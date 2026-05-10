«Оренбург» выжал победу в жёсткой рубке и избежал прямого вылета! Но как же тащил Песьяков

Сегодня, 10 мая, стартовал 29-й тур Мир РПЛ. В первом же матче — серьёзная рубка за непопадание в переходные встречи.

«Оренбург» перед матчем располагался в зоне стыков, а «Крылья» находились на 11-й строчке в таблице. Правда, в случае победы хозяева опередили бы соперника по дополнительным показателям. Первые минуты встречи прошли с преимуществом «Оренбурга». Команда Ильдара Ахметзянова гораздо чаще владела мячом (63% на 37%), но до каких-то опасных моментов дело не доходило. «Крылья» в начале встречи сконцентрировались на игре в обороне и почти не выбегали в контратаки.

На первых минутах запомнилась небольшая стычка у кромки поля. Сергей Божин даже о чём-то поговорил с Ахметзяновым на повышенных тонах — арбитр Алексей Сухой показал тренеру жёлтую карточку. А в середине первого тайма «Крылья» оказались в роли догоняющей стороны! Евгений Болотов прокатил мяч подошвой и вторым касанием попал точно в дальний угол! 1:0.

Сразу вспомнилось, что самарский клуб одержал всего одну победу в 14 гостевых матчах РПЛ в этом сезоне. «Крылья» до встречи в Оренбурге набрали всего пять очков на выезде — худший результат вместе с махачкалинским «Динамо». Пропущенный гол взбодрил самарскую команду. А вот «Оренбург», напротив, отошёл к своим воротам и исключил активный прессинг на чужой половине поля.

«Крылья» создали два хороших момента в конце первой половины. Сначала Николай Рассказов скинул на Ивана Олейникова, а тот головой не попал в створ. Футболист «Крыльев» бил из убойной позиции — мяч улетел в противоход Богдану Овсянникову, но зацепил перекладину и ушёл за пределы поля. Чуть ли не все игроки самарской команды на скамейке запасных схватились за голову.

Чуть позже Михайло Баньяц зарядил со штрафного — Овсянников перевёл мяч на угловой. Впрочем, серб бил туда, где находился голкипер «Оренбурга». Рассчитывать в такой ситуации на гол можно было только в случае ошибки вратаря. А ещё в первой половине жёлтую карточку схватил Фахд Муфи — из-за этого он пропустит встречу в 30-м туре.

Во второй половине ситуация на поле не изменилась. «Оренбург» в основном предпочитал не прессинговать соперника на чужой половине поля. Запомнилась стычка с участием Никиты Чернова и вышедшего на замену Рената Голыбина. Опытный защитник «Крыльев» не справился с эмоциями и откровенно толкнул игрока «Оренбурга» на газон, а потом отпихнул арбитра. Жёлтая карточка.

А дальше Муфи включил невероятную скорость. Забег завершился навесом на дальнюю штангу, однако удар Голыбина головой Песьяков остановил на линии ворот. Сразу после этого Гедеон Гузина пробил в касание чуть выше створа. Ахметзянов немного отодвинул игру от ворот «Оренбурга» серией замен, а «Крылья» в некоторых эпизодах не успевали за хозяевами.

Данила Ведерников повторил трюк Чернова. Футболист «Оренбурга» заработал фол, а потом зачем-то толкнул Химми Марина. Легионер «Крыльев» не упал на газон, но успокаивать соперников пришлось боковому арбитру. Ведерникова наказали жёлтой за агрессивное поведение.

В добавленное время хозяева продолжили губить моменты. Гузина влупил в ближнюю штангу после выхода «два в одного», а потом Песьяков остановил непростой удар Ду Кейроса. Мяч снова был на линии ворот. «Оренбург» мог спокойно выигрывать с разницей в два-три гола, а вместо этого обеспечил своим болельщикам нервную концовку. Всё из-за Песьякова.

И всё-таки «Оренбург» выжал эту победу. И она позволила подняться на 11-е место в таблице РПЛ! Теперь команда избежит прямого вылета – для «Пари» и «Сочи» оренбуржцы теперь недосягаемы. «Крылья» же упали на 12-ю строчку, а «Акрон» — в зону стыков. В заключительном туре «Оренбург» встретится на выезде с «Краснодаром» – возможно, для команды Мусаева это будет чемпионский матч. Так что побеждать «Оренбургу» надо было сегодня. «Крыльев» ждёт игра с «Акроном» — там наверняка будет рубка.