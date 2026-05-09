Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 10 мая 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события воскресенья: «Зенит» — «Сочи», «Барса» — «Реал», супертурнир UFC, НБА и НХЛ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 10 мая 2026 года
Мощное 10 мая: «Локомотив» — «Балтика» и кавказское дерби в РПЛ, Сафонов и Головин в Лиге 1 и Шнайдер против Осаки в Риме!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 1:00: «Филадельфия Флайерз» — «Каролина Харрикейнз», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, четвёртый матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: спасёт ли «Филадельфия» серию?

«Каролина» изначально была явным фаворитом серии, однако вряд ли кто-то ждал, что «Филадельфия» окажется настолько беспомощной. За три матча команда Рика Токкета забила лишь три гола, почти все лидеры команды на сухом пайке. «Каролина» же может не только закрыть серию, но и стать первой в истории современной НХЛ командой, которая начала плей-офф с двух раундов по 4-0.

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл третий матч серии:
«Каролина» непобедима! Гол русского форварда приближает «ураганов» к финалу Востока
«Каролина» непобедима! Гол русского форварда приближает «ураганов» к финалу Востока

👊 1:15*: Роман Копылов — Марко Тулио, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Роман Копылов — Марко Тулио
10 мая 2026, воскресенье. 01:15 МСК
Роман Копылов
Не началось
Марко Тулио

Интрига: решающий бой для Копылова

Карьера Романа Копылова в UFC дала неприятный крен: россиянин впервые потерпел два поражения подряд, уступив судейскими решениями Пауло Косте и Грегори Родригесу. Серия из трёх неудачных боёв всегда несёт в себе риск увольнения, если тебя, конечно, не зовут Тай Туиваса, поэтому Копылову жизненно важно одержать победу. Соперник вполне подходящий — Марко Тулио провёл в главном промоушене мира всего три боя, в последнем из которых досрочно проиграл Кристиану Лерою Данкану. Тем более Тулио ударник, а с такими Копылову наиболее удобно.

Изучаем неудачи Романа:
«Нет того Копылова, к которому мы привыкли». Что с карьерой яркого ударника?
«Нет того Копылова, к которому мы привыкли». Что с карьерой яркого ударника?

🏀 3:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Оклахома-Сити Тандер», плей-офф НБА, 1/4 финала, третий матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн вернёт «Лейкерс» в серию?

В Оклахоме «Лейкерс» не удалось совсем ничего, и клуб вернулся в Лос-Анджелес после двух разгромных поражений. 41-летний Леброн показывает себя лучше всех в составе «озёрников». Найдёт ли Король помощников для первой победы в серии?

Статистика плей-офф НБА
Судейский скандал:
Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете
Скандал в НБА: «Лейкерс» уступили «Оклахоме», взорвались и окружили судей на паркете

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Колорадо Эвеланш», плей-офф НХЛ, 1/4 финала, третий матч

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: зацепится ли команда Капризова за серию?

В самой интригующей паре второго раунда пока ведёт «Колорадо». За два матча «лавины» забросили 14 шайб и заставили соперника пойти на смену стартового вратаря. Однако в высокогорном Денвере гостям играть крайне тяжело, а старая хоккейная поговорка недаром гласит: пока ты не уступил дома в серии, у тебя есть шансы. Будут ли «дикари» играть лучше в Сент-Поле?

Статистика плей-офф НХЛ
Как прошёл второй матч серии:
У Капризова и компании огромные проблемы. «Колорадо» забрал и второй матч серии
У Капризова и компании огромные проблемы. «Колорадо» забрал и второй матч серии

👊 5:00*: Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Александр Волков
Не началось
Вальдо Кортес-Акоста

Интрига: Волков выбьет себе титульник?

Александр Волков попал в ловушку турбулентности супертяжёлого дивизиона. По идее, Драго уже давно могли дать титульный шанс, но пока наш соотечественник остаётся где-то на подступах к желанному бою. Теперь россиянину дали в соперники Вальдо Кортес-Акосту: тот отлично себя проявил в последние полтора года, постоянно выступая и почти всегда побеждая. Единственным, кто сумел остановить Вальдо на этом отрезке, стал Сергей Павлович. Теперь повторить трюк бывшего соперника нужно Волкову — задача точно будет непростой.

Интервью с Драго:
Костюм за 500 тысяч рублей и пластина в кулаке. Беседуем с Волковым перед UFC 328
Костюм за 500 тысяч рублей и пластина в кулаке. Беседуем с Волковым перед UFC 328

🏆👊 6:00*: Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд, UFC 328

*Время боя может измениться и будет уточнено

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд
10 мая 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Хамзат Чимаев
Не началось
Шон Стрикленд

Интрига: первая защита Чимаева

Хамзат Чимаев впервые защищает чемпионский пояс в среднем весе, и соперника ему подобрали максимально удачно. Шон Стрикленд когда-то тоже был чемпионом, обладает солидными навыками и, что самое главное, искренне ненавидит Борза. Уроженцы России и США отлично раскачали поединок, обменявшись множеством колкостей, а Хамзат ещё и пнул оппонента во время стердауна. Конечно, в октагоне Чимаев будет фаворитом — кажется, что Шон не сможет остановить его борьбу. Но Стрикленд умеет удивлять.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC 328: Чимаев против Стрикленда. Кто победит в скандальном противостоянии? LIVE
UFC 328: Чимаев против Стрикленда. Кто победит в скандальном противостоянии? LIVE

⚽️ 12:30: «Оренбург» — «Крылья Советов», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 12:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Оренбург» догонит «Крылья» в таблице?

