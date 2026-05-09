Вольфсбург — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Штутгарт — Байер — 3:1, обзор матча 33-го тура Бундеслиги, голы: Гарсия, Демирович, Ундав, статистика, 9 мая 2026

Жёсткая заруба за место в ЛЧ! Крах «Байера» в главном матче сезона
Георгий Илющенко
Отчёт «Штутгарт» — «Байер» — 3:1
«Штутгарт» пропустил на 34-й секунде, а потом смял конкурента.

В ночь с четверга на пятницу любители Бундеслиги узнали приятную и не очень новости. Да, «Фрайбург» вышел в финал Лиги Европы. Но параллельно «Райо Вальекано» сделал то же самое в Лиге конференций, и поэтому Испания окончательно лишила Германию пятой путёвки в Лигу чемпионов через таблицу коэффициентов на будущий сезон.

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» там точно сыграют. «Лейпциг» обеспечил себе такую возможность по итогам 33-го тура. У «Байера», «Штутгарта» и «Хоффенхайма» же было по 58 очков. Ничего так тройник, да? Более того, первые два клуба зарубились друг с другом в очном матче! И начали они вообще без раскачки.

Германия — Бундеслига . 33-й тур
09 мая 2026, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Окончен
3 : 1
Байер
0:1 Гарсия – 1'     1:1 Демирович – 5'     2:1 Миттельштедт – 45+7'     3:1 Ундав – 58'    

Обмен голами за первые пять минут? А почему бы и нет? Это же Бундеслига! «Байеру» хватило для гола 34 секунд! Хендрикс завозился в центре поля, и Маза грамотно пошёл в отбор. Кофане протащил мяч и поделился им с Гарсией, который и вонзил в касание. В ответ Демирович сыграл в стенку с Нартеем и прошил дальний угол.

Гол в матче «Штутгарт» — «Байер»

Фото: Tom Weller/picture alliance via Getty Images

Бурный старт предвещал обмен моментами. Вот только далее «Штутгарт» полностью и надолго прибрал инициативу. Сначала едва не заработав пенальти. Тапсоба выносил мяч из штрафной, однако по инерции заехал по икроножной мышце Штиллеру. Ангело вдобавок болезненно подвернул голеностоп. По трибунам пошёл гул: арбитр нарушения не усмотрел.

Затем Фюрих умчал от Куансы и прострелил на Демировича. Тот бил наверняка, да под удар лёг Тапсоба. Босниец конкретно мучил оборону «Байера», вскоре не реализовав ещё три неплохих шанса. В одном из них классным спасением отметился Флеккен.

Параллельно «Хоффенхайм» забил «Вердеру» и вышел на чистое четвёртое место. «Штутгарт» не смог остаться в стороне: откровенная подножка Тапсоба для Демировича (да, снова он) под конец первого тайма привела к пенальти. Миттельштедт легонько пробил чуть левее центра – Флеккен ему не помешал.

Миттельштедт празднует гол

Фото: picture alliance via Getty Images

Не прошло и минуты второго тайма, как «Штутгарт» опять забил. Судья зафиксировал фол Андреса в атаке. Помощники на VAR заставили его поменять решение: взаимная борьба с Тапсоба, нарушения нет. Радость болельщиков продлилась недолго: Ундав, оказывается, на полкорпуса находился в офсайде. Так у Демировича обломался дубль. Миттельштедт его тоже не оформил, хотя бил с близкого расстояния: мяч прилетел в затылок Куансе.

«Байер» натурально терпел. И всё же вновь пропустил: Ундав обставил Куансу и в касание замкнул подачу Левелинга! Абсолютно логичные 3:1 к 59-й минуте. Второй бомбардир Бундеслиги «молчал» четыре тура и вот всё-таки отметился 19-м голом.

Дениз Ундав празднует гол

Фото: picture alliance via Getty Images

Так и закончили. «Байер» за всю вторую половину сподобился всего на два удара по воротам. Так отставание не отыгрывается. Во встрече «Хоффенхайма» счёт больше не менялся, поэтому леверкузенцы, скорее всего, останутся шестыми и получат утешительную путёвку в ЛЕ. «Штутгарт» же в отличном стиле победил впервые за четыре матча Бундеслиги.

Впереди последний 34-й тур. В Германии при равенстве очков решает разность голов, и сейчас обстановка такая:

  • Штутгарт»: 61 очко, разность мячей «+22», последний соперник – «Айнтрахт» (г);
  • «Хоффенхайм»: 61 очко, разность мячей «+17», последний соперник – «Боруссия» М (г);
  • «Байер»: 58 очков, разность мячей «+21», последний соперник – «Гамбург» (д).
Что там в таблице:
