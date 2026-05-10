Подарок для Фигу и величие Месси с Роналду. 11 лучших «класико» на «Камп Ноу» в XXI веке

«Барселона» – чемпион Испании. Сегодня эта фраза станет вновь актуальной, если каталонцы не проиграют дома «Реалу». Тому самому, где футболисты дерутся друг с другом, а тренер-временщик давно потерял контроль в раздевалке. Пока все расклады ведут к уверенной каталонской победе. Но вдруг мы увидим легендарный матч? Это же «класико», тут всякое возможно.
Узнаем об этом позже. А пока вспомним и выберем самое эпичное «класико» на «Камп Ноу» в XXI веке. Именно в данной локации, поскольку в последние годы главный стадион Каталонии реконструировали. Нашлось место и лютым разгромам, причём в обе стороны, и выдающимся голевым обменам. И даже нулевой ничьей, приправленной кое-чем нефутбольным.
Последнее «класико» с противостоянием Месси и Роналду (2:2, 6 мая 2018 года)
«В какой-то момент детства вы и ваши друзья выходите вместе поиграть во дворе в последний раз. И никто из вас не знает об этом». Слышали же эту довольно популярную философскую фразу? Так же было и с майским «класико» 2018 года. Вскоре Криштиану Роналду окончательно рассорится с Флорентино Пересом и поедет покорять Серию А за «Ювентус». Как выяснилось, мы наблюдали за последним матчем «Реала» и «Барсы» с одновременным участием Лео Месси и Криша. И он получился.
Каталонцам удался быстрый гол: Серхи Роберто удачно закинул на дальнюю штангу, где караулил Луис Суарес. Реакция не заставила себя ждать: Карим Бензема кивал головой с навеса Тони Крооса, и Криштиану с пары метров занёс мяч в ворота. На второй тайм он уже не вышел – вмешалась травма. У «Реала» уже к тому моменту был численный перевес: Марсело толкнул Роберто, и испанец выдал бразильцу пощёчину сжатой в кулак ладонью.
Меньшинство? Ну и ладно, Месси поразил ближний угол. Проиграть в формате «11 на 10» «Реалу» было бы совсем уж стыдно. Гарет Бэйл посчитал так же и роскошно в касание закрутил под левую штангу. Летом настала пора грустить: ушла эпоха. Следующий и единственный раз в официальном матче Лео и Криш пересекутся только в декабре 2020-го, когда «Ювентус» разгромит «Барсу» (3:0) на том же «Камп Ноу» за счёт дубля Роналду с пенальти.
Абсолютный крах Моуринью (5:0, 29 ноября 2010 года)
Данное «класико» лучше всего характеризуют две цитаты Василия Уткина. Первая – «Знаете, чем «Реал» отличается от такси? В такси четыре влезает!». Вторая – «Барса» выиграла 5:0, и так досадно: я не запомнил, у кого они выиграли. Какая-то незаметная команда приезжала сегодня в Барселону – даже за неё как-то неудобно. И я уверяю вас, что игроки этой команды, которую я сейчас не могу вспомнить, сделают всё, чтобы этот матч забыть. Но им не дадут».
Флорентино Перес не зря назвал тот матч худшим в истории мадридского клуба. Новомодная тики-така Хосепа Гвардиолы разнесла «Реал» Жозе Моуринью в щепки. В первом тайме Хави сориентировался при отскоке от Марсело и издевательски перекинул Икера Касильяса, а Педро замкнул прострел Давида Вильи. Во втором избиение лишь усилилось. Лео Месси отрезал сразу троих соперников проникающей передачей, Вилья – реализовал выход один на один. Следом они повторили тот же трюк, только Касильяс ещё и между ног пропустил. В завершение даже сработала связка Хеффрена Суареса и Бояна Кркича: второй прострелил, первый – вонзил.
Эмоций, разумеется, тоже хватало. Гвардиола отбрасывал мяч и нарвался на толчок от Криштиану Роналду. Да, Криш был на поле. Серхио Рамос, Карлес Пуйоль и Хави совсем недавно выиграли чемпионат мира. Что нисколько не помешало защитнику «Реала» оттолкнуть за лицо второго и уже после удаления ткнуть кулаком в подбородок третьего. Для побед с таким перевесом в Каталонии есть специальный термин La Manita, то есть «маленькая рука» и пять её пальцев. Именно столько тогда и показал Жерар Пике.
Первый хет-трик Месси за «Барселону» (3:3, 10 марта 2007 года )
Лионелю Месси всего 19 лет. Он пока ещё носит 19-й номер и длинную шевелюру, однако уже давно ворвался в основу «Барсы». Например, участвовал в ноябрьском «класико» 2005 года (3:0), когда болельщики на «Сантьяго Бернабеу» стоя выдавали овации Роналдиньо. В 2006-м Лео из-за травм играл мало. Зато в 2007-м его талант раскрылся… Хотелось написать «максимально», но ведь это же будет большой ложью. Именно тогда случился дебютный хет-трик за «Барселону». Причём каждым голом он отыгрывал отставание.
В самом дебюте Руд ван Нистелрой поймал отскок и вколотил в правый угол из-за штрафной. В ответ Месси оказался одинок на правом краю штрафной и превратил в ассист передачу будущего носителя ордена «За заслуги перед Республикой Дагестан» Самуэля Это'О. Ван Нистелрой тут же реализовал пенальти за снос Гути. А Месси добил за пустившимся в фирменный дриблинг Роналдиньо. Всё бы ничего, да перед перерывом Олегер схлопотал вторую жёлтую. Франку Райкарду пришлось убирать Это'О взамен Силвиньо.
На 73-й минуте «Реал» воспользовался численным перевесом: Серхио Рамос кивнул затылком под подачу Гути со стандарта. Основное время закончилось. Мадридцы уже практически забрали три очка, как вдруг Месси тремя касаниями выбрался из окружения сразу четверых соперников и, несмотря на отчаянный подкат Рамоса, положил в дальний угол. После чего трижды поцеловал клубную эмблему. Эх, парень, сколько же всего у тебя впереди!
Сумасшедший 2012 год с 2:2, 3:2 и ещё раз 2:2
Настала пора признаться, мы не смогли отобрать именно десятку лучших матчей. Поэтому объединили три из них с одного 2012 года. Команды встретились шесть раз во всех трёх испанских турнирах – не хватило только свидания в Лиге чемпионов. Кратко пройдёмся по самым голевым. В январе уже на стадии четвертьфинала Кубка – да, настолько рано – «Барселона» и на «Сантьяго Бернабеу» победу забрала (2:1), и на «Камп Ноу» повела 2:0 к перерыву. Лео Месси фирменно протащил мяч через всю мадридскую половину поля и результативно поделился им с Педро. Дани Алвес же вообще с ходу засандалил прямо в дальнюю девятку.
Но если бы «Реал» сдался, он не был бы «Реалом». Месут Озил спродюсировал для Криштиану Роналду выход один на один, и тот хладнокровно уложил: на газон – Хосе Пинто, мяч – в ворота. Карим Бензема сотворил даже красивее: перебросил Карлеса Пуйоля, чуть-чуть почеканил и превратил общее отставание в минимальное. Только вот камбэка не случилось, ещё и Серхио Рамос классически схватил две жёлтые. В летнем Суперкубке каталонцы уже не справились. Да, забрали первый матч с голами Педро, Месси и Хави. Но отличился и Роналду, а Анхель Ди Мария по-наглому запрессинговал и лишил мяча Виктора Вальдеса (3:2). Что далее оказало решающую роль, поскольку трофей за счёт правила выездных голов в итоге приютили мадридцы.
Ну и нельзя не отметить новые 2:2 уже в Ла Лиге. Теперь уже Криштиану поймал Вальдеса на ошибке, пусть и не столь явной, и поразил ближний угол. Бензема и Мартину Монтойе не повезло: они обстучали каркасы ворот. Ну а Месси положил красавчика со штрафного и поймал отскок, оформив дубль. Роналду же не смирился с поражением и тоже забил снова. Эх, как же хочется вернуть прайм этих легенд!
Свиная голова для Фигу (0:0, 23 ноября 2002 года)
Единственный не то что «низовой» матч подборки – вообще безголевой. Да и сам футбол выдающимся не получился. Важна именно нефутбольная составляющая. В феврале-2000 Луиш Фигу выводил «Барселону» на «класико» с капитанской повязкой. А через полгода «Реал» переманил его. Существует ли в истории более скандальный трансфер? Вряд ли. В том числе из-за следующей истории.
Первый выезд португальца на «Камп Ноу» в новом качестве принёс ему лишь ожесточённый свист и множество оскорблений. А вот следующий – гораздо большее. Если раньше Фигу заботливо не подпускали к угловому флажку, то теперь он проявил принципиальность. И стоически переносил дождь с трибун из различных предметов, в том числе ножа и стеклянных бутылок. Саркастически поднимал вверх большой палец. Мичел Сальгадо приближался к партнёру для розыгрыша накоротке, но вскоре отошёл на безопасное расстояние и крикнул: «Здесь ты сам по себе, я туда не пойду».
К счастью, самые опасные летающие объекты в Луиша не попали. Однако потом к его ногам приземлилась копчёная свиная голова. Арбитру пришлось остановить матч, а Карлесу Пуйолю – успокаивать болельщиков. Метания в сторону обладателя «Золотого мяча» всё равно не прекратились. Да и было бы наивно ожидать чего-то иного. «Класико» тем не менее доиграли, а та самая свиная голова перекочевала в клубный музей «Барсы». Как память великому предательству и, пожалуй, самой известной реакции на него.