«Оренбург» находится в зоне стыковых встреч, «Крылья Советов» — нет. Впрочем, если хозяева победят, то догонят соперника в таблице и сделают существенный шаг на пути к сохранению места в РПЛ. «Оренбург» три раза подряд забил «Крыльям» два мяча в предыдущих домашних матчах в РПЛ. Правда, результаты получились совершенно разными. Сначала хозяева проиграли (2:4), потом одержали победу (2:1), после чего была результативная ничья (2:2). А как будет на этот раз?

Турнирная таблица РПЛ
Разобрали множество вариантов:
Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров
Что регламент РПЛ говорит про равенство очков? Разбор для топов, тройки и аутсайдеров

⚽️ 15:00: «Зенит» — «Сочи», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Зенит» возглавит таблицу РПЛ?

Кажется, тут всё очевидно. «Зенит» бьётся за чемпионский титул, «Сочи» — за сохранение места в РПЛ (шансы, честно говоря, низкие). Плюс матч пройдёт в Санкт-Петербурге. Всё намекает на уверенную победу команды Сергея Семака. Правда, черноморский клуб одержал четыре победы в пяти прошлых турах РПЛ. Кто знает, возможно, «Сочи» преподнесёт ещё одну сенсацию. Верится с трудом, но недооценивать такого соперника нельзя. Если «Зенит» не проиграет, то возглавит таблицу РПЛ как минимум до матча «Краснодара».

Турнирная таблица РПЛ
Обязательно читаем интервью:
«Мне помогает вера». Легендарный Анюков, каким вы его не знали
«Мне помогает вера». Легендарный Анюков, каким вы его не знали

🎾 15:30*: Наоми Осака (Япония, 15) — Диана Шнайдер (Россия, 19), Рим, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Рим (ж). 3-й круг
10 мая 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: приблизится ли Шнайдер к матчу со Швёнтек?

Третья ракетка России Диана Шнайдер (№20 рейтинга) готовится в Риме к матчу третьего круга с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Наоми Осакой (№16). Для девушек это будет первая встреча. В случае победы Шнайдер пройдёт в 1/8 финала, где может пересечься с третьей ракеткой мира Игой Швёнтек.

WTA-1000. Рим. Турнирная сетка
Интервью со Шнайдер из Рима:
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме
«Я могу себя накручивать во время матча, поэтому мне нужны подсказки». Шнайдер — в Риме

⚽️ 17:15: «Ахмат» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Ахмат» впервые в истории обыграет соперника в РПЛ?

Тот самый матч, когда одним, по сути, ничего не нужно, а у вторых — серьёзная мотивация. «Ахмат» в прошлом туре прервал серию без побед и спокойно расположился на девятом месте. Грозит ли команде попадание в зону стыков? Нет. Скорее всего, команды завершит сезон на девятой строчке, хотя есть и другие варианты. «Динамо» очень нужны очки — команда располагается в зоне переходных встреч. Она не побеждает в РПЛ почти два месяца — с 13 марта. Важный факт: «Ахмат» пока ни разу не обыгрывал соперника в РПЛ (одна ничья, две победы дагестанского клуба).

Турнирная таблица РПЛ
Интриги, которые касаются конкретных людей:
Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?
Нишевые интриги РПЛ. Сорвётся ли Талалаев, кто доиграет сезон без замен, уволят ли Артигу?

⚽️ 18:30: «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал», АПЛ, 36-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Арсенал» приблизится к чемпионству? Или «Вест Хэм» покинет зону вылета?

На этой неделе фанаты «Арсенала» получили сразу две хорошие новости. Во-первых, «Манчестер Сити» потерял очки во встрече с «Эвертоном» (3:3), а это значит, что шансы лондонского клуба на титул заметно возросли. Во-вторых, сам «Арсенал» прошёл в финал Лиги чемпионов, тормознув «Атлетико» Диего Симеоне. Теперь задача лондонского клуба — не испортить в АПЛ то, что было заработано ранее. Победа в дерби позволит команде Артеты вплотную приблизиться к чемпионству. Правда, «Вест Хэму» тоже очень нужны очки — он рубится за выживание. Кстати, пока получается не очень. За три тура до финиша команда находится в зоне вылета.

Турнирная таблица АПЛ
Колонка о команде, которую в этом сезоне хейтят больше всего:
Как правильно ненавидеть «Арсенал»
Как правильно ненавидеть «Арсенал»

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Балтика», РПЛ, 29-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Локо» отцепит «Балтику» от борьбы за бронзу?

