов и Головин в Лиге 1 и Шнайдер против Осаки в Риме!

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: спасёт ли «Филадельфия» серию?

«Каролина» изначально была явным фаворитом серии, однако вряд ли кто-то ждал, что «Филадельфия» окажется настолько беспомощной. За три матча команда Рика Токкета забила лишь три гола, почти все лидеры команды на сухом пайке. «Каролина» же может не только закрыть серию, но и стать первой в истории современной НХЛ командой, которая начала плей-офф с двух раундов по 4-0.

👊 1:15*: Роман Копылов — Марко Тулио, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: решающий бой для Копылова

Карьера Романа Копылова в UFC дала неприятный крен: россиянин впервые потерпел два поражения подряд, уступив судейскими решениями Пауло Косте и Грегори Родригесу. Серия из трёх неудачных боёв всегда несёт в себе риск увольнения, если тебя, конечно, не зовут Тай Туиваса, поэтому Копылову жизненно важно одержать победу. Соперник вполне подходящий — Марко Тулио провёл в главном промоушене мира всего три боя, в последнем из которых досрочно проиграл Кристиану Лерою Данкану. Тем более Тулио ударник, а с такими Копылову наиболее удобно.

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

Интрига: Леброн вернёт «Лейкерс» в серию?

В Оклахоме «Лейкерс» не удалось совсем ничего, и клуб вернулся в Лос-Анджелес после двух разгромных поражений. 41-летний Леброн показывает себя лучше всех в составе «озёрников». Найдёт ли Король помощников для первой победы в серии?

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

Интрига: зацепится ли команда Капризова за серию?

В самой интригующей паре второго раунда пока ведёт «Колорадо». За два матча «лавины» забросили 14 шайб и заставили соперника пойти на смену стартового вратаря. Однако в высокогорном Денвере гостям играть крайне тяжело, а старая хоккейная поговорка недаром гласит: пока ты не уступил дома в серии, у тебя есть шансы. Будут ли «дикари» играть лучше в Сент-Поле?

👊 5:00*: Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: Волков выбьет себе титульник?

Александр Волков попал в ловушку турбулентности супертяжёлого дивизиона. По идее, Драго уже давно могли дать титульный шанс, но пока наш соотечественник остаётся где-то на подступах к желанному бою. Теперь россиянину дали в соперники Вальдо Кортес-Акосту: тот отлично себя проявил в последние полтора года, постоянно выступая и почти всегда побеждая. Единственным, кто сумел остановить Вальдо на этом отрезке, стал Сергей Павлович. Теперь повторить трюк бывшего соперника нужно Волкову — задача точно будет непростой.

🏆👊 6:00*: Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: первая защита Чимаева

Хамзат Чимаев впервые защищает чемпионский пояс в среднем весе, и соперника ему подобрали максимально удачно. Шон Стрикленд когда-то тоже был чемпионом, обладает солидными навыками и, что самое главное, искренне ненавидит Борза. Уроженцы России и США отлично раскачали поединок, обменявшись множеством колкостей, а Хамзат ещё и пнул оппонента во время стердауна. Конечно, в октагоне Чимаев будет фаворитом — кажется, что Шон не сможет остановить его борьбу. Но Стрикленд умеет удивлять.

⚽️ 12:30: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Оренбург» догонит «Крылья» в таблице?

«Оренбург» находится в зоне стыковых встреч, «Крылья Советов» — нет. Впрочем, если хозяева победят, то догонят соперника в таблице и сделают существенный шаг на пути к сохранению места в РПЛ. «Оренбург» три раза подряд забил «Крыльям» два мяча в предыдущих домашних матчах в РПЛ. Правда, результаты получились совершенно разными. Сначала хозяева проиграли (2:4), потом одержали победу (2:1), после чего была результативная ничья (2:2). А как будет на этот раз?

⚽️ 15:00: «Зенит» — «Сочи», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» возглавит таблицу РПЛ?

Кажется, тут всё очевидно. «Зенит» бьётся за чемпионский титул, «Сочи» — за сохранение места в РПЛ (шансы, честно говоря, низкие). Плюс матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Всё намекает на уверенную победу команды Сергея Семака. Правда, черноморский клуб одержал четыре победы в пяти прошлых турах РПЛ. Кто знает, возможно, «Сочи» преподнесёт ещё одну сенсацию. Верится с трудом, но недооценивать такого соперника нельзя. Если «Зенит» не проиграет, то возглавит таблицу РПЛ как минимум до матча «Краснодара».

🎾 15:30*: Наоми Осака (Япония, 15) — Диана Шнайдер (Россия, 19), Рим, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: приблизится ли Шнайдер к матчу со Швёнтек?

Третья ракетка России Диана Шнайдер (№20 рейтинга) готовится в Риме к матчу третьего круга с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой (№16). Для девушек это будет первая встреча. В случае победы Шнайдер пройдёт в 1/8 финала, где может пересечься с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек.

⚽️ 17:15: «Ахмат» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Ахмат» впервые в истории обыграет соперника в РПЛ?

Тот самый матч, когда одним, по сути, ничего не нужно, а у вторых — серьёзная мотивация. «Ахмат» в прошлом туре прервал серию без побед и спокойно расположился на девятом месте. Грозит ли команде попадание в зону стыков? Нет. Скорее всего, команды завершит сезон на девятой строчке, хотя есть и другие варианты. «Динамо» очень нужны очки — команда располагается в зоне переходных встреч. Она не побеждает в РПЛ почти два месяца — с 13 марта. Важный факт: «Ахмат» пока ни разу не обыгрывал соперника в РПЛ (одна ничья, две победы дагестанского клуба).

⚽️ 18:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Арсенал» приблизится к чемпионству? Или «Вест Хэм» покинет зону вылета?

На этой неделе фанаты «Арсенала» получили сразу две хорошие новости. Во-первых, «Манчестер Сити» потерял очки во встрече с «Эвертоном» (3:3), а это значит, что шансы лондонского клуба на титул заметно возросли. Во-вторых, сам «Арсенал» прошёл в финал Лиги чемпионов, тормознув «Атлетико» Диего Симеоне. Теперь задача лондонского клуба — не испортить в АПЛ то, что было заработано ранее. Победа в дерби позволит команде Артеты вплотную приблизиться к чемпионству. Правда, «Вест Хэму» тоже очень нужны очки — он рубится за выживание. Кстати, пока получается не очень. За три тура до финиша команда находится в зоне вылета.

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Балтика», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Локо» отцепит «Балтику» от борьбы за бронзу?

Если «Балтика» не побеждает в Москве, то автоматически отваливается от борьбы за бронзовые медали. Шансы на топ-3 ещё есть, хотя они низкие. Плюс «Балтика» никогда раньше не обыгрывала «Локомотив» в РПЛ. Соперники встречались друг с другом трижды. Московская команда одержала две победы, а встреча в первом круге этого сезона завершилась со счётом 1:1. «Локо» в случае победы сделает серьёзный шаг на пути к сохранению третьего места. К тому же соперник не побеждает в РПЛ с 21 марта.

⚽️ 21:45: «Милан» — «Аталанта», Серия А, 36-й тур

Интрига: «Милан» сохранит место в первой тройке?

«Милан» пока занимает третье место в таблице. Отставание от «Наполи» — три очка, отрыв от «Ювентуса» — два, отрыв от «Ромы» — три. И тут важно не выпасть из топ-4, поскольку тогда пролетаешь мимо нового розыгрыша Лиги чемпионов. С учётом того, что у «Милана» в этом сезоне не было еврокубков, такой результат можно будет признать провальным. «Аталанта» занимает седьмое место и вряд ли поднимется выше — она отстаёт от шестой строчки на семь очков. Ситуация далеко не самая приятная. Седьмое место пока не даёт пропуска в еврокубки. Многое зависит от результата финала Кубка Италии.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Примера, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Барса» впервые в истории станет чемпионом после матча с «Реалом»?

«Класико» может стать историческим. Никогда раньше «Барса» не становилась чемпионом Испании по итогам встречи с «Реалом». И вот теперь такой шанс есть! Достаточно не проиграть сопернику на домашнем стадионе. Задача «Реала» — избежать такого унизительного сценария. Но тут очень важно, насколько сильно по столичной команде ударит конфликт Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Драки, странное поведение Килиана Мбаппе, отсутствие трофеев — этот сезон складывается для «Реала» безумно тяжело.

⚽️🎦 22:00: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 33-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Монако» потеряет шансы на место в Лиге чемпионов?

Четвёртая команда чемпионата Франции приедет в гости к шестой. К слову, четвёртое место даст возможность принять участие в квалификации Лиги чемпионов. И пока «Монако» отстаёт от него на четыре очка. Как вы понимаете, поражение в предстоящей встрече лишит монегасков шансов на топ-4 по итогам сезона. «Лилль» в случае победы приблизится к завоеванию путёвки в Лигу чемпионов. В первом круге «Монако» проиграл (0:1). Возьмут ли монегаски реванш?

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Брест», Лига 1, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» приблизится к чемпионскому титулу?

«ПСЖ» не станет чемпионом Франции даже в случае победы в предстоящей встрече. Тогда парижане оторвутся от ближайшего соперника на шесть очков, но у «Ланса» будет ещё два матча. В случае равенства очков всё решит разница мячей. Мало кто сомневается, что «ПСЖ» станет чемпионом. Похоже, это просто вопрос времени. На этой неделе парижане пробились в финал Лиги чемпионов. Теперь у них есть шанс приблизиться к чемпионству в Лиге 1. Справятся с такой задачей?

🏀 22:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

Интрига: конец для «Филы»?

«Филадельфия» проиграла три матча кряду. Причём ни в одном из них клуб не был даже близок к победе. Эмбиид вернулся на паркет, но даже это не спасло «Сиксерс» в третьей домашней игре. «Никс» закроют вопросы с проходом в финал Восточной конференции?