Безжалостный Луис Суарес (5:1, 28 октября 2018 года)
Первое за 11 лет «класико» без Криштиану Роналду и Лионеля Месси должно было стать особенным: португалец только ушёл в «Ювентус», аргентинец – травмировал руку. И оно стало, не зря же красуется в этом списке. «Реал» Хулена Лопетеги выглядел жалко: к выезду на «Камп Ноу» мадридцы подошли с пятиматчевой серией без побед. Эта встреча окончательно и приговорила перспективы экс-тренера сборной Испании в команде.
Особенную кровожадность проявил Луис Суарес, став вторым автором хет-трика в «класико» за 24 года. Разумеется, после Месси. Но сперва отличился Фелипе Коутинью: ему вообще никто не мешал расстрелять ворота с паса Жорди Альбы. А дальше за дело взялся уругваец. Во-первых, заработал пенальти за фол Рафаэля Варана и сам же его реализовал. Двухметровый Тибо Куртуа угадал направление удара и всё равно не дотянулся до мяча. Во-вторых, классно пробил головой с закидушки Серхи Роберто. В-третьих, использовал выход один на один.
Между голами Суареса один мяч отквитал Марсело. Что ж, «Реал» хотя бы избежал сухого поражения. Ну и довершил казнь Артуро Видаль с навеса будущего обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле. И даже непонятно, что было унизительнее: такое разгромище или нахождение в таблице на девятом месте между «Хетафе» и «Жироной».
Множество голов с удалениями за драку (3:2, 18 августа 2011 года)
Уже слегка подзабытый формат Суперкубка Испании, где две команды решали судьбу трофея в двухматчевом противостоянии. Тремя днями ранее на «Сантьяго Бернабеу» тоже получилось ярко – 2:2. Но ответная встреча переплюнула даже такую высокую планку. Обойти двоих на финтах и проникающим пасом мимо троих вывести партнёра один на один? Лео Месси умеет и не такое. Руинить столь шикарный подарок грешно. Иньеста – святой, вот и технично перекинул вышедшего из ворот Икера Касильяса.
Дебютный гол «Реала» сейчас за чашкой кофе могут обсудить в Саудовской Аравии Карим Бензема и Криштиану Роналду. Француз прострелил в центр штрафной, португалец – подставил ногу. Вот так вот просто. За эстетство же ответственность несла «Барселона». Даже её непривычные в этом плане герои: Жерар Пике не зря прибежал на угловой и пяткой вывел Месси к воротам. Мадридцы тоже знали толк в угловых, и Бензема со второй попытки прошил Виктора Вальдеса.
Всё, дополнительное время? Ага, конечно. Под конец основного Месси вколотил с лёта после закидушки Адриано. Сеск Фабрегас только вернулся в «Барсу», вышел на замену и быстро прочувствовал накал «класико»: его на эмоциях грубейше в центре поля срубил Марсело. Бразильца незамедлительно удалили. А последующая разборка стенка на стенку принесла по красной ещё и Давиду Вилье с Месутом Озилом. Множество голов и напоследок удалений – ну и жаришка же была!
Победный гол Криштиану Роналду в меньшинстве (1:2, 2 апреля 2016 года)
Первое «класико» Зинедина Зидана в роли тренера «Реала» сразу показало: с везением у этого мужчины полный порядок. «Барселона» играла увереннее, создавала больше моментов. Да и в целом шла на 39-матчевой домашней беспроигрышной серии. При этом умудрилась уступить, пропустив решающий гол в большинстве. Неймар выводил Луиса Суареса на пустые ворота. В любой другой раз уругваец реализовал бы такой шанс не глядя. А тут попросту промазал по мячу. Кейлор Навас прыгал по углам и не раз поражал реакцией.
Уже во втором тайме каталонцы всё-таки забили: Пике вонзил головой с углового от Ивана Ракитича. Но что сотворил Бензема… Француз роналдоподобно взмыл вверх и шикарно исполнил в падении через себя. Знаешь, что видишь повтор момента 10-летней давности, и всё равно восклицаешь: вау! На 83-й минуте Серхио Рамос оставил «Реал» в меньшинстве. Ну и что? Мадридцы вместо отсидки в обороне рванули вперёд, и Криштиану Роналду конвертировал в гол подачу Гарета Бэйла!
«Наша победа станет последним ударом по «Реалу», – без тени сомнений утверждал перед матчем Луис Энрике. Лео Месси отмечал, как было бы здорово забить 500-й гол в карьере именно в «класико». И вот такой облом. Возможно, всё решили именно мадридская заряженность вместе с каталонской самоуверенностью.
