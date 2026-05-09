«Сити» не отпускает «Арсенал»! Вынесли претендента на ЛЧ и избежали пенальти и удаления

«Сити» – «Брентфорд» – матч, который был крайне важен для обоих клубов на финише сезона. Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом туре сыграла вничью с «Эвертоном» (3:3), пропустив вперёд «Арсенал». Ещё одна потеря очков фактически закрывала бы вопрос о чемпионской гонке. Что касается «Брентфорда», то он претендует на шестое место, которое даст путёвку в ЛЧ, если «Астон Вилла» возьмёт ЛЕ и останется пятой в АПЛ.

«Сити» начал мощно и атаковал преимущественно левым флангом. Раз за разом Жереми Доку обводил соперников и создавал опасные моменты. Даже если против вингера играли два оппонента. Как правило, бельгиец уходил в лицевую линию и оттуда простреливал. После одного из таких эпизодов Эрлинг Холанд бил головой, а в другой ситуации из убойной позиции замыкал ногой.

Моментов у «Сити» в первом тайме было множество. Далеко не все прямо голевые, однако давление на гостей сохранялось мощным. У противоположных ворот можно вспомнить разве что неудачную игру на выходе Джанлуиджи Доннаруммы в одном из эпизодов и рискованный подкат Матеуса Нуньеса, который балансировал между пенальти и чистым подкатом, но получилось второе. Близок к красной был и Бернарду Силва, который во время паузы весьма агрессивно ударил соперника по ноге. Судья ограничился жёлтой, а VAR не стал вмешиваться.

Ничейный счёт по итогам первого тайма заставил «Сити» поволноваться. Особенно когда Игор Тьяго на 55-й минуте опасно бил с семи метров. Бразилец свой момент упустил, а Доку – нет. У него было два самонаводящихся удара в девятку в прошлом туре, и теперь он пробил точно в дальний верхний угол. Бельгиец просто в фантастической форме в конце сезона.

Правда, 1:0 – это тоже нервозный счёт. Тем более что в какой-то момент Кевин Шаде претендовал на пенальти за толчок в спину, однако судьи посчитал контакт недостаточно грубым. Ну а на 75-й минуте результат был фактически сделан. Холанд со второй попытки добил мяч в ворота пяткой. 26-й гол для норвежского форварда в нынешнем сезоне АПЛ.

После этого «Сити» не сбавил обороты и мог забивать ещё, но несколько классных сейвов выдал вратарь «Брентфорда» Кивин Келлехер. А уже в компенсированное время вышедший на замену Омар Мармуш отличился после паса Холанда. 3:0 – уверенная победа «Сити». Правда, в конце было бы лучше обойтись без потасовок и удара локтем по лицу Филу Фодену в борьбе за мяч.

Эта победа позволила команде Гвардиолы сократить отставание от «Арсенала» до двух очков. Обеим командам осталось провести по три встречи в этом сезоне АПЛ.