Если «Балтика» не побеждает в Москве, то автоматически отваливается от борьбы за бронзовые медали. Шансы на топ-3 ещё есть, хотя они низкие. Плюс «Балтика» никогда раньше не обыгрывала «Локомотив» в РПЛ. Соперники встречались друг с другом трижды. Московская команда одержала две победы, а встреча в первом круге этого сезона завершилась со счётом 1:1. «Локо» в случае победы сделает серьёзный шаг на пути к сохранению третьего места. К тому же соперник не побеждает в РПЛ с 21 марта.

Турнирная таблица РПЛ
Батраков не поможет «Локомотиву»:
Батраков и ещё шесть футболистов пропустят 29-й тур РПЛ

⚽️ 21:45: «Милан» — «Аталанта», Серия А, 36-й тур

Италия — Серия А . 36-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Аталанта
Бергамо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Милан» сохранит место в первой тройке?

«Милан» пока занимает третье место в таблице. Отставание от «Наполи» — три очка, отрыв от «Ювентуса» — два, отрыв от «Ромы» — три. И тут важно не выпасть из топ-4, поскольку тогда пролетаешь мимо нового розыгрыша Лиги чемпионов. С учётом того, что у «Милана» в этом сезоне не было еврокубков, такой результат можно будет признать провальным. «Аталанта» занимает седьмое место и вряд ли поднимется выше — она отстаёт от шестой строчки на семь очков. Ситуация далеко не самая приятная. Седьмое место пока не даёт пропуска в еврокубки. Многое зависит от результата финала Кубка Италии.

Статистика Серии А
Что ещё смотрим на выходных:
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных
«Барса» — «Реал», «Ливерпуль» — «Челси» и 10 других самых интригующих матчей выходных

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Реал» Мадрид, Примера, 35-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 35-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» впервые в истории станет чемпионом после матча с «Реалом»?

«Класико» может стать историческим. Никогда раньше «Барса» не становилась чемпионом Испании по итогам встречи с «Реалом». И вот теперь такой шанс есть! Достаточно не проиграть сопернику на домашнем стадионе. Задача «Реала» — избежать такого унизительного сценария. Но тут очень важно, насколько сильно по столичной команде ударит конфликт Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени. Драки, странное поведение Килиана Мбаппе, отсутствие трофеев — этот сезон складывается для «Реала» безумно тяжело.

Турнирная таблица Примеры
Много полезной информации:
«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»
«Барсе» светит уникальное чемпионство, а «Реал» развалится после драк? 11 интриг «класико»

⚽️🎦 22:00: «Монако» — «Лилль», Лига 1, 33-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лилль
Лилль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Монако» потеряет шансы на место в Лиге чемпионов?

Четвёртая команда чемпионата Франции приедет в гости к шестой. К слову, четвёртое место даст возможность принять участие в квалификации Лиги чемпионов. И пока «Монако» отстаёт от него на четыре очка. Как вы понимаете, поражение в предстоящей встрече лишит монегасков шансов на топ-4 по итогам сезона. «Лилль» в случае победы приблизится к завоеванию путёвки в Лигу чемпионов. В первом круге «Монако» проиграл (0:1). Возьмут ли монегаски реванш?

Турнирная таблица Лиги 1
Хороший ход:
«Монако» активирует опцию выкупа Ансу Фати у «Барселоны» за € 11 млн — Романо

⚽️ 22:00: «ПСЖ» — «Брест», Лига 1, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 33-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Брест
Брест
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «ПСЖ» приблизится к чемпионскому титулу?

«ПСЖ» не станет чемпионом Франции даже в случае победы в предстоящей встрече. Тогда парижане оторвутся от ближайшего соперника на шесть очков, но у «Ланса» будет ещё два матча. В случае равенства очков всё решит разница мячей. Мало кто сомневается, что «ПСЖ» станет чемпионом. Похоже, это просто вопрос времени. На этой неделе парижане пробились в финал Лиги чемпионов. Теперь у них есть шанс приблизиться к чемпионству в Лиге 1. Справятся с такой задачей?

Турнирная таблица Лиги 1
Медиа оценили игру россиянина в полуфинале ЛЧ:
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»
«Поразительный первый тайм от Сафонова». СМИ Франции хвалят россиянина после успеха «ПСЖ»

🏀 22:30: «Филадельфия Сиксерс» — «Нью-Йорк Никс», плей-офф НБА, 1/4 финала, четвёртый матч

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 4-й матч
10 мая 2026, воскресенье. 22:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Не начался
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: конец для «Филы»?

«Филадельфия» проиграла три матча кряду. Причём ни в одном из них клуб не был даже близок к победе. Эмбиид вернулся на паркет, но даже это не спасло «Сиксерс» в третьей домашней игре. «Никс» закроют вопросы с проходом в финал Восточной конференции?

Статистика плей-офф НБА
Детальный обзор третьего матча:
Есть пять игроков, а дальше — пропасть. «Филадельфия» — на грани вылета от «Никс»