Забитый мяч, голый торс и психоз Криштиану Роналду (1:3, 13 августа 2017 года)
В этом рейтинге много написано про крутость Криштиану Роналду. Он действительно слишком часто решал исход «класико». Тут он тоже забил. И вместе с тем жутко подставил «Реал». Мадридцы проводили с «Барселоной» первый матч за Суперкубок Испании. В начале второго тайма Жерар Пике устроил самострел при передаче Марсело. Дани Карвахаль бил по пустым воротам и попал в подкатившегося Жорди Альбу. У гостей многое складывалось и без Криша, который поднялся с лавки на 58-й минуте. Да, случалось и такое.
Первый гол Роналду вколотил из офсайда. Что привело к промежуточному ничейному счёту, поскольку вскоре Кейлор Навас сбил Луиса Суареса, а Лео Месси не промахнулся с пенальти. Уругваец явно приукрасил контакт, и Серхио Рамос гневно пытался поднять форварда с газона. «Барса» понеслась додавливать и проспала контратаку, которую классным выстрелом в дальний угол завершил Криштиану. После чего португалец снял футболку и продемонстрировал каталонским болельщикам накачанный торс. Всё бы ничего, да следом он упал в чужой штрафной, а судья не поверил ему и показал жёлтую. Вторую. Первую Криш получил за описанное ранее празднование.
Уходя с поля, Криштиану не справился с нервами и зачем-то толкнул судью. За это ему впаяли аж пятиматчевую дисквалификацию. «Невозможно делать вид, что ничего не произошло. Пять матчей! По-моему, это смешно и чрезмерно. Это называется травлей. Благодарю друзей и болельщиков за поддержку», – Роналду искал виновных на стороне. «Барса» и в большинстве пропустила от Марко Асенсио, да и в ответном матче уступила (0:2). Однако отсутствие Криша сказалось на «Реале» ничьими с «Леванте» и «Валенсией».
Первый за 15-летие разгром «Барсы» (0:4, 5 апреля 2023 года)
11 жёлтых карточек как бы намекают: на поле творилась бойня. Правда, по счёту, скорее, что-то вроде поединка легковеса с сумоистом. «Реал» как следует завёлся минимальным поражением в первом матче полуфинала Кубка Испании и подготовил жестокую месть. По стартовым минутам такой сценарий не прослеживался: моменты сыпались в обе стороны. Но стоило в добавленное к первому тайму время результативно разыграть стеночку Винисиусу с Каримом Бензема, и понеслось.
«В чём смысл жизни», «что такое добро и зло», «вышла ли тогда «Барселона» на второй тайм» – примеры извечных вопросов. Никто не мешал Бензема катнуть в угол с линии штрафной. Он же чуть позже не простил с пенальти за снос Винисиуса. И снова Карим завершил контратаку с передачи Винисиуса. Хет-трик за полчаса заказывали? Прежде игрок «Реала» забивал три мяча в «класико» в январе 1995-го! Помните же Ивана Саморано? А на «Камп Ноу», внимание, в 1963 году! Отдаём дань уважения Ференцу Пушкашу.
В финале Суперкубка Испании 2024 года Винисиус тоже отметился хет-триком (4:1). Но то полугодичная пауза, а то – 28-летняя. Ещё и на стадионе заклятых врагов. Предыдущий раз «Реал» громил «Барселону» в далёком мае 2008 года, когда забивали Рауль и Арьен Роббен (4:1). Ради такого стоило подождать.
Два рекорда Криштиану Роналду (1:3, 27 февраля 2013 года)
После финального свистка Криштиану Роналду сказал: «Мы играли лучше «Барселоны»: забить три гола на «Камп Ноу» чрезвычайно трудно. Конечно, такого результата не ждали, но ведь сыграли-то очень хорошо». Про неожиданный итог португалец не соврал: в чемпионате Испании каталонцы везли мадридцам 16 очков уже после 25 туров. Однако рассматриваем мы полуфинальный кубковый матч, и там расклад в таблице не имел никакого значения. Неделей ранее «Реал» лишь на последних минутах спас ничью (1:1). В ответной же встрече случилось избиение.
Солировал в нём Роналду. Сначала запутал финтами Жерара Пике, самостоятельно (ну а как же) реализовав пенальти. Затем Анхель Ди Мария эстетски усадил Карлеса Пуйоля на шпагат и не прошил Хосе Пинто. Кто сориентировался на добивании? Верно, Криштиану. Рафаэль Варан высоко выпрыгнул при угловом от Месута Озила, и лишь в самом конце «Барселона» избежала разгрома благодаря голу Жорди Альбы с заброса Андреса Иньесты.
Роналду в тот вечер установил сразу два рекорда. Для начала, стал единственным, кто забил в шести кряду гостевых «класико». Во-вторых, первым в истории, кто оформил дубли в двух выездных матчах с «Барсой» подряд. Машина, что тут ещё скажешь.